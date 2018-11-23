10:24 | 27.11.2018

Александр Серебренников занимает второе место в списке самых богатых депутатов Заксобрания. Доходы в десятки миллионов рублей дает ему бизнес-империя, в центре которой – поставки лекарств по госконтрактам. Фото: Павел Зубков

Аптечный король Урала: как депутат зарабатывает на госконтрактах, льготниках и компаньонах

Несмотря на череду скандалов, Александр Серебренников остается важным лицом в свердловском отделении «ЕР» Депутат свердловского Заксобрания и член президиума политического совета СРО «Единой России» Александр Серебренников стал одной из обсуждаемых персон уральской политики. Его вспоминают в связи с делом о банкротстве коммерческих структур и обвинениями со стороны бизнес-партнеров. Но больше всего общественность взбудоражила информация о возможной совместной деятельности Александра Серебренникова и Ольги Глацких, временно отстраненной от исполнения обязанностей директора Департамента молодежной политики, по освоению бюджетных средств. Мы попытались разобраться, что собой представляет бизнес Александра Серебренникова и почему у партнеров и государства к нему много вопросов.



Депутата Александра Серебренникова можно назвать ветераном уральской политики. В Законодательном собрании он работает с 2000 года. Однако за 18 лет депутатской деятельности имя Серебренникова всплывало не часто. Его наиболее известной законодательной инициативой, внесенной в 2015 году совместно с Ильей Гаффнером (тем самым, что рекомендовал россиянам меньше есть), стало сокращение числа депутатов, работающих на «высвобожденной» основе, то есть за деньги.



Сам Александр Серебренников, внося инициативу, ничем не рисковал. На высвобожденной основе он не работал. Нуждающимся в депутатской зарплате Александра Васильевича точно не назовешь: по итогам 2017 года он заработал 67,9 млн рублей, заняв второе место по доходам среди депутатов регионального парламента. Такие доходы Серебренникову дали сразу нескольких крупных компаний, чьим учредителем или бенефициаром он является.



В число активов Серебренникова входит и бизнес-отель «Панорама», расположенный на улице Куйбышева в Екатеринбурге. С этим объектом и связан наиболее громкий скандал, участником которого стал депутат.



Слишком «золотое сечение»



Больше, чем Александра Серебренникова, нынешней осенью обсуждали только директора Департамента молодежной политики Свердловской области, а в прошлом олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Ольгу Глацких, которая во время рабочей поездки в Кировград произнесла фразы «Государство вам в принципе ничего не должно» и «Государство не просило вас рожать», прогремевшие на всю страну. После неловких попыток откреститься от зафиксированной на видео реплики чиновница все-таки извинилась, но к тому времени губернатор Евгений Куйвашев начал проверку, временно отстранив Ольгу Глацких от исполнения обязанностей.



Вскоре Ольгой Глацких заинтересовался Следственный комитет. Однако не в связи с ее скандальным высказыванием, а в связи с отелем «Панорама», входящим в активы Серебреникова. 7 ноября на сайте Следственного управления СКР по Свердловской области сообщили, что следователи проверяют информацию СМИ о том, что в данном отеле проводились смены по обучению подростков. По предварительным данным, расходы на эти мероприятия составили 131 млн рублей. Кроме того, отель «Панорама», по некоторым данным, был площадкой и для других мероприятий ведомства, возглавляемого Ольгой Глацких. В частности, в нем в 2017 году прошли четыре совещания с представителями муниципалитетов и семинар по взаимодействию с рабочей молодежью.



В релизе СКР не уточнялось, о каких именно сменах детского лагеря идет речь. Однако наиболее вероятной является версия, что это смены образовательного центра для талантливых детей «Золотое сечение». Данное учреждение, призванное стать аналогом сочинского «Сириуса», курирует именно ведомство Ольги Глацких.



Примечательно, что новость о доследственной проверке через несколько часов исчезла с сайта СУ СКР по Свердловской области. В поисковиках до сих пор можно найти ее сохраненную копию. С чем связано исчезновение новости, неизвестно: официальные представители регионального следственного главка до сих пор не дают по данному поводу никаких комментариев.





По слухам, своей политической карьерой скандально известная чиновница Ольга Глацких обязана Александру Серебренникову



По данным с сайта госзакупок, отель «Панорама» становится местом проведения курируемого ведомством Глацких мероприятия не первый год. В прошлом году там якобы прошла смена по направлению «Наука». 21-дневное проживание и питание 208 участников смены обошлись областной казне в 14 миллионов рублей. Закупка при этом осуществлялась у единственного поставщика. Аналогичный порядок применялся, вероятно, и в этом году, однако точно сказать сложно: информация о контрактах на этот год на портале госзакупок отсутствует.



