Екатеринбург – зона турбулентности

В ходе расследования уголовных дел, возбужденных в отношении начальника ОЭБиПК УМВД России Эдуарда Воронина, стали всплывать различные факты его биографии. Так, в 2017 году, по слухам, майор имел некое отношение к незаконной свалке на заброшенном карьере под Горным Щитом, где «утилизировались» отходы из уральской столицы. По данному факту то ли проходила, то ли назначена служебная проверка, результаты которой пока неизвестны.Начальник отдела полиции № 5 УМВД России по Екатеринбургу Александр Дмитриев уходит на пенсию. Такие слухи курсировали в ОП № 5 еще пару месяцев назад, но сейчас их вновь стали обсуждать. Поводом для ухода на гражданку якобы стал некий личностный конфликт между Дмитриевым и начальником УМВД Сергеем Кулагиным. Полковнику осталось пройти военно-врачебную комиссию, написать рапорт (по некоторым данным, он уже написан) и попрощаться с коллегами. Связи и информация, которой обладает Дмитриев, помогут найти ему работу хоть в мэрии, хоть в службе безопасности крупной ФПГ.Скандал вокруг «Федеральной грузовой компании» и уральского предпринимателя Сергея Мазуркевича может создать проблемы некоторым депутатам Госдумы. В частности, представители СМИ заинтересовались ранее остававшимися незамеченными фактами «близкой дружбы» господина Мазуркевича с депутатом от КПРФ Павлом Дорохиным. Помощник последнего предал гласности факты якобы имевшей место передачи коммерсантами двух миллионов рублей депутату-коммунисту. В эту сумму, по словам некоего Сергея Мельника, входили удостоверения помощника депутата на общественных началах для самого Мазуркевича и двух его замов, спецномера на машину Мазуркевича, а также целая приемная депутата Дорохина в головном офисе «ТрансСибУрала». На приемную распространялась депутатская неприкосновенность, в том числе от следственных и налоговых органов.Вопиющая история долгое время не была предметом интереса правоохранительных органов, но в связи с недавней оглаской схем работы «ТрансСибУрала» и «ФГК» может привести к серьезным последствиям. В том числе и для «ФГК», как известного союзника Мазуркевича, часто прикрывавшего его в различных ситуациях.Между тем история взаимоотношений железнодорожников с Мазуркевичем меркнет на фоне другого скандала. По слухам, санкции против российских железнодорожных компаний, введенные Украиной в 2017 году, были разработаны под эгидой влиятельного бизнесмена из РФ, входящего в руководство «ФГК». Якобы делалось это с целью устранить своих же российских конкурентов с украинского рынка, и в первую очередь «Первую грузовую компанию», принадлежащую олигарху Владимиру Лисину. При этом, как отмечают специалисты, выборочные санкции против железнодорожных компаний РФ, на которые пошла Украина, принесут последней политические бонусы. Говорят, что по инициативе депутата Госдумы Дмитрия Ионина этот вопрос в ближайшее время может быть поднят на уровне первых лиц ФСБ России.Руководитель партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги» в Свердловской области Виталий Крупин может оказаться в центре масштабного скандала, связанного с освоением бюджетных средств. Вместе со своими коллегами он борется за установку пешеходных ограждений, в том числе рядом со школами и детсадами. Но за благим делом кроется, по слухам, материальная составляющая. Якобы подрядчики, выполняющие данные работы по муниципальным и госконтрактам, выражают «особую» благодарность партфункционеру за его особое внимание к проблемам придорожной инфраструктуры.Депутат гордумы Екатеринбурга Антон Швалев в начале 2019 года сменит регион проживания. Парламентарию сделано солидное предложение – возглавить министерство ЖКХ Омской области, куда уже по приглашению губернатора Александра Буркова переехали его однопартийцы Илья Лобов и Андрей Жуковский. Последний не стал отказываться от мандата, тогда как Антон Швалев намерен полностью погрузиться в новую должность, в связи с чем внутри партии (Швалев избирался от «Справедливой России») начинается «драка» за освобождающееся кресло.Глава Артемовского городского округа Андрей Самочернов настроил против себя свердловского губернатора. Дело в том, что в муниципалитете целый год топит поселок Буланаш. На сегодня площадь подтопления составляет уже 40 гектаров. Под угрозой затопления – сады и часть домов. Минприроды бьет тревогу, собирает научное сообщество, вкладывает деньги в решение проблемы, а местная администрация банально срывает все сроки по вводу в эксплуатацию дренажных узлов в Буланаше. Их должны были сделать еще летом, потом сроки сдвинулись на 15 ноября, но рабочие так ничего и не успели.