Общество
12:05 | 10.01.2019
Фото: egd.ru
Директор коммунального ЕМУП «объяснился» с оперативниками ОЭБиПК
Историю с передачей муниципальной земли под застройку пытаются «похоронить» в полиции
По словам Виктора Карташева, если общая строительная площадь объекта составляет более 10 тысяч, но менее 25 тысяч квадратных метров, то минимальный размер уставного капитала должен составлять не менее 40 миллионов рублей, а у ООО «Дом творчества» на момент создания он составлял 17 миллионов 352 тысячи рублей. Поэтому в состав участников ООО «Дом творчества» была принята некая Надежда Коркунова, которой в уставный капитал внесен денежный вклад в размере 54 миллиона 948 тысяч рублей (хотя было достаточно 23 млн. руб., то есть сознательно была размыта доля «СУЭРЖ» – Прим.ред.).
Что удивительно, но объяснение Виктора Карташева сотрудников полиции (проверку по редакционному запросу «Вечерних ведомостей» проводил старший оперуполномоченный отделения №1 ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу Е.Е. Полещук) убедило, в связи с чем в возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») было отказано на основании отсутствия в деянии состава преступления.
«При анализе полученных в ходе проверки сведений, фактов противоправного приобретения права собственности» на земельный участок не выявлено, указано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, где отмечается также, что
«отчуждение земельного участка не производилось», его собственником на сегодняшний день является МО «г. Екатеринбург», а ООО «Дом творчества» лишь арендатор.
Кроме этого в постановлении указано, что «в соответствии с ч.3 ст. 20 УПК РФ уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе по заявлению потерпевшего или законного его представителя, коим Носков Д.А. не является» (вероятно, имеется ввиду бывший депутат ЗакСобрания, хотя какое отношение он имеет к редакционному запросу, непонятно).
По данным издания, постановление, утвержденное врио заместителя начальника полиции города Виктором Позняком, уже обжаловала прокуратура Кировского района Екатеринбурга.
Напомним, что депутаты гордумы Екатеринбурга на комиссии по муниципальной собственности 18 декабря, обсудили передачу муниципального здания бывшего Дома детства и юношества на улице Советской и земли под ним коммерческим структурам. В настоящее время здание снесено, на его месте строится жилой комплекс «Культура». Здание на праве оперативного пользования было передано в 2015 году ЕМУП «СУЭРЖ», но в прошлом году муниципальное предприятие создало ООО «Дом творчества», которому было передано право договора аренды земли и пользования зданием. Позже доля ЕМУП была размыта, и фактически ООО стало принадлежать частным лицам. В ноябре здание Дома детства и юношества снесли, а на его месте начали строить многоэтажку.
Как заявил тогда председатель комиссии по муниципальной собственности Михаил Вечкензин, по его мнению, в действиях гендиректора ЕМУП Виктора Карташева усматриваются превышение должностных полномочий ввиду, и как он считает, причинения ущерба городу. По примерным оценкам, ущерб составляет более 70 миллионов рублей. Михаил Вечкензин выразил возмущение ситуацией, когда земля ушла застройщику без торгов.
Депутаты тогда предложили направить обращения в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет с просьбой взять расследование данной истории под личный контроль, а также рекомендовать главе Екатеринбурга Александру Высокинскому отстранить Виктора Карташева от исполнения обязанностей, но для принятия решения не хватило голосов.
«Мне не понятна позиция нашей полиции, и в следующий раз, когда начальник УМВД Екатеринбурга придет на думу с отчетом, я обязательно спрошу у него, что он думает о компетентности своих подчиненных. Виктору Карташеву же я советую начать искать новую работу – своим отношением к городской собственности он показал, насколько далеко зашли отдельные представители бывшей администрации. И хотелось бы еще раз обратиться к своим коллегам-депутатам, которые по каким-то причинам испугались или отказались коллективно обратиться в силовые структуры с просьбой взять расследование истории под личный контроль – если вы и дальше будете занимать страусиную позицию, лучше сложите мандат», – говорит Михаил Вечкензин.
© «Вечерние Ведомости»
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