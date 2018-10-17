Счетную палату Екатеринбурга «отдадут» силовикам

За депутатом думы Режа, ранее судимым Евгением Сурниным, остался «должок» перед главой Режевского городского округа Алексеем Копаловым. Поговаривают, что именно Копалов «просил» у силовиков за Сурнина по истории с поножовщиной, после которой депутата объявили в розыск, а затем заявили, что у них нет к нему претензий.Впрочем, это лишь одна из обсуждаемых версий. Согласно ей же, человек, который взял на себя преступление и нанес ножевое ранение местному жителю, не понесет уголовной ответственности. Дело в том, что он числится в неофициальных «помощниках» режевских полицейских, фактически являясь их агентом в околокриминальных кругах. Именно поэтому, по слухам, потерпевшего выписали из больницы раньше положенного срока, чтобы в случае наступления негативных последствий вменить обвиняемому менее тяжкую уголовную статью.Начальник отдела полиции № 8 УМВД России по Екатеринбургу Роман Кравченко рассматривается как один из кандидатов на должность главы администрации Орджоникидзевского района либо руководителя Счетной палаты уральской столицы. Слухмейкеры из мэрии заявляют, что даже если ни туда, ни туда его не согласуют, то для полковника обязательно найдут иное теплое местечко в администрации уральской столицы. Рассматривается и вариант назначения в кресло директора одного из МУПов. Назначение позволит наладить более тесные отношения между руководством УВД города и Александром Высокинским, уверены сплетники.Исполняющий обязанности председателя думы Белоярского городского округа Борис Комлев взял к себе в помощники бывшего кандидата в депутаты, бизнесмена Сергея Рябкова. Решение Комлева, опытного и дальновидного политика, удивило его коллег, учитывая личность Рябкова – судимого за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, побои и самоуправство (судимость погашена в декабре 2014 года). Можно предположить, что Рябков будет действовать в связке с не менее одиозной личностью – помощником депутата Ивана Десяткова Андреем Терентьевым. Последний ранее попал в грязный скандал, который вылился в СМИ и сказался на репутации парламентария.Бывший начальник ОМВД России по Полевскому полковник Игорь Рзаев, временно отстраненный от должности на период судебного разбирательства, по слухам, собирается продлевать себе контракт еще на один год, при этом «подарок» может быть преподнесен к его дню рождения 2 ноября. И это вопреки ожиданиям жителей Полевского, которые считали, что Рзаева в ближайшее время окончательно снимут с должности. Походатайствовать за полковника мог бы бывший главный кадровик свердловского полицейского главка Виктор Бердников, но пойдет ли он на такой шаг – неизвестно.Напомним, что в Полевском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела, по которому Рзаев проходит обвиняемым совместно с другим местным жителем. В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они обвиняются в совершении мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, и организации подделки или уничтожения идентификационного номера служебного автомобиля УАЗ.На условной гражданке, опять же по слухам, Игорь Рзаев пытается капитализировать свое положение, присматриваясь к одной из городских котельных. В получении контроля над объектом посильную помощь ему может оказать бывший глава Полевского Дмитрий Филиппов, ныне занимающий должность заместителя генерального директора по развитию и стратегическому планированию Полевской коммунальной компании.«Котельные – это бесконечный поток денег, и Рзаев это отлично понимает», – комментирует ситуацию инсайдер издания.Начальник ОЭБиПК Екатеринбурга Эдуард Воронин, задержанный оперативниками ФСБ в начале октября по подозрению в превышении должностных полномочий, рассматривался как основной кандидат на должность начальника полиции по оперативной работе УМВД. Кресло было вакантным более года, на него изначально хотели посадить замначальника ОП № 11 Кандыбу, но назначение удалось сорвать спецслужбам.После этого Воронин и стал кандидатом № 1, но для повышения ему не хватило нескольких дней – майор был арестован и помещен в СИЗО. Ситуацией воспользовался замначальника полиции по охране общественного порядка Александр Дмитриев – считается, что именно он пролоббировал повышение начальника отдела участковых уполномоченных и ПДН полицейского управления Екатеринбурга Алексея Левченко, который теперь и заведует оперативной работой УВД.