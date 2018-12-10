16:58 | 12.12.2018

Сергей Трубин связывает получение инвалидности с работой инкассатором. В течение дня ему приходилось постоянно переносить сумки до 40 килограмм. Фото предоставлено Сергеем Трубиным

Сбербанк «задолжал» инкассаторам?

Учреждение обвиняют в плохих условиях труда, приводящих даже к инвалидности Сотрудники Сбербанка собираются жаловаться главе кредитного учреждения Герману Грефу, президенту Владимиру Путину и в прокуратуру. Причиной стали условия труда, из-за которых инкассаторы и кассиры, по их словам, становятся инвалидами, теряют здоровье и вынуждены увольняться. В Уральском филиале Сбербанка все обвинения отрицают. Против Роспотребнадзора, организовавшего проверку по заявлениям граждан, банк подал иск в суд.



На Сбербанк планируют жаловаться бывшие и нынешние кассиры и инкассаторы. Объединившись, они готовят письмо, под которым сейчас собираются подписи по всей России, в адрес главы Сбербанка Германа Грефа. Сотрудники инкассации требуют признать их работу вредной и обезопасить себя от увольнений в случае ухудшения здоровья. Помимо этого они просят поддерживать работников, получивших заболевания, в прохождении реабилитации и восстановлении здоровья, и главное – требуют улучшить условия труда. Также обращения намерены направить в прокуратуру и в администрацию президента. Сейчас по всей России идет сбор подписей под обращением.



По мнению подписавшихся, условия труда в Сбербанке не соответствуют нормативным показателям, сотрудникам приходилось и приходится переносить большие тяжести, у них огромные нагрузки и переработка. Общая проблема объединила людей из разных регионов страны, которые поодиночке пытались отстоять свои права и заставить Сбербанк компенсировать ухудшение своего здоровья. Теперь они все вместе намерены донести проблему до федерального руководства финансового учреждения.



Инкассатор стал инвалидом



В мае 2017 года инкассатору екатеринбургского филиала Сбербанка России Сергею Трубину была присвоена третья группа инвалидности. Данное решение приняло Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области Министерства труда и социальной политики РФ. Через год – в июне 2018 года – инвалидность подтвердилась все тем же органом. Причина, по мнению Сергея Трубина, в работе инкассатором, который переносит за день огромные тяжести, работает сверхурочно и в условиях, не соответствующих нормативным.



В Сбербанк он устроился работать в 2013 году. Уже через год у него начала болеть спина. В сентябре 2014 года вылезла грыжа. Блокады и больничный стационар ненадолго исправили ситуацию, но через год все повторилось. Далее были осложнения в виде протрузии межпозвоночного диска и радикулопатии.



– Дошло до того, что пройду пару метров и прихватывает, приходилось отсиживаться. Потом начал падать, – рассказал Сергей Трубин. – Мне ставили уколы, но когда действие лекарств проходит, то я снова стоять не мог. Утром без специальных упражнений встать не могу. Врачи выяснили, что у меня от нагрузок защемило нерв и необходимы операции.



Сергей Трубин связывает ухудшение здоровья и дальнейшее получение инвалидности именно с работой инкассатором. В течение дня ему приходилось переносить большие тяжести в виде многокилограммовых сумок с деньгами (доходило до 40 килограмм), бронежилет, оружие. Приходилось работать в тяжелых условиях, так как в некоторых отделениях Сбербанка и машинах инкассаторов, которые были на вооружении учреждения, не созданы нормальные условия для работы.



– В Сбербанке мне сказали, что я сам подорвал себе здоровье. Якобы поднимал тяжести в спортзале. Потом заявили, что я к ним таким пришел, хотя при устройстве на работу у меня со здоровьем все было хорошо, – продолжает Сергей Трубин.



