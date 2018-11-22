Депутата-банкрота понизят до «рядового»

У свердловского депутата-бизнесмена Геннадия Ушакова подходит к окончанию срок процедуры банкротства, после завершения которой он по закону не сможет занимать должность руководителя регионального отделения «Справедливой России». Ситуацией озадачено руководство «СР» в Москве, в столице в срочном порядке ищут новую кандидатуру. Изначально выбор пал на популярного среди избирателей депутата Госдумы Дмитрия Ионина, но он недавно получил назначение в президиум Центрального совета партии, является куратором региона и, согласно уставу, объединять две должности не может. Поэтому в Москве присматриваются к молодым парламентариям ЗакСо Александру Юланову (получил мандат вместо Армена Карапетяна) и Егору Шаламовских (зашел в думу вместо Ильи Лобова). Юланова и Шаламовских уже приглашали вместе с Иониным на смотрины в Москву, но окончательного решения еще не принято.«Таганский Ряд» ввязался в конфликт вокруг свалок Екатеринбурга. Слухмейкеры сообщают, что группа «ТГ» действует из принципа «нагадить всем» – и губернатору, и нынешним бенефициарам думы (авторитетным бизнесменам), и мини-олигархам Бикову и Боброву. В связи с этим «Таганский Ряд» рискует обратить на себя пристальное внимание силовиков, которые, вполне вероятно, заинтересуются схемами по обналичиванию денежных средств, которыми грешат некоторые торговцы-коммерсанты с рынка. Это будет первым предупреждением для группы Никифорова – Тестова, шепчутся инсайдеры.Вице-спикер городской думы Екатеринбурга Виктор Тестов продолжает выступать основным «раздражителем» для областной команды. Сплетники указывают, что в первую очередь им недоволен Евгений Куйвашев, которому доложили о продолжающихся контактах между Тестовым и Владимиром Тунгусовым. Ожидается, что в ближайшее время Тестову поступит предложение добровольно оставить кресло заместителя председателя ЕГД и пойти на примирение с губернатором. В этом случае есть все шансы, что группа «Таганского Ряда» сможет сохранить отношения с областной властью и старые взаимные обиды будут забыты.Бывший вице-губернатор Свердловской области Владимир Тунгусов собирает широкую коалицию для противостояния команде главы региона Евгения Куйвашева, судачат злопыхатели «опального» чиновника. Деньги на кампанию, если верить их информации, даст вышеупомянутый «Таганский Ряд». Противники главы региона намерены сделать упор на избыточных расходах бюджета по строительству конгресс-холла, «Титановой долины» и других раскрученных масштабных проектов. Кроме этого, будут сделаны усилия, чтобы подвести главу Екатеринбурга Александра Высокинского под нецелевое использование бюджетных средств. Обсуждается, что кроме «Таганского Ряда» поддержку Тунгусову может оказать «трубный» олигарх Дмитрий Пумпянский, несмотря на ясный сигнал не иметь дел с Владимиром Георгиевичем.ГУ МВД России едва не провалило проверку, проводимую ревизорами из Москвы. Информированные источники сообщают, что региональному главку поставили оценку «удовлетворительно» с крайне серьезной натяжкой, поставив под вопрос дальнейшую карьеру врио начальника ГУ МВД Петра Кривегина, которому пришлось краснеть при разборах итогов.Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев прослыл в городской политической и бизнес-элите знатным «интриганом». Слухмейкеры удивляются способности Пинаева вести дела осторожно, не настраивая против себя влиятельные группы и в то же время действуя против них дипломатично и тонко. Так, Пинаев в узком кругу заявляет о хороших отношениях с главным тагильским полицейским Ибрагимом Абдулкадыровым и в то же время, по слухам, собирает компрометирующие сведения на его семью и близких к ней лиц. Первый серьезный удар может быть нанесен уже в начале следующего года, когда предстоит разыграть очередной контракт на уборку и обслуживание городских улиц. Сейчас подрядчиком выступает «УБТ-Сервис», возглавляемый сыном полковника, и Пинаев уже неоднократно выступал с претензиями в адрес деятельности компании, вероятно прощупывая почву для дальнейших атак.Управляющие жилищные компании Екатеринбурга с настороженностью отнеслись к информации из Санкт-Петербурга, где на этой неделе Следственный комитет и Управление экономической безопасности ГУ МВД провели обыски в офисах аффилированных с УК структур. Поводом послужило возбуждение уголовного дела статье «Принуждение к сделке» по факту обращений операторов связи, которых годами вынуждали необоснованно платить за размещение оборудования в жилых домах. В Екатеринбурге провайдеры также длительное время платят «дань» коммунальщикам, но до последнего времени силовики не реагировали на их обращения о незаконности подобных поборов. Теперь же ситуация может в корне измениться.Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын настроил против себя ряд глав муниципалитетов. Градоначальники на условиях анонимности рассказывают, что от правительственного чиновника поступают намеки на необходимость заключать контракты с компаниями, владельцы которых дружны с замминистра. По слухам, под них составляется конкурсная документация, и от глав требуется обеспечить победу в тендере «кислицынским» коммерсантам, что получается не всегда. «Если добиться нужного результата не удается, приходится выслушивать про себя всякое. У Кислицына хватает наглости предъявлять претензии», – рассказывает один из собеседников. Впрочем, по другой версии, все это не более чем поклеп на замминистра.Судьба директора Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолия Гагарина, кандидатуру которого рассматривают в качестве ответственного за информационную политику администрации Екатеринбурга и который уже несколько недель внештатно курирует данную работу, будет решена на следующей неделе. Все зависит от нескольких факторов, хотя окончательное решение будет за губернатором Евгением Куйвашевым.Как говорят слухмейкеры, работой Анатолия Гагарина и его деятельностью по продвижению главы Екатеринбурга Александра Высокинского оказались недовольны ряд высокопоставленных чиновников правительства Свердловской области и «серого дома». Якобы ему припоминают ошибки в заявлениях Александра Высокинского, которые он сделал в ходе публичных выступлений и интервью, что вызвало негативную реакцию у общественности и обвинения в адрес главы Екатеринбурга в некомпетентности.В то же время сообщается, что положительное решение по Анатолию Гагарину может быть сделано в случае победы Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025. Якобы у главы региона Евгения Куйвашева тогда будет хорошее настроение и он согласится на любые назначения. В случае поражения любое назначение будет серьезно анализироваться на предмет ошибок.Говорят, что недавние назначения на ключевые посты в администрации Екатеринбурга представителей правоохранительной системы не последние. «Серый дом» продолжит усиливаться «силовиками», которые уже заняли посты главы района, Счетной палаты и так далее.Слухмейкеры утверждают, что данное решение было принято на областном уровне с единственной целью – убрать из структуры администрации Екатеринбурга как можно больше чиновников, которые остаются верны бывшему замглавы и экс первому вице-губернатору Владимиру Тунгусову.За несколько десятков лет работы в мэрии сторонников Владимира Тунгусова и связанных с ним чиновников накопилось достаточно много, чтобы полностью искоренить их, и был разработан план по усилению мэрии «силовиками», которые должны ее «почистить».