Бидонько: «Я всегда работал на острие»

16:43 | 19.12.2018

Новый заместитель губернатора о задачах, Тунгусове и негативе в Свердловской области

Депутат Госдумы Сергей Бидонько стал заместителем главы Свердловской области. Он сменил московские апартаменты и общение с федеральными чиновниками на поездки по муниципалитетам Среднего Урала и «разбор» местных конфликтов. Сам Сергей Бидонько объясняет свой выбор тем, что хочет быть на острие. Помимо этого он рассказал о том, когда определится судьба Глацких, почему нужно повышать зарплаты чиновникам и кто помешал Екатеринбургу выиграть ЭКСПО-2025.



В начале недели губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил главам муниципалитетов и кабинету министров своего нового заместителя. Им стал депутат Госдумы Сергей Бидонько. Для Свердловской области он не новое лицо. После успешной работы во главе Карпинска он был приглашен на должность замминистра, а затем и министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Сергей Бидонько на посту вице-губернатора будет курировать внутреннюю и информационную политику. Поэтому не удивительно, что одну из первых своих встреч в новом статусе он провел со СМИ.



Главные направления



О причинах смены работы Сергей Бидонько говорит не много, отмечая только, что деятельность в Государственной думе имеет другую специфику, чем та, которой Сергей Бидонько занимался ранее.



– Я всегда работал на острие: в коммунальном холдинге, главой города, министром, – объяснил вице-губернатор причины перехода с федеральной должности на региональную. – Губернатор, наверное, остановил свой выбор на мне, так как у меня есть опыт работы в местной, региональной и федеральной власти. К тому же я всегда себя чувствовал командным человеком.



Вице-губернатор Сергей Бидонько будет работать на трех направлениях. Во-первых, это вопросы внутренней политики, где предстоит заниматься политическими партиями и общественными организациями. Во-вторых, работа с муниципалитетами. В-третьих, информационная политика, в которой необходимо работать со СМИ.



В первых двух направлениях необходимо решать вопросы внутренних конфликтов области. По словам Сергея Бидонько, в первом квартале текущего года пройдут встречи со всеми политическими силами региона, органами власти, общественниками, проблемы будут обозначены и, возможно, найдены решения.



– На мой взгляд, у нас рабочая ситуация, нет форс-мажора, – отметил вице-губернатор.



Третье направление – информационное – необходимо менять. Ведь в федеральной повестке Свердловская область в последнее время появлялась в крайне негативном контексте. Это касается скандалов с участием главы департамента молодежной политики Ольги Глацких и повышения зарплат чиновникам администрации Екатеринбурга.



– Если взять информационную федеральную повестку, то для жителей Свердловской области это плохая репутация, – сказал Сергей Бидонько. – Одна из моих задач – не допустить таких информационных поводов. Ведь в Москве видят область в негативе, и там никто не разбирается досконально в причинах этого. Я не хочу, чтобы это повлияло на количество денежных средств из федерации, которые Свердловская область может получить.



Глацких и зарплаты



Стабильность в регионе помогает привлекать дополнительные федеральные средства. Задача – не допустить таких моментов, которые могли повлиять на это. По его мнению, необходимо делать все возможное, чтобы деньги поступали, ведь они пойдут на решение проблем свердловчан.



Что касается скандала с Ольгой Глацких, то ситуация уже прошла пик. В вопросе о дальнейшем продолжении ее работы взята пауза.



– Интерес к ситуации с Ольгой Вячеславовной [Глацких] падает. Люди могут ошибаться, но человек на должности должен думать, что говорит, – сообщил Сергей Бидонько. Возможно, все решится, когда департамент молодежной политики объединят с министерством образования. – Мы посмотрим, каким у нас будет общественное мнение, какое желание будет у самой Ольги Вячеславовны. Чисто по-человечески мне ее жалко.



А вот ситуация со значительным увеличением зарплаты чиновникам администрации Екатеринбурга у вице-губернатора вызывает двоякое чувство. Он считает, что данное решение несвоевременное, потому что рост зарплат у госслужащих вызывает раздражение населения. Но при этом необходимо увеличивать оплату работы чиновников, чтобы в органах госвласти работали максимально профессиональные люди.



– Но важно не потерять баланс, чтобы зарплаты были увеличены и не вызвали отрицательный резонанс в обществе. При этом необходимо не допустить, чтобы зарплаты девальвировались, а профессионалы стали искать другую работу, – отметил Сергей Бидонько.



«Мусорная реформа»



Изменения законодательства, касающиеся вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов, также можно назвать негативным фактором. Данная проблема назрела давно и это ни для кого не секрет. Достаточно просто в лес зайти и увидеть свалки, говорит вице-губернатор.



– Сейчас плату за вывоз мусора собирают с каждого квадратного метра – это дурь, которую я не могу понять, – отмечает Сергей Бидонько. По его мнению, сложность в реализации «Мусорной реформы» будет с частным сектором и поселениями, где жители практически никогда не платили за вывоз мусора.



Здесь главное – работа местных глав. Их будут ориентировать на то, чтобы они уделили внимание «мусорной реформе», особенно частному сектору.



Кадровая политика



Кадровых изменений в подчиняемых ему структурах не будет. Главой департамента информационной политики Свердловской области станет Юлия Прыткова, которая сейчас занимает должность с приставкой и.о.



– Я не сторонник каких-то радикальных действий, – сказал Сергей Бидонько.



Помимо Юлии Прытковой, контракт с которой должен быть заключен на этой неделе, продлено соглашение с главой департамента внутренней политики Антоном Третьяковым.



Владимир Тунгусов



Сергей Бидонько в свердловском кабинете министров будет выполнять функции Владимира Тунгусова, которого называют «серым кардиналом». Новый вице-губернатор не ждет каких-либо противодействий с его стороны, но к ответным действиям готов.



– Процентов 70 из того, что пишется про него (Владимира Тунгусова. – Прим.) – это миф. Владимир Георгиевич сам о себе узнает из СМИ. Он умный человек и проработал не один десяток лет, удержался во власти. Ждать нам чего-то или нет? Мы заниматься этим специально не будем, мы хотим мирного развития событий. Но если что-то будет, то мы будем выстраивать политику противодействия. Но мы врагов не ищем, нам нужен конструктивный диалог, – отметил Сергей Бидонько.



Про ЭКСПО-2025 и работу депутатом



Екатеринбургу не удалось получить международную промышленную выставку «ЭКСПО-2025» из-за того, что ряд стран поменяли свое решение перед голосованием в Париже.



– Жалко, что нам не дали ЭКСПО-2025. Это замешано на геополитических процессах. Многие, кто ранее обещал нас поддержать, поменяли свою точку зрения под давлением из-за океана, – считает Сергей Бидонько.



По его мнению, если бы Екатеринбург получил право проведения выставки, то вопрос с федеральным финансированием решился бы быстро – город получил бы не только вторую ветку метро.



Из-за сдачи Сергеем Бидонько мандата депутата Госдумы в Серовском избирательном округе пройдут новые выборы, намеченные на следующий год. Вице-губернатор шутит, что, пока не выберут нового парламентария, он будет исполнять обязанности.



– У всех избирателей есть мой номер мобильного телефона, я его не менял с 2007 года. Я от разных людей получаю очень много просьб, – говорит Сергей Бидонько. – У меня в Госдуме очень хорошие отношения со многими депутатами, поэтому постараюсь помогать и дальше.