Чем обусловлен выбор связанного с Александром Серебренниковым отеля в качестве площадки для «Золотого сечения»? Безусловно, поддерживать талантливую молодежь необходимо, но почему это необходимо делать в бизнес-отеле? Действительно ли школьники три недели размещались и питались в этом отеле, как того требовал контракт, или дело ограничилось перечислением денег на эти расходы?



По информации ряда СМИ, именно депутат Серебренников лоббировал назначение Глацких директором департамента и включение ее в политсовет регионального отделения «Единой России» (из которого ее исключили после недавнего скандала). Помимо желания отблагодарить парламентария за помощь в политической карьере, у Ольги Глацких может быть еще один мотив. По обсуждаемым в СМИ слухам, после разразившегося скандала и отстранения от должности директора департамента бывшая гимнастка отбыла на Сейшельские острова в компании Александра Серебренникова.





Смены для талантливой молодежи в бизнес-отеле Panorama, аффилированном со структурами Александра Серебренникова, обошлись областной казне в 131 млн рублей (фото cybevasion.fr)



Бизнес на онкобольных и льготниках



Контракт на размещение и питание детей в отеле – лишь малая часть доходов, которые бизнес-структуры Александра Серебренникова получают из бюджета. Главный источник прибыли – поставка аптечными фирмами депутата лекарств в медучреждения. ООО «Аптечная сеть «Радуга» за восемь лет заключило 124 государственных контракта на 22 млн рублей. ООО «Торговый дом «Радуга» – 2646 контрактов на 2,18 млрд рублей. ООО «Аптека «Вербена-Фарма» – 618 контрактов на 832 млн рублей, ООО «АВК-Альянс» – 4365 контрактов на 6,7 млрд рублей. ООО «Сав-Фарм» – 2750 контрактов на 5,6 млрд рублей, ООО «Сав-Мед» – 585 контрактов на 974 млн рублей.



Часто возникают вопросы о качестве исполнения контрактов структурами Серебренникова. В 2017 году обсуждались контракты ООО «Вербена-Фарма» по поставке лекарств онкобольным в горбольницу Краснотурьинска. Журналисты обратили внимание, что цена лекарств на препараты в 1,5–3 раза выше, чем в онлайн-аптеках.



Недавно в СМИ также появилась информация о проблемах свердловчан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. Сразу несколько человек сообщили, что не могли получить в аптеках сети «Радуга» лекарства на протяжении нескольких месяцев (при положенном сроке в десять дней). При этом обратиться в другие аптеки они уже не могли, поскольку в официальной электронной базе данных стояла отметка о получении ими лекарств.



В качестве одной из возможных причин проблемы СМИ называют попытку скрыть от областного Минздрава и Росздравнадзора информацию о проблемах реализации программы льготного обеспечения лекарствами, а также о наличии просроченных лекарств. В доказательство приводился скан письма заместителя директора по выполнению госпрограмм ООО «Управляющая компания «Радуга» Елены Алексеевой, в котором давались рекомендации по использованию некоей утилиты. С ее помощью сотрудникам предлагалось убрать из информационной системы данные о нереализованных лекарствах.





Осенью 2018 года несколько граждан пожаловались на невозможность приобрести лекарства в «Радуге» по льготным рецептам. При этом в информационной системе содержатся данные, что лекарства они получили



Развал конкурента изнутри?



Крупнейшим игроком рынка лекарственных поставок на территории Свердловской области, не связанным со структурами Александра Серебренникова, является ГУП «Фармация». Неудивительно, что между государственным предприятием и структурами Серебренникова развернулось острое соперничество. Так, в 2016 году ГУП «Фармация» выиграло тендер на обеспечение лекарственными препаратами льготников, хотя до этого несколько лет подряд победителем становились компании Александра Серебренникова. При этом ГУП «Фармация» значительно сбила стартовую цену аукциона: с 330 млн рублей до 215 млн.



Несмотря на подписание крупного контракта в конце 2016 года, 2017 год ГУП «Фармация» впервые за свою 26-летнюю историю закрыло с убытками, размер которых достиг 74 млн рублей. При этом всего год назад предприятие показывало прибыль в 15 миллионов.



Интересно, что именно в 2017 году в «Фармации» сменилось руководство. Пост директора заняла Наталья Обухова, по некоторым данным ранее работавшая в структурах Серебренникова. Ряд сотрудников через СМИ обвинили именно ее в том, что дела у госпредприятия пошли на спад. По их словам, за время ее работы выросли наценки на лекарства, что отпугнуло клиентов, остановилось развитие аптечной сети, а предприятие стало реже принимать участие в конкурсах.



