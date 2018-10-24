Урал превращают в пустыню

После себя лесовозы оставляют грязевые непроходимые дороги, по которым не проехать ни грибникам, ни отдыхающим.



Последний приговор за незаконную рубку (по ч.1 ст. 260 УК РФ) в Белоярском райсуде выносили в 2013 году. Местного жителя осудили за рубку четырех берез и двух тополей, назначив ему наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. С того времени, согласно картотеке судебной инстанции, ни одного приговора по ст. 260 УК РФ вынесено не было. В Заречный райсуд и вовсе не поступало уголовных дел по данной статье.Данное обстоятельство вовсе не означает, что лесозаготовщики на территории, подведомственной ГКУ «Свердловское лесничество» (отвечает за лесные участки в Белоярском городском округе, Заречном, Верхнем Дуброво, поселке Уральский и Каменском районе) проявляют дисциплинированность. Скорее, это показатель неудовлетворительной работы сотрудников данного учреждения и оперативников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Заречного, в чью компетенцию входит выявление и пресечение нарушений лесного законодательства.По причинам, известным лишь узкому кругу лиц, дела даже при наличии (формальных признаков) уголовной составляющей переводятся в разряд административных, тогда как на территории других лесничеств ситуация показательно иная. К примеру, за период с 2015 года по сегодняшний день Шалинский райсуд вынес 24 обвинительных приговора по ст. 260 УК РФ, еще два уголовных дела находятся на стадии рассмотрения. Серовский районный суд за тот же период вынес как минимум 11 обвинительных приговоров, Тавдинский – 10.Редакции veved.ru стало известно о нескольких фактах незаконных рубок на территории ГКУ «Свердловское лесничество».Так, в 2014 году недалеко от населенного пункта Верхнее Дуброво бывшим руководителем Белоярского сельского лесхоза Татьяной С. была задержана группа лиц, причастная к незаконной рубке в лесах, арендованных Мезенским совхозом. По данным издания, деревья валили под руководством местного бизнесмена под прозвищем «Башкир». За незаконную рубку никого не наказали. В Белоярке тогда ходили слухи, что вопрос «порешали» за 300 тысяч рублей, а вырубленная древесина по документам стала «ветровалом», то есть получилось так, что государству ущерб не нанесен. Известно при этом, что на место тогда в силу своих должностных обязанностей выезжал главный специалист по охране и защите леса ГКУ СО «Свердловское лесничество» Алексей Бутаков (в 2016 году избран депутатом думы Белоярского городского округа).В июне 2016 года главным специалистом охраны леса ГКУ СО «Свердловское лесничество» была обнаружена незаконная рубка 80 кубометров лесных насаждений (преимущественно сосны), в квартале 18 выделе 10 Режиковского участка Режиковского участкового лесничества бригадой одного из арендаторов, причисляемых к «середнячкам». О выявленном правонарушении было сообщено в правоохранительные органы и директору компании-арендатора. В этот же день следователем СО МВД России «Заречный» с участием управляющего составлен протокол осмотра происшествия. Уголовное дело также не было возбуждено, но, по информации издания, арендатор после проверки обращался к своим знакомым с просьбой одолжить ему полмиллиона рублей на решение щекотливого вопроса. Судя по всему, вопрос тогда удалось замять.Тогда же, в 2016 году, в поселке Рассоха жители задержали лесовоз с краденым лесом, вызвали полицию, но уголовного продолжения этот факт так и не получил. Можно предположить, что лесозаготовщики воспользовались своими связями в силовой среде.По информации, требующей проверки, Алексей Бутаков в силу занимаемой должности был знаком со старшим оперуполномоченным ОБЭП Заречного майором Александром Писариком (также в 2015 году он временно исполнял обязанности начальника ОЭБиПК Заречного). Подразделение ОЭБиПК, напомним, отвечает как раз за выявление и пресечение незаконных рубок. В ноябре 2017 года Писарик был уволен из органов внутренних дел по результатам служебной проверки в связи с систематическим нарушением служебной дисциплины.