После получения инвалидности инкассатор обратился в Роспотребнадзор, чтобы ведомство проверило условия труда в Сбербанке. По словам Сергея Трубина, финансовое учреждение «подготовилось» к инспекции и по возможности убрало «все вредное». Несмотря на это, надзорное ведомство нашло нарушения. Проверка показала, что оценка тяжести трудового процесса – 3,1 класс, что соответствует вредному классу.



«Показатели тяжести трудового процесса на рабочем месте инкассатора при выполнении производственных операций не находятся в пределах оптимальных и допустимых величин и не соответствуют требованиям действующих нормативов по оценке и квалификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса», – сказано в заключении за подписью главного государственного санитарного врача в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах Екатеринбурга Ильи Власова.



Но реакцией Сбербанка было не улучшение условий труда и выплата компенсации за вредный труд для своего работника. Финансовое учреждение подало в суд на Роспотребнадзор за данное заключение. Но Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении иска.



К слову, Сергея Трубина компания не уволила, он продолжает числиться в Сбербанке, правда, пока не работает – находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Финансовое учреждение ему помогло с реабилитацией, частично оплатив санаторий. Правда, он считает, что этого недостаточно – он хочет, чтобы Сбербанк оплатил полностью реабилитацию и переобучение, так как работать инкассатором он больше не сможет. Но главное, что он требует, – это улучшение условий труда.



– После того, как мы подняли эту проблему, условия труда немного стали лучше. Но все равно приходят новые парни в инкассаторы, а через год у них уже грыжа и увольнение. Они как отработанный материал: один ушел, взяли другого, – говорит Сергей Трубин.



«Трудовой кодекс тоже не соблюдался»



О больших нагрузках в Сбербанке говорит и бывший старший инкассатор Сергей Трофимчук. В период его работы в Нижнетуринском филиале Сбербанка нагрузки на инкассаторов и работников кассового центра с 2013 года очень сильно возросли.



– Не знаю, с чем это было связано, видимо, в головной офис пришли другие руководители со своими требованиями, и начались гонки. Резко увеличилось число банкоматов на загрузку до 50-56 в день, а переносить кассеты приходилось в специальных баулах и только в одной руке, вес некоторых составлял 35-40 килограмм. Его возьмешь – ноги словно в землю уходят. Причем все эти тяжести выдавали нам и принимали кассовые работники на протяжении всей рабочей смены, находясь на ногах. Девчатам-кассирам приходилось все это таскать, считать, перезагружать и вновь выдавать, – говорит Сергей Трофимчук. – Трудовой кодекс тоже не соблюдался, иногда мы работали по 7-9 дней подряд по 13-14 часов в день, а некоторые наши водители – до 7-13 дней подряд. В целях экономии фонда заработной платы штат сокращали, а нагрузки увеличивались. С такими нагрузками не только мы, но и молодые парни сорвали себе спины. В инкассации началась текучка, многие инкассаторы не выдерживали такой нагрузки и увольнялись, в том числе и из-за ухудшения здоровья, а нежелающих работать в таком режиме принуждали уволиться без всякого сокращения штатов.



У Сергея Трофимчука также возникли проблемы со здоровьем. После почти восьми лет работы в инкассации у него начались проблемы с ногой, а на позвоночнике образовались множественные грыжи. Работа стала непосильной и пришлось уволиться.





Сергей Трубин добивается от Сбербанка отплаты реабилитации и переобучения, так как работать инкассатором он больше не сможет. Фото предоставлено Сергеем Трубиным



За сутки кассир переносит по полтонны



Похожая история у Ольги Никулиной, которая работает заведующей кассой в кассово-инкассаторском центре. В финансовом учреждении она трудится уже более тридцати лет.



– Моя работа связана с переносом тяжестей – мешки с монетой, с денежной наличностью, кассеты для загрузки банкоматов. В должности, которая связана с физическими перегрузками, я работаю с 2006 года. В 2017 году я обратилась к травматологу-ортопеду в связи с непрекращающейся болью в правом плече, мне был поставлен неутешительный диагноз, – рассказала Ольга Никулина.



