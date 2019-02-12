Операция «Зачистка»: на Среднем Урале усилят борьбу с коррупционерами в погонах

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В конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Среднеуральска появился новый фаворит – бизнесмен Андрей Зашляпин, совладелец и управляющий строительной компании «ССК», занимающейся застройкой в Среднеуральске (ЖК «Квартал Виктория») и Екатеринбурге (ЖК «Оазис»), а также владеющий ООО «Асто» и рядом других коммерческих структур. Якобы после долгих переговоров руководство Свердловской области сошлось на его кандидатуре. Считается, что он сможет решить давнюю проблему Среднеуральска – построить очистные сооружения. Предыдущие главы с этим не справлялись, так как не успевали: уходили либо в отставку, либо в колонию.Слухи о переходе главы Березовского Евгения Писцова на недавно освободившуюся вакансию министра экономики Свердловской области, привела к борьбе за еще не освобожденное кресло градоначальника. Фаворитом считается замглавы по инвестициям и развитию Сергей Ильиных. Вокруг него объединилась команда Писцова, чтобы не допустить прихода к власти людей бывшего мэра Вячеслава Брозовского или «варягов» из Екатеринбурга, заходу которых, говорят слухмейкеры, пытаются поспособствовать депутаты Государственной думы Дмитрий Ионин и Сергей Чепиков (Березовский входит в их избирательный округ). Одна проблема - темные пятна в биографии Ильиных. Недоброжелатели вспоминают некую темную историю с ДТП, в которое якобы попал чиновник, причем на «Ренж Ровере» директора местной управляющей компании.Информация о переназначениях начальников районных отделов полиции в Екатеринбурге, опубликованная «Вечерними ведомостями» на уходящей неделе, спутала планы руководству УМВД города. Подобные кадровые рокировки, позволявшие начальнику УМВД Сергею Кулагину удержать в своих руках контроль на райотделами, «притормозили» после того, как новость дошла до руководителей сверху. Но, несмотря на то, что в МВД отнеслись к подобной идее крайне недоброжелательно, приказы, шепчутся сплетники, все же будут подписаны.Между тем, методы борьбы с подобными ухищрениями и саботажем уже найдены начальником ГУ МВД по Воронежской области Михаилом Бородиным, который столкнулся с аналогичной позицией «коллег» после своего назначения в октябре 2018 года. Так что новому начальнику свердловского ГУ МВД, назначение которого, как ожидается, произойдет в ближайшие две недели, стоит обратиться к опыту Михаила Бородина.Задержание замначальника отдела свердловского УЭБиПК Дмитрия Савина за посредничество во взяточничестве лишь начало очередной волны по изобличению «оборотней в погонах», которое проводит региональное УФСБ. Дальше будет еще больше и масштабнее, заверяют источники, предрекая массу уголовных дел и обысков в полицейских структурах. Оперативники ФСБ после последних обысков получили в свое распоряжение крайне интересные документы, а также содержимое телефонов нескольких сотрудников городского и областного УБЭП, и теперь готовятся к новым разоблачениям.Во время встречи вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько с непокорными депутатами Асбеста присутствовал лидер регионального отделения КПРФ Александр Ивачев – все же, фракция коммунистов составляет большинство в думе, а руководит ею Наталья Крылова. Но почему-то сама она на встречу не пришла, несмотря на уговоры розовощекого партийного шефа, тем самым дав понять, что Ивачев для неё не более чем попутчик, что, впрочем, в разговоре с ним она и обозначила - у неё своя дорога, а у него своя. На встрече Ивачеву пришлось признать, что фракцией в думе Асбеста он не управляет и «умывает руки», отдавая на откуп все дальнейшие действия областным властям. Одним словом сдал Крылову. Хотя....В деле о похищенной сумке с 64 миллионами у жены депутата Каменского района Александра Шахматова появился новый поворот. По слухам, на допросе народный избранник сознался, что часть суммы была подготовлена для главы района. А вот зачем и для чего, тоже не стал скрывать под пристальным взглядом следователя – якобы за эти деньги ему было обещано покровительство при новых выборах в Госдуму. Льву Ковпаку, который сейчас представляет в федеральном парламенте каменские территории, вероятно даже невдомек, что у него появился новый серьезный конкурент, да еще и с такой «солидной» поддержкой.Коммунисты не рассчитались с известным уральским скульптором и автором многих памятников Константином Грюнбергом. Речь идет о давней истории, когда ему заказали памятник Иосифу Сталину. Тогда даже договорились с мэрией Александра Якоба о месте под постамент, и попросили Грюнберга разработать макет и архитектуру площадки. Работа была выполнена, эскиз одобрил Зюганов, в общем, машина завертелась. Тут же создали сайт для сбора средств, попиарились, побегали по улицам, и успокоились. Впрочем, как всегда. Только вот забыли рассчитаться со скульптором. Ну, это понятно – у коммунистов все бесплатно. Хотя деньги на это выделял чуть ли не сам Владимир Тунгусов. Но, по слухам, зимняя резина для «Вольво» партийного лидера нужнее, чем исполнение обязательств. Цена чести – 100 тысяч рублей.