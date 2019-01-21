Общество
17:18 | 24.01.2019
Фото: pogoda66.ru
Коммунальный переполох в Дегтярске: структура олигарха Вексельберга пытается оправдаться за двойные квитанции
Журналистам предлагают удалить опубликованные материалы, а странный активист неожиданно встает на защиту мэрии
22 января наши коллеги из «МК-Урал» опубликовали на сайте издания материал, посвященный ситуации в Дегтярске (читать здесь: https://eburg.mk.ru/social/2019/01/22/plyus-odna-kvitanciya-struktury-oligarkha-viktora-vekselberga-podminayut-pod-sebya-kommunalku-degtyarska.html). На следующий день данная статья стала доступна в печатной версии. В статье рассказывается, что жители города в январе неожиданно получили сразу две квитанции за капитальный ремонт. Первая поступила от ОАО «Расчетный центр Урала» (РЦУ), которое и ранее выставляло данные счета. Вторую же квитанцию прислал «Энергосбыт Плюс». Ряд жителей попытались разобраться в ситуации и обратились в обе компании. РЦУ свои действия обосновал агентским договором с фондом капитального ремонта. В «Энергосбыт Плюсе» же операторы колл-центра обосновать наличие в квитанции еще и строчки за капремонт никак не смогли, зато посоветовали позвонившим непременно оплатить данный счет. Абсурдность ситуации добавляет тот факт, что в некоторых случаях счета за капремонт получили собственники квартир в ветхих и аварийных домах. Кроме того, в материале «МК-Урал» содержатся данные о некорректном начислении счетов за водоснабжение. Например, жильцы частного сектора в декабре увидели в квитанциях, что им следует заплатить за полив огородов. При этом в ряде случаев счета были пятизначными.
По словам наших коллег, спустя всего час после того как статья вышла на сайте, в редакцию позвонила женщина, представившаяся сотрудником пресс-службы «Энергосбыт Плюс» Викторией. В течение длительного разговора Виктория несколько раз просила удалить материал с сайта. Каких-либо веских оснований для снятия материала (использование оскорблений, размещение порочащей информации и т.д.) предоставлено не было.
Сотрудники редакции естественно ответили отказом. Тогда звонки стали поступать руководству. По словам секретаря газеты, звонила женщина, которая долго отказывалась представиться. В качестве контактного телефона она сначала указала номер, который на сайте свердловского филиала «Энергосбыт-Плюс» обозначен как телефон пресс-службы, однако затем попросила записать другой телефон. По данным из открытых источников, этот второй номер принадлежит риелторской компании.
Звонки поступали и на личный телефон одного из представителей руководства. При этом звонившие говорили, что материалом недоволен директор Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов. Несмотря на то, что никаких угроз от людей, называющих себя сотрудниками энергосбытовой компании, не поступало, их настойчивость вполне напоминает попытку оказания давления на СМИ.
«Хорошо, я житель области»
Не менее интересные события разворачивались и в самом Дегтярске. Днем 22 января в городе должна была состояться встреча местных жителей со съемочной группой «Четвертого канала». В ожидании журналистов, которые почему-то задержались на несколько часов, горожане, собравшиеся у здания рудоуправления, обсуждали сложившуюся ситуацию. По словам инициатора схода Рустама Тангрибердиева, пока собравшиеся ждали репортеров, к нему подошли сотрудники полиции и переписали его данные. Уже после схода ему была вручена повестка к участковому.
На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Рустам Тангрибердиев сообщает также, что уже в конце схода, когда большинство человек разошлись, слово взяла некая девушка в очках и в платке, принявшаяся яростно защищать «Энергосбыт Плюс».
«На мой вопрос: «Кто Вы такая?», девушка ответила – житель города Дегтярск. Я возразил, что мы практически все жители г. Дегтярск друг друга знаем. Она ответила: «Хорошо, я житель области, Вас так устроит?».
