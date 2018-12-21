Общество
12:00 | 24.12.2018
«Повиси-ка на нем»: кто ответит за скандал с аллеей Кормильцева
Инициатор увековечивания имени поэта на карте Екатеринбурга – о чиновничьем невежестве
О том, что на самом деле происходило на заседании комиссии администрации Екатеринбурга по топонимике, почему этот скандал может быть провокацией и войной между «старой» администрацией и «новой», и о том, кто требовал обоснование значимости имени поэта, мы поговорили с инициатором присвоения имени великого поэта скверу или одной из улиц столицы Урала – руководителем организации «МАЙ» Гузелью Аиткуловой.
– Как вообще организации пришла идея присвоить какому-либо объекту на карте Екатеринбурга имя Ильи Кормильцева? Обычно же, когда вспоминают Кормильцева, некоторые сразу говорят о мемориальной табличке на здании УрФУ на Куйбышева – чего, по мнению некоторых вполне достаточно…
– Знаете, мне вообще неловко об этом говорить – мы вообще не хотели поднимать тему того, что это мы что-то такое предложили. Мне кажется, это реально позор для города, что у нас до сих пор нет топонимического объекта его имени. Кормильцев – великий русский поэт, для Екатеринбурга большая честь быть его родиной, и это крайне нелепая ситуация, что мы вообще об этом говорим. Но некоторые чиновники и депутаты просто вынуждают поднимать эту тему. А сама мысль пришла естественным путем – нам кажется нелепо то, что его имя стали подзабывать, особенно молодые люди, которые, впрочем, знают его строчки, но не знают его фамилию. Он когда-то говорил, что у духовности есть материальная масса, «и чем больше материальная масса, накопленная духом, тем труднее ее искоренить». И нам кажется, что сейчас именно то время, когда особенно необходимо увековечить его имя.
– Насколько известно, изначально организация «МАЙ» предлагала дать имя Кормильцева улице или скверу за Оперным театром в Екатеринбурге. Как вы пытались «внедрить» эту идею в администрацию города? Удалось ли заручиться чьей-либо поддержкой?
– Сквер за Оперным – чуть ли не единственный сквер в городе, не имеющий названия. Кроме того, этот сквер – культовое для молодежи место, самый центр города, имя Кормильцева было бы там очень даже уместным. Как выпускник университета имени Горького сама там в студенчестве часто проводила время.
Что касается улиц – новые улицы назвать проще, но велика вероятность, что эта улица может быть только где-то вдалеке от центра. Это тоже было бы не совсем адекватным решением. Изначально мы писали письма в различные государственные органы, так как такие вопросы решаются только на уровне чиновников. Прошлая городская администрация нам отвечала (в лице господина Редина – именно за его подписью приходил ответ, прошлый глава администрации даже не удосужился ответить на официальное обращение), что необходимо собирать подписи. Представляете степень абсурда? Собирать подписи, чтобы именем великого поэта улицу на родине назвали? Вообще, мы, если честно, уже собрались это сделать, но потом все-таки подумали, что это смешно. Кормильцев – слишком гений, чтобы возводить эту историю в степень абсурда, собирать подписи – глупость какая-то несусветная. Прикиньте, мы бы собирали подписи, чтобы назвать улицу именем Пушкина или Маяковского. В городе есть много топонимических объектов имени людей, которые вообще никакого отношения к Екатеринбургу не имеют.
Министр культуры, к слову, поддержала эту инициативу, отметив в официальном ответе, что такое пространство было бы актуальным. Когда в городе сменился глава, мы обратились в администрацию снова – здесь уже вопрос о подписях нам никто не ставил, благодаря Высокинскому вопрос выдвинули на заседание комиссии по топонимике. Только по какой-то причине нас вообще не позвали на это заседание. Я не знаю, зовут ли вообще заявителей в таком случае, но знаю, что подготовку к этому заседанию комиссии вел информационно-аналитический департамент, замначальника которого (Алексей Редин. – Прим. ред.) яростно выступал за отрицательное решение по этому вопросу (у нас есть запись заседания).
