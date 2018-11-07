«Больше за Грехова просить некому, да и не у кого»

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Выдержки из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении полицейских





Павел Конев обратился с обращением к врио начальника свердловского главка. Отрывок из заявления

– Нет. Не вернули и, похоже, не собираются. Я неоднократно обращался в ОМВД Первоуральска и в прокуратуру по фактам, как я считаю, незаконного изъятия имущества, требовал разъяснить ситуацию и вернуть оборудование, однако здесь я вижу волокиту и нежелание правоохранительных и надзорных органов ситуацию исправлять.– Проверка закончилась отказом в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ОМВД г. Первоуральска, в ходе нее были искажены имевшие место в октябре 2017 года факты. Проверка показала, что полицейские действовали в строгом соответствии с законом, но больше похоже на то, что сделано все возможное, чтобы они сохранили должности и звания.Сначала Управление собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области провело свою проверку в отношении сотрудников полиции, выявили, я считаю, вопиющие нарушения. Насколько я понимаю, свою работу они выполнили грамотно, проявили должное внимание к мелочам, зафиксировали показания ключевых свидетелей. Помню, я даже лично общался с Зенковым Валентином Валентиновичем – начальником ОРЧ СБ ГУ МВД, проходил проверку на полиграфе в стенах УСБ. Материалы проверки в итоге по действующему правовому алгоритму были переданы для изучения и дачи правовой оценки в Следственный комитет России, в следственный отдел в тот же Первоуральск, КРСП 1246пр-17.Факты, о которых сообщал я и иные свидетели, безусловно, принимались во внимание при проведении проверки и фиксировались, но показания полицейских были настолько выверенными и, как я считаю, заранее ими согласовались во избежание расхождений, что теперь они просто зайки. Как вы себе это представляете: в 11:00 13 октября 2017 года гражданин Ибнеев обратился в дежурную часть ОМВД г. Первоуральска с заявлением о привлечении меня к уголовной ответственности по ст. 330 УК РФ за самоуправство, т. е. незаконное удержание имущества, КУСП 30965. Оперативный дежурный ДЧ ОМВД по г. Первоуральску Колмаков незамедлительно связался по внутреннему телефону с Греховым Олегом Владимировичем – начальником ОМВД России по г. Первоуральску – и сообщил о правонарушении. Это у них такая практика – сообщать о каждом поступившем заявлении начальнику райотдела или это произошло только в этом конкретном случае? Грехов дает поручение дежурному Колмакову направить заявителя Ибнеева к нему для беседы. Зачем? Конечно, такой подход приветствуется, но почему он единичный, почему это ни у кого не вызывает вопросов?В ходе беседы стало известно, что Ибнеев желает забрать принадлежащее ему имущество, которое я якобы не отдаю. Грехов оказался настолько впечатлен рассказом Ибнеева, что незамедлительно дал распоряжение заместителю начальника полиции по оперативной работе Дмитрию Суханову, дознавателю Олесе Штатновой, старшему группы немедленного реагирования Сойкину вместе с ГНР выехать в сопровождении Ибнеева на адрес г. Первоуральск, ул. Заводская, 3. Уже в 11:45 этого же дня десять правоохранителей и заявитель Ибнеев со своими партнерами Евгением Черняковым и Владимиром Михеевым – руководителями ОАО «ПЗМК», а ранее руководителями со скандалом обанкроченного ОАО «ПЗМ» – прибыли ко мне в цех для проведения первоначальной проверки по заявлению. Ибнеев предъявил дознавателю Штатновой правоустанавливающие документы на имущество – это договор купли-продажи имущества с длинным перечнем всего, что изъято, после чего Штатнова приняла решение передать Ибнееву все, что ему нужно, на ответхранение. Следующие 22 часа, то есть, обратите внимание, почти сутки – весь день, всю ночь, утренние часы, – в цехе производился демонтаж оборудования, срезались крановые пути, разбирались и демонтировались станки, выносилась мебель и оргтехника, все это вывозилось на КамАЗах. Уставшие и измотанные, но верные долгу службы Суханов, Штатнова, Сойкин с коллегами по поручению Грехова проводили изъятие имущества и передачу его на ответхранение Ибнееву в рамках первоначальной проверки по заявлению Ибнеева.