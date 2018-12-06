Тунгусов оставил Тушина без денег

Повышение зарплаты главы Екатеринбурга Александра Высокинского, которое наделало много шуму на этой неделе, было вынужденным. Слухмейкеры рассказывают, что истинная причина состоит скорее не в увеличении дохода градоначальника, а в повышении заработной платы рядовых сотрудников мэрии, чьи оклады привязаны к окладу главы.Заработная плата клерков якобы настолько унизительная, что при прошлой команде Якоба – Тунгусова «своим» людям, по слухам, доплачивали зарплату в конвертах, осознавая, что профессиональные специалисты найдут себе более высокооплачиваемое место. Эта система позволяла держать сотрудников, образно говоря, на коротком поводке, контролируя их действия.Александр Высокинский отказался от подобной практики «конвертов» ввиду отсутствия «спонсоров» и, чтобы народ не разбежался, якобы и решился на непопулярное в обществе решение о повышении официальных зарплат чиновникам.На съезде партии «Единая Россия» в Москве общественник, координатор партпроекта «Народный контроль» в Свердловской области Дмитрий Чукреев в ходе встречи с председателем правительства Дмитрием Медведевым намерен поднять тему засилья киосков с шаурмой в Екатеринбурге. В частности, будет поднят вопрос о тотальной проверке павильонов Kebab King, в большинстве из которых предпринимательскую деятельность осуществляет «шаверма-бизнесмен» Фируз Набиев, дружный с семьей лидера азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахина Шыхлински. Ряд объектов Kebab King уже проверили прокуратура Кировского района Екатеринбурга и Роспотребнадзор, которые остались шокированы увиденным.Сплетники вторую неделю обсуждают задержание телеграм-блогера Александра Устинова и его окружение. Инсайдеры заявляют, что пристальное внимание стоит уделить участникам группы Устинова с Украины, в частности упоминавшемуся ранее некоему Тарасу – владельцу «медиахолдинга» «Гипотеза». Выяснилось, что это некий Тарас Чорноиван. Эту группу он начал активно сколачивать после того, как пару лет назад слил свои более старые сайты в совместный бизнес с известным в узких кругах махинатором Игорем Мизрахом – помощником депутата Верховной рады Александра Урбанского. Образовавшаяся группа имеет условное название «Орандж Скай». Там еще недавно числилось где-то 400 сайтов.Игорь Мизрах (на него работает целая команда), в свою очередь, формирует ряд других групп сайтов: «Персона», «Политика», «Все.Медиа» (периодически он, образно выражаясь, перекладывает ресурсы с кучки на кучку, так что даже в его офисе запутались, какой сайт к какой группе относится и кто за что отвечает).С упомянутым в публикациях про Устинова сайтом glavk.info, по крайней мере до недавнего времени, был связан другой известный в узких кругах персонаж – Константин Черненко (владеет также сайтом «Антикор»). По некоторым данным, за несколько месяцев до задержания у Устинова с Черненко произошел серьезный конфликт.Как сайты Мизраха, так и «Гипотеза» Тараса Чорноивана делали также вбросы на генерального директора АО «Объединенная зерновая компания» Михаила Кийко. Это позволяет сделать предположение, что украинские «компроматчики» активно сотрудничали с российскими. Но что касается сути и смысла этого сотрудничества, слухмейкеры теряются в догадках. Скорее всего, это некий «бартер».Руководство екатеринбургских МУП «Водоканал» и «Спецавтобаза» получило странные указания от бывшего вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова. По слухам, им было приказано поговорить с подчиненными и уговорить их уволиться, действуя по принципу «выжженной земли», которую предполагается оставить новым директорам. Сотрудникам при этом обещано немедленное трудоустройство в будущем – сразу же после возвращения «великого и ужасного», но когда оно произойдет, никто не знает. Рабочих обнадёжили, что им будут выдавать ежемесячное пособие до дня трудоустройства. «Хозяин-барин за все платит», – улыбаются слухмейкеры.Команда, близкая к губернатору Свердловской области, вцепилась зубами в екатеринбургский МУП «Водоканал». Если раньше живительной влагой в десятки миллиардов рублей «увлажнял» уральскую столицу Владимир Тунгусов и близкие ему люди, часть из которых сегодня осела в правительстве, то после оглушительной выборной кампании нашлись новые водохлебы. Тень одного из них сплетникам очень напоминает бывшего руководителя министерства по управлению имуществом Алексея Пьянкова, ныне – председателя совета директоров «Облкоммунэнерго». Размышляя о том, что вода – это жизнь, а за жизнь горожане должны платить, и желательно больше, не стоит удивляться, если в ближайшее время резко вырастут тарифы.