В распоряжении «Вечерних ведомостей» есть несколько видеозаписей, сделанных во время схода. На некоторых из них фигурирует и пресловутая девушка в платке. Так, уже в здании рудоуправления она называет свое имя и должность, представляясь пресс-секретарем филиала «Энергосбыт Плюс» Викторией Огородниковой (та самая девушка, которая позже звонила нашим коллегам). Возникает вопрос, почему на встречу с жителями Дегтярска прибыл не директор, не кто-то из его заместителей, не юрист, не представитель клиентского отдела, а сотрудник пресс-службы? Сама она пояснила, что просто проезжала мимо и решила разобраться в ситуации, но такая версия выглядит крайне сомнительной: через Дегтярск проходит всего одна автомобильная дорога Курганово – Ревда, и сложно представить себе обстоятельства, заставившие сотрудницу пресс-службы отправиться в поездку по данной магистрали.
Может быть внезапный приезд Виктории Огородниковой связан с визитом съемочной группы «Четвертого канала»? В пользу такой версии говорит, например тот факт, что журналисты прибыли гораздо позже обозначенного срока, когда большинство участников схода разошлись. Также в качестве косвенного доказательства можно рассматривать диалог между Рустамом Тангрибердиевым и журналистами.
«Я спросил у репортера телекомпании «Четвертый канал» каким будет примерно сюжет, не покажут ли нас неграмотными людьми, которые кричат просто так и ничего не понимают? – пишет местный житель на странице «ВКонтакте». – На что, репортер телекомпании «Четвертый канал» сказала: «Ничего обещать Вам не могу, все на усмотрение редакции».
К слову, несмотря на то, что съемочная группа была в Дегтярске еще во вторник, сюжет до сих пор не вышел в свет. Возможно, что между телевизионщиками и энергосбытовой компанией возникли некие договоренности или даже коммерческие соглашения.
Критика мэра = политические игры
Как мы уже говорили, материал «МК-Урал» был опубликован на сайте 22 января. Казалось бы цели, которых добивался Рустам Тангрибердиев, а именно донесение информации о том, что происходит в ЖКХ, Дегтярска были выполнены, но неожиданно именно активист выступил с критикой наших коллег.
«Я понял, что все наши «крики души» в отношении квитанций, беспредела, разбирательства компанией ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «ГАЗЭКС» сыграли на руку оппозиции действующего Главы ГО Дегтярск, – написал активист. – В начале статьи все реально написано как есть про ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», но нету ни слова про АО «ГАЗЭКС», потом идет чистая «грязная» политика. Мы ВСЕ не хотели бы, чтобы нашу Жалобу и наши проблемы использовали в политических играх! Мы ни марионетки для политических игр».
В чем же проявляется та самая «грязная политика», о которой говорит активист? В статье действительно упоминается глава Дегтярска Вадим Пильников, однако это делается в контексте ситуации с двойными квитанциями. По мнению наших коллег, мэр должен нести ответственность за все, что происходит в городе и активно участвовать в разрешении всех конфликтных ситуаций, касающихся ЖКХ и множества других проектов. Соответственно, в случае с «двойными квитанциями» Вадим Пильников либо поступил непрофессионально, либо он преследовал какие-то свои интересы. Получается, что, по мнению Рустама Тангрибердиева разговоры о личной ответственности мэра за ситуацию в сфере, которая относится к компетенции муниципалитета, – это «политические игры».
