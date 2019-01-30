Урал промышленный – Урал православный

Экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких может принять участие в довыборах депутата Госдумы по Серовскому округу. Такой весьма шокирующий слух появился на этой неделе, и не откуда-нибудь, а из окружения депутата Александра Серебренникова, к которому девушка относится с особой теплотой. Обсуждается, что Глацких может пойти в качестве самовыдвиженки, но не исключается и диалога с политическими партиями. Спонсором, опять же, может выступить Александр Серебреников. При этом у Глацких есть шанс по итогам голосования занять как минимум 2-3 место, учитывая, что сама она родом с севера региона (из Лесного), а во-вторых, в её пользу играет известность, пусть и не положительного характера. 1 место политтехнологи пока отдают олимпийскому чемпиону Антону Шипулину (Глацких, напомним, также является олимпийской чемпионкой).Кабинет начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу Эдуарда Воронина, задержанного в октябре 2018 года по подозрению в превышении должностных полномочий, пустует четвертый месяц. Врио руководителя ОЭБиПК Андрей Нестеренко по слухам, отказывается заезжать в кабинет, опасаясь последствий. Во-первых, должность «расстрельная» – начальники подразделения в последнее время либо уходили со скандалом, либо становились фигурантами уголовных дел, а во-вторых, бытует мнение, что в кабинете стоит «прослушка» – все разговоры пишутся бравыми ребятами из ведомства на улице Вайнера с тремя буквами на спине.Заседание Екатеринбургской городской думы 26 февраля будет крайне интересным и громким, рассказывают слухмейкеры. Ожидается, что с традиционным отчетом перед депутатами выступит главный полицейский Екатеринбурга Сергей Кулагин. В прошлом году его отчет в пух и прах разнесли как сами парламентарии, так и прокурор уральской столицы Светлана Кузнецова, поэтому в этот раз полковник готовится тщательнее, к тому же теперь в кресле спикера не Евгений Ройзман, а в прошлом сам бывший сотрудник правоохранительных структур Игорь Володин. Председатель ЕГД может оказать ему некую поддержку, но в целом для Кулагина заседание будет экзаменом на стойкость.Среди основных вопросов к нему, как и прежде – борьба с нелегальными ларьками, (в том числе киосками с шаурмой). Впрочем, народных избранников будет интересовать и то, как продвигается работа полиции по выявлению коррупционных моментов в деятельности бывшей администрации города. Они надеются, что к отчету у полковника появится повод, который сгладит ряд претензий к УМВД. К тому же, судя по всему, это последний отчет Кулагина в должности начальника УМВД Екатеринбурга.В Березовском стартовала неофициальная предвыборная кампания по выборам главы муниципалитета. Летом дума объявит конкурс по выборам нового градоначальника, в связи с чем оппоненты действующего мэра Евгения Писцова начали вбрасывать про него различные фейковые новости, в том числе, порочащего и недостоверного характера. Так, на неделе на электронную почту региональных изданий пришло письмо с информацией, в которой сообщается о неких связях главы с владельцами управляющих компаний и «Березовским рудником».Ожидается, что Евгений Писцов намерен принять участие в конкурсе, а учитывая, что его позиции в городе остаются достаточно сильными (при отсутствии явных конкурентов) единственной возможностью дискредитировать мэра является вариант «заказать» Писцова с применением «черных» PR-методов.В «Уральской базе авиационной охраны лесов» (государственное специализированное учреждение по тушению лесных пожаров) распространяются сплетни относительно руководителя Дениса Щуплецова. В курилках сотрудники обсуждают, что в статусе и.о. директора Щуплецов находится неспроста – якобы назначить его полноценным руководителем не позволяет законодательство. По слухам, в прошлом Щуплецов проходил фигурантом по одному уголовному делу, не связанному с его нынешней должностью. Не исключено, что дело дошло до суда, и теперь метка в биографии лишает его карьерных высот.Органы Следственного комитета продолжают проверку по факту охоты, устроенной на лосей полицейским Андреем Подгорбунских из Первоуральска. По слухам, в рамках доследственной проверки следователи опросили начальника Управления организации дознания ГУ МВД России по Свердловской области Юрия Жолобова, однако он отказался от прохождения полиграфа и отказался давать показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Известно, что при себе у Подгорбунских было разрешение на имя полковника, который, впрочем, мог даже не подозревать об использовании документа, выписанного на его имя.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в приватных разговорах выражает недовольство работой депутата Заксобрания Андрея Гориславцева, шепчутся сплетники. Последний проявляет попытки лоббирования различных проектов, при этом их методы кажутся весьма странными окружению главы региона. Кроме этого, губернатор озабочен агрессивной позицией Горислацева на его посту председателя правления «Свердловской областной федерации бокса», которая уже привела к конфликту с несколькими уважаемыми и авторитетными уральцами.Пикантные подробности из жизни добровольцев выяснились на этой неделе. По некоторым данным, руководитель Ресурсного центра добровольчества «Сила Урала» Владислав Овчинников (был тесно дружен с директором департамента молодежной политики Ольгой Глацких) и получавший немалые суммы грантов, по слухам, оказался близким другом скандально известного тренера Никиты Мальцева.Дружба этих двух людей была настолько крепка, что, как говорят слухмейкеры, Мальцев даже познакомил Овчинникова с «молочным королем» Сергеем Майзелем. И, якобы, даже выделял на мероприятия в качестве волонтеров членов своей боевки. После того, как в июле 2018 года Мальцев по приговору суда отправлен отбывать срок за покушение на мошенничество, Овчинникову теперь приходится бегать и собирать волонтеров по другим общественным организациям – за полученные от государства деньги надо как-то отчитываться.На следующей неделе в аппарате губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева будут рассматривать инициативу по переносу памятника Владимиру Ленину из центра Ревды. Данное предложение, которое должно быть реализовано в ходе реконструкции площади Победы, поддерживает глава города Ирина Тейшева.Против переноса памятника выступают местные жители, которые нашли поддержку в региональном отделении КПРФ. Совместными усилиями уже готовится митинг, намеченный на 10 февраля.В аппарате губернатора Ирина Тейшева должна рассказать о том, почему решили убрать памятник Ленину, кто стоял за этой инициативой и её возможные последствия. Взвесив все за и против будет принято окончательное решение по вождю.В Свердловской области начались разработки инициативы по снижению тарифов на «мусорную реформу». Власти региона во главе с министерством энергетики и ЖКХ изучают возможности снижения цены за вывоз мусора.По словам информированного источника, на данный момент разрабатывается два варианта. Первый – снижение тарифов с предоставлением налоговых преференций региональным операторам, второй – снижение платы за вывоз мусора при поступлении инвестиций в мусороперерабатывающую промышленность. Говорят, что инвесторы уже нашлись.Если хотя бы один из вариантов сработает, то тарифы для населения будут снижены с 1 июля 2019 года. Правда, сумма будет крайне не значительная.Митинг 3 февраля против «мусорной реформы» в Екатеринбурге сыграет на руку региональным властям. Попыток отказать в согласовании мероприятия его не было, так как оно выполнит несколько функций.Как сообщают слухмейкеры в «белом доме», акция яблочников-коммунистов должна показать властям, насколько граждане недовольны «мусорной реформой» и сколько оппозиционеры способны собрать граждан под мусорными лозунгами. Если придет слишком мало участников (что предрекают слухачи), то власти сменят свою политику в отношении вывоза мусора на более жесткую. Если же недовольство будет большое, а митинг соберет не одну сотню граждан, то власти пойдут на уступки.