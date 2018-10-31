Ни любви, ни тоски, ни «Ленд Крузера»

Руководитель аппарата Екатеринбургской городской думы Светлана Григорьева сохранит свою должность, несмотря на то, что ранее её причисляли к лагерю Владимира Тунгусова. Чиновница негласно договорилась о сотрудничестве со спикером ЕГД Игорем Володиным, пообещав ему свою поддержку в аппаратных войнах. Взаимодействие выгодно обеим сторонам: Григорьева сохраняет работу, а неопытный в делах организации парламента Володин получает отличный инструмент в борьбе со своим замом Виктором Тестовым, который пытается оказывать влияние на принятие решений.Начальник ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу Эдуард Воронин, в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела о превышении должностных полномочий, может лишиться имущества. По слухам из полицейской среды, в настоящее время активно изучается наличие у него и его семьи дорогостоящей недвижимости (речь идет о приобретении/строительстве коттеджа и иных помещениях) и транспортных средств (ранее он ездил на «фаршовом» «БМВ X5», но после того, как ФСБ начала кампанию по изобличению оборотней в погонах в ОБЭП, пересел на «Ниву»). В случае если майору не удастся доказать, что расходы в сумме превышали совокупный доход за три года, то будет поставлен вопрос об обращении имущества в доход государства. Так, очевидно, придется доказывать наличие у отца Воронина внедорожника Toyota Land Cruiser 200, купленного у одного из известных обнальщиков города.В прошлом выпуске слухов мы рассказывали о том, что в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу намечается крайне острая нехватка оперуполномоченных. За лето этого года из подразделения уволилось три сотрудника, а за октябрь – уже четыре. Теперь же выяснилось, что на уходящей неделе рапорт написали еще двое сотрудников – один увольняется (по некоторым данным, работал в аналитической службе), а второй переводится в полицию Верхней Пышмы. Таким образом, в ОЭБиПК на 1,5-миллионный город остается лишь 30 оперативников. Оставшиеся сотрудники теперь опасаются, что они могут остаться без отпусков, а нагрузка возрастет еще больше.«Федеральная грузовая компания» угрожает уйти из Свердловской области. В последние недели она стала объектом пристального внимания правоохранителей. По слухам, в офисе «ФГК» были проведены обыски, силовики истребовали личные дела и кадровые анкеты всех 1800 сотрудников местного филиала (бедные кадровики их три дня копировали).Инициатор атаки – депутат Государственной думы Дмитрий Ионин, который обвиняет компанию в нарушениях, не позволяющих им пользоваться существенными налоговыми льготами, которые те получили еще при губернаторе Александре Мишарине. В ответ руководство «ФГК» решило обратиться за помощью к областным властям, в приватных разговорах высказывая граничащие с угрозами заявления, что в случае продолжения давления перевезут предприятие в другой регион.Депутаты гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий и Михаил Матвеев обиделись на своих коллег. Их как членов команды Тунгусова убрали из процесса распределения портфелей в ЕГД, несмотря на прошлый статус – оба когда-то были вице-мэрами и поэтому считали, что им обязаны дать руководящие должности. «Они, видимо, считают, что быть рядовыми депутатами не их уровень», – говорят их коллеги и отмечают, что Крицкий и Матвеев просто перестали появляться в думе.Правительство Свердловской области объявило ревизию деятельности Олега Кагилева – топ-менеджера Управления капитального строительства. По слухам из кабмина, проверке подверглись все заключенные УКС контракты и договоры начиная с 2016 года. В случае выявления нарушений, обещают ревизоры, данные будут переданы силовикам, которые уже изучают Кагилева на предмет его причастности/непричастности к вымогательству взятки у одного из подрядчиков.2019 год будет крайне непростым для бизнесменов, занимающихся лесозаготовками в Свердловской области. По слухам, в региональной прокуратуре намерены вплотную заняться инициированием расторжения договоров аренды лесных участков с крупными арендаторами, которые в ряде случаев имеют тесную связь с действующими либо бывшими чиновниками Департамента лесного хозяйства.Собранные материалы также будут переданы в ГУ МВД для принятия решений относительно законности/незаконности рубок, при этом часть из них уже находится на рассмотрении, и до конца года будет известно о первых результатах.