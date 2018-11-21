Общество
13:40 | 23.11.2018
Начальник ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу обвиняется в получении крупной взятки
Эдуард Воронин договорился о передаче изъятого алкоголя бизнесменам-азербайджанцам
Начальник ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу Эдуард Воронин, задержанный в октябре этого года оперативниками ФСБ по обвинению в превышении должностных полномочий, стал фигурантом более громкого уголовного дела. Как стало известно veved.ru, накануне следователь 4-ого следственного управления СКР возбудил уголовное дело в отношении полицейского по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.
По версии следствия, весной-летом 2015 года Эдуард Воронин, будучи еще заместителем начальника антикоррупционного отдела УМВД, получил сведения о том, что в гараже на Машиностроителей 53а (находится в промзоне в районе Уралмашзавода) хранится изъятая еще в 2012 году сотрудниками полиции алкогольная продукция без маркировки. Затем при посредничестве Вугара Салманова он достиг договоренности с бизнесменом Азером Гусейновым, занимающемся оптовой торговлей овощами и фруктами о передаче последнему за взятку в размере 700 тысяч рублей передачи изъятого силовиками спиртного.
После того, как продукция была передана получателю, Гусейнов в ходе трех личных встреч с Салмановым, передал последнему, выступающему в качестве посредника, для передачи Воронину 700 тысяч рублей. Известно, что две встречи проходили на территории небезызвестной «Овощебазы№4» и одна возле кафе на улице Стрелочников.
Почему данным обстоятельствам дали ход только спустя три года, неизвестно. По некоторым данным, информацию мог слить один из осужденных полицейских городского ОЭБиПК или один из коммерсантов-конкурентов. По другой версии, Воронина сдали либо Гусейнов, либо Салманов, в отношении которых также возбуждены уголовные дела, которые будут впоследствии закрыты.
Так, в отношении Салманова возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере»), ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки, в отношении Гусейнова по п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»), ему грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.
Что любопытно, на следующей неделе, в среду 28 ноября должен был решаться вопрос о продлении или изменении меры пресечения Воронину и у защиты были все шансы, что содержание под стражей в СИЗО сменят на домашний арест или подписку о не выезде.
Напомним, что Эдуард Воронин был задержан 3 октября, после того как в его служебном кабинете следователи 4-го управления СКР при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ провели обыски, закончившиеся изъятием ряда документов, касающихся деятельности ОЭБиПК в части изъятия оборудования из игорного зала на улице Куйбышева, которое было возвращено владельцам без проведения экспертизы. Соответствующее указание Воронину, по мнению следствия, дал ныне экс-начальник свердловской полиции Владимир Романюк. В настоящее время Воронин находится в СИЗО. Под стражей он пробудет минимум до 2 декабря.
Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»
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