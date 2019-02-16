Общество
06:52 | 18.02.2019
Неоднократно судимый депутат Евгений Сурнин может стать фигурантом еще одного уголовного дела.
«Звездный» час Евгения Сурнина
Режевской депутат может ответить за поножовщину
Вечером 29 августа 2018 года около дома № 14 по улице Калинина неработающий местный житель 1972 года рождения Андрей Каргапольцев получил ножевые ранения ягодицы. Пострадавшего госпитализировали, а нападавший скрылся на автомобиле. По первоначальным данным было установлено, что к преступлению может быть причастен неоднократно судимый местный парламентарий Евгений Сурнин, в связи с чем материалы передали в Следственный комитет (по закону возбуждать уголовное дело в отношении депутата могут лишь органы СКР).
В пользу версии о причастности Сурнина к нападению может говорить тот факт, что на место происшествия выезжал заместитель начальника ОВД Сергей Пятыгин (его руководитель Алексей Корелин, судя по всему, находился в отпуске). Кроме этого, как сообщали СМИ, на Сурнина указывают и свидетели. В частности, мать гражданской жены пострадавшего заявляла, что видела, как народный избранник напал на Каргапольцева около ее дома.
Через несколько дней после инцидента Евгений Сурнин сам сдался полиции.
«Гражданин, который подозревался в преступлении, сам пришел в полицию. Он заявил, что невиновен, в день преступления находился в другом регионе страны и вернулся, как только узнал о случившемся. Мало того, накануне в полицию пришел другой мужчина, который заявил, что это он ранил человека», – сообщал ранее пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
После того, как версия о причастности Сурнина временно отпала, материалы передали в отдел дознания ОМВД России по Режевскому району. По факту поножовщины возбудили бесфигурантное уголовное дело по ч. 2 п. «в» ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Евгений Сурнин – вид сзади.
На сегодняшний день, по нашим данным, уголовное дело приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Вынесение постановления о приостановлении предварительного следствия согласно ст. 209 УПК РФ запрещает производить следственные действия, что только на руку предполагаемому злоумышленнику. Несмотря на это, дознаватель обязан продолжать принимать меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого. Известно, что материалы уголовного дела в отношении условного «Сурнина» находятся в производстве у начальника отдела дознания Режевского ОМВД майора Светланы Ожигановой. Принимала ли она меры по установлению личности подозреваемого, выяснить не удалось. При этом в телефонном разговоре с корреспондентом Ожиганова отказалась комментировать данную ситуацию.
Успело уголовное дело побывать и в прокуратуре. Документы, по данным источников, были переданы заместителю прокурора Режа Сергею Пескову, который, по нашей информации, водит дружбу с местным депутатом Евгением Сурниным. При этом в областной прокуратуре отметили, что дело находится на особом контроле вышестоящего руководства и любые попытки его заволокитить будут жестко пресекаться.
Между тем в материалах уголовного дела достаточно данных, указывающих, что Евгений Сурнин, судя по всему, лукавит. Так, сотрудники БСТМ ГУ МВД по Свердловской области проводили технические мероприятия по данному делу, включая биллинг телефонных звонков, после чего сведения с технических каналов связи анализировались.
Казалось бы, простейшее уголовное дело подчиненные Алексея Корелина (на фото) не могут раскрыть уже полгода. И это не удивительно, ведь самого начальника редко видят на рабочем месте, а среди коллег ходят слухи, что он в последнее время пристрастился к зеленому змию. Фото: 66.мвд.рф
Результаты оперативно-розыскных мероприятий есть в материалах уголовного дела. Прокуратуре Режа (или, например, начальнику отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания прокуратуры Свердловской области Александру Костину) достаточно просто запросить их для изучения. Реакция надзорного ведомства, предполагаем, будет быстрой, а уголовное дело оперативно передадут в органы Следственного комитета, в связи с тем, что условный подозреваемый является обладателем «красного» удостоверения с гербом Режа.
