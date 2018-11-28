«Кент, привет!» Троллинг не удался, или Почему элите стоит понервничать

Окружение и информаторы «медиаменеджера» Александра Устинова (создатель телеграм-канала «Устинов троллит») задергались. К известному в Екатеринбурге IT-специалисту, рассказывают инсайдеры, было уже несколько десятков звонков от известных людей, которые просили помочь спрятать концы в воду и как-то убрать следы от переписки с задержанным, которая досталась силовикам, – в ней в том числе содержатся ФИО заказчиков чернухи. Также оперативники получили в свое распоряжение с целью дальнейшего изучения всю бухгалтерию – теперь известно, кто кого и за сколько заказывал и сколько стоило снять публикацию с сайтов. Особенно, говорят, истерил бывший депутат свердловского Заксобрания, впоследствии директор одного мусорного предприятия. Удивительно, но даже известный депутат Госдумы там отметился. Причем, судя по всему, он был с Устиновым в крайне дружественных отношениях. Так, переписка парламентария с Устиновым начиналась со слов «Кент, привет!».Также появились данные, что к «ликвидации» Устинова, кроме ранее названных в СМИ АМЗ «Вентпром» и генерал-полковника в отставке Михаила Кийко, может быть причастен известный на Урале бизнесмен Андрей Симановский, который тоже становился объектом атак со стороны группы скандального пиарщика. Симановский, подобрав себе в службу безопасности новых людей, поставил перед ними задачу по «устранению» компроматчика, и, судя по последним событиям, она была успешно выполнена.В свердловском правительстве шокированы новым начальником региональной ГИБДД Алексеем Кисляковым. За те немногие публичные мероприятия, в которых он принял участие, полковник успел произвести крайне негативное впечатление на окружающих. Разумеется, никто не ожидал, что он сможет конкурировать по степени обаяния и харизмы со своим предшественником Юрием Деминым, но что все настолько печально, вряд ли кто-то мог себе представить. Не имеющий опыта работы «на земле» Кисляков тем не менее показался переполненным теми качествами, за которые так не любят москвичей: высокомерие и вместе с тем подобострастие к столичным «эмиссарам».Так, первый звоночек прозвенел 9 октября на презентации мобильной лаборатории безопасности, в которой приняли участие дети, педагоги и представители областных властей. Кисляков умудрился опоздать к началу мероприятия, так как вместо того, чтобы встречать гостей регионального уровня, помчался засвидетельствовать почтение «москвичке» – президенту экспертного центра «Движение без опасности» Наталье Агре – и сопроводить ее на площадку перед ДИВС. Ни для Морокова, ни для Биктуганова и других «регионалов» у Кислякова не нашлось ни одного доброго слова, впрочем, как и для слегка замерзших детей, хотя всё мероприятие для детей вообще-то и делалось.На областной комиссии по безопасности дорожного движения 28 ноября полковник, по слухам, продемонстрировал слабое знание собственной работы, зачитав строго по бумажке подготовленный текст и не дав ни одного дополнительного комментария присутствующим, чем опять же шокировал публику, привыкшую к ярким и содержательным выступлениям Демина. И опять никакой готовности к контакту, к обсуждению каких-либо тем с представителями ведомств, от которых тоже зависит безопасность на дорогах Свердловской области. Множество источников уверяют, что Средний Урал для Кислякова временный трамплин для того, чтобы занять теплое местечко в аппарате МВД, куда формально без опыта практической работы попасть проблематично.В политической тусовке Свердловской области после эротического видео с участием девушки, похожей на директора регионального Департамента молодежной политики Ольгу Глацких, обсуждают её сходство с балериной Анастасией Волочковой. Обе девушки, судя по всему, с успехом воспользовались своими спортивными талантами, создав себе на будущее задел в самых разных сферах жизни.Имущество Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления будет передано в концессию структурам, связанным с бизнесменом Искандаром Махмудовым и «Трансмашхолдингом». Информация об этом активно распространяется среди членов правительства Свердловской области, но официального подтверждения ей пока нет. Известно лишь, что предварительно заключено неофициальное соглашение, согласно которому соглашение будет заключено до лета 2019 года.В УМВД России по Екатеринбургу завершилась двухнедельная проверка, проводимая свердловским полицейским главком. Сплетники рассказывают, что в основу проверки легли, скорее, не реальные показатели, а служебные отношения между врио начальника регионального ГУ МВД Петром Кривегиным и руководителем УМВД Сергеем Кулагиным, которые в последнее время, судачат в курилках, серьезно испортились. Главк готов поставить «городу» оценку «неуд», но опасается вконец испортить отношения с руководством УМВД.Несмотря на обещания, бывший мэр Алапаевска Сергей Беспалов остался не у дел. Сначала первый заместитель руководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев предлагал ему пост замминистра ЖКХ, затем начальника отдела в «Спецавтобазе», но ни туда, ни туда его так и не взяли. «Придётся ему опять идти в коммунисты и все начинать сначала», – смеются над Беспаловым бывшие коллеги.Яркое выступление депутата Государственной думы РФ Дмитрия Ионина с трибуны федерального парламента за перенос «мусорной» реформы будет иметь последствия для Свердловской области. На территории региона «Справедливая Россия» начнет проводить акции протеста по данной теме. Первая точка, говорят знающие политики, – Алапаевск, где жители выступают против строительства мусорного полигона. Вторая – Нижний Тагил, а также еще ряд городов, где сегодня наибольшие коммунальные тарифы и по которым существенно может ударить введение новой системы с точки зрения роста платежей.