Вот вы как считаете, правдоподобная картина? И как будто дел не было поважнее у полицейских, чем без малого сутки мерзнуть в цехе и проводить изъятие имущества и передачу его на ответхранение Ибнееву. Следственный комитет при проведении своей проверки столкнулся с двумя разными историями. Я и иные свидетели говорили одно, а полицейские вместе с Ибнеевым, Черняковым, Михеевым – другое. Как итог, Первоуральский следственный отдел СУ СК России по Свердловской области в марте 2018 года вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по сотрудникам полиции, где в ходе проверки проверялась их причастность к преступлениям, предусмотренным ст. 285, 286, 290, 293 УК РФ – это и халатность, и получение взятки, и превышение должностных полномочий.Насколько я понял, у руководителя Первоуральского следственного отдела СУ СК России Даниса Фазлыева, который и проводил проверку, в конечном итоге не было сомнений в правдоподобности фактов, изложенных мной и иными свидетелями, картина произошедшего ему была понятна. Имущество у меня реально отжали, и без коррупции, по моему мнению, там не обошлось. Его работу я реально видел. Опрашивались свидетели, проводились осмотры незаконно изъятого имущества, назначались экспертизы. Но не дожали – наверное, так было надо. Я вам так скажу, не вдаваясь в детали: я допускаю, что на Первоуральский следственный отдел СУ СК России по Свердловской области оказывалось давление, именно по этой причине я столь глупо выгляжу: СМИ осветили события октября 2017 года, я лично говорил о бесчинствах и произволе полиции, у меня изъяли имущество, а по факту всё заволокитили и замяли. И полиция – образцовые молодцы, и Ибнеев – законопослушный гражданин.– Для понимания ситуации здесь следовало бы вкратце описать произошедшие события прошлого года. Седьмого июня 2017 года я приобрел у компании ООО «Евразийский холдинг» имущественный комплекс – участок земли и цех с административным зданием. Подписал с компанией-продавцом соответствующий договор, произвел оплату с расчетного счета в безналичной форме. Директором и собственником ООО «Евразийский холдинг» является Алик Ибнеев. В этот же день мной был подписан другой договор на оборудование и иное движимое имущество с компанией ООО «КАПИТАЛЪ», ранее собственником и директором которого также был Ибнеев, но в 2014 году компанию переписали на Владимира Гаврилова, который, по словам его же коллег, вероятнее всего, являлся чисто «номиналом». Договор купли-продажи на движимое имущество: станки, сварочные аппараты, крановое хозяйство цеха и прочее – я подписал уже с новым директором Гавриловым. Платить за это имущество я должен был Ибнееву наличными денежными средствами в рассрочку. Чтобы зафиксировать мои обязательства по оплате оборудования, мне предложено было подписать договор займа с Ибнеевым, как будто бы я взял у него деньги в долг, а по мере моих выплат Ибнеев выдавал бы мне соответствующие расписки. В итоге по нашей с Ибнеевым и Черняковым договоренности к концу 2019 года я частями выплатил бы Ибнееву все деньги, получив соответствующие расписки. Так, из 17 млн руб. на сегодняшний день я успел выплатить порядка 6 млн руб., при этом в зачет даже отдал Ибнееву автомобиль.