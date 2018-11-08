Общество
22:20 | 9.11.2018
ОТВ
Государство не просило, или Ты кому рожаешь, тётя?
Слухи «Вечерних Ведомостей» о главных событиях и людях недели
«Фондом жилищного строительства» недовольны в свердловском кабмине…
Руководством «Фонда жилищного строительства Свердловской области» недовольно правительство региона, шепчутся сплетники. Кроме того, что по ряду показателей деятельности Фонд существенно отстает от других регионов, так в учреждении еще и решили нарушить негласные аппаратные правила, «через голову», не получив одобрения сверху, без оснований обратившись в суд с иском к депутату Госдумы Дмитрию Ионину, критиковавшему деятельность Фонда. Как следствие – Фонд проиграл иск, а 8 ноября решение оставил в силе Свердловский облсуд. 13 ноября в Ленинском райсуде Екатеринбурга начнется рассмотрение уже нового иска, где опять Фонд решил выступить против парламентария. Что любопытно, интересы Ионина в суде представляла юрист, по некоторым данным работающая в региональном кабмине.
…и в силовых структурах
Проверку деятельности «Фонда жилищного строительства Свердловской области» намерены провести и сотрудники силовых структур. Основанием может стать справка, полученная по результатам проверки специалистами Минфина и Счетной палаты. Слухмейкеры заявляют, что после Нового года материалам дадут ход и свердловчан ожидает новое дело, по аналогии с делом МУГИСО.
Геннадий Зюганов написал обращение к свердловскому губернатору
Компанию депутатам Госдумы РФ Андрею Альшевских и Дмитрию Ионину, пристально отслеживающим деятельность «Федеральной грузовой компании», составил известный коммунист федерального масштаба. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов написал запрос губернатору Свердловской области и министру транспорта РФ с просьбой разобраться в дефиците вагонов на рынке железнодорожных перевозок, который, по мнению депутатов, спровоцировала «ФГК».
Депутат Госдумы расскажет журналистам правду о «ФГК»
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин, между тем, не собирается останавливаться на запросах относительно деятельности «ФГК» и всерьез, по словам его окружения, обдумывает планы по организации масштабной пресс-конференции, на которой собирается рассказать всю правду о компании, лояльность которой в свое время проявлял экс-губернатор Александр Мишарин. По мнению депутата, льготы «ФГК» были предоставлены с нарушениями, что повлекло причинение ущерба бюджету в один миллиард рублей. Кто понесет за это ответственность, неизвестно – расследование только началось.
«Фекальные реки» в Артемовском городском округе «потопят» градоначальника…
Глава Артемовского городского округа Андрей Самочернов может пострадать за отсутствие должного внимания к сфере ЖКХ. Третий день поселок Сосновый Бор, расположенный в городском округе, заливает нечистотами – здесь прорвало трубу, и фекалии уже третий день льются по улицам населенного пункта. Пока сельчане воротят нос от невыносимого запаха отходов человеческой жизнедеятельности, общественники и депутаты потребовали от муниципальных властей вмешаться в ситуацию. По слухам, в пятницу, 9 ноября, главу приглашал на разговор заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев. В самом Артемовском обсуждают, что вскоре Андрея Самочернова постигнет судьба Сергея Беспалова – бывшего главы Алапаевска, которого депутаты отправили в отставку в конце октября.
В Полевском тоже не все спокойно
Еще одним кандидатом на вылет называется глава Полевского городского округа Константин Поспелов, избранный депутатами в августе 2017 года. Что характерно, у правительства области и руководства регионального отделения «Единой России» к Поспелову претензий нет. Злопыхатели причиной его вероятного ухода с поста главы называют вовсе не его личные качества или неудовлетворительную работу, а смену управляющего директора Северского трубного завода – градообразующего предприятия, исторически оказывающего серьезное влияние на политические процессы в муниципалитете.
На сегодняшний день управляющим директором ПАО «СТЗ» является Михаил Зуев, который, по слухам, попал в опалу владельцу «Трубной металлургической компании» Дмитрию Пумпянскому. Поспелов же является креатурой Зуева, а соответственно, в случае ухода топ-менеджера завода новый руководитель потребует смены власти в городе.
Пумпянский разозлился на директора СТЗ
В Полевском поговаривают, что причиной, по которой Зуев попал в опалу Пумпянскому, стали результаты проверки, проводимой на Северском трубном заводе службой безопасности ТМК. Так, поговаривают сплетники, на предприятии вскрылись серые схемы, о реализации которых руководство СТЗ не могло не знать. Если Зуев не найдет нарушениям правдоподобных объяснений, то мгновенно последуют кадровые выводы.
