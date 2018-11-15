Страховщики с мировым именем поставили под угрозу жизнь екатеринбурженки

10:34 | 21.11.2018

Фото: http://www.topviralmagazine.com

Мать двоих детей заставляют страдать, несмотря на критический случай

Жительница Екатеринбурга Марина (имя изменено) вот уже восьмой месяц пытается бороться с системой выплат по страхованию жизни и здоровья, находясь в критическом положении: врачи выявили у нее тяжелое заболевание – почечную недостаточность пятой степени. У женщины хроническое необратимое нарушение функции обеих почек, срочно требуется операция по трансплантации донорского органа, но в компании «МетЛайф», где она застрахована, не торопятся с выплатами, несмотря на предсмертный случай.



В июне 2015 года жительница Екатеринбурга Марина оформила договор добровольного страхования жизни и здоровья сроком действия на один год с пролонгацией до 2046 года в АО «Страховая компания МетЛайф» (офис СК в Екатеринбурге находится на Шейнкмана, 55, в бизнес-центре «Аврора»). На момент заключения договора страховая сумма на случай диагностирования или наступления критических заболеваний составляла один миллион рублей. В страховке было указано, что у Марины диагностирован пиелонефрит (воспаление почек), то есть «МетЛайф» был предупрежден об имеющемся заболевании. Уже будучи застрахованной, Марина по результатам анализов выяснила, что у нее хроническая почечная недостаточность 3-й степени, а спустя два года – хроническая почечная недостаточность пятой степени (представляющая собой хроническое необратимое нарушение функции обеих почек). Этот случай является критическим, прописан в страховом договоре и требует дорогостоящего лечения, в том числе трансплантации почек.



В феврале 2018 года Марина обратилась с заявлением о наступлении страхового случая, но до настоящего времени обращение не рассмотрено, требования не удовлетворены, денежные средства в размере одного миллиона рублей не выплачены, несмотря на предоставление всех необходимых документов. И это при том, что срок выплаты установлен в течение двух месяцев с момента предоставления последнего документа, и это прописано в договоре. Но в страховой компании, вероятно, решили воспользоваться данным пунктом и теперь по истечении двух месяцев требуют дополнительные документы, соответственно затягивая выплату. Между тем женщине, которая воспитывает двух грудных детей (которым требуется постоянное родительское внимание и уход), жизненно необходимы деньги на лечение, она испытывает сильнейшие физические страдания.



По словам Марины, дошло до того, что страховая компания запросила документы из репродукционного центра, несмотря на то, что её заболевание не относится к перинатальной медицине.



«Конкретного списка документов изначально никакого не было затребовано, поэтому отсутствует полное понимание того, чего они хотят. Пока я платила страховые взносы, мне в «МетЛайфе» были рады, но ровно до того момента, как пришло время исполнять обязанности уже страховщикам. Три дня в неделю – в понедельник, среду, пятницу – я езжу на диализ, благо он бесплатный, спасибо государству. По сути, я лишена возможности сама зарабатывать, потому что три дня я провожу в клинике. Ладно, у меня есть супруг, который меня в значительной мере поддерживает, а как быть тем, кто оказался в аналогичной ситуации? Ведь кроме диализа требуется покупка дорогих лекарств, и без страховых выплат человека обрекают непонятно на что», – говорит Марина.



По её словам, страховой агент Наталья В. обращалась к ней с просьбой сделать некую справку от терапевта, оформленную задним числом, но для чего это было необходимо, пояснить не смогла. Марина подозревает, что таким образом её пытаются спровоцировать на фальсификацию документов, затем обвинив в мошеннических действиях по факту попытки получения денежных средств обманным путем. Разумеется, Марина отказала в просьбе. К тому же ранее представитель страховой уже запрашивала справку из Территориального фонда обязательного медицинского страхования, получив ответ, что пациент до заключения договора с СК «МетЛайф» не проходил лечение или обследование в связи с выявленной болезнью.



В настоящее время Марина направила в страховую компанию досудебную претензию о взыскании одного миллиона рублей. Если СК продолжит политику затягивания выплаты, то женщина грозится обратиться в суд, и тогда уже одним миллионом дело не обойдется – в случае удовлетворения требований СК придется оплатить судебные издержки, выплатить компенсацию морального ущерба и штраф в размере 50 % от присужденной суммы (то есть 500 тысяч рублей согласно ФЗ «О защите прав потребителей»).



Также Марина направила обращение в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи, как она считает, с нарушенными правилами оказания услуг, в Центробанк РФ, который выдавал СК «МетЛайф» лицензию на осуществление добровольного личного страхования и страхования жизни, и в прокуратуру с требованием провести проверку.



Что характерно, президент «МетЛайфа» (входит в международный холдинг MetLife с более чем вековой историей) Александр Зарецкий возглавляет Ассоциацию страховщиков жизни России, является вице-президентом Всероссийского союза страховщиков РФ. То есть, исходя из статуса, должен являться профессионалом в своей сфере, но вышеописанный случай говорит о том, что система подбора кадров в компании оставляет желать лучшего.



В головном офисе «МетЛайфа» предложили отправить письменный запрос для подготовки комментария. Страховой агент Наталья В., заключавшая договор с Мариной, предложила обратиться в отдел страховых выплат, отметив, что документы клиентки еще находятся на рассмотрении.