Зимой 2017-2018 годов бригада лесорубов вырубила несколько сотен кубометров леса в 33 и 17 квартале Косулинского лесничества недалеко от туристических баз, расположенных на берегу Белоярского водохранилища.Согласно проекту освоения лесов, на делянке разрешено вырубать 25% леса (по целевому назначению участок относится к защитным лесам – это наиболее ценные леса, включающие в себя лесопарковые зоны, защитные лесонасаждения вдоль дорог и водоохранных объектов, а также леса рекреационного значения, предназначенные для отдыха населения), а по факту вырублено значительно больше, что уже считается незаконной рубкой. Образно говоря, вместо положенных к вырубке 100 сосен, вырубалось 150.Лесной участок здесь арендует самое крупное лесозаготовительное предприятие в Белоярке – ООО «Желдорпуть» бизнесмена Михаила Керимова, но в его окружении заявляют, что бригады коммерсанта там не работали. По неофициальным данным, участок был передан в субаренду либо Алексею Бутакову, либо связанным с ним лицам. Данное обстоятельство, если факт соответствует действительности, гарантировало неприкосновенность лесорубам в случае выявления правонарушения.Если в последующем силовикам удастся доказать причастность Бутакова к незаконной рубке, то уже будет второй случай за последний год, когда сотрудник лесничества становится фигурантом уголовного дела. Так, в мае этого года Шалинский районный суд вынес приговор по делу о незаконной рубке более 270 куб. м деревьев. Виновным признан бывший лесничий Шалинского лесничества Евгений Жданов, которого приговорили к трем годам лишения свободы условно.Также требует проверки информация о незаконной вырубке леса едва ли не в промышленных масштабах в 2017 году в 54 квартале около поселка Режик. «Делянку там выделяли белоярскому участку «Уральской базы авиационной охраны лесов» (подразделение возглавляет Эдуард Ярулин). Вырубали сосны под столбы, и не удивлюсь, если лишнего нарубили. По этой истории было бы неплохо потрясти лесничего Ивана Соловьянова и того же Бутакова», – рассказывают собеседники издания, пожелавшие остаться анонимными.В мае 2018 года стало известно об увольнении Бутакова и о возбуждении в отношении него уголовного дела по ст. 285 УК РФ. Следственными органами действия Бутакова квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности.Согласно материалам дела, Бутаков, находясь в офисе лесозаготовительного предприятия ООО «Пилотех», обратился к директору компании Алексею Рудому с просьбой займа денежных средств в размере 500 000 рублей для личных целей. Рудой согласился и распорядился перевести денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «Пилотех» на личную сбербанковскую карту Бутакова. Возврат долга в полном объеме, согласно взаимной договоренности, Бутаков должен был возвратить в течение года с момента займа.Далее у Бутакова., осведомленного о том, что в отношении ООО «Пилотех» проведены проверочные мероприятия и составлены акты осмотров мест рубок, по которым выявлены нарушения правил лесозаготовки на сумму не менее ста тысяч рублей, возник преступный корыстный умысел на незаконное обращение денежных средств в свою пользу в счет займа денежных средств. Бутаков составил без каких-либо законных и обоснованных оснований, от своего имени претензионное письмо, в котором указал, что проведены осмотры мест рубок ООО «Пилотех» по результатам которых выявлены нарушения, при этом умышленно, необоснованно завысил сумму неустойки до 406 с лишним тысяч рублей, после чего направил данное претензионное письмо в адрес ООО «Пилотех».После этого, Бутаков составил опять же от своего имени претензионное письмо в котором указал, что проведены осмотры мест рубок ООО «Пилотех» по Белоярскому участку Режиковского участкового лесничества, по результатам которых выявлены нарушения, при этом умышленно, необоснованно занизил сумму неустойки до 58 тысяч 593 рублей, после чего прибыл с указанным претензионным письмом в офис ООО «Пилотех», где в ходе встречи с Рудым сообщил, что может уменьшить претензионные требования с 406 тысяч до 58 тысяч рублей, а разницу претензионных требований потребовал зачесть в качестве своих личных долговых обязательств, а также прекратить право требования возврата остальной части займа денежных средств у ООО «Пилотех» на общую сумму 500 000 рублей.