В мэрии столицы Урала не утихают страсти по поводу назначений на большие посты. Глава города Александр Высокинский, как говорят слухмейкеры, должен назначить на следующей неделе двух своих замов, и вроде бы кандидатуры уже согласованы, о чем мы ранее уже писали в «Вечерних слухах».Но одна из самых жарких войн продолжается за главенство в информационно-аналитическом департаменте, где за пост начальника «бьются» Ольга Котлярова и Алексей Редин. Говорят, что кандидатура бывшей спортсменки, которая последнее время возглавляла департамент с приставкой «и. о.», была уже согласована с Александром Высокинским и Анатолием Гагариным, но в дело вмешался Алексей Редин.Слухмейкеры не знают, что он сделал, но вопрос с начальником информационно-аналитического департамента снова подвис.Говорят, что недруги губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева готовят против него информационную бомбу. Якобы в СМИ и соцсети в скором времени должна попасть информация о тратах главы региона и его окружения на продвижение заявки Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025.Причем, как утверждают слухмейкеры, суммы там не совсем внушительные для международного пиара, но цифры в несколько сотен миллионов рублей вряд ли добавят в копилку очков главе региона, тем более среди населения. Правда, сплетники пока не уверены, будет ли хоть одно СМИ заниматься опубликованием этих данных, ведь все же понимают, что средства были потрачены не зря, даже несмотря на поражение в Париже.О замначальника отдела полиции № 11 УМВД России по Екатеринбургу Алексее Кандыбе, который на этой неделе стал фигурантом уголовного дела, стали рассказывать много интересного по прошлому месту его работы – в отделе полиции № 8. В ОП № 8 он возглавлял уголовный розыск (а его жена, если верить сплетникам, работала следователем по расследованию преступлений против личности и собственности) и активно сотрудничал с фондом «Город без наркотиков», который тогда возглавлял Евгений Ройзман.В частности, Кандыба взаимодействовал с небезызвестным сотрудником фонда Николаем Рамазановым, который в 2015 году был признан виновным сразу по трем статьям УК РФ. По слухам, в июле 2013 года Кандыба получил выговор после того, как его подчиненный, старший оперуполномоченный, был задержан сотрудниками собственной безопасности при получении взятки в размере 50 000 рублей за переквалификацию преступления, связанного со сбытом наркотиков. После этого Кандыба ушел в ОП № 11 на повышение, где, по информации, требующей проверки, нашел общий язык с «золотовиками», торгующими телефонами и «ювелиркой» около привокзальной площади.Директору ОЭЗ «Титановая долина» Артемию Кызласову запретили летать за счет бюджета бизнес-классом – по закону баловать себя такими удовольствиями на региональном уровне могут только губернатор и председатель Заксобрания. Кызласов, судачат злопыхатели, решил не отказывать себе в привычках и попросту инициировал повышение топ-менеджерам «Титановой долины» заработной платы в 2019 году. Но что-то пошло не так: против выступила прокуратура Свердловской области. Впрочем, мало кто сомневается, что в «Титановой долине» найдут иные способы повысить свое довольствие.Стали известны некоторые подробности ряда резонансных уголовных дел в отношении свердловских полицейских, ставших фигурантами уголовных дел. Выяснилось, что с весны 2016 года оперативники ФСБ «вели» адвоката Никиту Кошакова – выпускника юракадемии (окончил институт юстиции), весьма известного специалиста среди силовиков и владельцев игорных залов. iPhone Кошакова был поставлен на прослушку, что позволило спецслужбам узнать много нового о схемах взаимодействия полицейских и коммерсантов.«Зацепились» за Кошакова, по слухам, после того, как он пытался «отмазать» известного в Екатеринбурге мошенника и обналичника Андрея Меркулова (его делом занималось ГСУ полицейского главка). В 2017 году приговором Ленинского райсуда Меркулову назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере восьмисот тысяч рублей.В этом году за покушение на мошенничество в особо крупном размере был осужден сам Кошаков. «Был бы Никита порядочнее – даже не осторожнее, а порядочнее, – остался бы на свободе», – комментируют ситуацию инсайдеры.НАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО», за взятку от представителей которого сотрудниками ФСБ был задержан сын судьи Арбитражного суда Свердловской области Андрей Гаврюшин, давно и плотно работает с представителями правоохранительных органов. По словам слухмейкеров, Гаврюшин, судя по всему, этого не знал – иначе бы не стал рисковать. По слухам, в 2009–2010 году по заявлению вышеуказанного института оперативники ФСБ уже задерживали сотрудника ГУ МВД РФ по УрФО за взятку в размере пяти миллионов рублей.Руководитель Юнармии Екатеринбурга Дмитрий Ермаков заигрался в начальника регионального штаба. Проведя в сентябре неправомочный слет райотделений (при поддержке директора Департамента молодежной политики Ольги Глацких) Дмитрий Игоревич провозгласил себя начальником регионального штаба и даже назначает руководителей штабов управленческих округов, хотя данная должность в уставе Юнармии не предусмотрен. Первым назначенным руководителем штаба управленческого округа стал Дмитрий Костененков. Знаменит этот персонаж тем, что, по слухам, для фотоотчета дарил клубам спор инвентарь, а потом забирал его. Самое удивительное, что в данных интригах Ермакова поддерживает военком области Игорь Лямин и руководитель регионального ДОСААФ Воробкало.Пока Лямин занимается интригами и установлением в Юнармии «ермаковщины», в военкомате, по слухам, совсем забыли о том, что 1 декабря – день рождения маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова! И не пригласили на возложение цветов юнармейцев. Вспомнили об этом только вечером 30 ноября, когда командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин напомнил им об этом....