Константин Строганов: «Урал я полюбил всем сердцем»

На награждении молодых сотрудников в ГУ МВД

На чемпионате свердловского полицейского главка по зимней рыбалке подразделение Константина Строганова заняло почетное первое место. Лидерские показатели ведомство всегда демонстрировало и в ходе оперативной деятельности.





«Синие», воры в законе, криминальные авторитеты – за последние 7 лет Константин Строганов был для них настоящей угрозой в Свердловской области. На фото – вор в законе из Белоруссии Олег Герасимович по кличке Муму (слева)



Задержание «оружейного барона» Буланичева, у которого обнаружили целый арсенал, включая гранаты и взрывчатку

Сергей Максимов занял должность начальника свердловского ОБОП после повышения Константина Строганова до замначальника УУР, переняв традиции и сохранив коллектив.



На чемпионате мира по футболу в Екатеринбурге



Тот самый арсенал Буланичева. Гранаты были впоследствии утилизированы взрывотехниками на ближайшем поле.

– Тем, что здесь очень целеустремленные и любящие свою работу люди. Я работал в великолепном коллективе, с которым буду продолжать общение, с этими людьми я определенную часть жизни провел, они поддерживали меня, были рядом, в определенные моменты не бросили, и самое главное – были единомышленниками. Здесь открылись новые технические возможности, иное отношение к работе личного состава. И что еще немаловажно – поддержка руководства, в частности Михаила Анатольевича Бородина. Никогда не было такого, чтобы он говорил: «Сюда не лезьте, этого не делайте» – такого никогда не было. Когда мы выбирали тему для разработки, нам никто не мешал. В плане преступности здесь яркие личности, по ним работать интереснее. Возможно это специфика региона.– То же самое можно сказать и про меня. Более того, у меня в семье частичка Урала – здесь у меня родилась дочка, она уроженка Екатеринбурга.– Да. Как я уже сказал, Урал я полюбил всем сердцем. Первое, из-за чего я оставляю семью в Екатеринбурге, – супруге проще здесь в бытовом плане: хорошая школа рядом, детский сад рядом, тренировки в шаговой доступности. У детей тут свои друзья, и взять их сорвать с места и увезти в Москву объективно будет не правильно. И второе – мне на новом месте понадобится время, чтобы вникнуть в работу, разобраться в ней, и думаю, что первый год мне будет не до того, чтобы решать какие-то моменты бытовые. Мне будет спокойнее, что у них здесь все хорошо и спокойно.– Вот я приеду туда, и думаю, что мне поставят определенные задачи. Направление то же – осуществление оперативно-розыскной деятельности, но со своей спецификой. Мне надо вникнуть, понять. То, что нужно делать, мне понятно, но объемы на данный момент я не представляю. Прежде всего, это будет работа. Такая же оперативная работа, которой я занимался до этого.– Люди разные работают в полиции, и то, что там произошло, – это нонсенс. Для меня, что для замначальника уголовного розыска, что для начальника УСБ, насильник останется насильником, вне зависимости, в форме он или без, он такой же преступник.– Три? Их гораздо больше. Ну, конечно, это дело Николая Смовжа (смотрящего за Ревдой. – Прим. ред.), потому что там целая серия заказных убийств. Это банда Михаила Клока и Валерия Поварова. У нас были неплохие реализации по банде из девяти человек, которые торговали изумрудами с Малышевского месторождения, людям реальные сроки дали. Если не ошибаюсь, тот самый большой изумруд сейчас в Гохране России, его оценили в несколько миллионов рублей. Интересные были разработки по «черным риелторам», когда мы раскрыли квартирные мошенничества, там под 200 эпизодов. В группе было 16 человек, смогли отработать по 210-й статье УК РФ («Организация преступного сообщества»). Была история с поимкой шести грабителей, которые пытались похитить титановые болванки с завода «ВСМПО-АВИСМА» в Верхней Салде. Они вместе со «смотрящим» по городу начали разбегаться по лесу, мы подключили авиацию с тепловизорами и вычислили их. Ну и ситуация с лесом в Новоуральске, о которой ваше издание рассказывало, когда лесозаготовщики вырубили 100 тысяч кубометров леса и для того, чтобы его перевезти для обработки и продажи, перекопали реку Шишим. Точка в этом деле еще не поставлена, и я уверен, ребята доведут его до конца.