В региональном Минприроды прошло совещание по данной ситуации – подчиненным Самочернова в правительстве прямо указали, что глава не справился со своими обязанностями. Говорят, что вопрос уже дошел до губернатора, который якобы послал четкий сигнал, что если администрация не начнет наконец выполнять свои обязанности, то на общее совещание глав в понедельник, 17 декабря, господин Самочернов может уже и не приезжать.Позиция губернатора, впрочем, понятна. Только три недели назад Артемовский район «прославился» тем, что на территории поселка Сосновый Бор потекли натуральные фекальные реки – в населенный пункт перестала ездить машина, которая должна откачивать стоки. Но, в сравнении с этой историей, в Буланаше экологическая угроза в тысячи раз опаснее – вода уже подтопляет канализационно-насосные станции.Как поговаривают в кулуарах Екатеринбургской городской думы, над вице-спикером Виктором Тестовым сгущаются тучи. В скором времени он может передать свой портфель заместителя председателя кому-нибудь другому. Причиной неприятностей для него стало частое общение с Владимиром Тунгусовым. Именно с этим связывают источники поведение Тестова, выражающееся в ведении «подрывной» деятельности в отношении председателя думы Игоря Володина. Как уверяют слухмейкеры, Володин просто шагу сделать не может без «надзора» со стороны некоторых СМИ и постоянно слышит неудобные вопросы, зачастую касающиеся его личной жизни либо вообще на отвлечённые темы, что, безусловно, выбивает из колеи и мешает работать. Такую информированность представителей СМИ о том, где и когда появится Володин, как раз и приписывают Тестову – якобы именно он «сливает» как график работы спикера в целом, так и время и место проведения мероприятий, на которых тот появится.Косые взгляды нового руководства города испытывает на себе один из руководителей департаментов городской администрации. Речь идёт об и. о. начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом Николае Герасимове. По слухам, Герасимов причастен к ряду сомнительных сделок с муниципальным имуществом, и эти факты начинают постепенно вскрываться. Мало того, некоторые утверждают, что он не только причастен к этим сделкам, но и являлся чуть ли не их организатором. Такое положение вещей крайне беспокоит и самого чиновника. Он опасается, что, когда операциями с муниципальным имуществом более плотно займутся правоохранители, а некоторыми фактами уже занимаются, он может оказаться крайним и ответить перед законом не только за себя, но и за некоторых своих бывших коллег.Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, покровительствующий председателю свердловского обкома Александру Ивачеву, стал терять позиции среди высокопоставленных коммунистов. В партии заявляют, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов окончательно перестал доверять Афонину и, по слухам, даже обвинил его в связях с Администрацией Президента РФ и попытке слива Валентина Коновалова, который, несмотря на все «но», выиграл губернаторские выборы в Хакасии, заручившись поддержкой секретаря ЦК КПРФ Казбека Тайсаева. С учетом этих обстоятельств, заявляют слухмейкеры, Александру Ивачеву стоит задуматься о смене лоббиста в ЦК.Глава Нижнетуринского городского округа Алексей Стасенок рискует испортить отношения с Евгением Куйвашевым. Дело в том, что своим постановлением от 30 ноября мэр, по слухам, повысил тарифы на содержание и ремонт жилых помещений с 1 января 2019 года в 1,7 раза. Между тем, согласно указу губернатора Свердловской области, предельный (максимальный) индекс повышения тарифов для муниципалитета установлен на уровне 1,7 %. Вызывает как минимум удивление, что указ Евгения Куйвашева был подписан 7 декабря, тогда как Стасенок решил не дожидаться указаний сверху и решил опередить главу региона. Видимо, «самый молодой мэр в России» позволял себе прогуливать уроки математики в школе, и теперь за пробелы в образовании главы будут вынуждены заплатить жители Нижнетуринского городского округа.Неожиданное увольнение начальника Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Александра Дорнбуша стало новостью для его коллег. Слухи о его возможном увольнении ходят уже больше года (его даже сватали на место министра здравоохранения Свердловской области), но все никак не реализовывались.Решение главы Екатеринбурга Александра Высокинского лишить должности Дорнбуша, который реализовывал в столице Урала непопулярную реформу здравоохранения, было весьма громким. Ведь всех, кого Высокинский хотел сменить, он уже убрал, и Дорнбуш был в числе оставшихся чиновников.Сплетники в «сером доме» утверждают, что глава города погорячился с увольнением Дорнбуша, но по-другому на его критику в адрес министра здравоохранения Андрея Цветкова и косвенно губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по поводу средств, выделяемых на борьбу с онкологией, ответить не мог. Масла в огонь добавила и встреча Высокинского и Дорнбуша после заседания гордумы 11 декабря, где стороны в довольно грубой форме высказали в адрес друг друга претензии.