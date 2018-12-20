Беги, Вова, беги

Задержанный сотрудниками свердловского УФСБ адвокат и бизнесмен Николай Фуфаев был дружен не только с начальником ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу Эдуардом Ворониным, который и «слил» своего «кента». Инсайдеры рассказывают, что Фуфаев ранее был в тесном контакте с начальником ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области Владимиром Мироновым и готов многое рассказать о генерале, как и о Владимире Романюке. «Главное – заинтересовать», – отмечают сплетники.Заключение досудебного соглашения, на которое пошел начальник ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу Эдуард Воронин, не на шутку взволновало его окружение. Следующим после адвоката Николая Фуфаева, который арестован после заявления Воронина о даче ему взятки в виде ружья, станет крайне одиозная личность, имеющая обширные связи и возможности решать многие вопросы в региональном полицейском главке, фамилия которого пока в «интересах следствия» не раскрывается. И уже он выведет следствие на действующих силовиков, которые длительное время покровительствовали уральским бизнесменам, если, конечно, до этого с ним что-нибудь «неожиданно» не произойдет или он не покинет территорию России.Бывший главный верхнепышминский гаишник Александр Кобяшев может стать участником семейного скандала. В аэропорту Кольцово при вылете в Стамбул при досмотре его задержали таможенники с незадекларированной валютой. Слухмейкеры говорят, что при задержании он стал угрожать связями в прокуратуре, где, по неподтвержденным данным, работает его супруга. Только вот вся пикантность ситуации в том, что, по слухам, в Турцию господин Кобяшев полетел отдыхать с любовницей, и ему пришлось бы объясняться с женой относительно своей спутницы.Начальник штаба ГУ МВД России по Свердловской области Максим Балакин переезжает в другой регион, сообщают слухмейкеры. По некоторым данным, подполковнику предложена аналогичная «штабная» должность руководителя одного из подразделений Росгвардии по Курганской области. Впрочем, от его переезда свердловский полицейский главк ничего не потеряет – может, это и прозвучит цинично, но таких «специалистов» на Урале предостаточно.Начальник МО МВД России «Каменск-Уральский» Сергей Тананыхин понесет наказание за скандал с «пытками детей» – его подчиненные стали фигурантами громкого уголовного дела, согласно которому полицейские с применением насилия допрашивали несовершеннолетних. По слухам, в полицейском главке принято решение отправить полковника руководить ОМВД Полевского, что говорит о серьезном понижении. Если сейчас Тананыхин руководит силовиками в третьем по численности городе Свердловской области, то в случае, если слухи найдут свое подтверждение, ему передадут депрессивную территорию, отстающую по многим показателям от других муниципалитетов. Впрочем, у полковника появится шанс проявить себя, наладив порядок после ряда коррупционных скандалов в ОМВД Полевского.В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области обсуждают вероятность нового громкого уголовного дела, фигурантами которого могут стать полицейские из Полевского. Речь идет о задержанной группе бизнесменов и заместителе начальника отдела по вопросам миграции ОМВД. Если силовикам удастся собрать необходимую доказательную базу, то кроме организации незаконной миграции Сергею Галищеву и его сообщникам предъявят обвинение по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»).Среди владельцев киосков в Екатеринбурге все чаще можно услышать выражение «королева города». Выяснилось, что так среди предпринимателей принято называть председателя комитета по товарному рынку администрации города Елену Чернышеву, которая согласовывает схему размещения нестационарных объектов в уральской столице. Для коммерсантов Елена Викторовна – и царь, и президент, и глава, и кто угодно: её расположение по отношению к ним является определяющим.Новым председателем городской думы Алапаевска (прежний спикер Сайгид Билалов на днях избран главой муниципалитета) с вероятностью в 90 % будет женщина. Депутаты склоняются к кандидатуре своей коллеги Елены Мут, которая избиралась в порядке самовыдвижения. Елена Мут пользуется популярностью в городе как хороший специалист – она длительное время проработала в Алапаевской горбольнице акушером-гинекологом.Областные власти намерены не допустить приватизации екатеринбургских муниципальных унитарных предприятий. Руководство региона собирается оставить их в ведении муниципалитета и под своим контролем.Как говорят слухмейкеры, для этого в руководство МУПов – «Золушки», «Спецавтобазы», «Водоканала», «Екатеринбургобщепита» и других – будут поставлены свои люди. Так уже произошло со «Спецавтобазой», руководителем которой был назначен депутат гордумы Григорий Вихарев. Его основной задачей остается противостоять натиску «Рифея», который собирался «отжать» у «Спецавтобазы» Восточный округ и стать там региональным оператором. А во-вторых, не допустить приватизации предприятия и ухода его в частные руки, в том числе к имеющим отношение к «Рифею» предпринимателям Артему Бикову и Алексею Боброву.Злые языки приватизацию МУПов приписывают «серому кардиналу» Владимиру Тунгусову. Якобы предприятия полностью должны перейти в руки его друзей. Ведь сейчас, когда они муниципальные, а мэрию Екатеринбурга «подчистили» от «клана ВГТ», влияние на эти прибыльные МУПы теряется.Главы муниципалитетов Горнозаводского управленческого округа уже не первую неделю поднимают бучу из-за «мусорной реформы»! Они не согласны с тарифами регионального оператора «Рифей», с количеством полигонов и их размещением. При этом на свою сторону они уже переманили ряд московских чиновников и депутатов Госдумы.Слухмейкеры сообщают, что именно на этот фронт бросят вице-губернатора Сергея Бидонько, назначенного несколько дней назад. Он должен разрулить ситуацию, договориться с муниципальными властями (особенно нижнетагильскими), с «Рифеем» и московскими кураторами реформы, чтобы дать поблажки городам.Дело в том, что в Северном округе несогласие с «мусорной реформой» может выйти на федеральный уровень, что ударит по Свердловской области, так же как и высказывание Ольги Глацких и скандал с повышением зарплаты Александру Высокинскому.При этом существует версия, что в Свердловской области «мусорная реформа» и вовсе может не начаться. Регион, если быть честными, не готов к ее проведению, начиная с региональных операторов и заканчивая полигонами для мусора.Поэтому буча северных муниципалитетов Свердловской области может быть сигналом для Москвы, которая пойдет на уступки региону и отменит реформу. Правда, чтобы это произошло, к недовольству населения и властей необходимо добавить еще несколько серьезных аргументов. Ведь в других субъектах РФ ее отменяют только при условии выборов в регионе в 2019 году, а в Свердловской области крупных избирательных кампаний в следующем году не намечается, если, конечно, не считать довыборы в Госдуму по Серовскому округу.