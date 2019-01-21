Цель – у каждого своя

Фото: гордума Екатеринбурга

В Уральской государственной инспекции пробирного надзора (ведомство осуществляет надзор за деятельностью объектов, связанной с изготовлением и/или обращением изделий из драгоценных металлов, осуществляет их опробование, анализ и клеймение) обсуждают будущую смену руководства. Слухмейкеры заявляют, что в Москве – в Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов РФ все чаще высказывают недовольство деятельностью нынешнего руководителя уральской инспекции Светланы Агафоновой.Данные заявления, по слухам, связаны с решением Следственного комитета России возобновить уголовное дело, возбужденное еще в 2006 году по факту пропажи из хранилища ОАО «Екатеринбургский завод ОЦМ» 32,7 тонны золота и платины, принадлежащих государству. В 2012 году уголовное дело было приостановлено, но в ближайшее время следователи намерены снова дать ему ход, и довести его до логического конца – с предъявлением обвинения должностным лицам и направлением материалов в суд. Дело намерены передать следователям отдела по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет регионального СУ СК по Свердловской области. Подразделение было создано на основании приказа главы СКР Александра Бастрыкина в конце 2018 года.По мнению инсайдеров, в ходе расследования уголовного дела могут всплыть различного рода факты, после огласки которых Светлану Агафонову попросят написать заявление об увольнении по собственному желанию. К тому же, на своей должности она сидит уже с 1994 года – ровно с тех лет, как начались хищения на заводе ОЦМ, а это уже говорит о многом…Руководство УМВД России по Екатеринбургу обсуждает итоги проверки, проведенной свердловским полицейским главком. По её результатам начальнику УМВД Сергею Кулагину понизили классность, которую полицейские повышают посредством участия в стрельбах и сдаче ведомственных тестов. В качестве наказания полковнику и решили её снизить, несмотря на то, что проверка касалась иных моментов служебной деятельности. По мнению слухмейкеров, Кулагина валят сознательно – помимо того, что он так и не смог влиться коллектив и доказать свой авторитет, на его место уже есть новая кандидатура, пользующаяся уважением в коллективе. Пока же Кулагину, по слухам, лишь незначительно урежут зарплату – как раз за понижение в классности.Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов может попробовать свои силы в борьбе за место губернатора Челябинской области. Выборы в соседнем регионе пройдут в сентябре 2019 года. Сотрудники министерства с нетерпением ждут начала предвыборной гонки, желая хоть какое-то время поработать в нормальных условиях, а не режиме ежедневной встряски. К тому же, многие еще помнят историю, которая произошла летом 2018 года – тогда лесникам пришлось в выходной день искать водителя на тот момент руководителя Департамента молодежной политики Ольги Глацких, уехавшего на рыбалку. В министерстве надеются, что больше таких ситуаций не произойдет, но тогда Кузнецову придется выигрывать. Вопрос только в том, кто даст денег на избирательную компанию?В случае, пусть и маловероятной победы Алексея Кузнецова на выборах губернатора Челябинской области, Ольга Глацких может переехать вслед за ним. По слухам, министр уже пообещал девушке подобрать для неё теплое кресло в резиденции главы региона. К тому же, Ольга Вячеславовне, если верить сплетникам, на этой неделе как раз отказали в трудоустройстве в структурах УГМК. Якобы она претендовала на место заместителя Андрея Терлеева, который курирует патриотические клубы холдинга, но её кандидатура не вызвала особого восторга у директора по общим вопросам УГМК Владимира Белоглазова.В ГУ МВД России по Свердловской области временно приостановлены кадровые назначения – в главк через пару недель придет новый начальник, чья команда и будет подбирать новую команду. Так, на сегодняшний день вакантны должности начальника ОЭБиПК Екатеринбурга, руководителя отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД, отделов полиции №5 и №8. В муниципалитетах вакантны должности начальников ОВД по Тугулымскому району, Тавды, Ивделя и Богдановича.