У нее нашли множество проблем: повреждение сухожилия надостной мышцы, тендинит сухожильной части заднего пучка дельтовидной мышцы правого плеча, разрыв суставной губы правой лопатки, импинджмент синдром справа, кальцирующий тендинит. Теперь она стоит в очереди на операцию.



– Одна кассета весит от двух до семи килограмм, за рабочую смену мы переносим около полутонны, – говорит Ольга Никулина.



Для подтверждения профессионального заболевания она обратилась в МСЧ № 70 Уральский центр профессиональной патологии. Для составления санитарно-гигиенической характеристики условий труда на рабочем месте был задействован Роспотребнадзор. Но, по словам Ольги Никулиной, специалисты ведомства не приезжали на место, а составили свое заключение заочно на основании документов, которые предоставил Сбербанк.



– Выполняемая мной работа и показатели тяжести трудового процесса, которые были указаны в карте и протоколе ведомства, были занижены, – говорит Ольга Никулина. Поэтому она обратилась к главному государственному санитарному врачу по Свердловской области в Качканаре, Кушве и Нижней Туре, а также к уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой с просьбой разобраться и провести независимую экспертизу и установить фактическую связь заболевания с чрезмерными физическими нагрузками.



Роспотребнадзор привлек для проведения исследований Нижнетагильский «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области». Сбербанк, по ее словам, и на этот раз был к этому готов.



– Сбербанк подготовился, чтобы увидеть всю тяжесть нашей работы, надо присутствовать на рабочем месте не два часа, а минимум три смены. Люди работают на износ. Мои коллеги тоже страдают заболеваниями позвоночника, болят руки, но все боятся потерять работу, поэтому молчат. Сбербанк подал в суд на Роспотребнадзор за эту проверку. Но сейчас ожидается еще одна комиссия, я надеюсь на справедливость. Это очень тяжелая работа. Я добиваюсь, чтобы мне оформили профзаболевание, а также оплатили лечение и операцию, которая мне предстоит, – добавляет Ольга Никулина.



«Чем может помочь Сбербанк: «Ничем»



Эти случаи не единичны. После того, как Сергей Трубин поднял проблему, к нему начали обращаться и другие нынешние и бывшие работники Сбербанка, сообщая о своих проблемах. Некоторые из них скрывают свои фамилии, так как опасаются ответных действий финансового учреждения.



Причем к Сергею Трубину присоединяются не только свердловчане, но и граждане из других регионов страны, которые также в одиночку пытались добиться от Сбербанка улучшения условий труда и компенсации за подорванное здоровье.



Федор Антипов из Московской области ранее работал инкассатором в Сбербанке, но ему пришлось уволиться из-за плохого состояния здоровья, врачи диагностировали у него болезнь суставов и грыжи.



– Обращения по вредным условиям труда были направлены к уполномоченному по правам человека в Московской области, в прокуратуру города Видное, в Роспотребнадзор по Московской области. Тяжести, перемещаемые сотрудниками, превышают допустимые. Данный факт можно легко проверить, подняв финансовые документы. Из официального ответа Сбербанка следует, что мешок с мелочью весит 4 килограмма, за раз мне приходилось переносить до 10 мешков в сумке-бауле. При инкассации доходило до 100 мешков, – рассказал Федор Антипов.



Он утверждает, что в Сбербанке постоянно не соблюдаются режимы труда и отдыха водителей, практикуется закрытие фиктивных обедов в табеле рабочего времени, в результате приходилось употреблять пищу, находясь в спецавтомобиле.



– На мой вопрос, чем может помочь Сбербанк в моей ситуации в связи с ухудшением здоровья, начальник инкассации КИЦ Видновский сказал: «Ничем», – добавляет Федор Антипов.



С такими же заболеваниями сейчас пытается добиться справедливости и инкассатор из Челябинска Алексей, у него две грыжи.