Так вот, 13.10.2017 Ибнеев подал в дежурную часть ОМВД г. Первоуральска заявление о привлечении меня к уголовной ответственности за самоуправство. После этого, как я говорил выше, полицейские, или, как я люблю говорить, «бригада в погонах», вместе с заявителем направились ко мне в цех для изъятия имущества и оборудования. Ибнеев предоставил Штатновой – дознавателю – договор купли-продажи, который стал основанием для передачи моего имущества Ибнееву. Руководитель следственного отдела по г. Первоуральску СУ СК России Данис Фазлыев счел необходимым назначить почерковедческую экспертизу данного договора. Этот договор за номером 05-05/2014 был датирован 05.05.2014. По этому договору Черняков якобы продал, а Ибнеев купил в 2014 году изъятое у меня имущество по списку на сумму порядка 8 000 000 рублей. Я сразу пояснил следствию, что этот договор не может быть подлинным, т. к. я проверял перед сделкой: это имущество на 2017 год было на балансе компании ООО «КАПИТАЛЪ», кроме того, договор между Ибнеевым и Черняковым был выполнен на новых листах бумаги, как будто только что их из пачки достали.В общем, по моим данным, была назначена экспертиза, которая выявила, что подпись в договоре выполнена не Ибнеевым, а иным лицом. Также было установлено, что в договоре от мая 2014 года фигурировали предметы, изготовленные в 2015 и 2016 годах, эти предметы и сам договор изъяты у Ибнеева как вещдок. В общем, установлено, что договор фиктивный. Ибнеев, по моим сведениям, предоставил этот документ (предположительно, заведомо ложный) в ОМВД для изъятия у меня имущества.На всякий случай назначили и экспертизу по договору между мной и ООО «КАПИТАЛЪ» в лице директора Гаврилова. Экспертиза дала однозначный ответ, что договор подлинный, его подписали именно те лица, которые поименованы в договоре как стороны.– Обращался дважды. Я долгое время надеялся, что все образуется само собой, надеялся, что следствие в ходе проверки по фактам, освещенным в материале «Вечерних Ведомостей» «Бригада в погонах», во всем разберется, а прокуратура выявит недоработки следствия и возбудит соответствующие уголовные дела. На самом деле все пошло ровно наоборот. Как это ни странно, по крайней мере для меня, возбудили уголовное дело № 11701650020000964 по ст. 330 УК РФ по заявлению Ибнеева о привлечении меня к ответственности за самоуправство, т. е. за незаконное удержание изъятого у меня имущества. Результаты почерковедческих экспертиз, кстати, приобщены к материалам этого уголовного дела. Сейчас оно приостановлено. Почему не закрыто – не знаю, но приостановлено. Наверное, чтобы доступа к материалам ни у кого из посторонних не было, чтобы статистику не портить. Статистика по раскрываемости преступлений в Первоуральске, насколько я знаю, и так ужасающая. Я общался в конце октября 2018 года с начальником следственного отдела ОМВД г. Первоуральска Ольгой Матеюнс. Она по моей просьбе подняла из архива это уголовное дело и, пролистав его, сообщила мне, что оно приостановлено. Перспективы дела ей не понятны. На мою просьбу об ознакомлении с материалами дела Матеюнс мне отказала, т. к. мой процессуальный статус по делу – свидетель, а значит, видеть и копировать материалы дела я не могу. Все, что могу, – это ознакомиться с протоколом своего же допроса, т. е., по сути, ни с чем.В свою очередь, не дождавшись от следствия каких-то активных действий, поняв, что уголовное дело в отношении сотрудников полиции возбуждать никто не планирует, я написал заявление о привлечении к уголовной ответственности Ибнеева за совершенное им мошенничество. 28.06.2018 я подал заявление в Первоуральский следственный отдел СУ СК России по Свердловской области, ему присвоили номер КРСП 507пр18. По моему заявлению органы СКР начали проведение проверки, но закончить в отведенные на это УПК РФ 30 суток не смогли и поручили провести дополнительные проверочные действия ОМВД г. Первоуральска, КУСП № 28189 от 03.08.2018. Там проверка сошла на нет, полицейские вынесли отказ в возбуждении уголовного дела в отношении Ибнеева.28.09.2018 я подал в Первоуральский следственный отдел СУ СК России по Свердловской области еще одно подобное заявление о привлечении к уголовной ответственности Ибнеева А.