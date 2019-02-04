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Общество


 

14:58 | 6.02.2019

Фото: Пресс-служба УГМК

Подготовка рабочих «новой формации» поставлена на поток

УГМК и свердловские власти вышли на новый уровень сотрудничества

Студенты ряда учебных заведений Свердловской области практически гарантированно обеспечили себе будущее трудоустройство на одном из самых престижных предприятий региона. Это стало возможно благодаря взаимовыгодному партнерству между властью и бизнесом – правительством Среднего Урала и Уральской горно-металлургической компанией. О том, как в регионе будут готовить будущих производственников – в материале veved.ru.

Программа подготовки высококвалифицированных рабочих, реализуемая в Верхней Пышме, признана успешной и получила продолжение. Сегодня Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов и генеральный директор УГМК Андрей Козицын заключили новое Соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом также поставили руководители Уральского государственного колледжа им. Ползунова и Верхнепышминского механико-технологического техникума «Юность».

Стороны договорились продолжить работу над повышением качества подготовки рабочих кадров высокой квалификации. Подписанное соглашение позволит регулировать вопросы совместного использования информационных ресурсов и учебного оборудования, организации стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения, проведения производственных практик студентов.

Подготовка рабочих «новой формации» поставлена на поток

«Сегодня одно из приоритетных направлений нашей работы в части развития системы профессионального образования – это подготовка кадров в соответствии с новыми федеральными стандартами. Эффективное взаимодействие бизнеса, промышленности и региональных властей – неотъемлемая часть этой деятельности. Соответствующее поручение было дано Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Уверен, соглашение, заключенное сегодня, будет способствовать и подготовке высококвалифицированных специалистов, и их успешному трудоустройству. Важно и то, что благодаря установленным договоренностям множество выпускников наших колледжей и техникумов после выпуска получат рабочие места, а значит останутся трудиться на Среднем Урале, развивая родной регион», – подчеркнул Юрий Биктуганов.

Сотрудничество промышленников, региональных властей и образовательных учреждений Верхней Пышмы началось в 2012 году. В течение первых трех лет реализации проекта из областного бюджета было выделено 180 млн. рублей, что позволило организовать 25 мастерских и лабораторий, которые сегодня используется и в образовательном процессе студентов колледжа им. Ползунова. УГМК, в свою очередь, разработала профессиональные стандарты по востребованным профессиям. Содержание этих документов учли при создании новых образовательных программ. Для преподавателей организованы стажировки на предприятиях холдинга, а высококвалифицированные специалисты корпорации ведут практические занятия в группах сварщиков, электриков, автомехаников, металлургов, химиков, автоматчиков. Многие практические занятия для студентов проводятся в лабораториях Технического университета УГМК.

Подготовка рабочих «новой формации» поставлена на поток

«Наша служба по работе с персоналом совместно с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области выстраивает такую систему подготовки кадров, в поле зрения которой потенциальный работник компании попадает еще со школьной скамьи. Склонность ребенка к тем или иным наукам можно определить в раннем возрасте и в зависимости от этого строить его обучение. Образовательный процесс, учитывающий способности школьника, будет более качественным, более точечным. В дальнейшем выпускник, вооруженный точными науками, сможет получить или рабочую специальность или пойти учиться дальше, чтобы приобрести инженерные компетенции», - сказал генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Теперь во время прохождения производственной практики студенты, направленные на обучение предприятиями УГМК, знакомится со своим будущим рабочим местом и с производством в целом. Это значительно сокращает время адаптации молодых работников, положительно сказывается на производительности труда и квалификации рабочих. Так, многие из первых выпускников обновленной «Юности», получившие дипломы летом 2018 года, были трудоустроены с более высоким четвертым разрядом. Раньше начинающим работникам, как правило, присваивался второй (максимум третий) разряд.

Подготовка рабочих «новой формации» поставлена на поток

Подготовка рабочих «новой формации» поставлена на поток

Подготовка рабочих «новой формации» поставлена на поток

Сейчас в техникуме «Юность» и колледже им. Ползунова в Верхней Пышме обучаются более 250 студентов по направлениям предприятий УГМК, расположенных в Свердловской, Тюменской и Курганской областях. Все они после получения дипломов будут трудоустроены.

© «Вечерние Ведомости»

 


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