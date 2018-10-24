Борцы с коррупцией массово уходят на «гражданку»

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу намечается крайне острая нехватка оперуполномоченных. За лето этого года из подразделения уволилось три сотрудника, а за октябрь – уже четыре. «Кто-то увольняется, кто-то переходит в другие отделы, обещая больше никогда не возвращаться в городской ОБЭП», – отмечают сплетники. При этом борцы с коррупцией не связывают происходящую утечку кадров с задержанием начальника ОЭБиПК Эдуарда Воронина – тенденция на массовое увольнение сформировалась несколько ранее. «Уходят реальные «зубры», люди, посвятившие службе несколько лет, отдавшие ей свое здоровье.Депутат горсовета Кемерово Евгений Мордовин, в екатеринбургской квартире которого на уходящей неделе прошли обыски, остался на свободе. После допроса в свердловском УЭБиПК он был отпущен на свободу, продолжая оставаться в качестве свидетеля по делу о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Статус Мордовина если и изменится, отмечают слухмейкеры то после изучения содержимого его телефонов и флэш-карт, изъятых во время проведения следственно-оперативных мероприятий. Сам он чувствует себя крайне уверенно, отмечают источники в силовых кругах.Руководитель следственного управления СК по Свердловской области генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский, назначенный не так давно в регион, пообещал федеральному руководству показать свою «свирепость и зубастость» при возбуждении и расследовании уголовных дел, и особенно – в случае коррупционных преступлений. «Михаил Вячеславович с первых дней дал понять, что не собирается выполнять старые договоренности, заключенные между прежним руководством и политическими и бизнес-элитами. Все расклады, которые были до него, теперь не действуют, и особенно это касается среднего и высшего звена сотрудников мэрии Екатеринбурга, работавших в период Якоба и Тунгусова», – указывают собеседники.Начальник Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области Владимир Миронов до конца года может покинуть свой пост. По слухам, генерал уходит сам, без «намеков» сверху. Замену Миронову еще не нашли, но в МВД, к удивлению многих, видят в кресле нового руководителя ГСУ начальника Управления дознания регионального главка, опытного и честного полковника Юрия Жолобова.Сотрудники отдела полиции №5 УМВД России по Екатеринбургу волокитят рассмотрение материалов по хищению оборудовании в кафе «Кардиган», расположенного в бизнес-центре «Парус». По неофициальной информации, экс-владелец заведения лишился оборудования на несколько миллионов рублей после конфликта с собственником БЦ – бывшим свердловским депутатом Владимиром Коньковым, у которого арендовал помещение. В один из дней, приехав в кафе, он обнаружил, что в помещении работает уже другой арендатор, который использует часть его имущества, а другое и вовсе отсутствует. Полицейские же по каким-то причинам не видят уголовной составляющей в действиях пока еще «неустановленных лиц».В учительской среде Верх-Исетского района города зреет недовольство по поводу ситуации с выплатой стимулирующих надбавок, из которых, в общем-то, состоит большая часть их заработной платы. Учителя не могут понять, каким образом они (надбавки) рассчитываются. Как поговаривают сами преподаватели, очевидно, всё зависит от настроения в бухгалтерии районного отдела образования.На вопрос о принципах расчёта надбавок, заданный по телефону одному из сотрудников этой самой бухгалтерии, они услышали ответ: «Сколько захочу – столько и дам. Захочу – дам 10 тысяч, а захочу – три».Такая постановка вопроса не устраивает некоторых преподавателей, и они подумывают об увольнении. Такие мысли учителей в свою очередь начали беспокоить родителей. Всё дело в том, что при подготовке детей к ЕГЭ штатных занятий не хватает, и практически во всех школах города проводят дополнительные, которые и оплачиваются стимулирующими надбавками.Если с выплатами за внеурочные часы продолжатся проблемы – учителя уволятся, а если уволятся учителя – некому будет заниматься с детьми, ну а если некому будет заниматься с детьми – они не сдадут ЕГЭ. «Замкнутый круг получается, как тут не беспокоиться», - говорят родители.И опять слух из образовательной среды Екатеринбурга, только связан он уже с детским питанием. Поговаривают, что руководитель департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева в категорической форме запрещает заключать договоры на организацию школьного питания, с кем бы то ни было, кроме компаний со звучным названием «Аппетит», и неважно как точно называется компания, просто «Аппетит» или «В Аппетит», лишь бы принадлежала она Владимиру Роганову.По слухам, дружба Сибирцевой и Роганова сложилась еще во времена, когда Екатерина Сибирцев директорствовала в гимназии № 9 Екатеринбурга. Благодаря сложившимся связям, поговаривают сплетники, компании господина Роганова за последний год заключили контрактов на организацию школьного питания на общую сумму 37 миллионов рублей.Крупнейшие федеральные банки оказались в патовой ситуации – выяснилось, что один из казалось бы, надежнейших и солидных заёмщиков с Урала длительное время вводил в заблуждение банкиров относительно реального финансового состояния предприятия. Промышленники «рисовали» отчеты перед банками, чтобы их перекредитовывали, при этом показатели не соответствовали действительности. В банках документам верили и давали добро на реструктуризацию либо создание новой кредитной линии. Однозначно сплетники не указывают на какое-либо предприятие, но, по слухам, в разговорах звучала аббревиатура ПНТЗ – Первоуральского новотрубного завода, входящего в мощную промышленную группу.В Екатеринбурге сорвано заседание Региональной энергетической комиссии Свердловской области, где должны были начаться переговоры по согласованию тарифов для жителей Среднего Урала на вывоз мусора. Новые цены будут действовать с 1 января 2019 года.Причина переноса заседания в региональных операторах, которые пытаются доказать РЭК необходимость повышенных тарифов на вывоз мусора. В то же время местные власти, а также энергетическая комиссия настаивают на снижении тарифа и ограничили для операторов максимальную цену в 150 рублей.Но операторов данная сумма не устраивает и они хотят, чтобы граждане платили им по 160 рублей, а то и выше. При этом аргументы ряда представителей коммунальной сферы о том, что для свердловчан даже 150 рублей будет дорого, а с 1 января вывоз мусора для них подорожает минимум в два раза, на операторов никак не действует. Они хотят заработать и пока срывают заседания.Муниципальные предприятия Первоуральска в следующем году ждет массовая приватизация. В частные руки должны уйти несколько коммунальных и социальных объектов. Причем, поговаривают, что и покупатели уже есть.Именно ради последних, уверены слухмейкеры, в Первоуральске поменяли власть и зачистили администрацию. Якобы, бывшие чиновники не хотели так просто расставаться с муниципальным имуществом, а кто-то даже положил на них свой глаз, поэтому от них решили «избавиться», предложив увольнение.Теперь же, когда избран новый глава и практически полностью сменился руководящий состав, прибрать к рукам имущество будет проще. Да и цена, наверное, на него будет значительно снижена.Отзыв лицензии у «УралТрансБанка» серьезно ударит не только по рядовым свердловчанам – его вкладчикам, но и по местным VIPам, которые долгие годы имели отношения со структурой Валерия Заводова.Некоторые крупные чиновники, а также руководители предприятий долгое время работали с «УралТрансБанком», держа там деньги, и иногда, как говорят слухмейкеры, проворачивали не совсем законные сделки. Теперь же с отзывом лицензии они лишились не только своих сбережений, но и способа зарабатывать средства. Многие из них в панике.Говорят, что на счет пропавших денег у двух высокопоставленных чиновников уже есть претензии к Валерию Заводову. Но пока они ему лично об этом не сказали, а попросили передать, что они ждут их возвращений, даже несмотря на тяжелое финансовое положение банкира.