В Дегтярске депутата уличили в алкоторговле
Жители Дегтярска жалуются на магазин, расположенный на улице Клубной, 16а. По слухам, в торговой точке продают «фунфырики» и алкоголь с признаками контрафактности. Особую пикантность данному обстоятельству придает тот факт, что магазин то ли принадлежит, то ли принадлежал депутату местной думы от ЛДПР Ирине Переваловой – местному «оппозиционеру», входящему в одну политическую группу с другим парламентарием, Даниэлем Марголисом. Деятельность последнего привела к тому, что город лишился крупного инвестора в лице «Национальной сурьмяной компании».
В сфере пассажирских перевозок в Екатеринбурге новый игрок
Компания «Лекс Авто», которая выиграла конкурс по обслуживанию нескольких автобусных маршрутов в Екатеринбурге (отменен по решению УФАС) стоимостью 27 миллионов рублей, пользуется поддержкой со стороны известного в уральской столице авторитетного предпринимателя. По слухам, протекцию предприятию оказывает небезызвестный в криминальных кругах владелец ряда ЧОП Олег Наумов. Какие интересы у Наумова в чужой для него сфере пассажирских перевозок, выяснить не удалось, но предприниматель был бы не прочь принять участие в распределении финансовых потоков в этой отрасли, которую принято считать теневой.
Атака на Глацких готовилась несколько недель, заказчик в «белом доме»…
Главный скандал недели с руководителем Департамента молодежной политики Свердловской области Ольгой Глацких, которая позволила себе сказать, что государство ничего не должно детям и не просило родителей их рожать, готовился давно. Как говорят слухмейкеры, видео, вероятнее всего, с роковой для Глацких фразой лежало в загашниках и ждало слива в СМИ несколько недель.
Ольгу Глацких давно хотели «слить», врагов у нее хватало. В истеблишменте ее недолюбливали за несдержанность во время бесед и не всегда профессиональную работу.
Поэтому поговаривают, что именно один из больших чиновников и слил Глацких, передав СМИ данное видео. Причины называются банальные – освободить теплое место для своего очень близкого человека.
…Глацких переедет в Москву
Атака на Ольгу Глацких хоть и была неожиданной, но в дальнейшем на карьере бывшей гимнастки она не сильно скажется. Говорят, что для нее уже готовится место в одном из департаментов Москвы.
Слухмейкеры уверяют, что с таким бэкграундом ей сложно будет получить хорошую работу на Урале, даже в соседних со Свердловской областью регионах. А вот в Москве – вполне реально. Причем ее намерены запихнуть на непубличную должность, чтобы ни одно СМИ не прознало о ее дальнейшей карьере.
В Следственном комитете ищут крайнего за информацию о Глацких
Конфуз с исчезновением новости на сайте Следственного управления СКР по Свердловской области о проверке Департамента молодежной политики, который возглавляет Глацких, не остался незамеченным. Об этом рассказали почти все региональные СМИ.
Сейчас среди руководства свердловского следственного комитета ищут крайнего. Виновными пока выставляют рядовых сотрудников, ответственных за наполнение сайта. Но, как говорят слухмейкеры, они люди подневольные, им сказали опубликовать новость – они это сделали, им сказали убрать ее – они выполнили просьбу.
Женские разборки
В сливе информации по Глацких заинтересована Ольга Степченко – президент «Уральской лиги дебатов». Такая информация, пусть и не подтвержденная, сейчас курсирует в профильных кругах. Ранее Степченко была в составе молодежного правительства и активно участвовала в освоении грантов, но, как утверждают сплетники, не поделилась с Глацких, что привело к длительному и некрасивому конфликту. В итоге Степченко «сбежала» в Москву и в Росмолодежь, которая не поленилась «пнуть» Глацких за ее длинный язык, а ранее направить нелестное письмо о ее организаторских талантах на имя губернатора.
Члены молодежного правительства испугались скандала с Глацких
Молодежное правительство Свердловской области и региональное отделение «Молодой Гвардии» «Единой России» находятся в замешательстве: они так и не могут определиться – защищать публично Глацких или нет. Дело в том, что многие из членов молодежного правительства через свои НКО получали гранты от Департамента молодежной политики. Теперь они гадают, как будет развиваться ситуация.
Шадрин готов воевать с Высокинским за место директора ЦПКиО
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский готовится к противостоянию с руководителем Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского Романом Шадриным. Последний будет держать оборону и готов к контратакам, благо военный опыт у него есть.