Главный скандал недели с повышением зарплаты некоторым сотрудникам администрации Екатеринбурга и депутатам обрастает всевозможными слухами. Говорят, что надбавки и оклады чиновникам и парламентариям были согласованы заранее на разных уровнях и никто против них не возражал.Слухмейкеры утверждают, что значительное повышение зарплаты главе города Александру Высокинскому и топ-чиновникам должно было перевести все «черные» деньги в «белые». Чтобы чиновники даже не задумывались о том, чтобы заработать на стороне. Этот посыл понимали все, но планы спутал Владимир Тунгусов. Именно ему приписывают озвучивание повышения зарплат секретарю Генерального совета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку, после критики которого чиновников Екатеринбурга оставили со старыми окладами.Параллельно с поиском виновных в повышении зарплат будут искать и ответственных за положительное голосование по данному вопросу. Козла отпущения пытаются найти среди трех политиков: председателя думы Игоря Володина, руководителя фракции «Единой России» в гордуме Иры Овчинниковой и секретаря Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктора Шептия, который должен согласовывать позицию единороссов перед заседанием гордумы, а значит, дал добро на повышение зарплат.Слухмейкеры не знают, кого в итоге решили отдать на растерзание Турчаку, но, вероятнее всего, это будет Виктор Шептий, отставку которому прочат уже несколько лет. Причем этим могут воспользоваться и его недоброжелатели, которые давно пытаются спихнуть его с постов.Региональному оператору «Рифей», который с 1 января начнет вывозить мусор из муниципалитетов Северного округа, решено дать отпор. «Восстание» подняли ряд территорий во главе с Нижним Тагилом и его главой Владиславом Пинаевым.«Рифей» относят к бизнес-империи влиятельных коммерсантов Алексея Боброва и Артема Бикова, и отчасти поэтому в Северном округе самые высокие тарифы на вывоз мусора, что и вызывает недовольство у местных жителей и властей. Правда, воевать собственными ресурсами «северяне» не смогли бы, поэтому, как заверяют слухмейкеры, они уже заручились поддержкой депутатов Госдумы и ряда влиятельных коммунальных чиновников из Москвы.Что из этого получится, пока сказать сложно. Прогнозов в борьбе за тарифы между северными территориями и «Рифеем» никто не дает. Поговаривают, что все ждут реакции из областного правительства, которое пока не поддержало ни одну из сторон.Назначение на пост вице-губернатора Сергея Бидонько должно изменить ситуацию с бунтом северных территорий. Слухмейкеры уверены, что он, как бывший глава одного из муниципалитетов и министр, знающий данную территорию досконально, может уладить конфликт и усадить стороны за стол переговоров.Эта миссия, конечно же, не главная, из-за которой его «дернули» с поста депутата Госдумы и вернули в Свердловскую область. Но именно на том фронте назревает пожар, причем федерального размаха, и потушить его необходимо как можно быстрее. Чем и займется Сергей Бидонько, параллельно решая другие внутренние проблемы.«Недоизбранный» начальник штаба свердловской Юнармии Дмитрий Ермаков на днях был изгнан с заседания регионального штаба генералом Аркадием Воробкало, рассказывают слухмейкеры. Данное обстоятельство так расстроило Дмитрия Игоревича, что он вечером того дня позвонил одному из членов штаба и пообещал всем неприятности и телефонные звонки от серьезных людей. «Даже Воробкало все объяснят, за мной люди стоят» – такую цитату приписывают «всемогущему» Ермакову сплетники, указывая, что, вероятно, он имел в виду известного и уважаемого в Свердловской области политика и «афганца», небезызвестную чиновницу Ольгу Глацких и военкома Свердловской области Игоря Лямина. Такое поведение Ермакова весьма раздражает руководителей местных штабов, которые старше его по возрасту.Не успела Ольга Глацких вернуться на работу в правительство Свердловской области, как Департамент молодежной политики начало лихорадить, из ведомства уходят лучшие кадры. По слухам, в пятницу, 14 декабря, Глацких принесла заявление на увольнение по собственному желанию Олегу Гущину, который исполнял обязанности руководителя на период отстранения её от должности. Пикантность ситуации в том, что сам Гущин его не писал и никуда уходить из департамента не собирался.Чиновники Министерства образования Свердловской области, которое объединят с Департаментом молодежной политики, с ужасом ждут прихода Ольги Глацких в ведомство Юрия Биктуганова. Слухачи переживают, что работать ей придется именно с теми, кого, по ее мнению, рожать не просили, – со студентами школ и техникумов со всей области, что грозит лишь нагнетанием ситуации.