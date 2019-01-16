Общество
21:40 | 18.01.2019
Выборное селебрити: олимпийский чемпион против кавээнщика
Слухи «Вечерних Ведомостей» о главных событиях и людях недели
Скандал вокруг «ФГК» улучшил ситуацию в железнодорожных перевозках
Медиаскандал вокруг налоговых преференций АО «Федеральная грузовая компания», инициированный депутатом Госдумы Дмитрием Иониным (по мнению парламентария, бюджет недополучил 1,5 млрд. руб.), повлиял на тарифы в сфере железнодорожных грузоперевозок. После того, как Ионин провел пресс-конференцию, встретился с заместителем Генпрокурора и добился расследования ситуации силовыми структурами, снизилась цена на вагоны, пусть пока и несущественно.
Депутат заявлял, что Свердловской филиал «ФГК» дает вагоны компании «Транссибурал» Сергея Мазуркевича по заниженным ценам. Так, все грузоотправители арендовали вагоны по 2,3 тыс. рублей в сутки, тогда как фирма Мазуркевича получала их по 900 рублей в сутки. Куда уходила существенная «дельта» в несколько миллионов рублей в день можно только предполагать. После скандала и начавшихся проверок цена на вагоны для «Транссибурала» была доведена до средней по рынку – по 2,2 тысячи рублей в день. Вероятно, цены сохранятся и в будущем.
Известно, что в декабре 2018 года в ФГК пришел новый директор – Виктор Воронович. По слухам, близкие к «Транссибуралу» лица пытались убедить участников рынка в том, что он для них «ручной» и будет и дальше помогать Мазуркевичу с преференциями, но в реальности теперь бизнесмену придется работать на некомфортных для него общих условиях.
Депутату Госдумы пытаются «отомстить»
Вероятно, желая теперь хоть как-то отомстить Дмитрию Иоинину за его желание добиться равных для участников рынка условий, приближенные к Мазуркевичу коммерсанты пытаются насолить «ему» различными способами. Правда, своего добиться им вряд ли удастся. Так, к лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову, по слухам, обратился Президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Филиппенков с просьбой дать оценку действиям Дмитрия Ионина, направленным против «Трансссибурала». С аналогичным запросом к главному «справедливороссу» обратилось и издание «Регионы России», журналисты которого ранее пытались спровоцировать депутата на резкие высказывания.
Дмитрий Ионин не будет участвовать в довыборах в Госдуму…
Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин не будет принимать участия в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу № 174, несмотря на заявления различных аналитиков и политологов. Ранее озвучивалось, что весьма известного на севере Свердловской области политика «»Справедливая Россия» выдвинет для того, чтобы получить еще один мандат для партии и передать его спонсору. Однако закон прямо запрещает действующим депутатам ГД, ранее получившим свой мандат от другого парламентария (Бурков передал его Ионину) повторно заявляться на довыборах в действующий созыв. Таким образом, фамилии Ионина в бюллетене не будет, хотя у него были весьма серьезные шансы на победу.
…вместо него «эсеры» выдвинут кавээнщика
По слухам, в противовес олимпийскому чемпиону Антону Шипулину, который может выставить свою кандидатуру от «Единой России», «Справедливая Россия» планирует выдвинуть на довыборы в ГД Сергея Нетиевского – одного из основателей и бывшего участника команды КВН «Уральские пельмени». Весьма экзотический вариант поможет превратить выборы в битву «селебрити», привлекая на участки избирателей.
Экс-начальника потребрынка ОЭБиПК Екатеринбурга допросили по делу Эдуарда Воронина
Бывший начальник подразделения по потребительскому рынку ОЭБиПК Екатеринбурга Денис Жданов (ныне – оперативник уголовного розыска ОП №12), по слухам, был допрошен следователями по делу своего бывшего руководителя Эдуарда Воронина. Именно Жданов курировал вопросы противодействия незаконному игорному бизнесу, в связи с чем и стал интересен следователям, у которых к нему давно накопилась масса вопросов.