– В Екатеринбурге работает около ста инкассаторов Сбербанка, по Свердловской области их несколько сотен. Во всей России – несколько тысяч. Только за 2017-2018 годы порядка 300-400 человек стали калеками, – говорит Наталья, которая представляет интересы Сергея Трубина. – Для банка принятие рекомендаций Роспотребнадзора – это лишняя трата денежных средств. Ведь им придется отчислять больше средств в Пенсионный фонд, платить больше своим работникам, в том числе и за вредность, и давать им лишние выходные. Мы пойдем до конца. Нам терять нечего. Ведь в Сбербанке, видимо, многим уже не работать.



Банк отрицает



В Уральском банке Сбербанка России не согласны с обвинениями в свой адрес. Например, они не связывают получение инвалидности Сергеем Трубиным с его работой в инкассации.



«Третья группа инвалидности была установлена Сергею Трубину на срок до 1 июня 2019 года. Причиной инвалидности медико-санитарная экспертиза установила общее заболевание, а не травму или профессиональное заболевание. При этом медико-санитарная экспертиза спрогнозировала 100% восстановление, подчеркнув, что Сергей Трубин нуждается в легком физическом труде, – сообщили



В Сбербанке подчеркивают, что условия труда Сергея Трубина в соответствии со специальной оценкой являются «допустимыми» и не могли привести к заболеванию, установленному медико-санитарной экспертизой.



Что касается Ольги Никулиной, то в Сбербанке также считают, что причины «для возникновения профессиональных заболеваний от воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса отсутствуют».



«Условия труда Ольги Никулиной характеризуются такими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест», – сообщили в пресс-службе финансового учреждения.



При этом там подчеркивают, что Сбербанк всегда защищает права и интересы своих работников и действует в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.



«В Уральском банке Сбербанка на протяжении многих лет действует Социальная программа, направленная на поддержку как действующих сотрудников, так и неработающих пенсионеров – бывших работников банка. Одно из ключевых направлений Социальной программы Уральского банка Сбербанка – обеспечение сотрудников ДМС (добровольным медицинским страхованием. – Прим. ред.) и страхование их от несчастных случаев и тяжелых болезней, – отмечают в пресс-службе. – Также сотрудникам банка по решению руководства оказывается материальная помощь на неотложные нужды и компенсация расходов на медицинское обслуживание, выплачивается компенсация стоимости путевки в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, находящиеся на территории России».