Г. (номер КРСП 755пр18), изменив формулировку, просил приобщить к материалам этой проверки те наработки, которые были ранее уже получены по заявлению КУСП № 28189. Итог тот же. Расследовать должным образом не успели, передали по подследственности в ОМВД по г. Первоуральску, где должны вынести очередной отказ в возбуждении уголовного дела. Кстати, отказ по заявлению КУСП № 28189 я обжаловал в прокуратуру, прокуратура вернула в ОМВД материал на доследование, но там снова вынесли отказ. Насколько я понимаю, материалы проверок по двум моим заявлениям будут объединены перед вынесением очередного отказа в возбуждении уголовного дела. Конечно, можно будет снова обжаловать, но в конечном итоге, я предчувствую, прокуратурой г. Первоуральска отказ в возбуждении уголовного дела будет признан законным и круг снова замкнется.Отмечу, что 22.09.2018 я направлял на имя прокурора Первоуральска Андрея Калинина жалобу, в которой просил проверить законность передачи изъятого у меня имущества гражданину Ибнееву, просил проверить законность использования этого имущества аффилированным с Ибнеевым А.Г. юридическим лицом ОАО «ПЗМК» и гражданами Черняковым и Михеевым, на что получил потрясающий ответ. Прокуратура сразу сообщила мне, что отказ в возбуждении уголовного дела в отношении полицейских по материалу проверки КРСП 1246пр-17 законный и обоснованный. Оснований для его отмены не имеется. Я, конечно, имею иное мнение на этот счет, вопроса такого прокурору в принципе даже и не задавал, но смысл ответа мне понятен: «Что бы я ни говорил и ни писал, сотрудники ОМВД “неприкасаемые” и они всегда правы!» Ответ чисто системный, в духе чиновничьего госаппарата. По фактам непосредственно передачи моего имущества дознавателем Штатновой Ибнееву ответ был в том же ключе: передача имущества ответхранителю осуществлена с соблюдением законодательства. Нарушений законодательства нет.– Конечно, нет! Я считаю, что возбуждению не дают ход потому, что оно потянет за собой уже настоящее расследование обстоятельств передачи имущества дознавателем Олесей Штатновой под руководством Дмитрия Суханова и, не исключаю, Грехова. Никогда по своей воле на это «самоубийство» правоохранительная система не пойдет. Таким образом, мы видим замкнутый круг, в котором я, простой гражданин, столкнулся с правоохранительной системой. Система сильнее, чем гражданин, у системы есть ресурсы и инстинкты самосохранения. Интересы системы выше интересов граждан, для защиты которых эта система и создавалась. Это замкнутый круг, из которого нет выхода.– Конечно, собираюсь. Мы уже готовим соответствующие исковые заявления. Тем не менее я допускаю, что и суд встанет на защиту системы, так как её репутация для приспособленцев куда важнее мнения отдельного гражданина.В октябре 2018 года на должность врио начальника ГУ МВД по Свердловской области назначен генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин. Я доподлинно знаю, что Петр Петрович по-настоящему предан идеалам и принципам правоохранительной системы, имеет очень внушительный опыт работы в рядах ГУ МВД Свердловской области и смог бы объективно вникнуть в проблему. Я написал на имя Кривегина письмо, в котором прошу его взять под свой личный контроль сложившуюся ситуацию.Что касается проверки, которую проводил Первоуральский следственный отдел СУ СК России по Свердловской области в отношении действий полицейских, я так скажу: в августе 2018 года на должность руководителя Следственного комитета России по Свердловской области назначен генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский, который пообещал федеральному руководству показать свою «свирепость и зубастость» при возбуждении и расследовании уголовных дел, и особенно – в случае коррупционных преступлений. Богинский, как это известно из СМИ, с первых дней дал понять, что старые договоренности между прежним руководством и политическими и бизнес-элитами он выполнять не намерен. Я думаю пора по-настоящему взяться за расследование преступлений ОМВД г. Первоуральска, больше за Грехова просить некому, да и не у кого. А что касается руководства ОМВД г. Первоуральска, я думаю, на эти должности должны претендовать более достойные люди.