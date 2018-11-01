Общество
19:55 | 5.11.2018
Фото: ura.ru
«Непосильная обуза для региона»: заявление Глацких раскритиковала вся страна
Топ мнений чиновников и общественников о выходке руководителя Департамента молодежной политики Свердловской области
Напомним, сегодня в Сети появилось видео, где Глацких сделала свое скандальное высказывание. «На сегодняшний день получилось так, что у молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство не просило вас рожать», – заявила Глацких. Так она ответила на вопрос о финансировании детских проектов в Кировграде.
Ранее многие СМИ пытались дозвониться до госпожи Глацких, чтобы взять ее комментарий о выходке на встрече с молодежью и их родителями в Кировграде, однако попытки были тщетны. Дозвониться до Глацких удалось изданию «360», корреспонденту которого чиновница заявила, что «такой фразы не было» (хотя ее высказывание зафиксировано на видео).
«Клевета. Такой фразы в принципе не было. Контекст разговора нужно смотреть и не выдергивать из контекста фразы. Я видео не видела, мне сложно комментировать, что тиражируют, – приводит слова чиновницы «360». – Разговор о программе и проектах, которые мы делаем для молодежи. А вопрос из зала был относительно того, что государство мало дает и делает для молодежи».
И если этим высказыванием госпожа Глацких действительно решила оправдать свое заявление, то получилось только хуже: пожалуй, ситуация, когда можно смело заявить о том, что государство не просит рожать детей, невозможна в принципе. И даже утверждая, что смысл высказывания заключался в том, что дети воспитываются в семье, а уже потом подключается государство, те самые «вырванные из контекста», как заявила сама Глацких, высказывания краше не становятся. Короче говоря, важно понимать: невозможен ни один контекст, при котором высказывание Глацких выглядело адекватным и положительным.
Впрочем, по словам очевидцев данного выступления, никакого вырывания из контекста на самом деле нет - все было сказано прямо. По словам председателя общешкольного родительского комитета посёлка Левиха Евгении Ковалевой, Глацких ответила ровно так, как это было показано в новостном сюжете. «Это не была вырванная из контекста фраза. Это был прямой ответ чиновницы на мой вопрос. Я была в шоке. Мы просили о том, чтобы власти помогали талантливым детям, и теперь произошло полное разочарование от случившегося», — сказала Евгения Ковалёва в беседе с URA.RU.
Возможно, хорошим оправданием заявления Глацких на рабочей встрече в Кировграде могла бы стать цитата из интервью чиновницы «Областной газете», где она сказала: «У меня семь классов школы – именно в голове. На бумаге, понятно, есть аттестаты девятого и одиннадцатого классов. Я даже сдавала выпускные экзамены. Но не ходила в школу. Прийти к концу одиннадцатого класса из, по сути, седьмого… А смысл?» Тогда бы, в принципе, и вопросов никаких не возникло.
Кстати, на той же встрече в Кировграде Глацких заявила, что у чиновников «трехкопеечные зарплаты», и вспомнила, что мероприятия стоят денег – и после этого нельзя не упомянуть ее «Кибердружину», в рамках которой волонтеры якобы ищут экстремистские посты в социальных сетях, а потом отправляют эту информацию в правоохранительные органы, но до настоящего момента никакой активной деятельности у «Кибердружины» замечено не было – зато грант от Департамента молодежной политики Свердловской области у проекта есть.
А насчет плохой зарплаты – ну, это особенно забавно, учитывая, что, как пишет sports.ru, по официальным данным, в 2016 году декларированный доход Глацких – без учета зарплаты – составил 4,3 млн рублей, в 2017-м – 1,5 млн рублей, в собственности чиновницы два земельных участка по 533 кв. м и 900 кв. м, квартира площадью 116 кв. м и гараж. Также в ее пользовании две квартиры по 100 кв. м и автомобили Mercedes ML350 и «Лада-212140».
Кстати, как мы уже писали ранее, в то время как госпожа Глацких утверждает, что государство ничего не должно детям, сама она, по словам источников, близких к Департаменту молодежной политики, использует государственные средства в отношении своих детей с удовольствием. По слухам, водитель госпожи Глацких – в свое рабочее время и рабочее время Департамента молодежной политики – возит ребенка чиновницы с богатой фантазией в бассейн и детский сад на служебном автомобиле. Также поговаривают, что по воле Глацких ее служебный водитель возит чиновницу по выходным в Нижний Тагил – и поездки эти никак не связаны с работой. А бензин для автомобиля служебного водителя Глацких, как вы понимаете, оплачивает государство.
Тем временем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не спешит с выводами и пока решился лишь выразить сожаление по поводу высказывания госпожи Глацких. «Судя по опубликованному видеоролику, руководитель Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, выступая в Кировграде, допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи. Я запрошу полную запись выступления, чтобы спокойно разобраться и сделать выводы», – заявил Куйвашев. Также он отметил, что не может согласиться с мнением, озвученным Глацких на опубликованной записи в Интернете.
Однако многие поступок свердловской чиновницы осудили. Так, сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в «Твиттере» написал: «С такими директорами департаментов молодежной политики, как в Свердловской области, у нас вообще рожать перестанут. Возможно, этому директору дети – обуза лишняя. Но стране они нужны. Не те слова, не те мысли, не тот директор». А первый замглавы комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова отметила, что слышать высказывания, подобные словам Глацких, стыдно и больно. «Безусловно, подобные места должны занимать компетентные люди, состоявшиеся в жизни, готовые делиться своим опытом с молодежью», – приводит слова Гумеровой о выходке Ольги Глацких РИА «Новости».