По информации из силовых ведомств, стоит ожидать радикальных решений по некоторым арендаторам, занимающимся вырубкой на территории Свердловского лесничества (Заречный, Каменский район, Белоярка) и Шалинского лесничества. В неофициальных разговорах звучат фамилии неких Сарафановых и Ефтиных – самых крупных лесопользователей на территории Староуткинского, Шалинского и Илимского участковых лесничеств.В медицинских учреждениях Екатеринбурга собираются устанавливать металлоискатели. Об этом говорят в руководстве нескольких больниц столицы Урала. Якобы поводом стали события в Керчи, где школьник расстрелял учеников учебного заведения, пройдя в здание с оружием.Как говорят слухмейкеры, инициатива пришла снизу. Врачи и младший медицинский персонал хотят ощущать себя в безопасности и не позволить проникнуть в лечебное учреждение злоумышленникам. Эту мысль они донесли до руководства, которое уже передало ее в администрацию Екатеринбурга. Вопрос только в деньгах и намерениях мэрии найти средства.С 1 января в Свердловской области должна начаться «мусорная реформа». Вроде бы три округа уже поделены между региональными операторами и проблем с запуском программы не должно быть.Вот только слухмейкеры в этом не уверены, они утверждают, что ООО «Компания "Рифей"», занимающееся Северным округом, решило прихватить себе и Восточный округ, куда входит Екатеринбург и где региональным оператором выбрана «Спецавтобаза». Причем сплетники утверждают, что «Рифею» вполне реально захватить «жирный» округ, ведь за ними стоят известные бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров, имеющие лояльность со стороны областного правительства.Поговаривают, что уже на высшем региональном уровне согласована передача им Восточного округа, правда, без официального сложения полномочий «Спецавтобазы». Она, как и планировалось, будет вывозить мусор, просто денежными потоками будут заведовать люди Бикова и Боброва.Представители «Спецавтобазы» не собираются с поднятыми руками сдаваться Бикову и Боброву в лице «Рифея». Поэтому они сейчас ищут защиты у специалистов, связанных с противниками региональной власти, в том числе и у остатков лояльных бывшему первому вице-губернатору Владимиру Тунгусову, которых в администрации Екатеринбурга осталось предостаточно.До начала «мусорной реформы» – до 1 января 2019 года – осталось два месяца. В эти дни слухмейкеры предрекают полномасштабную войну «области» и «города».Счетная палата проверит эффективность деятельности «Титановой долины». С данной инициативой обратились депутаты Заксобрания Свердловской области. Но проверка ждет не только саму ОЭЗ, но и ее руководство. Причем довольно серьезная.Как утверждают слухмейкеры, в кабинете министров Свердловской области у гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова оказалось много врагов. Они, возможно преследуя личные интересы, довели информацию о возможной неэффективности ОЭЗ до губернатора Евгения Куйвашева. Это дало ожидаемый эффект. Проверять будут не только эффективность деятельности «Титановой долины», руководству ОЭЗ придется отчитаться за каждый рубль, который был потрачен на обеспечение деятельности экономической зоны.В компетентные органы готовится коллективный иск инкассаторов уральского представительства Сбербанка. Сотрудники недовольны условиями работы, считая, что их условия труда не улучшаются, а здоровье, наоборот, ухудшается – некоторые уходят из Сбербанка инвалидами.Как говорят слухмейкеры, инкассаторы собираются писать письма с жалобами на имя президента и председателя правления Сбербанка России Германа Грефа, председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и даже президента России Владимира Путина. Всем им будут отправлены жалобы на реальное положение дел в Сбербанке, на ситуацию, когда граждане теряют здоровье в службе инкассации, а организация не готова менять условия труда.Директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, по слухам, приняла решение уволить с поста подведомственного ей учреждения руководителя «Регионального центра патриотического воспитания» Игоря Родобольского. Сам Герой России, участник войны в Афганистане и на Северном Кавказе, по информации из его окружения, мягко сказать, обескуражен появившейся информацией. Из каких соображений Глацких решила убрать с поста директора уважаемого человека (в случае, если сведения достоверны), неизвестно.