Занимательный разговор команды Владимира Георгиевича Тунгусова, состоявшийся в прошлые выходные в «Ельцин Центре» и претендующий на групповой мозговой штурм, имел последствия для бывшего замглавы Екатеринбурга Сергея Тушина. По слухам, когда на этой неделе он пришёл к Тунгусову за очередным траншем, ему было отказано под предлогом того, что городские депутаты и так все бесплатно развалят – в силу отсутствия опыта участия в аппаратных играх. «Надо им только не мешать. А деньги, Сереженька, зло», – передают слова «кардинала» сплетники.Тарифы региональных операторов на вывоз мусора, принятые Региональной энергетической комиссией Свердловской области, вызвали шквал недовольства среди специалистов коммунальной сферы и жителей Среднего Урала. Дело в том, что цены, мягко говоря, очень завышены.Граждане недовольны тем, что им придется платить с нового года за вывоз мусора в два-три раза больше, чем в 2018 году. Специалисты сферы ЖКХ возмущены тем, что РЭК согласовала тарифы таким образом, что региональные операторы получат сверхприбыль. По предварительным оценкам, их доходы составят 500–700 процентов.Грубо говоря, мусор станет «золотым». Причем никто региональных операторов не обязывает уже в 2019 году разрезать ленточки мусороперерабатывающих заводов, на которые, по сути, и скидываются граждане. Первые подобные предприятия должны появиться через три года, а значит, все эти три года деньги, вероятнее всего, просто будут капать в карманы региональных операторов.Недовольством «мусорной реформой» со стороны жителей готовы воспользоваться политические силы. Мелкие объединения и одна парламентская партия уже начали прорабатывать кампании по поднятию своего рейтинга в Свердловской области из-за «золотого» мусора.Одним из способов протеста станут митинги. Причем они должны пройти уже в декабре, говорят слухмейкеры.Правда, как поговаривают, переговоры с крупными политическими партиями об их «молчании» по поводу «мусорной реформы» уже идут. И вероятнее всего, договоренности все же будут. Сложнее будет с мелкими политическими организациями, которые не пойдут на уступки и будут настаивать на своем. Только не понятно, поддержит ли их общественность и СМИ.Свердловское правительство экстренно ищет нового директора для «Спецавтобазы», которая должна с нового года начать вывозить мусор с территории Восточного округа, к которому относится и Екатеринбург. Правда, практически все кандидаты отвергаются, у них не хватает профессиональных навыков и умения работать в экстренных ситуациях.Как говорят слухмейкеры, по этой же причине лишился должности и последний директор – Сергей Пономарев, который ввел в недоумение чиновников рядом высказываний, касающихся развития «Спецавтобазы». Не может найти нового руководителя для екатеринбургского перевозчика мусора и замминистра энергетики и ЖКХ Егор Свалов, отвечающий за «мусорную реформу» в областном правительстве. При этом в кабинете министров шепчутся, что и самому замминистра не хватает профессиональных навыков, чтобы реализовывать реформу.На Рефтинской птицефабрике обсуждают странное решение руководства предприятия. Раньше уборкой занимались местные жители, но, по словам сплетников, по настоянию директора вся уборка перешла на аутсорсинг сторонней компании. В результате сотрудники птицефабрики остались без работы, а на их место пришли уроженцы Средней Азии – граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. У многих возникают вопросы относительно наличия у них санитарных книжек и их подлинности, а также прохождения медицинского обследования на предмет возможного наличия инфекционных болезней.Начальник Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Игорь Бородулин, по слухам, нашел общий язык с авторитетным в Екатеринбурге предпринимателем, владельцем нескольких ЧОП Олегом Наумовым, который якобы стоит за транспортной компанией «Лекс Авто», о которой стало известно в результате скандального тендера по обслуживанию городских маршрутов – впоследствии его итоги были отменены. Второй компанией, которой, если верить сплетникам, симпатизирует Бородулин, является «Ю-Ви-Эй-Транс» семьи Садриевых.«Сообща они раскачивают лодку в УФАС и транспортном комитете мэрии, пытаясь добиться каких-то поводов для последующего оспаривания решений. Все это идет во вред отрасли. У того же Наума своего автопарка нормального нет – они на дурака пытаются зайти в сферу пассажироперевозок, что чревато падением качества оказания услуг», – рассуждают в «курилках» администрации города.