На вопросы, касающиеся улучшения условий труда, в Уральском банке Сбербанка России не ответили. На Сбербанк планируют жаловаться бывшие и нынешние кассиры и инкассаторы. Объединившись, они готовят письмо, под которым сейчас собираются подписи по всей России, в адрес главы Сбербанка Германа Грефа. Сотрудники инкассации требуют признать их работу вредной и обезопасить себя от увольнений в случае ухудшения здоровья. Помимо этого они просят поддерживать работников, получивших заболевания, в прохождении реабилитации и восстановлении здоровья, и главное – требуют улучшить условия труда. Также обращения намерены направить в прокуратуру и в администрацию президента. Сейчас по всей России идет сбор подписей под обращением.По мнению подписавшихся, условия труда в Сбербанке не соответствуют нормативным показателям, сотрудникам приходилось и приходится переносить большие тяжести, у них огромные нагрузки и переработка. Общая проблема объединила людей из разных регионов страны, которые поодиночке пытались отстоять свои права и заставить Сбербанк компенсировать ухудшение своего здоровья. Теперь они все вместе намерены донести проблему до федерального руководства финансового учреждения.В мае 2017 года инкассатору екатеринбургского филиала Сбербанка России Сергею Трубину была присвоена третья группа инвалидности. Данное решение приняло Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области Министерства труда и социальной политики РФ. Через год – в июне 2018 года – инвалидность подтвердилась все тем же органом. Причина, по мнению Сергея Трубина, в работе инкассатором, который переносит за день огромные тяжести, работает сверхурочно и в условиях, не соответствующих нормативным.В Сбербанк он устроился работать в 2013 году. Уже через год у него начала болеть спина. В сентябре 2014 года вылезла грыжа. Блокады и больничный стационар ненадолго исправили ситуацию, но через год все повторилось. Далее были осложнения в виде протрузии межпозвоночного диска и радикулопатии.– Дошло до того, что пройду пару метров и прихватывает, приходилось отсиживаться. Потом начал падать, – рассказал Сергей Трубин. – Мне ставили уколы, но когда действие лекарств проходит, то я снова стоять не мог. Утром без специальных упражнений встать не могу. Врачи выяснили, что у меня от нагрузок защемило нерв и необходимы операции.Сергей Трубин связывает ухудшение здоровья и дальнейшее получение инвалидности именно с работой инкассатором. В течение дня ему приходилось переносить большие тяжести в виде многокилограммовых сумок с деньгами (доходило до 40 килограмм), бронежилет, оружие. Приходилось работать в тяжелых условиях, так как в некоторых отделениях Сбербанка и машинах инкассаторов, которые были на вооружении учреждения, не созданы нормальные условия для работы.– В Сбербанке мне сказали, что я сам подорвал себе здоровье. Якобы поднимал тяжести в спортзале. Потом заявили, что я к ним таким пришел, хотя при устройстве на работу у меня со здоровьем все было хорошо, – продолжает Сергей Трубин.После получения инвалидности инкассатор обратился в Роспотребнадзор, чтобы ведомство проверило условия труда в Сбербанке. По словам Сергея Трубина, финансовое учреждение «подготовилось» к инспекции и по возможности убрало «все вредное». Несмотря на это, надзорное ведомство нашло нарушения. Проверка показала, что оценка тяжести трудового процесса – 3,1 класс, что соответствует вредному классу.«Показатели тяжести трудового процесса на рабочем месте инкассатора при выполнении производственных операций не находятся в пределах оптимальных и допустимых величин и не соответствуют требованиям действующих нормативов по оценке и квалификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса», – сказано в заключении за подписью главного государственного санитарного врача в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах Екатеринбурга Ильи Власова.Но реакцией Сбербанка было не улучшение условий труда и выплата компенсации за вредный труд для своего работника. Финансовое учреждение подало в суд на Роспотребнадзор за данное заключение. Но Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении иска.К слову, Сергея Трубина компания не уволила, он продолжает числиться в Сбербанке, правда, пока не работает – находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Финансовое учреждение ему помогло с реабилитацией, частично оплатив санаторий. Правда, он считает, что этого недостаточно – он хочет, чтобы Сбербанк оплатил полностью реабилитацию и переобучение, так как работать инкассатором он больше не сможет. Но главное, что он требует, – это улучшение условий труда.