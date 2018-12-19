Общество
11:58 | 21.12.2018
Фото: peoples.ru
«Где твои крылья?»: в администрации Екатеринбурга обсудят вопрос об увековечивании имени Кормильцева на карте города
Мнения известных деятелей культуры о значении имени Кормильцева для каждого из нас
Лидер рок-группы «Настя» Настя Полева: «Может, власти считают, что мемориальной доски достаточно.
По поводу сквера – идея хорошая. И идея с новой улицей – тоже. Переименование старой связано с большими бюджетными затратами. А это, можно сказать, народные средства.
Мне больше по душе именная городская скамейка или что-то вроде этого. Хотя в Питере есть улица Джона Леннона длиной 20 метров, в арочном проходе под домом на Пушкинской, 10. Где находится центр – мастерские и галереи художников и музыкантов.
Мне очень нравится скульптурно-архитектурное решение памятника на могиле Кормильцева на Троекуровском кладбище в Москве. Подумала: если бы такую точную копию поставить в том же сквере или где ещё, то это был бы великолепный вариант. Потому что это своеобразный памятник, скорее графический вариант, как городская малая архитектурная форма. В Москве на кладбище его мало кто видит. Визуальное воплощение памятника великолепное. А в Екатеринбурге он был бы на виду. Да и люди бы постоянно видели этот монумент. То есть он «жил» бы всегда среди людей. С ним бы фотографировались. А это самое лучшее, что можно придумать. И совсем не обязательно ставить изваяние Ильи.
Подобное в мире практикуется. И с памятниками, и просто с разными строениями тоже. Например, много в разных городах мира мини-копий Эйфелевой башни. Даже есть подобная деревянная копия в башкирской деревне под названием Париж».
Поэт, победитель Четвертого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем» Дмитрий Бобылев: «Имя Ильи Кормильцева известно каждому культурному человеку. Известно не только как имя творца, обогатившего русскую рок-культуру, но и как имя порядочного человека. На мой взгляд, легендарная группа «Наутилус Помпилиус» – это в первую очередь не Бутусов, а Кормильцев. Иметь улицу, названную именем этого большого поэта, – честь для города. Хотелось бы, чтобы Екатеринбург удостоился этой чести и был достоин ее».
Известный российский писатель-фантаст Борис Долинго: «Песни группы «Наутилус Помпилиус» на стихи Ильи Кормильцева прославили наш город тем, что песни эти были и остаются культовыми не для одного поколения россиян. Считаю, что память одного из талантливейших поэтов современности – Ильи Кормильцева – заслуживает того, чтобы быть увековеченной в топонимическом ряду нашего города. Уверен, что одно из лучших мест для этого – сквер у Екатеринбургского театра оперы и балета, историческое место встреч молодёжи».
Драматург, директор и художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда: «Кормильцев был легендарной личностью, горжусь личным знакомством. Надо любить тех людей, кто поистине прославил наш город, а не цареубийц. В Екатеринбурге все еще есть улицы, названные в честь тех, кто убил царя. И это позор. Нам нужны улицы Бориса Рыжего, Виталия Воловича и многих других, кто поистине сделал город великим».
Известный екатеринбургский поэт Константин Комаров: «Кормильцев – личность для города легендарная. Удивительный универсал – поэт, музыкант, философ. Человек поразительной эстетической бескомпромиссности, смелый издатель. Именно про таких, не боясь пафоса, говорят: гордость города. Так что инициативу поименования в честь него одного из топонимических объектов Екатеринбурга считаю в высшей степени благородной и всячески поддерживаю».
Легендарный поэт, автор текстов песен для звёзд отечественной эстрады Виктор Пеленягрэ: «Я думаю, улица или сквер, названные в честь поэта Кормильцева, – это большая честь для города, потому что есть знаковые, культовые личности, как Илья Кормильцев, в городе Екатеринбурге он, безусловно, культовая личность, как и во всем русском роке и во всей музыкальной культуре, это большая честь для города и радость для поклонников поэта. Я лично очень бы хотел, чтобы была улица Ильи Кормильцева, по которой я бы проходил и говорил: «Этого человека я знал, он написал прекрасные строчки, которые живут в моем сердце до сих пор, а прошло уже 30 лет, если не больше».
Известный российский писатель Игорь Сахновский: «Стихи Ильи Кормильцева помнит наизусть целое поколение россиян. Хотя «Я хочу быть с тобой» никто специально не заучивал наизусть – ее просто поют, помнят и будут помнить.
Назвать именем поэта улицу или сквер в его родном городе – это значит не только обогатить топонимику Екатеринбурга, но и узаконить в нашей культурной памяти высокие права настоящей поэзии, дать понять горожанам, что в нашей истории живут не только Свердлов или Вайнер. Что имя и роль поэта не менее значимы и весомы, чем имена политических деятелей».
© «Вечерние Ведомости»
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