От банкротства скандального кооператива ЖСК «Западный-1», помимо 1000 дольщиков, рискует пострадать и «Почта России». По слухам, председатель кооператива Михеев совместно с курьерской компанией «КурьерСервисЭкспресс» уничтожил всю первичную документацию ЖСК, создав ситуацию, что отвечать за это будет именно «Почта России». Соответствующий иск уже рассматривает Арбитражный суд Свердловской области.Активы, похищенные у пайщиков и застройщиков ЖСК «Западный», может получить известный предприниматель Алексей Балашов. По слухам, именно он через одну из юридических компаний защищает интересы председателя кооператива Михеева в деле о банкротстве ЖСК «Западный-1». И он же, если верить сплетникам, финансировал выплату «абонентской платы» находящемуся под арестом начальнику ОЭБиПК Екатеринбурга Эдуарду Воронину за то, что последний способствовал возбуждению уголовных дел в отношении неугодных подрядчиков и «прикрывал» темные дела Балашова и Михеева. По поводу последнего обстоятельства уже проводят проверку правоохранительные органы.По слухам, всю вину за вывод активов с «Режникеля» и «Уфалейникеля» повесят на некую Светлану Максимову – руководителя проектов Управления сопровождения банкротства «БИН-Банка», некогда принадлежащего бизнесмену Михаилу Гуцериеву (ныне финансовая организация находится под контролем государства). Такое решение неофициально озвучивалось после того, как вскрылись схемы с многомиллиардными хищениями векселей на вышеназванных заводах и были поданы иски к топ-менеджерам предприятий, которые ныне занимают не последние посты в государственных банках.Пока временно отстраненная от должности директора Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких общается с блогером Сергеем Колясниковым, ее подопечные не могут нарадоваться отсутствию руководителя. Работа идет спокойно и без нервотрепки. Единственное, что их удивляет, это заявление Глацких о якобы застопорившихся проектах. Единственный «застопорившийся» проект – это, вероятно, выделение её «любимчику» Владу Овчинникову здания под Дом добровольца. По мнению рядовых сотрудников департамента, выделять здание человеку, весьма хитро осваивающему гранты и, по сути, не имеющему собственных волонтеров, как минимум нецелесообразно, поэтому они всячески саботируют данное решение, надеясь, что Глацких больше не появится в кабинете руководителя ведомства.Говорят, что бывший первый вице-губернатор, экс-руководитель администрации главы Свердловской области Владимир Тунгусов продолжает мстить своим недругам. Одним из них оказался глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров, не поддержавший кандидата от Тунгусова на выборах главы столицы Урала, а переметнувшийся на сторону губернатора Евгения Куйвашева.Якобы кандидатура Ильи Захарова была уже заранее согласована на должность главы избиркома Свердловской области, которая стала вакантной после перехода Валерия Чайникова на пост главы аппарата губернатора. Но в последний момент в администрации президента поменяли мнение, заблокировав кандидатуру Захарова. В этом им помог Владимир Тунгусов, задействовав свои связи в Москве, которые оказались сильнее ранних договоренностей.Пермь забрала у Екатеринбурга право проведения отборочного матча к чемпионату мира по баскетболу 2019 года со сборной Финляндии. Столица Урала претендовала на эту игру, которая должна пройти в феврале. Положительный ответ из Российской федерации баскетбола (РФБ) был получен в начале осени, но, видимо, кто-то захотел «кинуть» Екатеринбург.Почему РФБ нарушила изначальные договоренности, доподлинно не известно. Но поговаривают, что в данной ситуации не последнюю роль сыграли лоббистские возможности Перми, которая не захотела отдавать конкуренту решающий матч, который соберет много народу и принесет прибыль.Не все ремонтные работы оказали хорошее влияние на устойчивость Макаровского моста. Говорят, что часть реконструкций прошла не с должным эффектом и укрепить несущие балки объекта необходимым образом не получилось.Конечно, говорят слухмейкеры, Макаровский мост не развалится, но поберечь его надо. На данный момент негласно власти запретили по нему передвигаться пассажирским автобусам. Слухмейкеры уверяют, что следующим шагом будет запрет хождения по нему трамваев, а потом ограничение движения другого автотранспорта. Пока действуют запреты, рабочие должны успеть укрепить балки и опоры.Военком Свердловской области Игорь Лямин, вероятно, абсолютно забыл, чем должен заниматься, и начал открыто лоббировать интересы руководителя Юнармии Екатеринбурга Дмитрия Ермакова. По слухам, он попытался припугнуть Героя России Олега Каскова (награжден за проявленные при выполнении боевого задания мужество и героизм в ходе войны в Чеченской Республике). Тот выдвигал свою кандидатуру на должность начальника штаба областной Юнармии, но вынужден был отказаться от избрания в связи с «настойчивыми просьбами» Лямина.