– После того, как мы подняли эту проблему, условия труда немного стали лучше. Но все равно приходят новые парни в инкассаторы, а через год у них уже грыжа и увольнение. Они как отработанный материал: один ушел, взяли другого, – говорит Сергей Трубин.О больших нагрузках в Сбербанке говорит и бывший старший инкассатор Сергей Трофимчук. В период его работы в Нижнетуринском филиале Сбербанка нагрузки на инкассаторов и работников кассового центра с 2013 года очень сильно возросли.– Не знаю, с чем это было связано, видимо, в головной офис пришли другие руководители со своими требованиями, и начались гонки. Резко увеличилось число банкоматов на загрузку до 50-56 в день, а переносить кассеты приходилось в специальных баулах и только в одной руке, вес некоторых составлял 35-40 килограмм. Его возьмешь – ноги словно в землю уходят. Причем все эти тяжести выдавали нам и принимали кассовые работники на протяжении всей рабочей смены, находясь на ногах. Девчатам-кассирам приходилось все это таскать, считать, перезагружать и вновь выдавать, – говорит Сергей Трофимчук. – Трудовой кодекс тоже не соблюдался, иногда мы работали по 7-9 дней подряд по 13-14 часов в день, а некоторые наши водители – до 7-13 дней подряд. В целях экономии фонда заработной платы штат сокращали, а нагрузки увеличивались. С такими нагрузками не только мы, но и молодые парни сорвали себе спины. В инкассации началась текучка, многие инкассаторы не выдерживали такой нагрузки и увольнялись, в том числе и из-за ухудшения здоровья, а нежелающих работать в таком режиме принуждали уволиться без всякого сокращения штатов.У Сергея Трофимчука также возникли проблемы со здоровьем. После почти восьми лет работы в инкассации у него начались проблемы с ногой, а на позвоночнике образовались множественные грыжи. Работа стала непосильной и пришлось уволиться.Похожая история у Ольги Никулиной, которая работает заведующей кассой в кассово-инкассаторском центре. В финансовом учреждении она трудится уже более тридцати лет.– Моя работа связана с переносом тяжестей – мешки с монетой, с денежной наличностью, кассеты для загрузки банкоматов. В должности, которая связана с физическими перегрузками, я работаю с 2006 года. В 2017 году я обратилась к травматологу-ортопеду в связи с непрекращающейся болью в правом плече, мне был поставлен неутешительный диагноз, – рассказала Ольга Никулина.У нее нашли множество проблем: повреждение сухожилия надостной мышцы, тендинит сухожильной части заднего пучка дельтовидной мышцы правого плеча, разрыв суставной губы правой лопатки, импинджмент синдром справа, кальцирующий тендинит. Теперь она стоит в очереди на операцию.– Одна кассета весит от двух до семи килограмм, за рабочую смену мы переносим около полутонны, – говорит Ольга Никулина.Для подтверждения профессионального заболевания она обратилась в МСЧ № 70 Уральский центр профессиональной патологии. Для составления санитарно-гигиенической характеристики условий труда на рабочем месте был задействован Роспотребнадзор. Но, по словам Ольги Никулиной, специалисты ведомства не приезжали на место, а составили свое заключение заочно на основании документов, которые предоставил Сбербанк.– Выполняемая мной работа и показатели тяжести трудового процесса, которые были указаны в карте и протоколе ведомства, были занижены, – говорит Ольга Никулина. Поэтому она обратилась к главному государственному санитарному врачу по Свердловской области в Качканаре, Кушве и Нижней Туре, а также к уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой с просьбой разобраться и провести независимую экспертизу и установить фактическую связь заболевания с чрезмерными физическими нагрузками.Роспотребнадзор привлек для проведения исследований Нижнетагильский «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области». Сбербанк, по ее словам, и на этот раз был к этому готов.– Сбербанк подготовился, чтобы увидеть всю тяжесть нашей работы, надо присутствовать на рабочем месте не два часа, а минимум три смены. Люди работают на износ. Мои коллеги тоже страдают заболеваниями позвоночника, болят руки, но все боятся потерять работу, поэтому молчат. Сбербанк подал в суд на Роспотребнадзор за эту проверку. Но сейчас ожидается еще одна комиссия, я надеюсь на справедливость. Это очень тяжелая работа. Я добиваюсь, чтобы мне оформили профзаболевание, а также оплатили лечение и операцию, которая мне предстоит, – добавляет Ольга Никулина.Эти случаи не единичны. После того, как Сергей Трубин поднял проблему, к нему начали обращаться и другие нынешние и бывшие работники Сбербанка, сообщая о своих проблемах. Некоторые из них скрывают свои фамилии, так как опасаются ответных действий финансового учреждения.