– Насколько нам известно, вам все же удалось попасть на заседание комиссии по топонимике. Расскажите, как происходило обсуждение вашего вопроса? Это были споры или решение в вашу пользу было в принципе очевидно?
– Ой, вот честно – мы не хотели выносить сор из избы – в комиссии очень много крутых профессионалов и действительно любящих город людей. Но как бы сама сложившаяся ситуация с тем, что решение вроде принято, но вопрос все-таки не решен и непонятно, что будет дальше... Расскажу частично.
В самом начале заседания несколько городских чиновников начали заявлять о том, что нужно принимать отрицательное решение, так как у них в каких-то там планах есть увековечивание всего Свердловского рок-клуба. Нет, увековечивание рок-клуба, может, и хорошая идея – рок, по Кормильцеву, мертв. А что может быть лучшим тому подтверждением? Конечно, памятник року. Но Кормильцев – это не только рок-поэзия. Он не начинается и не заканчивается этим. Он не только рок-поэт. Он – поэт. Если кому-то слово «великий» слишком пафосно, то спорить с тем, что он большой поэт, тут уж надо быть поистине необразованным человеком. Он – поэт, издатель, переводчик, философ, человек, наконец. В самой сущности этого слова. Глупо возводить Кормильцева только к рок-клубу. Хотя, бесспорно, он сделал революцию в музыке, и именно благодаря ему, хоть сейчас многие и пытаются это отрицать или забывать, некоторые рокеры стали легендами.
В общем, изначально на заседании речь шла о том, что вроде как достойных много, и есть какой-то список, который был принят еще при прошлой администрации, и в этом списке как бы много достойных людей, а их именем еще ничего не названо, и этот список якобы нельзя дополнить. Чиновница, не помню ее фамилии, очень ревностно защищала этот какой-то список и говорила, что не надо туда Кормильцева. Но, повторюсь, в комиссии есть очень образованные и адекватные люди – и они, тоже чиновники администрации, сразу начали выступать за увековечивание его памяти. Что, впрочем, сделало дискуссию несколько кафкианской: одни чиновники администрации спорят с другими о вопросе, который, казалось бы, вообще не должен обсуждаться.
– А как вообще комиссия обратила внимание именно на эту аллею, которой и планировалось дать имя Ильи Кормильцева?
– Если честно, я не знаю, почему именно эта аллея, но этот вопрос уже был в повестке. И когда нас спросили, против ли мы этой аллеи или за, я немного была растеряна, ведь по скверу за Оперным все уже проголосовали против, и возможно, что вообще решение принято бы не было. А почему она – не знаю. Возможно, потому, что рядом с ней находится корпус университета, где Кормильцев учился. Или потому, что эта аллея, как оказалось, все-таки имеет имя.
– В смысле – имеет имя? Думаете, что эта ситуация была продуманной?
– Я не могу исключать того, что это какая-то провокация со стороны старой команды «серого дома» – типа показать, что вот новый состав комиссии не справляется, но это же глупость несусветная: готовили-то документы сотрудники, которые работали там еще чуть ли не при Чернецком. Ну как может информационно-аналитический отдел не знать, что эта аллея уже носит чье-то имя? Или у нас вообще никто в администрации вопросами топонимики не занимается?
– Первым, кто написал в соцсетях о появлении аллеи Ильи Кормильцева, стал депутат Дмитрий Сергин. При этом нигде в СМИ нет упоминания организации «МАЙ». Сам Сергин вообще на заседании за что выступал? И многие ли, кто присутствовал на заседании, активно поддерживал вашу инициативу?
– Повторюсь, ситуация какая-то неловкая: мы вообще не хотели нигде озвучивать, что мы вышли с этой инициативой, – стыдно, что до нас этого никто не сделал и чиновники сами не догадались – каждый год мы видим новые объекты с именами разных людей, а имени Кормильцева – нет. Хотя я убеждена, что правильно, что с такой инициативой вышли не близкие, друзья, соратники поэта – это было бы не то. А вышли молодые люди, которые, к сожалению, не знали его лично, но его строки, его философия – в нас, и, возможно, мы – те, кто заменит батарейки.
