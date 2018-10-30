Перевозчиков оставили без пассажиров

10:27 | 1.11.2018

Рынок общественного транспорта в Екатеринбурге отдают новичкам

Результаты очередного конкурса на организацию перевозок жителей Екатеринбурга общественным транспортом закончились скандалом. Открытый конкурс проводился администрацией города, и, по мнению большинства участников, имеет место нечестная игра мэрии в пользу одного из перевозчиков. Они уже написали жалобы в Управление антимонопольной службы Свердловской области, однако этим дело может не ограничиться – судя по развитию ситуации, следующий ход – за Следственным комитетом.



Администрация Екатеринбурга подвела итоги конкурса по осуществлению регулярных перевозок пассажиров по популярным у горожан маршрутам: №014 «Академический – ДМБ №9», №021 «7 Ключей – ст. Шарташ», №016 «Академический – Южная Подстанция», №083 «Монтажников - ЖК Светлый». Начальная цена контракта составляла 27 миллионов 266 тысяч рублей. За эту сумму победитель конкурса должен осуществлять регулярную перевозку пассажиров по указанным маршрутам до 30 июня 2019 года – то есть до последнего дня работы городских перевозчиков по действующей маршрутной схеме. С 1 июля 2019 года в Екатеринбурге должна заработать новая маршрутная сеть.



На открытый конкурс заявилось 7 перевозчиков. Среди них как известные участники рынка – ООО «Уралтрансгрупп» (в настоящее время обслуживает те самые маршруты №№ 014, 016, 021, 083), «Крона-М» (№0150 «Драмтеатр Екатеринбурга – Берёзовский»), ООО «Ю-Ви-Эй-Транс» (№№ 2, 19, 37, 011, 018), так и те, которые не на слуху – ООО «Автокомп», ООО «Автобусный центр», ООО «Авто-Плюс» и ООО «Лекс Авто».



Вскрытие конвертов с заявками состоялось в администрации Екатеринбурга 22 октября, рассмотрение и оценка заявок 25 числа. Комиссию по рассмотрению заявок возглавлял Вадим Павловских – заместитель начальника Департамента экономики мэрии, зампредседателя комиссии – и.о. начальника отдела муниципального заказа Дмитрий Меньшиков.



Как посчитали члены комиссии, из 7 заявок, соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации лишь одна – компании «Лекс Авто», которая создана всего три года назад, тогда как, к примеру, ООО «Уралтрансгрупп» и ООО «Ю-Ви-Эй-Транс» имеют солидный опыт в сфере пассажирских перевозок. Остальные 6 заявок были отклонены, что происходит крайне редко.



Сложившаяся ситуация вызвала справедливое возмущение у перевозчиков. Так, «Лекс Авто» лишь незначительно снизил цену контракта до 27,1 миллионов рублей (эти средства мэрия будет обязана заплатить победителю в случае подписания контракта). Остальные же её снизили в миллионы раз, предложив от одного рубля до одной копейки (осознавая социальную роль перевозок и свой небольшой, но стабильный заработок), а кто-то и вовсе ушел в минус. То есть бюджет (средства выделяются из казны города, читай – из наших с вами кошельков) может сэкономить баснословную сумму, но на настоящий момент сделано все возможное, чтобы один из перевозчиков получил выделенную сумму в 27 миллионов.



Сомнительны и основания отклонения заявок ООО «Уралтрансгрупп», ООО «Автокомп», ООО «Автобусный центр», ООО «Авто-Плюс» – участники комиссии отказали им в связи с отсутствием выписки из ЕГРЮЛ или засвидетельствованной в нотариальном порядке копии такой выписки. Между тем, там имелись выписки с электронной цифровой подписью из интернет-банка, что, по сути, приравнивается к оригиналу. У ООО «Ю-Ви-Эй-Транс» отсутствовала личная подпись и печать в сведениях об объекте закупки, а у ООО «Крона-М» отсутствовали изменения к Уставу – лист о внесении изменений в учредительные документы оказался удален неизвестными.



Как рассказал корреспонденту издания представитель ООО «Крона-М», на момент подачи заявки и при вскрытии в присутствии членов комиссии и перевозчика этот лист там был – его туда вкладывало руководство предприятия, которое более чем заинтересовано в победе своей компании в конкурсе.



«Заявка была из 30 листов, все листы пронумерованы, прошиты. Когда мы узнали об основаниях отказа отклонения заявки, то просмотрели видеозаписи с камер наблюдения, установленных в офисе, чтобы убедиться, что это не наша ошибка. Но нет, мы убедились, что лист был на месте, больше к конверту никто не прикасался. Приехали в комитет по транспорту, попросили свою заявку свою, смотрим: свидетельство о регистрации на месте, ИНН тоже, затем должен быть лист о внесении изменений в устав, но его нет! Начали нумерацию проверять: 10, 12, 13, 14 и так далее, то есть одного листа нет, но я туда вкладывал его, 100%. Его оттуда просто кто-то изъял!», – рассказывает представитель ООО «Крона-М».



Перевозчик намерен обращаться в Управление антимонопольной службы по Свердловской области, чтобы опротестовать результаты конкурса. Между тем, в действиях неустановленных пока должностных лиц администрации Екатеринбурга формально усматривается как минимум две статьи УК РФ: ст. 286 («Превышение должностных полномочий») и ст. 293 («Халатность»). Данное обстоятельство является как минимум поводом для организации доследственной проверки сотрудниками Следственного комитета.



Другие перевозчики, чьи заявки также были отклонены, уже подготовили соответствующие жалобы в УФАС.



«Всем же очевидно, что заявки отклонены по формальным основаниям. Я понимаю, что у чиновников дети, жены, им и самим кушать хочется, и близких на моря свозить, но зачем же доходить до беспредела? У нас не лихие 90-ые. Они с одной стороны заявляют о реформировании маршрутной сети, а с другой проводят её откровенно цинично, вот такими механизмами. Потеряют от всего этого в итоге горожане, в том числе и на качестве оказываемых услуг», – размышляет один из игроков транспортного рынка.



Действительно, у ряда участников конкурса почти новая техника (0 до 3 лет), с авто информаторами и площадками для инвалидных колясок, за которые начисляются дополнительные баллы при подведении итогов конкурса . Более того, транспорт у конкурсантов был зеленого цвета (ранее администрация Екатеринбурга поставила условие перед частными перевозчиками, рассчитывающими получить муниципальные контракты на перевозку горожан по маршрутам общественного транспорта выкрасить все автобусы в зеленый цвет).



Будут отменены результаты открытого конкурса или его признают состоявшимся, будет известно в ближайшее время. Теперь все зависит от позиции УФАС и судебных органов. И, не исключено, правоохранительных.



В связи указанными выше обстоятельствами, редакция обращается к руководителю Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области Михаилу Богинскому, прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову и временно исполняющему обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области Петру Кривегину рассмотреть вопрос об организации проверочных мероприятий в отношении неустановленных сотрудников Администрации города Екатеринбурга с целью привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности. О результатах официальных проверок редакция дополнительно ознакомит читателей и будет следить за развитием событий.