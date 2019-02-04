Общество
14:58 | 6.02.2019
Фото: Пресс-служба УГМК
Подготовка рабочих «новой формации» поставлена на поток
УГМК и свердловские власти вышли на новый уровень сотрудничества
Программа подготовки высококвалифицированных рабочих, реализуемая в Верхней Пышме, признана успешной и получила продолжение. Сегодня Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов и генеральный директор УГМК Андрей Козицын заключили новое Соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом также поставили руководители Уральского государственного колледжа им. Ползунова и Верхнепышминского механико-технологического техникума «Юность».
Стороны договорились продолжить работу над повышением качества подготовки рабочих кадров высокой квалификации. Подписанное соглашение позволит регулировать вопросы совместного использования информационных ресурсов и учебного оборудования, организации стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения, проведения производственных практик студентов.
«Сегодня одно из приоритетных направлений нашей работы в части развития системы профессионального образования – это подготовка кадров в соответствии с новыми федеральными стандартами. Эффективное взаимодействие бизнеса, промышленности и региональных властей – неотъемлемая часть этой деятельности. Соответствующее поручение было дано Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Уверен, соглашение, заключенное сегодня, будет способствовать и подготовке высококвалифицированных специалистов, и их успешному трудоустройству. Важно и то, что благодаря установленным договоренностям множество выпускников наших колледжей и техникумов после выпуска получат рабочие места, а значит останутся трудиться на Среднем Урале, развивая родной регион», – подчеркнул Юрий Биктуганов.
Сотрудничество промышленников, региональных властей и образовательных учреждений Верхней Пышмы началось в 2012 году. В течение первых трех лет реализации проекта из областного бюджета было выделено 180 млн. рублей, что позволило организовать 25 мастерских и лабораторий, которые сегодня используется и в образовательном процессе студентов колледжа им. Ползунова. УГМК, в свою очередь, разработала профессиональные стандарты по востребованным профессиям. Содержание этих документов учли при создании новых образовательных программ. Для преподавателей организованы стажировки на предприятиях холдинга, а высококвалифицированные специалисты корпорации ведут практические занятия в группах сварщиков, электриков, автомехаников, металлургов, химиков, автоматчиков. Многие практические занятия для студентов проводятся в лабораториях Технического университета УГМК.
«Наша служба по работе с персоналом совместно с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области выстраивает такую систему подготовки кадров, в поле зрения которой потенциальный работник компании попадает еще со школьной скамьи. Склонность ребенка к тем или иным наукам можно определить в раннем возрасте и в зависимости от этого строить его обучение. Образовательный процесс, учитывающий способности школьника, будет более качественным, более точечным. В дальнейшем выпускник, вооруженный точными науками, сможет получить или рабочую специальность или пойти учиться дальше, чтобы приобрести инженерные компетенции», - сказал генеральный директор УГМК Андрей Козицын.
Теперь во время прохождения производственной практики студенты, направленные на обучение предприятиями УГМК, знакомится со своим будущим рабочим местом и с производством в целом. Это значительно сокращает время адаптации молодых работников, положительно сказывается на производительности труда и квалификации рабочих. Так, многие из первых выпускников обновленной «Юности», получившие дипломы летом 2018 года, были трудоустроены с более высоким четвертым разрядом. Раньше начинающим работникам, как правило, присваивался второй (максимум третий) разряд.
Сейчас в техникуме «Юность» и колледже им. Ползунова в Верхней Пышме обучаются более 250 студентов по направлениям предприятий УГМК, расположенных в Свердловской, Тюменской и Курганской областях. Все они после получения дипломов будут трудоустроены.
© «Вечерние Ведомости»
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