Давать правовую оценку действиям Натальи Обуховой мы не можем, но тот факт, что всего за год финансовые показатели предприятия рухнули более чем на 90 млн рублей, действительно может свидетельствовать о чьих-то умышленных действиях. Их мотивы обозначить несложно. Во-первых, в случае краха «Фармации» устраняется конкурент структур Серебренникова, сбивающий цены на рынке. Во-вторых, неэффективное госпредприятие рано или поздно выставят на торги по низкой цене, и кроме Серебренникова вряд ли кто-то сможет приобрести такой актив.



Впрочем, окончательно реализовать свои планы, если они были, Наталье Обуховой не удалось. В сентябре 2018 года губернатор Евгений Куйвашев уволил ее с поста директора ГУПа.



Расколовшийся «Гранит»



Насколько вероятно, что Серебренников мог решиться на захват предприятия-конкурента? Для ответа на этот вопрос стоит посмотреть историю его взаимоотношений с бизнес-партнерами. Показателен пример ООО «Гранит XXI век», которое также является учредителем ООО «Центр международной торговли Екатеринбург», собственника отеля «Панорама», где проходили смены «Золотого сечения». Учредителями зарегистрированного в 2012 году общества являются аффилированное с Александром Серебренниковым ООО «Эссет Менеджмент» (доля – 33 %), а также двое бизнесменов: Владимир Титов (34 %) и Анатолий Сысоев (33 %). С момента учреждения фирмы Владимир Титов занимал должность генерального директора. В 2015 году Серебренников предпринял попытку получить долю Владимира Титова, используя обстоятельства, возникшие двумя годами ранее.



В 2013 году Владимир Титов от имени ООО «Гранит XXI век» взял кредит в «Газпромбанке» под залог своей доли в обществе в 34 %. Когда по факту невыплаты долга эту долю выставили на торги, Владимир Титов попытался выкупить ее, но не был допущен к торгам. Организатор торгов ООО «Правовые и управленческие технологии» обосновало отказ отсутствием документа о внесении задатка, хотя документ, как установлено судами двух инстанций, был предоставлен.



На торгах победило ООО «Эссет Менеджмент», уже на следующий день состоялось собрание участников, утвердившее переход доли Владимира Титова к «Эссет Менеджмент» и уволившее его с поста гендиректора. Титов решил обжаловать результаты торгов и решение бывших компаньонов. В итоге в начале 2016 года вступило в законную силу решение Октябрьского районного суда, удовлетворившего иск Титова.



Параллельно шел процесс в арбитраже. Компания Серебренникова продолжала настаивать, что имеет право на долю Титова и его увольнение не нарушало закон. Ответчику даже удалось убедить Арбитражный суд Свердловской области, однако его решение об отказе в восстановлении доли Владимира Титова было отменено апелляционным судом, который восстановил права бизнесмена.



Неблагодарный принципал



Примечательно, что именно Владимир Титов пять лет назад помог Александру Серебренникову, точнее его группе компаний «Радуга», приобрести 100%-ную долю в ООО «Эссет Менеджмент», а значит, и получить долю в ООО «Гранит XXI век». Именно Титов действовал как агент в переговорах бизнес-империи Серебренникова с прежним владельцем 100%-ной доли в ООО «Эссет Менеджмент».



За свои услуги Владимир Титов должен был получить агентское вознаграждение путем передачи прав требования к ООО «Гранит ХХI век» по договорам займа на указанную сумму. Размер установленной судом задолженности «Гранит ХХI век» перед ГК «Радуга» оказался гораздо меньше суммы, положенной по агентскому договору. Однако и эту сумму ГК «Радуга» выплачивать отказалась, заявляя, что предусмотренные агентским договором сделки заключены ЗАО «Группа компаний «Радуга» самостоятельно, без агента.



Пройдя через все арбитражные инстанции, Владимир Титов доказал обоснованность претензий как на уступку долгов «Гранит XXI век», так и на остальную часть агентского вознаграждения. Однако выплачивать долги ГК «Радуга» отказалась. В связи с этим Владимир Титов обратился в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о банкротстве должника. В настоящее время заявление рассматривается, ближайшее заседание состоится 29 ноября.



Владимир Титов и его представители уверены, что у Серебренникова была возможность рассчитаться по долгам, однако он злостно не исполняет вступившие в силу решения судов. Их доводы кажутся убедительными.



