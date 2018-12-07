Верховный суд отпустил на свободу бизнесмена из Екатеринбурга

13:34 | 10.12.2018

Фото: семейный архив Полововых

Адвокаты и семья владельца транспортной компании четыре года добивались изменения сурового приговора

Из тюменской ИК № 2 ГУФСИН России по Тюменской области вышел на свободу известный в транспортных кругах бизнесмен Денис Половов – создатель крупной компании «Авто Гамма», которая занимается пассажирскими перевозками. В 2014 году он был признан виновным по двум статьям УК РФ с назначением наказания по совокупности приговоров в виде восьми лет лишения свободы. Адвокат и семья предпринимателя сразу стали заявлять о незаконности приговора и обращаться в различные инстанции. Добиться справедливости им удалось только спустя четыре года – в Верховном суде Российской Федерации.



Денис Половов – создатель транспортной компании «Авто Гамма», которая обслуживает в Екатеринбурге маршруты 030 и 052 (а до недавнего времени еще и отмененный 035). В декабре 2014 года Полевской городской суд признал его виновным по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия») и ч. 1 ст. 309 УК РФ («Подкуп потерпевшего в целях дачи им ложных показаний»), хотя уголовное дело было возбуждено только по ч. 3 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Учитывая, что у Дениса Половова уже была «условка» от 1998 года, по совокупности приговоров наказание составило 8 лет колонии строгого режима.



Родные и близкие предпринимателя были в недоумении от происходящего – Денис был добрым и отзывчивым, неконфликтным человеком, образцовым семьянином, не принимал участия ни в каких криминальных историях. Когда 1 июня 2014 года в квартиру к нему и его семье пришли полицейские, то было непонятно, что им надо от бизнесмена, который не нарушал законов. Выяснилось, что появление стражей порядка на пороге квартиры вызвано событиями 15-летней давности.



В ночь с 18 на 19 ноября 1999 года в городе Полевском в квартиру к молодой женщине Наталье С. наведался подвыпивший бывший муж Алексей Х. вместе с двумя братьями, которые перед визитом распили бутылку водки. Застолье продолжилось в квартире экс-супруги, которая была против настойчивых приставаний пьяного бывшего возлюбленного. Она обратилась за помощью к своему приятелю Олегу К., попросив приехать и избавить её от неприятной компании. Олег К. прихватил с собой двух друзей – 20-летнего Дениса Половова и Александра Ю. Товарищи поднялись в квартиру, где разгоряченный алкоголем Алексей Х. начал размахивать табуретом. Завязалась потасовка, по окончании которой все вышли на улицу. Братья Алексея Х. отправились домой, Денис сел за руль своей вазовской «восьмерки», подъехал к подъезду, дождался друзей и поехал. Уже в ходе поездки он узнал о том, что в багажнике его автомобиля находится человек – Алексей Х., который, как выяснится позже, залез туда без посторонней помощи. Олег К. попросил Дениса отъехать подальше, чтобы за городом высадить «лишнего» пассажира, таким образом «проучив» его. Намерений удерживать Алексея Х. не было, его хотели освободить в районе «ключика» около коллективных садов, но их остановили сотрудники вневедомственной охраны милиции.



На следующий день было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Участники инцидента были задержаны и в течение недели находились под стражей, но спустя неделю отпущены под подписку о невыезде. Денис навещал в больнице пострадавшего, приносил ему фрукты, интересовался, какую помощь может оказать в скорейшем выздоровлении. 14 февраля 2000 года в дополнение к «хулиганской» статье Денису было предъявлено обвинение по пп. «в», «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Испугавшись ответственности, он обратился к пострадавшему и предложил ему в обмен на материальную помощь дать ложные показания, и тот согласился. Вероятно, впоследствии он рассказал о предложении следователю, так как вдобавок к вышеозначенным статьям добавилась четвертая – ч. 1 ст. 309 УК РФ («Подкуп потерпевшего в целях дачи им ложных показаний»).



Осознав, что дело пахнет «жареным», Денис уехал из Полевского в Екатеринбург. Здесь в сентябре 2001 года он встретил свою будущую супругу Марию, которая в 2009 году подарит ему сына Захара. В 2004 году Мария и Денис решили заниматься пассажирскими перевозками в уральской столице, приобрели в лизинг несколько небольших автобусов и стали развивать семейный бизнес. Денис занимался коммерцией, не скрываясь и участвуя в совещаниях комитета по транспорту при администрации Екатеринбурга. Вскоре супруги решили создать транспортную компанию «Авто Гамма», которая в 2012 году приняла участие в конкурсе, на котором мэрия разыгрывала право на обслуживание городских автобусных маршрутов. Заявка «Авто Гаммы» оказалась одной из лучших, и супруги получили в свое распоряжение маршруты 030, 035 и 052. Тогда же они практически полностью обновили автопарк предприятия, приобретя комфортные микроавтобусы.