Слухмейкеры утверждают, что Александр Высокинский намерен сменить Шадрина на посту директора ЦПКиО. Причин несколько: парк давно требует реконструкции, чего пока не происходит, к тому же ряд решений Шадрина по его благоустройству вызывают недовольство горожан. Говорят, что и замена уже есть, но вот только провести рокировку не удается. Во-первых, у Шадрина хорошие покровители, которые также не намерены отдавать жирный кусок, а во-вторых, есть проблемы с землей, которая еще не перешла из областной собственности в городскую.
Региональные операторы давят на кабмин для повышения стоимости вывоза мусора
«Мусорная реформа» в Свердловской области «барахлит». Ее уже переносили два раза, к тому же все еще Региональная энергетическая комиссия не может установить тарифы на вывоз мусора. Помимо этого к ситуации подключилась прокуратура, которая «наехала» на областные власти из-за затягивания начала реализации реформы и выписала вице-губернатору Сергею Швиндту предписание.
С другой стороны, на РЭК и кабмин давят региональные операторы, имеющие очень больших покровителей в бизнесе и политике. Именно последние используют все рычаги влияния для установления повышенных тарифов (из-за торгов по ним, заявляют слухмейкеры, «мусорную реформу» как раз перенесли с 1 ноября на 1 января). Поговаривают, что именно покровители региональных операторов «накапали» в прокуратуру, чтобы склонить кабинет министров на свою сторону.
В «Автомобилисте» ищут стукача, который слил информацию о зарплатах игроков
В ХК «Автомобилист», который спонсируется «УГМК-Холдингом», начали искать стукача, который слил в газету «Спорт-Экспресс» зарплатную ведомость команды. Публикации в издании наделали массу шума, а внутри клуба из-за раскрытия информации о зарплатах игроков между хоккеистами началась вражда.
Как уже удалось выяснить, стукач находится внутри команды и имеет доступ к секретным материалам, где указаны цифры с зарплатами и бонусами игроков. Таких людей немного, поэтому, уверены слухмейкеры, «крысу» должны найти очень быстро.
Причем заказчик материала уже известен. Это одна из команд, представляющая Урал и являющаяся, так же как и «Автомобилист», претендентом на чемпионство.
Инициативы Высокинского напугали малый бизнес
К 2020 году в Екатеринбурге не должно остаться нестационарных объектов, кроме киосков, продающих газеты и мороженое. Данную инициативу готов реализовать глава города Александр Высокинский.
Слухмейкеры рассказывают, что слова Высокинского взбудоражили и так неспокойный малый бизнес Екатеринбурга, который пытается выжить в сложное время. Ведь ранее, несмотря на все подобные заявления властей, дела решались просто: необходимую денежную сумму заносили в нужный кабинет – и киоск сохранял свое месторасположение. Сейчас же с зачисткой администрации чиновники отказываются от денег и не хотят решать вопрос с киосками, заявляя, что все должно быть по закону. Поэтому малый бизнес не знает, куда бежать и у кого просить помощи.
Деятельностью свердловского ДОСААФ заинтересовались силовики
Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались деятельностью руководства ДОСААФ России по Свердловской области. Поводом послужил тот факт, что аэропорт Быньги, отделения ДОСААФ в Нижнем Тагиле и Алапаевске, по некоторым данным, погрязли в долгах. Это очень удивительно, так как все подразделения оказывают платные услуги (например, прыжок с парашютом стоит от 3500 до 8000 рублей). Кроме этого, доход приносит деятельность автошкол.
Несмотря на долги, в поселке Старопышминск, где расположено подведомственное ДОСААФ стрельбище, находится очень нескромный коттедж руководителя ДОСААФ генерал-майора Воробкало. Соответствует ли информация действительности, установить не удалось. Как и то, что в подведомственных автошколах можно получить права на снегоход и квадроцикл, не утруждая себя учебой.
Юрию Биктуганову «прилетит» за скандал в техникуме
Скандал в техникуме «Рифей» набирает обороты. В Сеть попала аудиозапись (можно прослушать здесь), на которой заместитель директора образовательного заведения называет студентов «т****ми» и «сволочами». Ранее родители студентов и сами студенты обращались к министру образования Свердловской области Юрию Биктуганову и сообщали ему о нездоровой ситуации, которая складывается в техникуме, но мер принято не было. Сплетники утверждают, что политическая близорукость министра в сложившейся ситуации может пошатнуть его позиции.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
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© «Вечерние Ведомости»
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