Увод активов



По данным системы «Контур.Фокус», уже после вступления в силу судебных решений о взыскании с ГК «Радуга» в пользу Владимира Титова суммы агентского вознаграждения структуры Александра Серебренникова заключили ряд подозрительных сделок. Так, если раньше ГК «Радуга» владела 100 % уставного капитала ООО «САВ-Фарм» (которое, как мы говорили раньше, является активным участником конкурсов), то 22 мая 2018 года единственным участником общества стала Анна Клименко, директор ООО «УК «Радуга», единственным участником которого является Александр Серебренников. Аналогичная ситуация произошла с ООО «Аптечная сеть «Радуга».



Еще два юрлица, ООО «АВК-Альянс» (самый активный участник лекарственных тендеров) и ООО «Эссет Менеджмент», перешли от ГК «Радуга» к ООО «САВ», которое на 99 % принадлежит лично Александру Серебренникову.



Подозрительные сделки заключались не только в отношении уставного капитала аффилированных фирм, но и в отношении объектов недвижимости. 20 июля ГК «Радуга» продала «АВК-Альянс» (к тому времени сам выбыл из собственности ГК) нежилое помещение в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга общей площадью 3109 кв. м. 27 июля ГК «Радуга» передала аптечной сети «Радуга» нежилое помещение в Заречном площадью 109 кв. м и нежилое помещение в Первоуральске площадью 149 кв. м, а 30 июля – нежилое помещение в Полевском площадью 92 кв. м.



Подобные сделки сложно объяснить чем-то, кроме намерения вывести активы компании-должника. В связи с этим Владимир Титов подал иски об обжаловании всех сделок, совершенных в отношении активов ГК «Радуги» за последние месяцы. Одновременно в рамках дела о банкротстве предприниматель заявил ходатайство об аресте спорных объектов недвижимости. Данное ходатайство суд удовлетворил.



По мнению Владимира Титова и его представителей, фактический отказ Александра Серебренникова от возмещения долгов содержит признаки преступлений по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения задолженности) и ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда). В районный отдел судебных приставов подавалось заявление о возбуждении уголовного дела, но дознаватель Е. В. Липина вынесла постановление об отказе. При этом ее доводы выглядят довольно странными. Например, дознаватель ссылается на то, что сам Александр Серебренников к приставу-исполнителю, осуществлявшему взыскание 62 млн руб., не ходил, к уголовной ответственности не привлекался, значит, говорить о том, что его действия носят злостный характер, нельзя.



Аналогичная судьба постигла заявление в отношении Анны Клименко, помимо должности директора в УК «Радуга» занимающей пост руководителя ООО «Бастион-2000» (единственный учредитель – ООО «Гранит XXI век»). Ранее Владимир Титов через суд добился взыскания долгов по договорам займа более 24 млн рублей. Но, несмотря на возбужденное исполнительное производство, «Бастион-2000» возвращать долги не торопится. Вынося отказ в возбуждении уголовного дела против Анны Клименко, дознаватель Е. А. Клиндухов привел тоже довольно странные доводы, а именно указал, что нет «обстоятельств, свидетельствующих о нежелании должника выполнять решение суда».



Синхронные отказы службы приставов в возбуждении уголовных дел против Александра Серебренникова и Анны Клименко, вынесенные по странным основаниям, наводят на подозрение, что дознаватели не видят состава преступления только потому, что заявления поданы в отношении видного партийного функционера и приближенного к нему лица. Доводы сотрудников ФССП показались сомнительными и прокуратуре. В период подготовки данного материала нам стало известно, что прокуратура Октябрьского района признала постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Анны Клименко незаконным и вернула материалы в районный отдел ФССП.



Представители Владимира Титова также обратились в СУ СКР по Свердловской области с просьбой дать юридическую оценку действиям Александра Серебренникова и Анны Клименко по выводу активов ГК «Радуга». По мнению адвокатов, данные действия квалифицируются по статьям 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) и 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Процессуальное решение по данному заявлению пока не принято.



Деньги или репутация?



Несмотря на шлейф скандалов, связанных с бизнесом Александра Серебренникова, он по-прежнему пользуется доверием соратников по «Единой России», его место в президиуме регионального политического совета кажется непоколебимым. Найти этому логическое объяснение несложно. Как и любая партия, «Единая Россия» частично финансируется пожертвованиями своих членов, а Серебренников, как мы уже писали, один из самых богатых депутатов в Заксобрании.



О том, что Александр Серебренников может являться одним из главных спонсоров СРО «ЕР», говорят не первый год. Об этом свидетельствуют и данные горизбиркома Екатеринбурга. Так, на выборы в Екатеринбургскую городскую думу 2018 года возглавляемый Серебренниковым Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития пожертвовал 2,75 млн руб., став самым главным источником финансирования избирательной кампании. Второе место заняло ООО «САВ-МЕД» (2 млн руб.), третье – ООО «АВК-Альянс» (900 тыс. руб.).