Свердловский общественник-бизнесмен Дмитрий Рожин в приватных разговорах обмолвился, что его «шефом» является один из депутатов Государственной думы, способный «порешать» многие вопросы, в том числе и по скандальному ЖСК «Западный», в конфликт вокруг которого в корыстных интересах и вмешался «защитник» пайщиков. По слухам, Рожин имеет ввиду депутата Госдумы Александра Ильтякова, основателя мясоперерабатывающего комбината «Велес». Известно, что он имеет серьезный финансовый и админресурс, поэтому Рожин неспроста козыряет своими связями.В попытке сократить кадровый голод в УМВД Екатеринбурга отдел кадров начал «затыкать дыры» сотрудниками, не отслужившими в вооруженных силах. Но и это, не спасает ситуацию. По слухам, на сегодняшний день некомплект в полку ППСП составляет 152 человека. Сотрудникам запретили переводы в другие подразделения, а график несения службы вызывает нарекания, так как они попросту не успевают отдыхать. Кроме того, к осуществлению охраны общественного порядка привлекают сотрудников конвойных подразделений, что строжайше запрещено ведомственным приказом. Вероятно, что начальника УМВД Сергея Кулагина приказы не смущают.Директор школы №25 в Екатеринбурге (микрорайон Широкая Речка) написала заявление об увольнении по собственному желанию, так как стала жертвой борьбы за освоение бюджета, а вовсе не в связи с массовым отравлением школьников, которое произошло в образовательном учреждении в декабре 2018 года. По слухам, руководство Департамента образования Администрации Екатеринбурга пыталось заставить несговорчивого директора школы подписать документы на закупку низкокачественного оборудования для учебных кабинетов по завышенным ценам. Директор отказывалась, но тут произошел декабрьский инцидент в столовой (73 ученика заразились золотистым стафилококком и норовирусом) и ее попросили написать заявление об уходе. Самое пикантное, что оператором питания в данной школе является ООО «Аппетит» возглавляемое господином Рогановым, который, если верить сплетням, является хорошим товарищем начальника Департамента образования Екатерины Сибирцевой. Однако «наказать» почему-то решили именно директора, а не «Аппетит»Есть мнение, что увольнение директора школы №25 является частью борьбы за власть, которую продолжает вести команда бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова. Дело в том, что директора школ, как правило, возглавляют избирательные участки в период голосования на выборах, а кроме этого, имеют влияние на педагогический состав и родителей школьников. В подтверждение версии, что Екатерина Сибирцева осознанно или нет действует в интересах бывшего «серого кардинала», свидетельствует и факт нашумевшего объединения гимназии №2 и школы №1. Теперь же появились слухи, что в Департаменте обсуждается идея об объединении лицея №12 (микрорайон Заречный) со школами №6 и 29,что также позволит убрать неугодных и неконтролируемых директоров.В Нижнем Тагиле ожидают проверок зарплаты учителей начальных классов. Проблемой заинтересовались в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, а также в прокуратуре.Слухмейкеры рассказывают, что чиновникам и надзорным органам не понравилась распространившаяся информация о зарплате учителей начальных классов в 17 тысяч рублей в месяц. Якобы она в два раза меньше средней по региону и не соответствует указу президента Владимира Путина.Проверку обещают в образовательных учреждениях – директора будут отчитываться, почему учителя получают так мало. К ответу также намерены привлечь и главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева, который, якобы, допустил в муниципалитете нарушение исполнения указа главы государства.Говорят, что после посадки учредителя Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НЗТИ) Дениса Кокорина, которого Владимир Путин на встрече с Евгением Куйвашевым назвал «борзотой», предприятие начало приходить в упадок. Теперь у сотрудников не только проблемы с зарплатой: предприятие, по слухам, вообще скоро «встанет», а оставшиеся специалисты останутся без работы. Слухмейкеры добавляют, что НЗТИ практически не работает, территории предприятия пустуют, а капитальные строения разрушаются.Перед заседанием городской думы Екатеринбурга, на котором обсуждался вопрос по строительству Собора святой Екатерины в сквере возле Драмтеатра, несколько дней шли переговоры с депутатами от ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и «Яблоко».Самыми сговорчивыми стали представители Владимира Жириновского и Сергея Миронова, которые пошли на уступки, согласившись поддержать проект. Сложнее всех было с коммунистами, которые не согласились на предложенные условия и вообще отказывались участвовать в переговорах. Хотя изначально им предлагали неплохие бонусы…Хотя не все сплетники согласны с тем, что с коммунистами не удалось договориться. Они уверены, что представители КПРФ пошли на будущие уступки взамен на две победы, которые они могут приписать себе. Во-первых, это возвращение на место Краснознаменной группы, снесенной несколько лет назад, о чем на неделе заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Во-вторых, памятник Владимиру Ленину в Ревде намерены оставить на том же самом месте, чего требуют коммунисты и против чего выступает администрация города.