Была интересная история в 2013 году в Сухом Логу. Я тогда лично разрабатывал группу грабителей, которую мы в итоге задержали: они вскрыли автогеном банкомат в местной больнице, мы погнались за ними, двоих взяли на месте, а третий стал убегать – он разворачивается и стреляет из тэтэшника, одному сотруднику попал в голень, другому в бедро. Всех задержали. Оперативников там же в больнице и подлечили. И конечно, это задержание банды вымогателей, которые под видом бойцов ОМОН похитили бизнесмена Олега Сохранова (ранее упоминался в связях с нижнетагильской ОПГ «Фортуна»). Они требовали с него 15 миллионов рублей за непривлечение к уголовной ответственности за якобы убийство в 2008 году авторитетного предпринимателя Андрея Шатова. Эта же банда потом похитила в Челябинске бизнесмена, и, когда они поехали в Тагил, их задержали на трассе, где должна быть передача денег. Они были на «Газели», на которой Сохранова похитили, мы начали их догонять, они ушли в кювет, отстреливались из УЗИ и автомата Калашникова. Когда мы их в кювет скинули, один в лес убежал, двоих в лесу задержали, и потом в ходе оперативных мероприятий удалось договориться, чтобы убежавший сдался с автоматом и пришел в полицию, с этим автоматом они три разбоя совершили. Сейчас все сидят, всем дали реальные сроки. Мы хорошо отработали вместе с челябинскими коллегами, межрегиональное взаимодействие было на высоком уровне.– Никогда не было страшно, кому страшно, тот у нас не работает. Есть драйв. Помню, когда работали по делу Тунгусова (бывшего вице-мэра Екатеринбурга. – Прим. ред.) и Дударенко (занимал пост руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом. – Прим. ред.) в 2013 году, этого драйва было хоть отбавляй. Когда все шло к логическому завершению и мы вышли на обыск, тут неожиданно следствие затормозилось, и мы не реализовались, а так можно было прицельно отработать по «Коминвесту», когда коммунальная техника приобреталась по цене в два раза выше рыночной. В схеме участвовал небезызвестный Ушаков, принимавший участие в сделках по «Уралвагонзаводу». На днях как раз с ребятами сидели и вспоминали все эти моменты, нюансы, давление, угрозы. И помню, когда мы выходим из ОБОП в первом часу ночи: я, Антон Лапшин, Дима Головко – и Антон говорит: «Блин, ради такого куража стоит работать». Это нормальный, здоровый, профессиональный кураж, который захватывает и стимулирует на работу по новым делам. Из одного дела вылезает второе, из второго еще три.– Я бы не стал выделять какой-либо город. Везде есть свои особенности. Отмечу, например, что в Нижнем Тагиле более жестокие и изощренные убийства и разбои. Когда там был межрайонный отдел ОБОП и потом его расформировали, то бандиты почувствовали вольность, пошла новая волна оргпреступности. Они, по телефону даже разговаривая, обсуждали это, заявляя, что сейчас они хозяева в городе. Но потом там появился Григорий, наш сотрудник, и пять банд за последние два-три года выявил.– Да, он непосредственно этим занимался и довел дело до конца – сейчас все они предстали перед судом, и я надеюсь, все получат суровые сроки.– Нам пока об этом не известно. Но если информация соответствует действительности, то, думаю, изменений не произойдет, потому что он никак на расклад не влияет. Есть определенные лица, которые пытаются на себя пуху набросить и сказать – вот мы с одним, либо с другим вором, либо с третьим. Сегодня они могут говорить, что они с Гули, завтра – что с Гией, послезавтра с Трофой. И это не ради воровского интереса все происходит, тут только личная материальная заинтересованность.– Моему родному коллективу я пожелаю, чтобы они всегда держались вместе. Свердловский ОБОП силен тем, что тут сплоченный целеустремленный коллектив. Оставайтесь точно такими же ребятами, чтобы вас не погубили амбиции, чтобы не было интриг, и тогда все будет великолепно. И даже несмотря на то, что кто-то приходит, кто-то уходит, остается костяк, который сохранит преемственность и традиции.