«Почту России» пытаются втянуть в конфликт с пайщиками

Судебные разбирательства между кредиторами ЖСК «Западный-1», ООО «МБИ-Екатеринбург» и ФГУП «Почта России» проходят в рамках процесса по банкротству жилищно-строительного кооператива, который выступал инвестором строительства одноименного жилого комплекса в Екатеринбурге. Кооператив признан банкротом в октябре 2017 года, открыто конкурсное производство. Сотни людей могут остаться без оплаченных ими квартир вследствие преступных действий ряда бизнесменов.Как уже ранее сообщало наше издание, кредиторы требуют взыскать солидарно с «Почты России», ООО «МБИ-Екатеринбург» и бывшего конкурсного управляющего Евгения Горностаева 554 миллиона рублей убытков.Конкурсный кредитор просит признать незаконным бездействие бывшего конкурсного управляющего, выразившееся в том, что он не обеспечил получение почтовой корреспонденции, направленной в его адрес со стороны экс-председателя ЖСК «Западный-1» Владимира Михеева в начале этого года. В почтовом отправлении находились учредительные документы, база данных 1С, бухгалтерская и иная документация, отражающая финансово-хозяйственную деятельность кооператива. То есть документация, позволяющая выявить имущество для формирования конкурсной массы и пайщиков кооператива, для уведомления граждан о необходимости принять участие в процедуре банкротства.Документы, отправленные Михеевым, ООО «МБИ-Екатеринбург» пыталось вручить Горностаеву, но они не были им получены, а впоследствии уничтожены самой курьерской компанией. Так согласно внутреннему регламенту, организация вправе уничтожить все документы и ценности, отправленные почтой, в случае, если отсутствуют возможности для возвращения имущества отправителю или доставки получателю. Как следует из письма ООО «МБИ-Екатеринбург», вина в недоставке отправленной корреспонденции лежит именно на «Почте России», так как отделение почты, где находился абонентский почтовый ящик Горностаева, на момент доставки находилось на ремонте, а на Екатеринбургском главпочтамте сотрудники «Почты России» отказались принимать отправления. После чего курьерской компанией и было принято решение об изъятии отправлений в собственность, а затем их уничтожении.Данные действия привели к тому, что конкурсный управляющий кооператива до сих пор не может сформировать конкурсную массу для расчетов с кредиторами, так как не знает, какое именно имущество находилось у кооператива. Более того, до сих пор не известен круг пайщиков, права которых закон о банкротстве защищает особым образом: их требования о передаче жилых помещений должны, безусловно, удовлетворяться – пайщикам только нужно обратиться с соответствующими документами в суд и подтвердить факт уплаты паевого взноса. Но из-за утраты документации состав пайщиков кооператива до сих пор не известен, а люди не знают, что им необходимо обратиться в суд за получением прав на квартиры.В ходе первого судебного заседания выяснилось, что основанием для подачи иска, в том числе и к «Почте России», стала позиция частной почтовой компании «Курьер Сервис Экспресс», точнее ее екатеринбургского представительства – ООО «МБИ-Екатеринбург», работники которого уничтожили всю первичную документацию кооператива, ссылаясь на то, что именно почтовики не приняли у них отправленную корреспонденцию.По мнению одного из участников процесса, представителя конкурсного кредитора Алексея Дмитрука, реальной отправки корреспонденции не было вообще. «Бывший руководитель ЖСК «Западный-1» Владимир Михеев, по моему предположению, вступил в сговор с сотрудниками ООО «МБИ-Екатеринбург» с целью сокрыть первичные документы кооператива, бухгалтерскую документацию и доказательства, указывающие на вывод активов кооператива на родственников Михеева», – говорит представитель Дмитрука.В свою очередь, «Почта России» иск не признает, заявляя, что требования не обоснованы. Однако действия ООО «МБИ-Екатеринбург» по попыткам вручения корреспонденции сотрудникам почты и ее дальнейшему уничтожению не комментирует.Узнать позицию «Курьер Сервис Экспресс» по данному вопросу также не удалось – на суде представитель ООО «МБИ-Екатеринбург» не смогла ответить почти ни на один из заданных судьей и сторонами вопросов, попросив время для изучения документов и согласования позиции.С чем связана такая суета вокруг нескольких коробок с документами и почему кредиторы кооператива оценивают их более чем в полмиллиарда рублей? Корреспонденты нашего издания попытались разобраться в этой ситуации.