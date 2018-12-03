Стоматолог из Нижнего Тагила, ставший жертвой похитителей и вымогателей, вынужден бороться в судах с чиновниками

20:24 | 4.12.2018

В администрации города, вопреки полицейским экспертизам, отказываются признавать свою вину

Накануне Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор двум местным жителям 37-летнему Ахмеду Эльмесову и 31-летней Оксане Меньшовой. Они признаны виновными в организации похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а четыре месяца ранее суд отправил их в колонию за вымогательство. Их жертвой стал известный в микрорайоне Вагонка врач-стоматолог Улугбек Назаров. Для Назарова, который пережил похищение и откровенные угрозы со стороны вымогателей, это были не последние испытания судьбы. Чиновники администрации Нижнего Тагила тоже решили испытать его на прочность. Подробности приключений стоматолога из Узбекистана в России – в нашем материале.



Улугбек Назаров приехал в Нижний Тагил в 2002 году из Узбекистана, где он окончил Бухарский медицинский институт. Получил гражданство РФ. В 2005 году устроился в муниципальную стоматологическую клинику – через него прошли сотни пациентов, многие просились на прием именно к нему, «Дмитрию Романовичу» – так его прозвали на Вагонке. В 2013 году у Дмитрия Романовича произошел конфликт с главным врачом поликлиники, связанный с нежеланием руководства учреждения протезировать ветеранов и льготников бесплатно вне очереди. По совпадению или нет, но во время трудового спора на стоматолога произошло нападение в подъезде – этот случай освещался на местном телевидении. Он уволился из клиники и открыл свой стоматологический кабинет «Екатерина» на Дзержинского, 71, зарегистрировав ИП и получив лицензию, ежеквартально бесплатно протезируя 10 ветеранов. Помещение было арендовано у муниципалитета.



В апреле 2014 года к Назарову пожаловали «братки», предложившие «крышу». «Под угрозой применения насилия как к нему и членам его семьи, под угрозой уничтожения и повреждения имущества, препятствия в осуществлении коммерческой деятельности его стоматологического кабинета» (выдержка из решения суда), Назаров вынужден был ежемесячно передавать по 10000 рублей вымогателям Эльмесову и Меньшовой. В августе 2014 года «плата» повысилась до 20 тысяч рублей. Спорить Дмитрий Романович не стал и исправно платил мзду, так как считал, что у него были реальные основания опасаться осуществления угроз, исходя из круга общения Эльмесова и Меньшовой. В ноябре 2015 года вымогатели затребовали уже платить им ежемесячно по 40 тысяч рублей, но стоматолог отказался.



В середине января неизвестные ночью проникли в помещение стоматологического салона и похитили крупную денежную сумму (речь идет порядка о 610 тысячах рублей), документы, печать и иное имущество, включая ювелирные изделия. По данному факту 25 января 2016 года следственным отделом № 2 Следственного управления МУ МВД России «Нижнетагильское» было возбуждено уголовное дело №162023017 по п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере»), его расследование еще продолжается.



Вечером 28 января 2016 года в стоматологию зашли двое мужчин, уроженцев Кавказа. Дмитрия Романовича выволокли на улицу в одном медицинском халате и тапочках, надели пакет на голову и посадили насильно в машину, которая поехала в направлении Екатеринбурга. В салоне автомобиля он начал кричать, после чего Дмитрия Романовича избили, надели наручники и напичкали сильнодействующим бутиратом (после освобождения в крови нашли большое количество фенобарбитала и трамадола – психотропного опиоидного анальгетика). Пострадавший отключился. Спустя три-четыре часа его привезли в дачный поселок.



«Просыпаюсь в подвальном помещении, день или ночь – не ориентируюсь. Начал орать. Меня повторно избили. Испугался, замолчал. Вывели на 25-градусный мороз, начали обливать ледяной водой из колодца. Завели в помещение, подсовывают документы, говорят – подписывай. Я подписал. Половину бизнеса заставили переписать на Оксану Меньшову, половину на Эльмесова Ахмеда», – говорит Дмитрий Романович.



После двухдневного заточения похитители вновь поставили ему укол с бутиратом и выкинули у ворот реабилитационного центра «Урал без наркотиков» в поселке Коптяки Среднеуральского городского округа. 14 февраля отсюда его забрала жена, которая искала супруга и обращалась в полицию с заявлением о пропаже. Освобождение Назарова из реабцентра стало возможным только после угрозы со стороны супруги потерпевшего о том, что она, в противном случае, обратится в прокуратуру.



Во время его отсутствия Меньшова потребовала от его жены и получила 40000 рублей, заявив, что он выплачивает им такую сумму. По возвращении из реабилитационного центра, он вынужден был вновь передавать вымогателям в 20-х числах каждого месяца по 40000 рублей.



Увидев по телевизору передачу о задержании оперативниками областного УБОП, сотрудниками тагильского уголовного розыска и бойцами СОБРа членов этнической группы вымогателей (ОПГ Аббасова и Абилова), которых ранее видел в компании Эльмесова, Назаров обратился в отдел по борьбе с оргпреступностью Управления уголовного розыска свердловского ГУ МВД с заявлением. В результате проведения оперативного эксперимента 24 августа 2016 года Эльмесов и Меньшова были задержаны с поличным. Общий размер причиненного Назарову материального ущерба составил 580 тысяч рублей.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). Впоследствии Эльмесова и Меньшову признают виновными в вымогательстве и организации похищения Назарова (уголовное дело в отношении их неустановленных сообщников выделено в отдельное производство). По совокупности преступлений, Эльмесову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а его сообщнице — в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.