Первого июня 2014 года к Полововым пришли полицейские, «напомнив» о событиях 15-летней давности, и заключили Дениса под стражу. Ему было предъявлено обвинение по пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 213 УК РФ и пп. «в», «г», «д» ч. 2 ст. 112 УК. Половов не признал вину в похищении человека, однако не стал отрицать того, что обращался к потерпевшему с предложением подкупа. Кроме этого, он пояснил, что на стадии предварительного следствия давал показания под давлением следователя.



В декабре 2014 года постановлением Полевского городского суда Денис Половов был признан виновным по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 126 («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия») и ч. 1 ст. 309 УК РФ («Подкуп потерпевшего в целях дачи им ложных показаний»). Окончательное наказание по совокупности приговоров назначено в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Решение было обжаловано, и постановлением президиума Свердловского областного суда от 3 марта 2015 года по совокупности приговоров наказание «смягчено» до 7 лет 10 месяцев.



Отметим, что в ходе судебного разбирательства суд обратил внимание на существенные нарушения органом предварительного следствия. Анализ доводов защиты позволил исключить из обвинения ст. 112 и 213 УК РФ. Но, несмотря на это, приговор все равно оставался весьма суровым – на свободу Денис Половов по приговору суда вышел бы только в 2022 году. Родные бизнесмена решили бороться за главу семейства до конца. В Верховный суд РФ была подана кассационная жалоба на решения судов нижестоящих инстанций, семье удалось заручиться поддержкой Уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и депутата Государственной думы Александра Петрова. Защиту прав, свобод и законных интересов Половова обеспечивали: доктор юридических наук, профессор кафедры УПД Ульяновского государственного университета, опытный уральский адвокат, теперь адвокат города Москвы Георгий Абшилава и почётный адвокат России Сергей Раевский.



Рассмотрение кассационной жалобы Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ состоялось 27 ноября. В ходе заседания было изучено обращение депутата Госдумы Александра Петрова, в котором содержалась просьба о рассмотрении по существу кассационной жалобы Половова о несогласии с вынесенным приговором и ходатайство омбудсмена Татьяны Москальковой. Омбудсмен в своем ходатайстве указала, что при постановлении приговора по ст. 309 УК РФ нарушена процедура судопроизводства, так как уголовное дело не возбуждалось по тем статьям, по которым он осужден, в связи с чем постановленный приговор нельзя признать законным. Представитель прокуратуры также просил отменить приговор по ч. 1 ст. 309 УК РФ и снизить назначенное наказание.



Денис Половов обратился к судебной коллегии через видео-конференц-связь, заявив, что приговор необходимо отменить и направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда. Он указал, что уголовные дела по ст. 126 и 309 УК РФ в отношении него не возбуждались, однако он был осужден при отсутствии постановления о возбуждении УД, что свидетельствует о нарушении норм уголовного и уголовно-процессуального закона и незаконности приговора. Полагает, что в его действиях вообще нет состава преступления по ст. 126 УК РФ, а также истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.



Проверив материалы дела и изучив доводы сторон, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ посчитала, что уголовно-процессуальный закон не позволяет привлекать лицо в качестве подозреваемого или обвиняемого, а также изменять или дополнять ранее предъявленное обвинение в связи с совершением лицом преступления, по признакам которого уголовное дело не возбуждалось. Данное обстоятельство оставлено судом первой инстанции без надлежащей оценки. «Эти требования закона нарушены судом по настоящему уголовному делу», – заявил председательствующий. Допущенные нарушения не были устранены ни судом апелляционной инстанции, ни президиумом Свердловского областного суда. Это служит основанием для отмены приговора по ст. 309 УК РФ и прекращения уголовного преследования в связи с отсутствием в действиях Дениса Половова состава преступления, посчитали в Верховном суде РФ.



Кроме этого, приговор по ст. 126 УК РФ также был изменен. Одним из признаков преступления, предусмотренного данной статьей, является цель удержания потерпевшего в другом месте, но такие обстоятельства по данному делу не установлены. Намерений удерживать Алексея Х. не было, его хотели освободить, но машина была остановлена сотрудниками органов внутренних дел. В связи с этим суд находит ошибочной квалификацию действий по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Статья была переквалифицирована на менее тяжкую, на пп. «а», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия»).



В результате выводов судебной коллегии Верховного суда Российской Федерации Денису Половову назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы, а по совокупности приговоров (учитывая «условку» от 1998 года – залета по «малолетке») – 4 года 6 месяцев колонии общего режима. В связи с отбытием указанного Верховным судом наказания, Денис Половов был освобожден из мест лишения свободы – наказание он отбывал в ИК № 2 города Тюмени. В настоящее время Денис Половов отбыл к жене и сыну.