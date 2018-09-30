«Бригада» имени Георгича



Бывшее здание дома быта экскаваторы снесли весной. Теперь на этом месте разровняли площадку под будущую стройку. Фото: Google Maps



ООО «ГУДСР» регулярно выигрывает многомиллионные тендеры на строительство и ремонт дорожной инфраструктуры. Реконструкция Макаровского моста — один из них. Фото: Иван Морозов



Фото: из архива редакции

На месте дома быта «Новость» в центре Екатеринбурга на углу улиц Шейнкмана — Радищева, где ранее располагалась химчистка, построят частную парковку. При этом муниципалитет, вероятно, не получит ничего, потеряв всё — и земельный участок, и здание, которое снесли весной этого года. Имущество находилось в ведении ныне ликвидированного ЕМУП «Новость». Теперь же земля принадлежит аффилированной структуре одной из крупных девелоперских компаний, строящих торгово-жилой комплекс по соседству. На месте химчистки же, судя по всему, будет построен многоуровневый паркинг.По крайней мере, такой вывод можно сделать, исходя из анализа имеющейся информации. Так, известно, что ЕМУП «Новость» в 2011 году стало учредителем ООО «Паркинг на Радищева», в котором муниципальному предприятию принадлежало 59,12 % долей, оцениваемых в 11,3 миллиона рублей. Другая часть принадлежала коммерческой компании ООО «Проект-Консалтинг», которое имеет непосредственное отношение к застройщику «Тихвина» и торговому центру «Галерея Luxury» (в том числе ООО «Возрождение Екатеринбурга», тесно связанное с родственником Тунгусова Михаилом Абсалямовым, присутствующим также во многих других строительных проектах и предприятиях города). Однако затем доля ЕМУП путем различных манипуляций снизилась до нуля, и муниципалитет остался ни с чем, при том что рыночная стоимость участка, который ушел в частные руки без аукциона, может оцениваться в 30–40 миллионов рублей.Учитывая, что ЕМУП «Новость» находилось под фактическим управлением Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга, возглавляемого бессменным Вадимом Дударенко, то и «спрашивать» силовикам нужно с него — в его действиях формально усматривается превышение должностных полномочий, хотя, безусловно, решение могло приниматься его покровителями, например вице-мэром, «серым кардиналом» Владимиром Тунгусовым.Кроме этого, в схеме может быть замешан на тот момент вице-мэр по вопросам капитального строительства и землепользования администрации Екатеринбурга (2004–2012) Владимир Крицкий, в силу должностных обязанностей контролировавший эту сферу. Он уволился из мэрии в марте 2012 года после того, как в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» по факту выдачи разрешений на ввод малоэтажных объектов без осмотра и документальной проверки. Нарушения были вскрыты контрольно-ревизионным управлением Администрации Президента РФ. Крицкий же перешел в Уральский филиал строительной компании ЛСР, крайне дружественной к структуре, которая стала бенефициаром участка на Радищева — Шейнкмана. Место Крицкого в мэрии занял выходец из ЛСР Сергей Мямин.В 2013 году Владимир Крицкий избрался депутатом гордумы Екатеринбурга, где возглавил комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, фактически продолжая контролировать сферу девелопмента, которой протежировал еще будучи чиновником, когда при сомнительных обстоятельствах согласовывал проекты, сопряженные с вырубкой зеленых насаждений и точечной застройкой, что вызывало широкий негативный общественный резонанс.В 2018 году Крицкий вошел в так называемый «список Тунгусова», переизбравшись в ЕГД, и сейчас имеет серьезные шансы, чтобы снова стать председателем профильной комиссии. Разумеется, близкие к нему бизнесмены сделают все от них зависящее, чтобы «свой» человек в думе сохранил прежнее влияние — от этого в том числе зависит их материальное положение.