Реальный размер финансирования «Единой России» Серебренниковым может быть еще больше. Ранее наши коллеги из «МК-Урал» в



Рано или поздно «Единой России» придется решать, что им дороже: деньги Александра Серебренникова или партийная репутация. Сомнительные сделки, действия, напоминающие попытки всеми средствами получить полный контроль над лекарственным рынком региона, и безответственное отношение к своим обязательствам перед бизнес-партнерами не красят не только заместителя председателя социального комитета Заксобрания, но и фракцию, которую он представляет. На данный же момент складывается впечатление, что статус депутата Заксобрания и члена президиума политсовета «Единой России» дает Александру Серебренникову уверенность в том, что он вправе не выполнять еще и решения судов. Депутата Александра Серебренникова можно назвать ветераном уральской политики. В Законодательном собрании он работает с 2000 года. Однако за 18 лет депутатской деятельности имя Серебренникова всплывало не часто. Его наиболее известной законодательной инициативой, внесенной в 2015 году совместно с Ильей Гаффнером (тем самым, что рекомендовал россиянам меньше есть), стало сокращение числа депутатов, работающих на «высвобожденной» основе, то есть за деньги.Сам Александр Серебренников, внося инициативу, ничем не рисковал. На высвобожденной основе он не работал. Нуждающимся в депутатской зарплате Александра Васильевича точно не назовешь: по итогам 2017 года он заработал 67,9 млн рублей, заняв второе место по доходам среди депутатов регионального парламента. Такие доходы Серебренникову дали сразу нескольких крупных компаний, чьим учредителем или бенефициаром он является.В число активов Серебренникова входит и бизнес-отель «Панорама», расположенный на улице Куйбышева в Екатеринбурге. С этим объектом и связан наиболее громкий скандал, участником которого стал депутат.Больше, чем Александра Серебренникова, нынешней осенью обсуждали только директора Департамента молодежной политики Свердловской области, а в прошлом олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Ольгу Глацких, которая во время рабочей поездки в Кировград произнесла фразы «Государство вам в принципе ничего не должно» и «Государство не просило вас рожать», прогремевшие на всю страну. После неловких попыток откреститься от зафиксированной на видео реплики чиновница все-таки извинилась, но к тому времени губернатор Евгений Куйвашев начал проверку, временно отстранив Ольгу Глацких от исполнения обязанностей.Вскоре Ольгой Глацких заинтересовался Следственный комитет. Однако не в связи с ее скандальным высказыванием, а в связи с отелем «Панорама», входящим в активы Серебреникова. 7 ноября на сайте Следственного управления СКР по Свердловской области сообщили, что следователи проверяют информацию СМИ о том, что в данном отеле проводились смены по обучению подростков. По предварительным данным, расходы на эти мероприятия составили 131 млн рублей. Кроме того, отель «Панорама», по некоторым данным, был площадкой и для других мероприятий ведомства, возглавляемого Ольгой Глацких. В частности, в нем в 2017 году прошли четыре совещания с представителями муниципалитетов и семинар по взаимодействию с рабочей молодежью.В релизе СКР не уточнялось, о каких именно сменах детского лагеря идет речь. Однако наиболее вероятной является версия, что это смены образовательного центра для талантливых детей «Золотое сечение». Данное учреждение, призванное стать аналогом сочинского «Сириуса», курирует именно ведомство Ольги Глацких.Примечательно, что новость о доследственной проверке через несколько часов исчезла с сайта СУ СКР по Свердловской области. В поисковиках до сих пор можно найти ее сохраненную копию. С чем связано исчезновение новости, неизвестно: официальные представители регионального следственного главка до сих пор не дают по данному поводу никаких комментариев.По данным с сайта госзакупок, отель «Панорама» становится местом проведения курируемого ведомством Глацких мероприятия не первый год. В прошлом году там якобы прошла смена по направлению «Наука». 21-дневное проживание и питание 208 участников смены обошлись областной казне в 14 миллионов рублей. Закупка при этом осуществлялась у единственного поставщика. Аналогичный порядок применялся, вероятно, и в этом году, однако точно сказать сложно: информация о контрактах на этот год на портале госзакупок отсутствует.Чем обусловлен выбор связанного с Александром Серебренниковым отеля в качестве площадки для «Золотого сечения»? Безусловно, поддерживать талантливую молодежь необходимо, но почему это необходимо делать в бизнес-отеле? Действительно ли школьники три недели размещались и питались в этом отеле, как того требовал контракт, или дело ограничилось перечислением денег на эти расходы?