Едва успокоившись от жизненных потрясений, Назаров решил буквально начать новую жизнь. В октябре 2016 года он заявился на аукцион по приобретению арендуемого у администрации города помещения на Дзержинского, 71, где располагался его стоматологический салон (согласно договору №1488, аренда была действительна до 1 мая 2020 года). На аукцион также заявился и партнер Назарова по бизнесу – предприниматель Гарри Х., который и выиграл право на приобретение помещение. 20 октября между Управлением муниципальным имуществом администрации Нижнего Тагила и Гарри Х. был заключен договор купли-продажи муниципального недвижимого имущества. В п. 5.1 данного договора указано, что объект купли-продажи обременен договором аренды нежилых помещений №1488 до 01.05.2020.



Пятого декабря 2016 года в Управление муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил поступает заявление якобы от имени Назарова о расторжении договора аренды нежилых помещений №1488. Только вот как выяснится впоследствии – намерения расторгать договор аренды у него не было, с заявлением о расторжении он не обращался, акт приема-передачи спорных нежилых помещений не подписывал. Как оказалось, заявление в мэрию было подано Гарри Х. по просроченной от Назарова доверенности 66АА3744405, которая была отменена еще в июле 2016 года. Таким образом, Гарри Х, который после приобретения помещения продал его некой Оксане Х., не имел полномочий действовать от лица Назарова, а сотрудники мэрии были обязаны проверить, действительна ли доверенность, но не сделали этого.



Третьего февраля 2017 года Дмитрия Романовича при поддержке бойцов частного охранного предприятия фактически выкинули на улицу из стоматологического салона (сейчас на этом месте работает стоматологическая студия «ДокторДент», директором которой является однофамилица Гарри Х. – по некоторым данным, его супруга). В самом помещении захватчики испортили мебель и разбили окно. Назаров, к которому в очередь выстраивались пенсионеры и ветераны, остался без любимой работы. Он решил бороться за помещение и обратился с заявлением в правоохранительные органы.



27 февраля 2017 года на основании его заявления в СО №2 СУ МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждают уголовное дело №11701650102000138 по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). В рамках данного уголовного дела, а также дела, возбужденного по ст. 158 УК РФ проводятся почерковедческие и технико-криминалистические экспертизы, в Управлении муниципального имущества полицейские произвели выемку документов – заявление о расторжении договора аренды и акт приема-передачи помещения.



Согласно выводам Экспертно-криминалистического отделения МУ МВД России «Нижнетагильское» оттиск круглой печатной формы от имени ИП Назарова У.К. в датированном 05.12.2016 заявлении о расторжении договора аренды №1488 нанесён не печатной формой ИП Назарова, подпись от его имени выполнена оттиском высокой факсимильной формы. То есть фактически полицейские установили, что должностные лица УМИ как минимум осознанно или нет способствовали отчуждению помещения. Что же касается наличия оттиска печати, который имеется на заявлении о расторжении договора аренды, то можно вспомнить о её краже в январе 2016 года – злоумышленники могли с легкостью изготовить копию.



Уже тогда чиновники Управления муниципальным имуществом, понимая масштаб ситуации, и очевидность будущих судебных разбирательств, могли её разрешить, но не сделали этого. Не вмешался ни на тот момент глава Нижнего Тагила Сергей Носов, ни его заместитель Владислав Пинаев. При этом, вероятно, они не могли не знать о непростой судьбе Назарова, о которой тогда писали региональные и даже тагильские СМИ.



В январе 2018 года Назаров обращается с заявлением в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к Управлению муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил с требованием признать заявление о расторжении договора аренды нежилого помещения № 1488 недействительным (в материалы дела были представлены заключения по результатам технико-криминалистической и почерковедческой экспертизы документов). Четвертого июля 2018 года суд обоснованно признает недействительным расторжение договора аренды нежилого помещения № 1488. Уже на тот момент исполняющим обязанности главы города был назначен Владислав Пинаев. Он мог воспользоваться рычагами влияния на своих подчиненных и дать им указание разрешить проблему с помещением, но по каким-то причинам не стал этого делать.



Более того, УМИ подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Свердловской области, но 12 октября оно устоялось в 17-ом Арбитражном апелляционном суде. Чиновники не успокаиваются и подают на кассацию – рассмотрение апелляционной жалобы в Арбитражном суде Уральского округа состоится 28 января 2019 года.



Исходя из материалов арбитражного дела, в Управлении муниципальным имуществом считают, что с удовлетворением иска Назаров все равно не сможет восстановить свои права в отношении объекта недвижимости (интересно, с чего бы это?). По мнению Назарова же, признание сделки недействительной позволит ему требовать восстановления прав в отношении нежилого помещения и возмещения убытков. По примерным подсчетам убытки (в том числе упущенная выгода) Назарова в период с февраля 2017 года по ноябрь 2018 года составляют не менее 12 миллионов рублей, которые он, конечно же, намерен взыскать с Администрации Нижнего Тагила. Но и эта сумма еще не окончательная – она растет ежедневно, учитывая, что подчиненные Владислава Пинаева продолжают судиться. Похоже, что бюджет города может позволить себе такую роскошь, хотя, судя по состоянию дорог и благоустройству муниципалитета, напрашивается обратное утверждение.