Вадим Дударенко, в период которого и было «разбазарено» имущество ЕМУП «Новость» и иные ликвидные муниципальные активы, и Владимир Крицкий, наблюдавший за тем, как беспрепятственно, а главное, не неся никакой ответственности, можно помочь заработать бизнесменам, очевидно, имеют планы и на другие ЕМУП, которые попали в план приватизации на 2019–2020 годы. Однако в осуществлении планов им могут помешать силовые структуры.Так, уже сейчас у правоохранительных органов имеется достаточный массив информации, чтобы «приделать» некоторых членов «списка Тунгусова» (термин, сформированный СМИ) и самого бывшего вице-мэра и экс-заместителя губернатора Свердловской области. Вокруг последнего образовалась мощная, по некоторым канонам отвечающая признакам преступной группировки неофициальная организация, очевидно имеющая влияние на политические и бизнес-процессы и обладающая значительными финансовыми возможностями. Фактически можно говорить о том, что она отвечает всем признакам ОПС, включая наличие устойчивых связей, структурных подразделений, координации действий, разработку планов, распределение ролей, сфер влияния и активов. То есть у силовиков в случае наличия либо сбора необходимой доказательной базы могут быть все основания для возбуждения уголовного дела по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем», которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В Дагестане, например, у руководства ФСБ хватило политической воли для задержания в середине августа этого года главы территориального Фонда обязательного медицинского страхования и экс-депутата парламента от «Единой России» Магомеда Сулейманова, которому инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения.На Среднем Урале же пока тихо, и единственный, к кому у силовиков пока есть претензии, — это главный инженер «Управления капитального строительства» Олег Кагилев, который, по информации некоторых СМИ, проходит по бесфигурантному уголовному делу о вымогательстве отката с одного из подрядчиков. В период его руководства УКС Свердловской области бюджетные подряды получали «близкие» к семье Кагилевых строительные компании, а ряд крупных госконтрактов заключены фактически без конкурса.Ряд членов «списка Тунгусова», выдвигавшихся в гордуму Екатеринбурга нового созыва, потерпели поражение. Среди них — бывший сотрудник УФСБ по Свердловской области, депутат 5-го и 6-го созывов Николай Антонов. По требующей проверке информации, он лично, через родственников и партнеров, контролирует более 20 коммерческих структур в сферах недвижимости, автобизнеса, бытовых услуг и коммунального обслуживания населения (в том числе ООО УК «РЭМП Эльмаш»). Во время службы в ФСБ под прикрытием оперативной работы он мог сотрудничать с выходцами из преступной среды и сводить бизнесменов и коллег для налаживания коррупционных связей, осуществляя утечку служебной информации. Безусловно, один из ценных кадров «списка Тунгусова».Также не прошел в думу гендиректор ЕМУП «СУЭРЖ» Виктор Карташев, при котором при неясных обстоятельствах был отчужден контрольный пакет дочерней компании муниципального предприятия. Сделка привела к потере ЕМУП контроля над земельным участком в Пионерском микрорайоне, на котором сейчас возводится ЖК «Культура». В силу должностного положения он руководствовался указаниями из мэрии, а значит, был подотчетен и подконтролен Тунгусову.Потерпел неудачу и «депутат-ветеран» Александр Найданов — представитель ЗАО «Орджоникидзевская УЖК», чья деятельность вызывала серьезные претензии со стороны населения, правоохранительных и контрольно-надзорных органов. Но даже и без депутатского мандата управляющая компания продолжает контролировать рынок коммунальных услуг на Уралмаше, внося свой вклад в «общак» команды.В число тех, у кого выборы не задались, можно также записать депутата 5-го и 6-го созывов Алексея Бородина, бывшего директора по развитию строительной компании «Скон» (имеет отношение к возведению ЖК «Пионер» на Блюхера, ЖК «Стрелки», «Родник», «Альфа» и др.).