Киоски с шаурмой начнут закрывать до Нового года

В начале сентября борец с игровыми автоматами и фунфыриками, региональный координатор проекта «Единой России» «Народный контроль» Дмитрий Чукреев проверил павильоны с шаурмой в Кировском районе уральской столицы. Под ревизию попали три павильона федеральной сети Kebab King: около студенческого общежития УрФУ им. Б.Н. Ельцина на Малышева, 144, в остановочном комплексе рядом с главным корпусом УрФУ на Мира, 19, и на Учителей, 6.Увиденное настолько шокировало Дмитрия Чукреева, что он решил обратиться в адрес руководства Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и региональной прокуратуры. Депутатский запрос по просьбе редакции «Вечерних ведомостей» в вышеуказанные ведомства отправил также свердловский парламентарий Александр Коркин. Он указал на жуткую антисанитарию в нестационарных точках общепита, грязь и отсутствие медицинского обследования у персонала. Проверку по факту обращений Дмитрия Чукреева и Александра Коркина начала прокуратура Кировского района Екатеринбурга.Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора провели совместную внеплановую выездную проверку по указанным в обращении адресам – доводы заявителей относительно грубых нарушений санитарного законодательства и законодательства о защите прав потребителей подтвердились. При этом нарушений оказалось столько, что по результатам проверки прокуратура Кировского района была вынуждена обратиться с исковыми заявлениями в суд о временном запрете деятельности всех трех павильонов до устранения нарушений требований законодательства в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического законодательства.Бездействие бизнесмена, по мнению ведомства выраженное в непринятии мер по устранению нарушений, может повлечь причинение вреда жизни и здоровью потребителей, в связи с чем имеется необходимость в виде временного запрета деятельности до рассмотрения заявленных требований и вступления судебного решения в законную силу. Без устранения выявленных нарушений требований законодательства дальнейшее осуществление деятельности невозможно, поскольку продаваемая продукция не соответствует требованиям безопасности и потребляется большим качеством граждан ежедневно, посчитали в прокуратуре.Ответчиком по делу выступает индивидуальный предприниматель, выходец из Таджикистана Фируз Набиев, которому в Екатеринбурге принадлежит еще порядка двадцати киосков Kebab King, и все эти точки уличного общепита, по сути, можно закрыть, действуя тем же методом. Впрочем, как и все «шаурмячные» в городе. Рассмотрение иска прокуратуры состоится 13 декабря в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга (по месту регистрации Фируза Набиева). Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе суда, рассматривать исковые заявления будет судья Елена Юрьевна Бочкарева.Что же касается нарушений, то их можно перечислять очень долго. Так, например, работающий персонал допущен до работы без пройденного в полном объеме медицинского осмотра. У двух поваров-кассиров, Алибаева и Тоибова, не пройден стоматолог, лор, психиатр, нарколог. Кроме этого, у Алибаева не пройдена флюорография. У повара Исломова не пройдено гигиеническое обучение с аттестацией.Индивидуальным предпринимателем не проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди сотрудников, не осуществляется контроль за иммунизацией против инфекционных заболеваний, отсутствует вакцинация против кори, краснухи, гепатита В, гриппа.Подготовка, обработка овощей проводится на месте, при отсутствии надлежащих условий – нет овощного цеха, нет моечной ванны для мытья овощей, нет достаточного количества разделочного инвентаря. Отсутствуют условия для надлежащего хранения овощей, которые хранятся непосредственно на полу. Сбор пищевых отходов и мусора осуществляется в ведро, которое даже не имеет крышки.Допускается грубое нарушение условий хранения эпидемиологически опасной продукции (нарезанных овощей, соуса) без охлаждения вблизи теплового оборудования, отсутствует охлаждаемая витрина, обеспечивающая поддержание температурного режима. Не проводится производственный контроль путем проведения контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции. Площадь помещения не соответствует мощности организации и не обеспечивает соблюдения санитарных норм и правил.Не обеспечено наличие санузла для персонала, не обеспечено наличие горячей воды, отсутствуют дезинфицирующие средства. Отсутствует централизованное водоснабжение и централизованная канализация (при их отсутствии должна обеспечиваться бесперебойная доставка воды, отвечающая требованиям качества воды централизованного водоснабжения, и вывоз стоков, чего, вероятно, предприниматель обеспечить не смог).Кроме этого, проверяющим на момент проверки не были предоставлены документы, подтверждающие качество и безопасность (сертификаты или декларации соответствия, ветеринарные справки) пищевой продукции – овощей, мяса, соусов, других компонентов, отсутствовали товаротранспортные документы, по которым можно установить местонахождение производства продукции.Также в павильонах не сохраняются маркировочные ярлыки транспортной упаковки, в связи с чем невозможно установить условия хранения, сроки годности пищевой продукции, наименование изготовителя овощной продукции, лаваша и мяса и его адрес. Разделочный инвентарь для сырья и готовой продукции не промаркирован. Отсутствуют условия для хранения уборочного инвентаря, который хранится в непосредственной близости от производственного стола, пищевой продукции (по правилам он должен храниться в специально отведенных местах и после уборки промываться с использованием дезинфицирующих средств). В соответствии с заключением специалиста Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, данные нарушения способствуют отсутствию необходимых условий для реализации качественной и безопасной продукции.«Александр Геннадьевич Высокинский поставил задачу выселить киоски с шаурмой подальше от центра города к 2020 году, но, как показывает работа прокуратуры Кировского района и Роспотребнадзора, эту задачу можно выполнить и раньше – было бы желание. Его мы, к слову, наблюдаем далеко не во всех районах города, и Кировский район – скорее исключение из правил. И если мэрия, как правило, борется только с киосками, которые установлены самовольно и не включены в схему размещения нестационарных объектов, то наш метод позволяет достигать своей цели в борьбе со стихийной уличной торговлей и на так называемых частных, не муниципальных землях. Запрет деятельности вынудит коммерсантов работать по закону. Как минимум, они будут уделять более пристальное внимание соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, отправят персонал на медобследование, и хочется верить, оно будет не фиктивным. Я уже подготовил обращение на имя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева с просьбой оказать поддержку в данном направлении. И это касается не только сети Kebab King, но и киосков, работающих под другими вывесками», – говорит Дмитрий Чукреев.Депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Коркин в комментарии для veved.ru отметил, что несанкционированная торговля в Екатеринбурге, как и в других муниципалитетах, продолжает оставаться одной из проблем для местных властей.«Сколько этих киосков с шаурмой в Екатеринбурге, точно никто сказать не может. Я уверен, ни один сотрудник мэрии не знает ответа на этот вопрос, потому что количество этих точек увеличивается еженедельно. Куда идут доходы с продажи продукции, где она приобретается, никто не знает. Все это вызывает вопросы и недоумение – чего мы ждем? Ждем, когда по городу прокатится волна массовых отравлений? Или все же начнем принимать какие-то действенные меры по борьбе с нестационарными объектами общественного питания, владельцы которых плевать хотели на наше с вами здоровье?» – негодует народный избранник.