Начальник штаба отделения юнармейского движения Екатеринбурга Дмитрий Ермаков на прошлой неделе славно погулял в российской столице. В Москве, где проходил всероссийский слет общественной молодежной патриотической организации «Наследие», Ермаков, представлявший Свердловскую область, вышел за рамки дозволенного. По слухам, на банкете он напился до такого состояния, что стал всех посылать в «пешее путешествие», за что получил по лицу. В настоящее время решается вопрос о его дальнейшей карьере в Юнармии – к слову, на слете он представлялся руководителем свердловского отделения движения.Депутат думы Белоярского городского округа Андрей Воробьев проявил предпринимательскую жилку, воспользовавшись казенным имуществом. По слухам, на днях, получив ключи от не сданного в эксплуатацию пожарного депо в бывшей воинской части в селе Косулино и не имея права пользоваться объектом, парламентарий сдал помещения двух гаражей в аренду, выручив на сделке порядка 100 тысяч рублей. Формально в действиях Воробьева усматривается ст. 330 УК РФ «Самоуправство», однако заинтересует ли данная информация следователей – вопрос, ответ на который могут дать только сами силовики.Депутата Государственной думы Дмитрия Ионина, который участвовал в выборах губернатора Свердловской области, пытаются отправить избираться от «Справедливой России» в главы Забайкалья. «Эсер» возглавлял там список «СР» в Заксобрание этим летом и успел познакомиться с местными элитами. И вот, дескать, есть такая идея в партии. Ведь еще два года назад этот регион был «эсэровский», губернатором был бывший депутат ГД Константин Ильковский, пересевший из кресла в Госдуме в губернаторское в Чите. И теперь хотят такой трюк повторить с Иониным.Тема экологических протестов будет актуальной в общественно-политической повестке в следующем году. Тренд идет из Челябинска, где давно экология стала частью политики и сильно ударила по губернатору Борису Дубровскому. Горячей точкой может стать Полевской, где «Справедливая Россия» планирует активно качать тему против структур «Трубной металлургической компании», а также в Первоуральске, где экологическая карта будет разыгрываться в межэлитной борьбе.Челябинск может потерять право проводить саммиты ШОС и БРИКС, которые должны пройти в 2020 году. Слухмейкеры рассказывают, что в Москве оказались разочарованы подготовкой столицы Южного Урала к важным политическим событиям и рассматривают варианты переноса мероприятий.Причем вопросы вызвало и распределение финансовых средств, которые были выделены Челябинску для подготовки к саммитам.На данный момент рассматривается альтернативный вариант – провести саммиты ШОС и БРИКС в Екатеринбурге, который уже сейчас готов принять знаковое событие. У столицы Урала уже готова инфраструктура, и в Москве уверены, что город не ударит в грязь лицом.Несмотря на то, что еще только стартовал конкурс по выбору имен к аэропортам России, победитель в Екатеринбурге уже известен. Воздушную гавань Кольцово назовут в честь династии Демидовых, уверены слухмейкеры.Дело в том, что «Аэропорты регионов», которые владеют Кольцово, уже сделали свой выбор, который пал на промышленников Демидовых. В разработке уже даже есть варианты экспозиций, которые будут реализованы в Кольцово и украсят аэропорт.Поэтому другие варианты – Бажов, Жуков, Татищев, Мамин-Сибиряк, Россель – необходимы для создания видимости конкурса. Они, возможно, попадут в финальное голосование, вот только победитель всенародных выборов уже известен.Говорят, что перенос сроков начала «мусорной реформы» в Свердловской области связан с плохой подготовкой региональных операторов к нововведениям и самих местных властей.Поэтому в ближайшие два с половиной месяца, до 1 января 2019 года, когда реформа начнет действовать, всем причастным к мусору необходимо полностью подготовить документальную базу, внести изменения в территориальные схемы свалок, установить тарифы на вывоз отходов и хотя бы эскизно показать расположение заводов по переработке мусора.В связи с банкротством и исключением из базы туроператоров «РоссТура» в Екатеринбурге возмущенные граждане разломали офис компании. Как говорят слухмейкеры, разгневанные туристы, которые по вине туроператора не смогли отправиться в жаркие страны, разбили пару окон и поломали несколько экземпляров мебели.Правда, ЧП не стало достоянием полиции и СМИ. Потому что работники «РоссТура» не стали никуда заявлять о происшествии, так как понимают, почему у людей такая реакция. Тем более через несколько дней после инцидента они уволились из «РоссТура», так как у них возникли проблемы с получением зарплаты.