Материалы уголовного дела, расследуемого отделом дознания ОМВД Режа по факту инцидента, в результате которого местный житель получил ножевое ранение ягодиц, направлены в прокуратуру. Документы переданы заместителю прокурора Режа Сергею Пескову, который, по слухам, дружен с местным депутатом Евгением Сурниным, чья фамилия мелькала в ходе доследственной проверки по пока бесфигурантному уголовному делу. Между тем, слухмейкеры из областной прокуратуры заявляют, что дело находится на особом контроле вышестоящего руководства, и любые попытки его заволокитить будут жестко пресекаться.В руки слухмейкеров попал очень занимательный документ, где на фирменном бланке ГУ МЧС России по Свердловской области начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы полковник Максим Пинчугов просит рассмотреть вопрос о зачислении в техникум «Рифей» на специальность «защита в чрезвычайных ситуациях» некую Дарину П. 2001 года рождения. По сути, просьба автоматически гарантирует поступление в образовательное учреждение. Проблема лишь в том что, по среднему баллу аттестата девушка шансов попасть на данную специальность не имела, но, по данным издания, поступила (судя по её фото в социальных сетях).Слухачи утверждают, что именно это письмо и стало некой охранной грамотой для техникума «Рифей». Объяснить пассивность МЧС по надзору за данным учебным заведением иначе невозможно. При количестве нарушений, которые можно выявить в техникуме, отдел надзора должен был уже обратиться в суд с иском о приостановлении ь деятельности, но до сих пор этого не произошло. Хотя, например, в муниципальных школах за подобное количество нарушений директора бы давно сняли с должности. Видимо, чувствуя долг перед директором, в Госпожнадзоре не предпринимают надлежащих мер.Кассиры и администраторы сети «Красное и белое» в Екатеринбурге, по слухам, готовятся к увольнениям. Такие заявление сделали несколько представителей разных магазинов. Они утверждают, что им поступили намеки на то, что в ближайшие несколько месяцев им придется покинуть свои должности и искать новую работу, так как «Красное и белое» ожидает сокращение штата.Сотрудники сети связывают увольнения с объединением «КБ», «Дикси» и «Бристоля», о чем было заявлено недавно. В тоже время слухмейкеры не связывают увольнения ряда сотрудников и объединение сетей, заявляя, что чистки пройдут, но не такие большие, как об этом говорят работники.Долгие поиски туристок, пропавших возле Казанского камня в Карпинском городском округе, и смерть одной из них привлекла внимание руководства федерального МЧС. Якобы, в вину местному отделению министерства ставится тот факт, что женщин искали четыре дня, хотя могли найти быстрее, когда они вышли на связь. Что, вероятно, могло бы спасти жизнь одной из туристок.Помимо этого, руководство ГУ МЧС России по Свердловской области обвиняют в том, в поиске было задействовано крайне мало людей, хотя рядом располагается военная часть в Кытлыме, и что их не отследили по биллингу. По итогам проверки виновные понесут ответственность, утверждают сплетники.Глава Екатеринбурга Александр Высокинский продолжает чистить ряды администрации и муниципальных предприятий. Очередным отставником стал директор ЦПКиО имени Маяковского Роман Шадрин, который уже написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.Причем на отставке Романа Шадрина Александр Высокинский настаивал лично, но долго не мог заставить его покинуть пост, так как у директора ЦПКиО очень хорошие связи с «командой Тунгусова», которая пока еще борется за каждого своего человека и не позволяет просто так уволить своих соратников.Говорят, что и с Романом Шадриным было не просто. Он держался за свой пост до последнего и не хотел его покидать. Поэтому Александру Высокинскому пришлось пообещать директору ЦПКиО некую компенсацию за увольнение. Якобы, он будет участвовать в дальнейшей реконструкции парка, правда, в какой формате, неизвестно.