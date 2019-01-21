Коммунальный переполох в Дегтярске: структура олигарха Вексельберга пытается оправдаться за двойные квитанции



Рустам Тангрибердиев инициировал сход жителей Дегтярска 22 января, а уже на следующий день после посещения полиции и мэрии он отказался от планов по обращению в правоохранительные органы из-за ситуации с двойными квитанциями. Возможно, что ему дали понять, что он может попасть под административную ответственность за организацию несанкционированного митинга



Глава города Вадим Пильников собрал все заинтересованные стороны только после появление критических публикаций в СМИ



На встречу съемочной группы «Четвертого канала» с жителями Дегтярска приехала пресс-секретарь свердловского филиала «Энергосбыт Плюс» Виктория Огородникова. Свое появление в городе она объяснила тем, что просто проезжала мимо, однако более правдоподобной выглядит версия, что ее целью было не разобраться в двойных платежах, а спасти репутацию компании



Съемочная группа «Четвертого канала» посетила Дегтярск еще 22 января, но сюжет до сих пор не вышел. В помещении рудоуправления, где находится офис крупнейшей управляющей компании города, телевизионщиков сопровождала Виктория Огородникова



Активное участие в сходе, который можно приравнять к несанкционированному митингу, приняла спикер городской думы Ольга Хисамова. Однако в полицию вызвали почему-то только Рустама Тангрибердиева



Местная газета высоко оценила роль Ольги Хисамовой в урегулировании ситуации. К слову, спикер думы не в первый раз оказывается в центре коммунальных конфликтов. В прошлом это благотворно сказывалось на ее политической карьере, но негативно на городском хозяйстве