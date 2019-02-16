«Звездный» час Евгения Сурнина



Евгений Сурнин – вид сзади.



Казалось бы, простейшее уголовное дело подчиненные Алексея Корелина (на фото) не могут раскрыть уже полгода. И это не удивительно, ведь самого начальника редко видят на рабочем месте, а среди коллег ходят слухи, что он в последнее время пристрастился к зеленому змию. Фото: 66.мвд.рф

Вечером 29 августа 2018 года около дома № 14 по улице Калинина неработающий местный житель 1972 года рождения Андрей Каргапольцев получил ножевые ранения ягодицы. Пострадавшего госпитализировали, а нападавший скрылся на автомобиле. По первоначальным данным было установлено, что к преступлению может быть причастен неоднократно судимый местный парламентарий Евгений Сурнин, в связи с чем материалы передали в Следственный комитет (по закону возбуждать уголовное дело в отношении депутата могут лишь органы СКР).В пользу версии о причастности Сурнина к нападению может говорить тот факт, что на место происшествия выезжал заместитель начальника ОВД Сергей Пятыгин (его руководитель Алексей Корелин, судя по всему, находился в отпуске). Кроме этого, как сообщали СМИ, на Сурнина указывают и свидетели. В частности, мать гражданской жены пострадавшего заявляла, что видела, как народный избранник напал на Каргапольцева около ее дома.Через несколько дней после инцидента Евгений Сурнин сам сдался полиции.«Гражданин, который подозревался в преступлении, сам пришел в полицию. Он заявил, что невиновен, в день преступления находился в другом регионе страны и вернулся, как только узнал о случившемся. Мало того, накануне в полицию пришел другой мужчина, который заявил, что это он ранил человека», – сообщал ранее пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.После того, как версия о причастности Сурнина временно отпала, материалы передали в отдел дознания ОМВД России по Режевскому району. По факту поножовщины возбудили бесфигурантное уголовное дело по ч. 2 п. «в» ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.На сегодняшний день, по нашим данным, уголовное дело приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Вынесение постановления о приостановлении предварительного следствия согласно ст. 209 УПК РФ запрещает производить следственные действия, что только на руку предполагаемому злоумышленнику. Несмотря на это, дознаватель обязан продолжать принимать меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого. Известно, что материалы уголовного дела в отношении условного «Сурнина» находятся в производстве у начальника отдела дознания Режевского ОМВД майора Светланы Ожигановой. Принимала ли она меры по установлению личности подозреваемого, выяснить не удалось. При этом в телефонном разговоре с корреспондентом Ожиганова отказалась комментировать данную ситуацию.Успело уголовное дело побывать и в прокуратуре. Документы, по данным источников, были переданы заместителю прокурора Режа Сергею Пескову, который, по нашей информации, водит дружбу с местным депутатом Евгением Сурниным. При этом в областной прокуратуре отметили, что дело находится на особом контроле вышестоящего руководства и любые попытки его заволокитить будут жестко пресекаться.Между тем в материалах уголовного дела достаточно данных, указывающих, что Евгений Сурнин, судя по всему, лукавит. Так, сотрудники БСТМ ГУ МВД по Свердловской области проводили технические мероприятия по данному делу, включая биллинг телефонных звонков, после чего сведения с технических каналов связи анализировались.Результаты оперативно-розыскных мероприятий есть в материалах уголовного дела. Прокуратуре Режа (или, например, начальнику отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания прокуратуры Свердловской области Александру Костину) достаточно просто запросить их для изучения. Реакция надзорного ведомства, предполагаем, будет быстрой, а уголовное дело оперативно передадут в органы Следственного комитета, в связи с тем, что условный подозреваемый является обладателем «красного» удостоверения с гербом Режа.Есть мнение, что уголовное дело намеренно волокитят, чтобы избежать политических рисков. Если правоохранителям удастся доказать причастность Евгения Сурнина к инциденту, это будет очередным ударом по муниципальной власти. Поэтому сейчас некоторым удобно по-тихому отложить дело в долгий ящик. Что касается пострадавшего, то в ходе лечения в больнице и сдачи крови на анализ врачи вынесли ему неутешительный диагноз, касающийся неизлечимой болезни. Спустя несколько месяцев Андрей Каргапольцев покончил жизнь самоубийством. По одной из версий, некие неустановленные лица после летнего инцидента с поножовщиной долгое время способствовали данному развитию событий.