Депутат Сергин почти всю комиссию молчал, и я не поняла его мыслей по этому вопросу. О поддержке – да, там были очень грамотные люди, благодаря этим людям нам вообще дали слово, сначала не хотели.
Я тут в одном СМИ увидела, что вообще нас с Анатолием Гагариным познакомила Настя Полева (лидер рок-группы «Настя»). Думаю, как для нее, так и для Гагарина (про себя вообще молчу) это стало неожиданностью: конечно, Настя нас с ним не знакомила – это было бы даже территориально невозможно. Безусловно, мы, когда вопрос более-менее вышел на путь его решения (то есть вынесен на заседание комиссии), стали обращаться к тем, кто мог бы как-то повлиять на ситуацию. Настя Полева ответила буквально минут через 15 – и дала много советов. Большинство, к кому мы обратились за моральной поддержкой, не ответили никак. (Мы писали о мнениях деятелей культуры о топонимическом объекте имени поэта ЗДЕСЬ.)
Может, Сергин и правильно сделал, отписавшись в «Фейсбуке», ведь именно после этого аллея, которой вроде бы уже собрались дать имя, сразу стала спорной – кто-то мгновенно написал что-то о ее имени. И теперь мы знаем об этом беспорядке, который, уверена, все равно устранят. Почему так вышло – странный вопрос, думаю, что внутри администрации происходят какие-то странные вещи, новый глава в должности всего-то пару месяцев – тяжело, наверно, разгребать тот бедлам, который достался от прошлых чиновников. А иначе как бардаком это не назовешь, если информацию о том, есть ли у аллеи имя или нет, собрались запрашивать у Главархива. А сколько еще таких объектов в городе, что в администрации не знают, есть у них имена или нет? Думаю, что новая комиссия по топонимике (а как раз на этом заседании, где обсуждался вопрос об Илье Кормильцеве, избрали нового председателя, заместителя и новых ее членов) разберется с этим беспорядочным «наследством».
– А что вообще насчет финансирования? Правильно ли я понимаю, что средства на благоустройство аллеи Кормильцева будут не из городского бюджета?
– Мы сразу решили и на заседании объявили, что будем сами искать деньги на какие-то концептуальные решения, мы понимаем, что в бюджете города вряд ли найдутся средства. Настя Полева предложила очень крутую идею – установить в городе ту же композицию, что и на могиле поэта. Конечно, ничего забронзовелого делать не стоит, это должно быть свободное от предрассудков место. Но сначала, прежде чем что-то придумывать, нужно понимать, что это будет за точка на карте города. И как только решение будет принято, мы уверены, что многие люди примут участие в обустройстве аллеи или сквера.
– Сейчас, когда всплыла информация о том, что эта аллея, которой планировали дать имя Кормильцева, уже 70 лет назад была названа в честь фронтовиков-студентов, вы будете бороться за эту аллею дальше, чтобы ее все-таки переименовали, или будете добиваться того, чтобы имя Кормильцева было присвоено другому объекту?
– Все знают о позиции нашей организации к памяти истории, мы не единожды «воевали» со старой горадминистрацией из-за их отношения к ветеранам ВОВ. Думаю, что здесь сначала нужно вообще понять, что происходит в официальной топонимике города – возможно, были упущены названия еще каких-то объектов. Возможно, будем возвращаться к тому самому скверу, о котором мы и говорили изначально.
Кстати, у нас есть в городе еще аллеи безымянные – например, аллея на Ленина, между трамвайными путями от Восточной до Либкнехта. Почему бы не рассмотреть ее, например? Но что мы не собираемся делать точно, так это ждать какого-то чуда. В следующем году поэту исполнилось бы 60. Логично, чтобы вопрос был решен именно к этой дате.
Корреспондент «Вечерних ведомостей» решил посмотреть информацию об этой самой аллее на кадастровой карте, и что вы думаете? Судя по информации на карте, аллеи никакой вообще не существует, так как всё это – территория парка им. Павлика Морозова. То есть, возможно, изначально был предложен неисполнимый вариант. Так как парк располагается до самой дороги, крайне непонятна история с якобы аллеей памяти фронтовиков – впрочем, уверены, Главархив расставит точки на i.
Максим Бойков © «Вечерние Ведомости»
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