Через сетевое издание «ПолитЭксперт» лидер «Национального родительского комитета» Ирина Волынец сообщила о том, что организация выступает с заявлением в адрес правительства Свердловской области о том, что эту женщину нужно освободить от занимаемой должности. «Данная чиновница является для региона, судя по всему, какой-то непосильной обузой. Если она так ненавидит молодежь и детей, то пусть она со своей семьей как мать разбирается как хочет, а такой департамент она просто не имеет права возглавлять», – цитирует Ирину Волынец «ПолитЭксперт».
С позицией «Национального родительского комитета» солидарен и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. «В этой ситуации надо освобождать должность, потому что становится ясно, что человек на старте не понимает, чем он занимается и зачем он сюда пришел, – приводит слова Ройзмана «Национальная служба новостей». – Мало того, он делает такие высказывания, которые дискредитируют власть в целом и показывают некомпетентность, к тому же подрывают всю политику по демографии». Кстати, схожей позиции придерживается член Общественной палаты региона Александр Усольцев. Призывы уволить Глацких также заполонили социальные сети, где масса пользователей, шокированных высказыванием чиновницы, делятся своими впечатлениями от увиденного.
Впрочем, как ни странно, радикально настроены далеко не все, некоторые даже пытаются оправдать выходку чиновницы с богатой фантазией. Так, например, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что руководство Свердловской области должно лишь сделать выговор чиновнице. «Сейчас многие накинутся на эту чиновницу, но мне кажется, что она не совсем правильно и точно выразилась и имела в виду что-то другое, – приводит слова Свищева РИА «Новости». – Думаю, что она должна немедленно извиниться перед ребятами, с которыми она общалась, а руководитель региона должен сделать ей замечание, может быть даже выговор. Ее задача как раз молодежь стимулировать, вовлекать в различные программы, привлекать инвестиции от руководства области».
А депутат Госдумы Дмитрий Ионин напомнил о том, что в свое время государство дало самой Глацких многое – возможность реализовать себя в спорте, стать олимпийской чемпионкой, занять нынешнюю должность и доступ в высокие кабинеты. «Одного оно ей не дало – понимания, что нельзя так к людям относиться на посту, где как раз нужно заботиться о детях и молодежи, а не отвечать: "Мы вам ничего не должны", – отметил Ионин. – Ровно от такой "молодежной политики" в стране появляются расстрелы в Керчи, теракты в Архангельске, молодежь на несанкционированных митингах, АУЕ и другие подобные проявления».
Возмутили слова Глацких и защитника традиционных ценностей, депутата Госдумы РФ Виталия Милонова. «Государство как раз просит людей рожать, оно не просит таких безответственных людей становиться чиновниками. Такими заявлениями она делает невербальный аборт. Она должна из кожи вон лезть, чтобы помочь тем, кто рожает», – приводит слова депутата URA.RU.
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев в беседе с ИА REGNUM заявил, что он и его коллеги считают высказывание госпожи Глацких крайне некорректным. «Со своей стороны хотели бы отметить, что государство всегда заботится о своих гражданах, обеспечивает конституционные гарантии и выполняет социальные обязательства», – отметил Бугаев. В пресс-службе Росмолодежи также заявили, что удивлены высказыванием директора Департамента молодежной политики Свердловской области и считают его некорректным.
Также пресс-служба партии «Единая Россия» привела слова члена президиума Генсовета «Единой России», депутата Госдумы Алены Аршиновой, которая выразила уверенность, что «руководство Свердловской области адекватно отреагирует на такие грубые ошибки своих подчиненных и не допустит их впредь». По мнению Аршиновой, Глацких своим высказыванием продемонстрировала собственную некомпетентность и полное незнание государственной политики, главной ценностью которой является человек и его благополучие.
Смелым высказыванием Глацких шокированы и свердловские общественники. Так, по мнению руководителя Свердловской региональной молодежной общественной организации «МАЙ» Гузель Аиткуловой, стыдно и страшно жить в стране, в которой чиновники, занимающие руководящие должности, без зазрения совести позволяют себе такие выходки. «На самом деле ситуация такая: молодежь, к сожалению, в большинстве своем как раз считает, что государству попросту все равно на них – думаю, этому как раз способствует такое поведение чиновников», – считает Аиткулова. Также она напомнила о том, что госпожа Глацких уже становилась участницей скандалов: позволяла себе неуважительное отношение к законам РФ, неуважительное отношение к деятельности общественных организаций. По мнению Аиткуловой, отсутствие реакции на прошлые выходки попросту развязало ей руки – ощущение вседозволенности у чиновников становится нормой.
Напоследок – к вопросу о выходках Глацких. Это далеко не первый случай, когда на ее не совсем адекватные действия следовало бы обратить внимание, но, к сожалению, делали это немногие. Чего стоит наш материал о том, как директор Департамента молодежной политики Свердловской области пыталась рулить общественной организацией и без стыда называла имя конкретного человека, которого нужно сделать руководителем региональной «Юнармии» (мы писали об этом здесь). На этом Глацких не остановилась и обязала сотрудников Департамента молодежной политики Свердловской области организовать нелегитимный слет «Юнармии» (об этом мы писали здесь). Но заявление о том, что молодежь не нужна государству, на сегодняшний день, пожалуй, можно назвать апогеем карьеры Глацких. Остается только надеяться на то, что хуже уже не будет. Так, Ольга Глацких ясно дала понять, что, несмотря на занимаемую в настоящий момент должность, молодежью она заниматься, видимо, не планирует и рожать детей не советует.
Редакция «Вечерних ведомостей» намерена направить запрос в администрацию президента, губернатору Свердловской области и в областную прокуратуру – на проверку соответствия нынешнего директора Департамента молодежной политики Свердловской области занимаемой должности.
Ксения Нигамаева © «Вечерние Ведомости»
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