Есть мнение, что уголовное дело намеренно волокитят, чтобы избежать политических рисков. Если правоохранителям удастся доказать причастность Евгения Сурнина к инциденту, это будет очередным ударом по муниципальной власти. Поэтому сейчас некоторым удобно по-тихому отложить дело в долгий ящик. Что касается пострадавшего, то в ходе лечения в больнице и сдачи крови на анализ врачи вынесли ему неутешительный диагноз, касающийся неизлечимой болезни. Спустя несколько месяцев Андрей Каргапольцев покончил жизнь самоубийством. По одной из версий, некие неустановленные лица после летнего инцидента с поножовщиной долгое время способствовали данному развитию событий.
Денис Стрельцов, Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
10:11 | 18.02.2019
В Белоярке закончился политический кризис – в думе избрали председателя
09:58 | 18.02.2019
На минувших выходных свердловские дзюдоисты завоевали четыре медали
09:32 | 18.02.2019
Siemens примет участие в реализации проекта ВСМ Челябинск – Екатеринбург
09:00 | 18.02.2019
Ночью на улице Печёрской произошел пожар в сауне
21:49 | 17.02.2019
Частный жилой дом сгорел сегодня в Первоуральске
21:12 | 17.02.2019
Без горячей воды и отопления остались дома на ВИЗе в Екатеринбурге
20:09 | 17.02.2019
В свердловском поселке жители потребовали отставки главы и наказания для коммунальщиков
18:39 | 17.02.2019
«Они её регулярно избивали, насиловали». В Березовском женщина-инвалид стала жертвой гоп-компании
18:20 | 17.02.2019
Снег ещё выпадет: погода в Екатеринбурге на предстоящей неделе
17:46 | 17.02.2019
«Музей русского горя» появится в Литературном квартале Екатеринбурга
16:41 | 17.02.2019
Женщина вылетела из автомобиля: в Екатеринбурге на Эльмаше произошло ДТП
16:18 | 17.02.2019
Российский фонд привлечет иностранных инвесторов в Пермский край
16:11 | 17.02.2019
Житель Прикамья осужден за угрозы сожительнице и побои
14:32 | 17.02.2019
В Екатеринбурге Nissan Micra не пропустил Lexus 570: один человек погиб, ещё двое в больнице
12:54 | 17.02.2019
Как сотни звёзд: массовый спуск сноубордистов и лыжников с фонариками прошёл под Нижним Тагилом
12:01 | 17.02.2019
Сразу несколько пожаров произошло сегодня ночью в Свердловской области
11:24 | 17.02.2019
Водителя вытаскивали: в Екатеринбурге самосвал снёс легковушку
10:48 | 17.02.2019
Этап Чемпионата мира по скоростному спуску на коньках прошёл вчера на Уктусе в Екатеринбурге
10:18 | 17.02.2019
Несколько погибших: фура из Берёзовского перевернулась в результате аварии под Курганом
22:40 | 16.02.2019
Свердловская область выделит средства из регионального бюджета на обеспечение рейсов Екатеринбург – Магадан
19:44 | 16.02.2019
«Надгробия» из ЦПКиО не уберут, но асфальт заменят на лужайки: жители Екатеринбурга обсудили проект модернизации парка им. Маяковского
18:55 | 16.02.2019
«Бабушек возим на автобусах десятки километров»: жители Новоуральска жалуются, что в их городе медлят со строительством мечети
16:30 | 16.02.2019
В этом году число преступлений в Екатеринбурге увеличилось на 10%
15:55 | 16.02.2019
Оперативники свердловского УСБ задержали высокопоставленного полицейского из Полевского
14:23 | 16.02.2019
РЭК: Екатеринбургские покойники производят больше мусора, чем школьники, и им за него нужно платить
12:40 | 16.02.2019
ДТП на Берёзовском тракте: внедорожник на боку, ещё один автомобиль в сугробе. Есть пострадавшие
12:11 | 16.02.2019
Правительство России включило Екатеринбург в ТОП-перспективных центров экономического роста
11:14 | 16.02.2019
Жителя ХМАО, который обвиняется в попытке угнать самолёт, этапируют в Екатеринбург
10:06 | 16.02.2019
Экс-чиновница из Екатеринбурга «Государство не просило вас рожать» Ольга Глацких с размахом отметила юбилей
09:20 | 16.02.2019
«Автомобилист» в Екатеринбурге всухую проиграл «Ак Барсу» 0:3