Причем к Сергею Трубину присоединяются не только свердловчане, но и граждане из других регионов страны, которые также в одиночку пытались добиться от Сбербанка улучшения условий труда и компенсации за подорванное здоровье.Федор Антипов из Московской области ранее работал инкассатором в Сбербанке, но ему пришлось уволиться из-за плохого состояния здоровья, врачи диагностировали у него болезнь суставов и грыжи.– Обращения по вредным условиям труда были направлены к уполномоченному по правам человека в Московской области, в прокуратуру города Видное, в Роспотребнадзор по Московской области. Тяжести, перемещаемые сотрудниками, превышают допустимые. Данный факт можно легко проверить, подняв финансовые документы. Из официального ответа Сбербанка следует, что мешок с мелочью весит 4 килограмма, за раз мне приходилось переносить до 10 мешков в сумке-бауле. При инкассации доходило до 100 мешков, – рассказал Федор Антипов.Он утверждает, что в Сбербанке постоянно не соблюдаются режимы труда и отдыха водителей, практикуется закрытие фиктивных обедов в табеле рабочего времени, в результате приходилось употреблять пищу, находясь в спецавтомобиле.– На мой вопрос, чем может помочь Сбербанк в моей ситуации в связи с ухудшением здоровья, начальник инкассации КИЦ Видновский сказал: «Ничем», – добавляет Федор Антипов.С такими же заболеваниями сейчас пытается добиться справедливости и инкассатор из Челябинска Алексей, у него две грыжи.– В Екатеринбурге работает около ста инкассаторов Сбербанка, по Свердловской области их несколько сотен. Во всей России – несколько тысяч. Только за 2017-2018 годы порядка 300-400 человек стали калеками, – говорит Наталья, которая представляет интересы Сергея Трубина. – Для банка принятие рекомендаций Роспотребнадзора – это лишняя трата денежных средств. Ведь им придется отчислять больше средств в Пенсионный фонд, платить больше своим работникам, в том числе и за вредность, и давать им лишние выходные. Мы пойдем до конца. Нам терять нечего. Ведь в Сбербанке, видимо, многим уже не работать.В Уральском банке Сбербанка России не согласны с обвинениями в свой адрес. Например, они не связывают получение инвалидности Сергеем Трубиным с его работой в инкассации.«Третья группа инвалидности была установлена Сергею Трубину на срок до 1 июня 2019 года. Причиной инвалидности медико-санитарная экспертиза установила общее заболевание, а не травму или профессиональное заболевание. При этом медико-санитарная экспертиза спрогнозировала 100% восстановление, подчеркнув, что Сергей Трубин нуждается в легком физическом труде, – сообщили «МК-Урал» в пресс-службе Уральского банка Сбербанка России. – Установление связи между полученным заболеванием и условиями труда (установление профессионального заболевания) может осуществляться только соответствующим органом исполнительной власти, в том числе с учетом анализа полученной от Роспотребнадзора санитарно-гигиенической характеристики условий труда, документов работника и работодателя».В Сбербанке подчеркивают, что условия труда Сергея Трубина в соответствии со специальной оценкой являются «допустимыми» и не могли привести к заболеванию, установленному медико-санитарной экспертизой.Что касается Ольги Никулиной, то в Сбербанке также считают, что причины «для возникновения профессиональных заболеваний от воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса отсутствуют».«Условия труда Ольги Никулиной характеризуются такими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест», – сообщили в пресс-службе финансового учреждения.При этом там подчеркивают, что Сбербанк всегда защищает права и интересы своих работников и действует в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.«В Уральском банке Сбербанка на протяжении многих лет действует Социальная программа, направленная на поддержку как действующих сотрудников, так и неработающих пенсионеров – бывших работников банка. Одно из ключевых направлений Социальной программы Уральского банка Сбербанка – обеспечение сотрудников ДМС (добровольным медицинским страхованием. – Прим. ред.) и страхование их от несчастных случаев и тяжелых болезней, – отмечают в пресс-службе. – Также сотрудникам банка по решению руководства оказывается материальная помощь на неотложные нужды и компенсация расходов на медицинское обслуживание, выплачивается компенсация стоимости путевки в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, находящиеся на территории России».На вопросы, касающиеся улучшения условий труда, в Уральском банке Сбербанка России не ответили.

Андрей Давыдов © «Вечерние Ведомости»