Скандалы вокруг ЖСК «Западный-1» продолжаются с 2014 года. Некоторые подрядчики, участвовавшие в строительстве жилого комплекса, оказались на скамье подсудимых и сейчас находятся в местах лишения свободы по приговору суда. За решеткой они оказались после конфликта с Владимиром Михеевым, некогда председателем правления ЖСК «Западный-1», а ныне собственником ООО «Строительная компания малоэтажного домостроения», которое и строило жилой комплекс, и председателем правления 13 новых кооперативов, правопреемников «Западного», – ЖСК «Очеретина 2», ЖСК «Очеретина 3» и так далее, в которых состоят пайщики, некогда покупавшие квартиры в обанкротившемся кооперативе.По мнению представителя конкурсного кредитора Дмитрука, разделение ЖСК «Западный-1» на 13 новых кооперативов в преддверии банкротства было обусловлено желанием Михеева сохранить контроль над жилым комплексом и вывести пайщиков в новые кооперативы, чтобы «не пустить» их в дело о банкротстве ЖСК, «похоронив» при банкротстве кооператива доказательства вывода активов и присвоения денежных средств пайщиков, но расчет Михеева не оправдался – сегодня судьи Арбитражного суда Свердловской области, вместе с кредиторами кооператива, скрупулёзно разбираются со всеми фактами деятельности Михеева и его «команды».Кстати, о команде. Сегодня, люди, которые не могут получить свои заветные квадратные метры, в том числе из-за отсутствия документов, в безнадеге, продают их с серьезным дисконтом наполовину правозащитнику, наполовину «успешному» предпринимателю, бизнес-партнеру Михеева Дмитрию Рожину, который входит в близкий круг депутата Госдумы, гендиректора мясокомбината «Велес» Дмитрия Ильтякова. Цена вопроса – 50 %. Именно по такой ставке, если верить некоторым пайщикам, скупает Дмитрий Рожин квартиры. Точнее, права требования к обанкротившемуся кооперативу. При этом Рожин и связанные с ним лица, как считает представитель конкурсного кредитора Дмитрука, сначала сами занимают активную процессуальную позицию в судебных делах обманутых пайщиков, делая практически невозможным получение квартир последними, а через некоторое время Дмитрий Рожин выкупает у них долги кооператива, в ряде случаев используя возглавляемое им ООО «ПК Лес».Также Дмитрий Рожин через ООО «ПК Лес» и Владимир Михеев через ООО «СКМД» контролируют большую часть реестра требований кредиторов ЖСК «Западный-1». Именно они получат большую часть имущества кооператива после завершения процедуры банкротства, в том числе имущество пайщиков, которые не заявятся в дело о банкротстве. При этом контроль этот весьма сомнительный. Как считает тот же представитель Дмитрука, Дмитрий Рожин и Владимир Михеев искусственно сформировали значительную часть долгов, подписав и изготовив для суда документы о строительных работах в жилом комплексе, которые на самом деле не выполнялись или выполнялись другими подрядчиками, в том числе ныне отбывающими наказание в местах не столь отдаленных. Отметим, что это личное мнение представителя Дмитрука.Казалось бы, при чем тут ФГУП «Почта России», ООО «МБИ-Екатеринбург» и стартовавший судебный процесс по заявленному иску о якобы уничтожении корреспонденции (бухгалтерской и учетной документации, актов сверок, протоколов собрания пайщиков и др.)? Как считает представитель конкурсного кредитора Дмитрука, именно отсутствие какой-либо информации о деятельности ЖСК «Западный-1» в результате её уничтожения позволяет Дмитрию Рожину и Владимиру Михееву лихо жонглировать имуществом пайщиков. Их действиям при этом до сих пор не дана соответствующая уголовно-правовая оценка, несмотря на требования пайщиков и кредиторов.Кто же может стоять за креативной группой Рожина – Михеева? Какие именно персоны сегодня осуществляют политическое прикрытие указанных выше товарищей, а также какие именно сотрудники правоохранительных органов прикрывают деятельность Рожина и Михеева, пока не ясно, но наши корреспонденты ведут работу по выяснению этой информации.Судя по картотеке арбитражных дел, юридическую поддержку Владимиру Михееву оказывают юристы предпринимателя Алексея Балашова. Именно его представители и представители его фирм из юридической компании «Инфорс» (в качестве соучредителей организации выступает известный в узких кругах Денис Зайченко) защищают интересы Владимира Михеева в деле о банкротстве ЖСК «Западный-1».