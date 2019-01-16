Выборное селебрити: олимпийский чемпион против кавээнщика

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Медиаскандал вокруг налоговых преференций АО «Федеральная грузовая компания», инициированный депутатом Госдумы Дмитрием Иониным (по мнению парламентария, бюджет недополучил 1,5 млрд. руб.), повлиял на тарифы в сфере железнодорожных грузоперевозок. После того, как Ионин провел пресс-конференцию, встретился с заместителем Генпрокурора и добился расследования ситуации силовыми структурами, снизилась цена на вагоны, пусть пока и несущественно.Депутат заявлял, что Свердловской филиал «ФГК» дает вагоны компании «Транссибурал» Сергея Мазуркевича по заниженным ценам. Так, все грузоотправители арендовали вагоны по 2,3 тыс. рублей в сутки, тогда как фирма Мазуркевича получала их по 900 рублей в сутки. Куда уходила существенная «дельта» в несколько миллионов рублей в день можно только предполагать. После скандала и начавшихся проверок цена на вагоны для «Транссибурала» была доведена до средней по рынку – по 2,2 тысячи рублей в день. Вероятно, цены сохранятся и в будущем.Известно, что в декабре 2018 года в ФГК пришел новый директор – Виктор Воронович. По слухам, близкие к «Транссибуралу» лица пытались убедить участников рынка в том, что он для них «ручной» и будет и дальше помогать Мазуркевичу с преференциями, но в реальности теперь бизнесмену придется работать на некомфортных для него общих условиях.Вероятно, желая теперь хоть как-то отомстить Дмитрию Иоинину за его желание добиться равных для участников рынка условий, приближенные к Мазуркевичу коммерсанты пытаются насолить «ему» различными способами. Правда, своего добиться им вряд ли удастся. Так, к лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову, по слухам, обратился Президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Филиппенков с просьбой дать оценку действиям Дмитрия Ионина, направленным против «Трансссибурала». С аналогичным запросом к главному «справедливороссу» обратилось и издание «Регионы России», журналисты которого ранее пытались спровоцировать депутата на резкие высказывания.Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин не будет принимать участия в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу № 174, несмотря на заявления различных аналитиков и политологов. Ранее озвучивалось, что весьма известного на севере Свердловской области политика «»Справедливая Россия» выдвинет для того, чтобы получить еще один мандат для партии и передать его спонсору. Однако закон прямо запрещает действующим депутатам ГД, ранее получившим свой мандат от другого парламентария (Бурков передал его Ионину) повторно заявляться на довыборах в действующий созыв. Таким образом, фамилии Ионина в бюллетене не будет, хотя у него были весьма серьезные шансы на победу.По слухам, в противовес олимпийскому чемпиону Антону Шипулину, который может выставить свою кандидатуру от «Единой России», «Справедливая Россия» планирует выдвинуть на довыборы в ГД Сергея Нетиевского – одного из основателей и бывшего участника команды КВН «Уральские пельмени». Весьма экзотический вариант поможет превратить выборы в битву «селебрити», привлекая на участки избирателей.Бывший начальник подразделения по потребительскому рынку ОЭБиПК Екатеринбурга Денис Жданов (ныне – оперативник уголовного розыска ОП №12), по слухам, был допрошен следователями по делу своего бывшего руководителя Эдуарда Воронина. Именно Жданов курировал вопросы противодействия незаконному игорному бизнесу, в связи с чем и стал интересен следователям, у которых к нему давно накопилась масса вопросов.Впрочем, сам Жданов вряд ли станет фигурантом уголовного дела. Слухмейкеры рассказывают, что гражданская жена оперативника имеет весьма обширные связи в Следственном комитете РФ. В подтверждение этому они рассказывают историю девятилетней давности, когда Жданов проходил службу в ГУ МВД по УрФО. По неподтвержденной информации, он был задержан на угнанном автомобиле с оружием, после чего около месяца провел в СИЗО по подозрению в тяжком преступлении, но был отпущен за отсутствием доказательств. И, что удивительно, продолжил службу в правоохранительных органах. Правда, ни один из официальных источников эту информацию не подтвердил. Похоже, что сейчас история повторяется.Кроме этого, любопытны и схемы взаимодействия Жданова с бизнесменами из Азербайджана. Некоторое время назад Жданов передвигался на автомобиле, который принадлежал Фармаилу Исаеву – одному из участников подпольного рынка алкогольного фальсификата. В настоящее Исаев находится под следствием по обвинению в вымогательстве, делом занимаются правоохранители Верхней Пышмы.В Екатеринбурге торговые точки на улице Щорса, которые якобы работают под флагом «афганцев», могут лишить лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Речь идет о павильонах, которые попали под проверку оперативников городского ОЭБиПК, вызвав истеричную реакцию владельца. В правоохранительных органах недоумевают – как могли получить лицензию объекты, расположенные на остановочных комплексах, тогда как с января 2013 года любая алкогольная продукция на остановках запрещена в принципе согласно федеральному законодательству. По слухам, в Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, сотрудники которого и выдали лицензию, готовы как минимум приостановить её действие, а затем и вовсе лишить бизнесменов права на торговлю горячительным.В Серовском городском округе отсутствие взаимопонимания между главой администрации Василием Сизиковым и частью депутатов вылилось в начало политического кризиса. И хотя он пока не столь сильно ощущается, парламентарии уже подбирают гонца, который бы рассказал губернатору о расколе среди местной элиты. Сплетники шепчутся, что Сизиков, который пришел в Серов с поста замминистра строительства Свердловской области, вызвал отторжение всего спустя полгода после назначения. Причина этому, как они считают – излишняя жесткость и отсутствие умения дипломатично разрешать конфликты.Бывший глава администрации Кушвы Александр Трегубов (2010-2013 гг.) вынужденно покинул пределы России. По слухам, экс-чиновник проводит время в Турции, опасаясь уголовного преследования. Какие статьи УК РФ могут быть предъявлены Трегубову и насколько вообще могут быть обоснованы претензии к Трегубову, неизвестно, но, судя по общей тенденции силовиков на посадку «провинившихся», возвращаться бывшему сити-менеджеру точно не стоит.Отставки в мэрии и МУПах Екатеринбурга, которые прошли на этой неделе, не последние в череде зачисток администрации уральской столицы. Правда, зачистка путем избавления от профессионалов (пусть и даже и представителей «команды Тунгусова»), может вылиться в проблемы, учитывая, что заменить их попросту некем.Слухмейкеры сообщают, что речь идет о коммунальной сфере, которой в столице Урала руководит замглавы Владимир Гейко. Помимо его фамилии называются имена руководителей «Водоканала» и «Екатеринбургэнерго». Но, чтобы начать решительные действия по увольнению, у нынешних властей города не хватает резервов для замены специалистов. В тоже время слухмейкеры уверены, что отставки точно будут, дело лишь во времени.46-летний житель Режа Андрей К. – потерпевший по резонансному уголовному делу, в ходе расследования которого всплыла фамилия депутата Режевской городской думы Евгения Сурнина, покончил жизнь самоубийством. Сплетники рассказывают, что мужчина последние месяцы был замкнутым. Поводом послужил конфликт в конце августа 2018 года, в ходе которого он получил ножевое ранение ягодицы. Проходя лечение в больнице, и сдав кровь на анализ, врачи поставили Андрею К. неутешительный диагноз. Мужчина долго держался, но несколько недель назад его нашли мертвым, он скончался от удушья.