Чем можно объяснить то, что недовольный ситуацией в ЖКХ активист внезапно превращается в защитника главы города и энергетиков? На его же странице «ВКонтакте» можно прочитать, что 23 января он посетил отдел полиции, где давал пояснение относительно состоявшего схода, а затем принял участие во встрече с мэром, депутатами и представителями «Энергосбыт Плюс». Напрашивается предположение, что именно в ходе данной встречи и визита в полицию у Рустама Тангрибердиева возникла иная точка зрения. К слову, по отношению к ОАО «Энергосбыт Плюс» риторика активиста также резко изменилась на вполне миролюбивую. Более того, как нам стало известно, активист даже отказался подавать жалобу на энергетиков в правоохранительные органы, хотя публично обещал жителям это сделать незамедлительно. Не исключено, что этот факт позволит энергетикам избежать ответственности, поскольку без заявлений в письменной форме правоохранительные органы разбираться в ситуации не будут. Кроме того, под вопросом остается выполнение обещаний, которые представители филиала «Энергосбыт Плюс» устно дали на встрече в мэрии.
«В подведении итогов сказали, что теперь все начисляющие и обслуживающие компании попробуют настроить взаимодействие между собой, чтобы работать на благо жителей города Дегтярск, – пишет он. – Будем надеется, что все обещания выполнят в кратчайшие сроки, дабы снизить социальную напряженность, которая достигла максимума в г. Дегтярск!»
Новый лидер коммунального протеста?
Примечательно, что, обвиняя наших коллег в политических играх, Рустам Тангрибердиев почему-то ни слова не упоминает о деятельности спикера городской думы Ольги Хисамовой, которая активно участвовала в сходе жителей, а также посещала офис «Энергосбыт Плюс», куда приходили разгневанные граждане. В статье газеты «За большую Дегтярку» можно прочитать следующее:
«Своевременно вмешалась в ситуацию председатель Думы городского округа Дегтярск О. А. Хисамова, которая дежурила в офисе компании, помогая разрядить обстановку».
Похоже ли это на попытку заработать политические очки на сложившейся ситуации? Вполне. Тем более, что госпожу Хисамову и ранее подозревали в использовании острых ситуаций в ЖКХ в политических целях. Так, в 2016 году накануне выборов в городскую думу Ольга Хисамова и ряд других кандидатов в депутаты думы приняли участие в «вече», участники которого требовали от городской теплоснабжающей компании, чьим учредителем является администрация города, произвести перерасчет за тепло. Это требование было заведомо невыполнимым, поскольку соответствующих правовых механизмов попросту нет. Чтобы воплотить его в жизнь, пришлось бы принять соответствующее решение думой и внести поправки в бюджет на текущий год, но участники «вече» почему-то пошли не к депутатам, а в мэрию и теплоснабжающую компанию. В итоге невыполнимые требования, разумеется, выполнены не были, но политические очки «вече» участникам событий принесло.
Депутатскую династию Хисамовых, в которую помимо Ольги входит ее сын Илья, ранее подозревали также в использовании скандальных ситуаций не просто в политических, но и в коммерческих целях. Так, Илья Хисамов накануне выборов 2016 года прославился как борец со строительством сурьмяного завода. Как сообщали СМИ, его позиция была обусловлена не только желанием «хайпануть» на теме экологии, но и опасениями за свой бизнес и бизнес друзей. Так, по мнению жителей, приближенный к Хисамову предприниматель Рухид Салимов открыто заявлял, что строительство завода отрицательно повлияет на стоимость продаваемых им земельных участков, в том числе на территории городского «Парка горняков», львиная доля которого оказалась в его собственности.
Что получит в результате участия в новом скандале Ольга Хисамова, сказать пока трудно. Также пока непонятно, совпадают ли ее интересы с интересами «Энергосбыт Плюса». Но ситуация, когда представители крупной частной компании предпочитают замалчивать проблемные вопросы, а любая критика в адрес руководителей города, приравнивается к политическим играм, вызывает настороженность. Получается, что будущее городского хозяйства попадает в зависимость от личных интересов небольшой группы лиц: главы города Вадима Пильникова, спикера Ольги Хисамовой и директора филиала «Энергосбыт Плюс» Георгия Козлова. Интересы же горожан, судя по всему, учитывать никто не собирается.
Интернет-газета «Вечерние ведомости» будет следить за дальнейшим развитием событий
Максим Бойков © «Вечерние Ведомости»
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