С 2014 года пайщиками кооператива и подрядчиками, участвующими в строительстве жилого комплекса «Западный», подано более тридцати заявлений по факту противоправных действий Михеева и его «команды», однако на сегодняшний день часть материалов безвозвратно пропала, а по другим заявлениям работа ведется спустя рукава… Однако в связи с изменениями в составе руководства ГУ МВД России по Свердловской области появилась надежда на то, что действия некогда члена «Координационного совета при ГУ МВД России по Свердловской области по взаимодействию с объединениями предпринимателей» все-таки получат должную оценку.По данным издания, в настоящее время проводится проверка по заявлению одной из жительниц Екатеринбурга, в котором в связях с Михеевым упоминался начальник ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу Эдуард Воронин, ныне находящийся в СИЗО по подозрению в других коррупционно-должностных преступлениях. По линии правоохранительных органов именно его ведомство должно было давать оценку деятельности Михеева – Рожина и проводить оперативно-розыскные мероприятия по факту обмана пайщиков, но, судя по отсутствию какого-либо должного результата, выводы напрашиваются соответствующие.По поступающей информации, следы коррупционных преступлений также ведут в отдел полиции № 8, а также в следственное управление УМВД России по Екатеринбургу (подразделение возглавляет подполковник Николай Почаевец, чей подчиненный – старший следователь по особо важным делам отдела № 1 СЧ СУ Геннадий Львов – обвиняется во взятке в размере 1 миллиона рублей). К слову, коллега Львова, следователь отдела № 1 СЧ СУ МВД России по Екатеринбургу майор юстиции Ринат Таиров, расследовал уголовное дело против оппонентов Михеева – подрядчиков ЖСК «Западный-1» Белоусова и Мартенса – и другие дела, связанные с «Западным». Возможно, это совпадение, но именно в июле 2015 года, когда началось следствие по делу Мартенса – Белоусова, в составе пайщиков кооператива появился человек с фамилией Таиров…При этом в ходе многочисленных судебных процессов вокруг кооператива выяснилось, что среди пайщиков кооператива фигурирует еще несколько фамилий, связанных с правоохранительными органами, например экс-прокурор Сергей Лебедкин, который также входил в состав правления ЖСК «Западный-1».Рассмотрение иска конкурсного кредитора к ФГУП «Почта России» и ООО «МБИ-Екатеринбург» продолжится уже в январе 2019 года. Уже сейчас к курьерской организации есть ряд вопросов: во-первых, почему в адресной накладной Владимир Михеев, отправляя корреспонденцию Горностаеву, не указал ни свой телефон, ни телефон получателя вопреки правилам оказания услуг по доставке экспресс-отправлений, утвержденным ООО «МБИ-Екатеринбург», а сотрудники организации «проглядели» данный момент? При наличии контакта для связи доставить или вернуть корреспонденцию было бы весьма просто, но, вероятно, в таком случае схему Рожина – Михеева не удалось бы реализовать. Во-вторых, отправитель имеет возможность получить информацию о статусе доставки отправления через сайт ООО «МБИ-Екатеринбург», удостоверившись в получении её адресатом, но, согласно базе сайта, данные по накладной не «бьются» – то есть они либо не загружены в систему, либо накладная «липовая», либо имеет место некий сбой.И еще – согласно правилам оказания услуг почтовой связи, утвержденным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, временное хранение невостребованных почтовых отправлений составляет 6 месяцев, после чего в судебном порядке отправление вскрывается, составляется акт и почтовое отправление уничтожается. В нашем же случае документы были уничтожены спустя три месяца, а часть документов вообще через месяц! В самом ООО «МБИ-Екатеринбург», что любопытно, и вовсе заявляют о том, что в реестре почтовых отправлений, осуществляемых организацией, информация о корреспонденции, отправленной по накладным, ставшим предметом изучения, не содержится. Хотя согласно другому письму компании, направленному уже в арбитражный суд, почтовые отправления были приняты для доставки от отправителя Михеева и отражены в реестре отправлений за 2018 год. Имело ли в таком случае место изготовление подложных документов, предстоит установить правоохранительным органам. Формально в действиях неустановленных лиц усматривается ч. 1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его представителем».Редакция veved.ru будет следить за развитием событий.