Впрочем, сам Жданов вряд ли станет фигурантом уголовного дела. Слухмейкеры рассказывают, что гражданская жена оперативника имеет весьма обширные связи в Следственном комитете РФ. В подтверждение этому они рассказывают историю девятилетней давности, когда Жданов проходил службу в ГУ МВД по УрФО. По неподтвержденной информации, он был задержан на угнанном автомобиле с оружием, после чего около месяца провел в СИЗО по подозрению в тяжком преступлении, но был отпущен за отсутствием доказательств. И, что удивительно, продолжил службу в правоохранительных органах. Правда, ни один из официальных источников эту информацию не подтвердил. Похоже, что сейчас история повторяется.
Кроме этого, любопытны и схемы взаимодействия Жданова с бизнесменами из Азербайджана. Некоторое время назад Жданов передвигался на автомобиле, который принадлежал Фармаилу Исаеву – одному из участников подпольного рынка алкогольного фальсификата. В настоящее Исаев находится под следствием по обвинению в вымогательстве, делом занимаются правоохранители Верхней Пышмы.
Алколаречников с Щорса лишат лицензии?
В Екатеринбурге торговые точки на улице Щорса, которые якобы работают под флагом «афганцев», могут лишить лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Речь идет о павильонах, которые попали под проверку оперативников городского ОЭБиПК, вызвав истеричную реакцию владельца. В правоохранительных органах недоумевают – как могли получить лицензию объекты, расположенные на остановочных комплексах, тогда как с января 2013 года любая алкогольная продукция на остановках запрещена в принципе согласно федеральному законодательству. По слухам, в Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, сотрудники которого и выдали лицензию, готовы как минимум приостановить её действие, а затем и вовсе лишить бизнесменов права на торговлю горячительным.
В Серове начинается политический кризис
В Серовском городском округе отсутствие взаимопонимания между главой администрации Василием Сизиковым и частью депутатов вылилось в начало политического кризиса. И хотя он пока не столь сильно ощущается, парламентарии уже подбирают гонца, который бы рассказал губернатору о расколе среди местной элиты. Сплетники шепчутся, что Сизиков, который пришел в Серов с поста замминистра строительства Свердловской области, вызвал отторжение всего спустя полгода после назначения. Причина этому, как они считают – излишняя жесткость и отсутствие умения дипломатично разрешать конфликты.
Бывший глава Кушвы перебрался в Турцию
Бывший глава администрации Кушвы Александр Трегубов (2010-2013 гг.) вынужденно покинул пределы России. По слухам, экс-чиновник проводит время в Турции, опасаясь уголовного преследования. Какие статьи УК РФ могут быть предъявлены Трегубову и насколько вообще могут быть обоснованы претензии к Трегубову, неизвестно, но, судя по общей тенденции силовиков на посадку «провинившихся», возвращаться бывшему сити-менеджеру точно не стоит.
В администрации Екатеринбурга продолжатся зачистки
Отставки в мэрии и МУПах Екатеринбурга, которые прошли на этой неделе, не последние в череде зачисток администрации уральской столицы. Правда, зачистка путем избавления от профессионалов (пусть и даже и представителей «команды Тунгусова»), может вылиться в проблемы, учитывая, что заменить их попросту некем.
Слухмейкеры сообщают, что речь идет о коммунальной сфере, которой в столице Урала руководит замглавы Владимир Гейко. Помимо его фамилии называются имена руководителей «Водоканала» и «Екатеринбургэнерго». Но, чтобы начать решительные действия по увольнению, у нынешних властей города не хватает резервов для замены специалистов. В тоже время слухмейкеры уверены, что отставки точно будут, дело лишь во времени.
В Реже нашли мертвым мужчину, который проходил потерпевшим по громкому делу
46-летний житель Режа Андрей К. – потерпевший по резонансному уголовному делу, в ходе расследования которого всплыла фамилия депутата Режевской городской думы Евгения Сурнина, покончил жизнь самоубийством. Сплетники рассказывают, что мужчина последние месяцы был замкнутым. Поводом послужил конфликт в конце августа 2018 года, в ходе которого он получил ножевое ранение ягодицы. Проходя лечение в больнице, и сдав кровь на анализ, врачи поставили Андрею К. неутешительный диагноз. Мужчина долго держался, но несколько недель назад его нашли мертвым, он скончался от удушья.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
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© «Вечерние Ведомости»
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