По информации ряда СМИ, именно депутат Серебренников лоббировал назначение Глацких директором департамента и включение ее в политсовет регионального отделения «Единой России» (из которого ее исключили после недавнего скандала). Помимо желания отблагодарить парламентария за помощь в политической карьере, у Ольги Глацких может быть еще один мотив. По обсуждаемым в СМИ слухам, после разразившегося скандала и отстранения от должности директора департамента бывшая гимнастка отбыла на Сейшельские острова в компании Александра Серебренникова.Контракт на размещение и питание детей в отеле – лишь малая часть доходов, которые бизнес-структуры Александра Серебренникова получают из бюджета. Главный источник прибыли – поставка аптечными фирмами депутата лекарств в медучреждения. ООО «Аптечная сеть «Радуга» за восемь лет заключило 124 государственных контракта на 22 млн рублей. ООО «Торговый дом «Радуга» – 2646 контрактов на 2,18 млрд рублей. ООО «Аптека «Вербена-Фарма» – 618 контрактов на 832 млн рублей, ООО «АВК-Альянс» – 4365 контрактов на 6,7 млрд рублей. ООО «Сав-Фарм» – 2750 контрактов на 5,6 млрд рублей, ООО «Сав-Мед» – 585 контрактов на 974 млн рублей.Часто возникают вопросы о качестве исполнения контрактов структурами Серебренникова. В 2017 году обсуждались контракты ООО «Вербена-Фарма» по поставке лекарств онкобольным в горбольницу Краснотурьинска. Журналисты обратили внимание, что цена лекарств на препараты в 1,5–3 раза выше, чем в онлайн-аптеках.Недавно в СМИ также появилась информация о проблемах свердловчан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. Сразу несколько человек сообщили, что не могли получить в аптеках сети «Радуга» лекарства на протяжении нескольких месяцев (при положенном сроке в десять дней). При этом обратиться в другие аптеки они уже не могли, поскольку в официальной электронной базе данных стояла отметка о получении ими лекарств.В качестве одной из возможных причин проблемы СМИ называют попытку скрыть от областного Минздрава и Росздравнадзора информацию о проблемах реализации программы льготного обеспечения лекарствами, а также о наличии просроченных лекарств. В доказательство приводился скан письма заместителя директора по выполнению госпрограмм ООО «Управляющая компания «Радуга» Елены Алексеевой, в котором давались рекомендации по использованию некоей утилиты. С ее помощью сотрудникам предлагалось убрать из информационной системы данные о нереализованных лекарствах.Крупнейшим игроком рынка лекарственных поставок на территории Свердловской области, не связанным со структурами Александра Серебренникова, является ГУП «Фармация». Неудивительно, что между государственным предприятием и структурами Серебренникова развернулось острое соперничество. Так, в 2016 году ГУП «Фармация» выиграло тендер на обеспечение лекарственными препаратами льготников, хотя до этого несколько лет подряд победителем становились компании Александра Серебренникова. При этом ГУП «Фармация» значительно сбила стартовую цену аукциона: с 330 млн рублей до 215 млн.Несмотря на подписание крупного контракта в конце 2016 года, 2017 год ГУП «Фармация» впервые за свою 26-летнюю историю закрыло с убытками, размер которых достиг 74 млн рублей. При этом всего год назад предприятие показывало прибыль в 15 миллионов.Интересно, что именно в 2017 году в «Фармации» сменилось руководство. Пост директора заняла Наталья Обухова, по некоторым данным ранее работавшая в структурах Серебренникова. Ряд сотрудников через СМИ обвинили именно ее в том, что дела у госпредприятия пошли на спад. По их словам, за время ее работы выросли наценки на лекарства, что отпугнуло клиентов, остановилось развитие аптечной сети, а предприятие стало реже принимать участие в конкурсах.Давать правовую оценку действиям Натальи Обуховой мы не можем, но тот факт, что всего за год финансовые показатели предприятия рухнули более чем на 90 млн рублей, действительно может свидетельствовать о чьих-то умышленных действиях. Их мотивы обозначить несложно. Во-первых, в случае краха «Фармации» устраняется конкурент структур Серебренникова, сбивающий цены на рынке. Во-вторых, неэффективное госпредприятие рано или поздно выставят на торги по низкой цене, и кроме Серебренникова вряд ли кто-то сможет приобрести такой актив.Впрочем, окончательно реализовать свои планы, если они были, Наталье Обуховой не удалось. В сентябре 2018 года губернатор Евгений Куйвашев уволил ее с поста директора ГУПа.