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Общество


 

11:58 | 21.12.2018

Фото: peoples.ru

«Где твои крылья?»: в администрации Екатеринбурга обсудят вопрос об увековечивании имени Кормильцева на карте города

Мнения известных деятелей культуры о значении имени Кормильцева для каждого из нас

Общественники Екатеринбурга выступили с инициативой увековечить имя легендарного Ильи Кормильцева на карте города. На сегодняшний день в память о величайшем поэте в Екатеринбурге есть лишь мемориальная доска на здании Уральского федерального университета на улице Куйбышева (в УрГУ учился сам Кормильцев). Однако опытным путем было установлено, что многие не то что забывают имя поэта, но и вовсе не знают о нем, хотя знают его тексты наизусть. Сегодня в администрации Екатеринбурга состоится заседание комиссии, где будет рассмотрен вопрос об увековечивании имени великого Ильи Кормильцева в столице Урала. И в настоящий момент совершенно ясно: в топонимике Екатеринбурга имени великого поэта однозначно не хватает. В качестве доказательства – мнения известных деятелей культуры о том, быть улице (или скверу) или нет.

Лидер рок-группы «Настя» Настя Полева: «Может, власти считают, что мемориальной доски достаточно.
По поводу сквера – идея хорошая. И идея с новой улицей – тоже. Переименование старой связано с большими бюджетными затратами. А это, можно сказать, народные средства.

Мне больше по душе именная городская скамейка или что-то вроде этого. Хотя в Питере есть улица Джона Леннона длиной 20 метров, в арочном проходе под домом на Пушкинской, 10. Где находится центр – мастерские и галереи художников и музыкантов.
Мне очень нравится скульптурно-архитектурное решение памятника на могиле Кормильцева на Троекуровском кладбище в Москве. Подумала: если бы такую точную копию поставить в том же сквере или где ещё, то это был бы великолепный вариант. Потому что это своеобразный памятник, скорее графический вариант, как городская малая архитектурная форма. В Москве на кладбище его мало кто видит. Визуальное воплощение памятника великолепное. А в Екатеринбурге он был бы на виду. Да и люди бы постоянно видели этот монумент. То есть он «жил» бы всегда среди людей. С ним бы фотографировались. А это самое лучшее, что можно придумать. И совсем не обязательно ставить изваяние Ильи.

Подобное в мире практикуется. И с памятниками, и просто с разными строениями тоже. Например, много в разных городах мира мини-копий Эйфелевой башни. Даже есть подобная деревянная копия в башкирской деревне под названием Париж».

Поэт, победитель Четвертого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем» Дмитрий Бобылев: «Имя Ильи Кормильцева известно каждому культурному человеку. Известно не только как имя творца, обогатившего русскую рок-культуру, но и как имя порядочного человека. На мой взгляд, легендарная группа «Наутилус Помпилиус» – это в первую очередь не Бутусов, а Кормильцев. Иметь улицу, названную именем этого большого поэта, – честь для города. Хотелось бы, чтобы Екатеринбург удостоился этой чести и был достоин ее».

Известный российский писатель-фантаст Борис Долинго: «Песни группы «Наутилус Помпилиус» на стихи Ильи Кормильцева прославили наш город тем, что песни эти были и остаются культовыми не для одного поколения россиян. Считаю, что память одного из талантливейших поэтов современности – Ильи Кормильцева – заслуживает того, чтобы быть увековеченной в топонимическом ряду нашего города. Уверен, что одно из лучших мест для этого – сквер у Екатеринбургского театра оперы и балета, историческое место встреч молодёжи».

Драматург, директор и художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда: «Кормильцев был легендарной личностью, горжусь личным знакомством. Надо любить тех людей, кто поистине прославил наш город, а не цареубийц. В Екатеринбурге все еще есть улицы, названные в честь тех, кто убил царя. И это позор. Нам нужны улицы Бориса Рыжего, Виталия Воловича и многих других, кто поистине сделал город великим».

Известный екатеринбургский поэт Константин Комаров: «Кормильцев – личность для города легендарная. Удивительный универсал – поэт, музыкант, философ. Человек поразительной эстетической бескомпромиссности, смелый издатель. Именно про таких, не боясь пафоса, говорят: гордость города. Так что инициативу поименования в честь него одного из топонимических объектов Екатеринбурга считаю в высшей степени благородной и всячески поддерживаю».

Легендарный поэт, автор текстов песен для звёзд отечественной эстрады Виктор Пеленягрэ: «Я думаю, улица или сквер, названные в честь поэта Кормильцева, – это большая честь для города, потому что есть знаковые, культовые личности, как Илья Кормильцев, в городе Екатеринбурге он, безусловно, культовая личность, как и во всем русском роке и во всей музыкальной культуре, это большая честь для города и радость для поклонников поэта. Я лично очень бы хотел, чтобы была улица Ильи Кормильцева, по которой я бы проходил и говорил: «Этого человека я знал, он написал прекрасные строчки, которые живут в моем сердце до сих пор, а прошло уже 30 лет, если не больше».

Известный российский писатель Игорь Сахновский: «Стихи Ильи Кормильцева помнит наизусть целое поколение россиян. Хотя «Я хочу быть с тобой» никто специально не заучивал наизусть – ее просто поют, помнят и будут помнить.
Назвать именем поэта улицу или сквер в его родном городе – это значит не только обогатить топонимику Екатеринбурга, но и узаконить в нашей культурной памяти высокие права настоящей поэзии, дать понять горожанам, что в нашей истории живут не только Свердлов или Вайнер. Что имя и роль поэта не менее значимы и весомы, чем имена политических деятелей».

© «Вечерние Ведомости»

 


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