Рудой, не осведомленный о реальном размере выявленных нарушений по лесозаготовке древесины, введенный в заблуждение Бутаковым относительно размеров претензионных требований, понимая, что Бутаков является должностным лицом и осуществляет проверочные, претензионные и иные контролирующие мероприятия в отношении деятельности ООО «Пилотех» и может в случае отказа от его предложения организовать или произвести проверочные действия, которые негативно повлияют на деятельность ООО «Пилотех», согласился принять предложение Бутакова и зачесть разницу сумм денежных средств по претензионным письмам в качестве погашения долга Бутакова на общую сумму почти 350 тысяч рублей, а также отказался от права требовать оставшуюся сумму займа денежных средств на общую сумму 500 000 рублей.Обвиняемый Бутаков вину в совершенном преступлении признал полностью, раскаялся и согласился с прекращением уголовного дела и назначением судебного штрафа, ходатайство о которых подавали адвокаты в ходе предварительного расследования. В результате суд принял решение о прекращении уголовного преследования Бутакова на основании статьи 25.1 Уголовно–процессуального кодекса РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере сто тысяч рублей.Добавим, что в период работы Бутакова в лесничестве, процветала схема приобретения у граждан заявлений, согласно которым они имели право получить древесину для личных нужд на строительство дома – 100 кубов делового леса и 25 кубов дровяного. Как на днях на заседании комитета по аграрной политике ЗакСобрания Свердловской области заявлял Директор регионального департамента лесного хозяйства Олег Сандаков, из 29 тыс. обращений для личных нужд древесину используют только 10% от этого числа, а остальные просто перепродают документы на право использования древесины в лесах предпринимателям. В «Свердловском лесничестве» практиковался несколько иной механизм.«Ты посмотри, какие они дома понастроили, на каких машинах ездят! Когда граждане приходили за разрешением на вырубку леса для личных нужд, в лесничестве им заявляли, что свободные делянки есть, но вывозить его оттуда крайне неудобно. Говорят, давайте, например, мы вам машину дров, а вы нам заявление? Потом заявление это подписывали, отводили себе лес, рубили и вывозили – в Гилево, Верхнюю Пышму, Монетный. Это легко проверить, достаточно изъять те самые заявления и пригласить граждан дать объяснения – покажите, что построили?», – указывает направления работы силовикам собеседник.Он также указывает, что данные обстоятельства, например, имело место в 2016 году в 10-ом квартале.Добавим, что по сравнению с остальными лесничествами области «Свердловское лесничество» небольшое –138138 га. При этом, как указывал в комментарии местной газете «Новое знамя» директор «Свердловского лесничества» Юрий Якушев, в 2017 году зафиксировано 15 незаконных рубок. Судя по картотеке Белоярского райсуда, ни одна из них не раскрыта. Кроме этого, в этом году на территории Свердловского лесничества только за период с января по сентябрь выявлено 5 незаконных рубок, но опять никто не понес за это ответственности. А ведь кроме незаконных рубок, серьезный урон окружающей среде наносят и согласованные рубки. Так, согласно лесохозяйственному регламенту «Свердловского лесничества», ежегодный объем изъятия древесины при всех видах рубок при заготовке древесины составляет 412,1 тыс. кубометров ликвидной древесины.«Это варварство по отношению к лесам. Свердловская область итак не самый благополучный регион в плане экологии, так должностные лица уполномоченных ведомств еще и санкционируют масштабные, гигантские вырубки лесов. Это чудовищно. Необходимо вносить изменения в проекты освоения лесов и более жестко подходить к расторжению договоров аренды лесных участков нарушителями. Лесной кодекс Российской Федерации основывается на принципах сохранения лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду, обеспечения охраны и защиты лесов, но, как мы видим, в угоду коммерсантам принимаются меры, чтобы узаконить рубки в «космических» объемах», – говорит координатор проекта «Народный контроль» «Единой России» Дмитрий Чукреев.