Насколько вероятно, что Серебренников мог решиться на захват предприятия-конкурента? Для ответа на этот вопрос стоит посмотреть историю его взаимоотношений с бизнес-партнерами. Показателен пример ООО «Гранит XXI век», которое также является учредителем ООО «Центр международной торговли Екатеринбург», собственника отеля «Панорама», где проходили смены «Золотого сечения». Учредителями зарегистрированного в 2012 году общества являются аффилированное с Александром Серебренниковым ООО «Эссет Менеджмент» (доля – 33 %), а также двое бизнесменов: Владимир Титов (34 %) и Анатолий Сысоев (33 %). С момента учреждения фирмы Владимир Титов занимал должность генерального директора. В 2015 году Серебренников предпринял попытку получить долю Владимира Титова, используя обстоятельства, возникшие двумя годами ранее.В 2013 году Владимир Титов от имени ООО «Гранит XXI век» взял кредит в «Газпромбанке» под залог своей доли в обществе в 34 %. Когда по факту невыплаты долга эту долю выставили на торги, Владимир Титов попытался выкупить ее, но не был допущен к торгам. Организатор торгов ООО «Правовые и управленческие технологии» обосновало отказ отсутствием документа о внесении задатка, хотя документ, как установлено судами двух инстанций, был предоставлен.На торгах победило ООО «Эссет Менеджмент», уже на следующий день состоялось собрание участников, утвердившее переход доли Владимира Титова к «Эссет Менеджмент» и уволившее его с поста гендиректора. Титов решил обжаловать результаты торгов и решение бывших компаньонов. В итоге в начале 2016 года вступило в законную силу решение Октябрьского районного суда, удовлетворившего иск Титова.Параллельно шел процесс в арбитраже. Компания Серебренникова продолжала настаивать, что имеет право на долю Титова и его увольнение не нарушало закон. Ответчику даже удалось убедить Арбитражный суд Свердловской области, однако его решение об отказе в восстановлении доли Владимира Титова было отменено апелляционным судом, который восстановил права бизнесмена.Примечательно, что именно Владимир Титов пять лет назад помог Александру Серебренникову, точнее его группе компаний «Радуга», приобрести 100%-ную долю в ООО «Эссет Менеджмент», а значит, и получить долю в ООО «Гранит XXI век». Именно Титов действовал как агент в переговорах бизнес-империи Серебренникова с прежним владельцем 100%-ной доли в ООО «Эссет Менеджмент».За свои услуги Владимир Титов должен был получить агентское вознаграждение путем передачи прав требования к ООО «Гранит ХХI век» по договорам займа на указанную сумму. Размер установленной судом задолженности «Гранит ХХI век» перед ГК «Радуга» оказался гораздо меньше суммы, положенной по агентскому договору. Однако и эту сумму ГК «Радуга» выплачивать отказалась, заявляя, что предусмотренные агентским договором сделки заключены ЗАО «Группа компаний «Радуга» самостоятельно, без агента.Пройдя через все арбитражные инстанции, Владимир Титов доказал обоснованность претензий как на уступку долгов «Гранит XXI век», так и на остальную часть агентского вознаграждения. Однако выплачивать долги ГК «Радуга» отказалась. В связи с этим Владимир Титов обратился в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о банкротстве должника. В настоящее время заявление рассматривается, ближайшее заседание состоится 29 ноября.Владимир Титов и его представители уверены, что у Серебренникова была возможность рассчитаться по долгам, однако он злостно не исполняет вступившие в силу решения судов. Их доводы кажутся убедительными.По данным системы «Контур.Фокус», уже после вступления в силу судебных решений о взыскании с ГК «Радуга» в пользу Владимира Титова суммы агентского вознаграждения структуры Александра Серебренникова заключили ряд подозрительных сделок. Так, если раньше ГК «Радуга» владела 100 % уставного капитала ООО «САВ-Фарм» (которое, как мы говорили раньше, является активным участником конкурсов), то 22 мая 2018 года единственным участником общества стала Анна Клименко, директор ООО «УК «Радуга», единственным участником которого является Александр Серебренников. Аналогичная ситуация произошла с ООО «Аптечная сеть «Радуга».Еще два юрлица, ООО «АВК-Альянс» (самый активный участник лекарственных тендеров) и ООО «Эссет Менеджмент», перешли от ГК «Радуга» к ООО «САВ», которое на 99 % принадлежит лично Александру Серебренникову.Подозрительные сделки заключались не только в отношении уставного капитала аффилированных фирм, но и в отношении объектов недвижимости. 20 июля ГК «Радуга» продала «АВК-Альянс» (к тому времени сам выбыл из собственности ГК) нежилое помещение в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга общей площадью 3109 кв. м. 27 июля ГК «Радуга» передала аптечной сети «Радуга» нежилое помещение в Заречном площадью 109 кв. м и нежилое помещение в Первоуральске площадью 149 кв. м, а 30 июля – нежилое помещение в Полевском площадью 92 кв. м.Подобные сделки сложно объяснить чем-то, кроме намерения вывести активы компании-должника. В связи с этим Владимир Титов подал иски об обжаловании всех сделок, совершенных в отношении активов ГК «Радуги» за последние месяцы. Одновременно в рамках дела о банкротстве предприниматель заявил ходатайство об аресте спорных объектов недвижимости. Данное ходатайство суд удовлетворил.По мнению Владимира Титова и его представителей, фактический отказ Александра Серебренникова от возмещения долгов содержит признаки преступлений по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения задолженности) и ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда). В районный отдел судебных приставов подавалось заявление о возбуждении уголовного дела, но дознаватель Е. В. Липина вынесла постановление об отказе. При этом ее доводы выглядят довольно странными. Например, дознаватель ссылается на то, что сам Александр Серебренников к приставу-исполнителю, осуществлявшему взыскание 62 млн руб., не ходил, к уголовной ответственности не привлекался, значит, говорить о том, что его действия носят злостный характер, нельзя.Аналогичная судьба постигла заявление в отношении Анны Клименко, помимо должности директора в УК «Радуга» занимающей пост руководителя ООО «Бастион-2000» (единственный учредитель – ООО «Гранит XXI век»). Ранее Владимир Титов через суд добился взыскания долгов по договорам займа более 24 млн рублей. Но, несмотря на возбужденное исполнительное производство, «Бастион-2000» возвращать долги не торопится. Вынося отказ в возбуждении уголовного дела против Анны Клименко, дознаватель Е. А. Клиндухов привел тоже довольно странные доводы, а именно указал, что нет «обстоятельств, свидетельствующих о нежелании должника выполнять решение суда».Синхронные отказы службы приставов в возбуждении уголовных дел против Александра Серебренникова и Анны Клименко, вынесенные по странным основаниям, наводят на подозрение, что дознаватели не видят состава преступления только потому, что заявления поданы в отношении видного партийного функционера и приближенного к нему лица. Доводы сотрудников ФССП показались сомнительными и прокуратуре. В период подготовки данного материала нам стало известно, что прокуратура Октябрьского района признала постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Анны Клименко незаконным и вернула материалы в районный отдел ФССП.Представители Владимира Титова также обратились в СУ СКР по Свердловской области с просьбой дать юридическую оценку действиям Александра Серебренникова и Анны Клименко по выводу активов ГК «Радуга». По мнению адвокатов, данные действия квалифицируются по статьям 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) и 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Процессуальное решение по данному заявлению пока не принято.Несмотря на шлейф скандалов, связанных с бизнесом Александра Серебренникова, он по-прежнему пользуется доверием соратников по «Единой России», его место в президиуме регионального политического совета кажется непоколебимым. Найти этому логическое объяснение несложно. Как и любая партия, «Единая Россия» частично финансируется пожертвованиями своих членов, а Серебренников, как мы уже писали, один из самых богатых депутатов в Заксобрании.О том, что Александр Серебренников может являться одним из главных спонсоров СРО «ЕР», говорят не первый год. Об этом свидетельствуют и данные горизбиркома Екатеринбурга. Так, на выборы в Екатеринбургскую городскую думу 2018 года возглавляемый Серебренниковым Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития пожертвовал 2,75 млн руб., став самым главным источником финансирования избирательной кампании. Второе место заняло ООО «САВ-МЕД» (2 млн руб.), третье – ООО «АВК-Альянс» (900 тыс. руб.).Реальный размер финансирования «Единой России» Серебренниковым может быть еще больше. Ранее наши коллеги из «МК-Урал» в материале «Золото партии» предполагали, что кроме официальной кассы свердловские единороссы могут использовать вторую, «черную» кассу. Также они рассказывали, насколько странно тратятся деньги возглавляемого Александром Серебренниковым фонда поддержки. Так, перед выборами в гордуму Екатеринбурга 2013 года компании «Орион» заплатили около 2 млн руб. за нанесение партийного логотипа на крышки для консервирования, а компании «Светодиодный экран» – 5 млн руб. за мероприятие сторонников партии власти.Рано или поздно «Единой России» придется решать, что им дороже: деньги Александра Серебренникова или партийная репутация. Сомнительные сделки, действия, напоминающие попытки всеми средствами получить полный контроль над лекарственным рынком региона, и безответственное отношение к своим обязательствам перед бизнес-партнерами не красят не только заместителя председателя социального комитета Заксобрания, но и фракцию, которую он представляет. На данный же момент складывается впечатление, что статус депутата Заксобрания и члена президиума политсовета «Единой России» дает Александру Серебренникову уверенность в том, что он вправе не выполнять еще и решения судов.

Максим Бойков © «Вечерние Ведомости»