Сохранили свой мандат директор МБУ «Дом детского творчества Ленинского района Екатеринбурга» Елена Дерягина, которая в силу занимаемой должности находится в карьерной и финансовой зависимости от мэрии, вышеупомянутые Олег Кагилев и Владимир Крицкий, Сергей Мелехин и Виктор Тестов (ориентированы на лоббистскую группу «Таганский Ряд»), Дмитрий Сергин, Владимир Смирнов. Семья Владимира Смирнова является владельцем рынка «Омега» и ТРЦ «ЭкоМоллГранат» — а объектам бизнеса, и особенно торговли, как известно, крайне тяжело существовать без лояльности органов местного самоуправления.В числе новичков думы нового созыва — члены «списка Тунгусова», вице-мэр по вопросам социальной политики Михаил Матвеев (в ранге замглавы с 1992 года) и топ-менеджер ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» Павел Пустозеров. Основным заказчиком ООО «ГУДСР» являются муниципальные предприятия, соответственно, компания, а вместе с ней и Пустозеров находятся в прямой зависимости от бюджетного финансирования посредством подрядов. Самый крупный из последних — по реконструкции Макаровского моста стоимостью более 800 миллионов рублей.Перечисленные бывшие депутаты в течение двух созывов, очевидно, отстаивали интересы мэрии и, скорее всего, Владимира Тунгусова. Дело сугубо личное и ненаказуемое, но весьма характеризует их положение в иерархии как «членов», а Тунгусова — как лидера, выстроившего цепь из доверенных лиц, имеющих отношение к органам власти различного уровня и бизнесу. Очевидно, что «список Тунгусова» формировался исходя из критериев личной преданности или лояльности лидеру, а вошли в него кандидаты, которые управляемы вследствие должностной или экономической зависимости, либо те, которые могут опасаться за свой бизнес ввиду наличия рычагов давления.Показательно и наличие в окружении Тунгусова лиц, близких к строительной сфере. Самому Владимиру Тунгусову, выходцу из отрасли строительства, пожалуй, как никому другому известно, какие финансовые потоки несет в себе область, связанная с недвижимостью. Учитывая, что только в Екатеринбурге ежегодно сдается более одного миллиона квадратных метров жилья (при средней цене за «квадрат» в 80 тысяч рублей), можно представить, какие объемы средств аккумулируются у представителей строительного бизнеса. Одна из их основных задач для ряда коммерческих структур — не только продать построенную недвижимость, но и по максимуму заработать на этом, используя условно легальные схемы.На строительном рынке Екатеринбурга крайне популярна схема, при которой средства от продажи помещений выводятся на счета подконтрольных зарубежных компаний. Например, некая фирма выигрывает госконтракт — допустим, по реконструкции Макаровского моста. Победитель госконтракта заключает договор на производство работ с иностранной компанией, которая зарегистрирована в любой «офшорной» стране, с которой у России заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. Это могут быть кипрские компании, фирмы, зарегистрированные в Люксембурге, на Мальте, в ОАЭ и т. д. Их деятельность в России не подлежит налогообложению (за исключением НДС). После этого киприоты поручают, например, арабам-субподрядчикам нанять рабочий персонал в РФ, а те, в свою очередь, предоставляют им рабочих в «аренду», при этом зарплату платят им сами со своих зарубежных счетов. Плюсы этой схемы в том, что арабы при выплате заработной платы вправе не выплачивать НДФЛ, а также не платят страховые взносы. После того, как стройка завершается, компании ликвидируются, а «выхлоп» в размере порядка 25 % оседает на зарубежных счетах. Формально, как мы уже подчеркивали, схема является условно легальной, однако при более детальном исследовании отдельных сделок у силовиков могут появиться основания найти признаки состава преступлений по целому ряду статей УК РФ. Остается лишь провести выемки в офисах строительных компаний, а также фирмах, осуществляющих бухгалтерское сопровождение операций. Совпадение ли, но именно за консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления можно обратиться в компанию «А-Финанс», которая опять же по странному (по странному ли?) стечению обстоятельств принадлежит семье Владимира Тунгусова.Таким образом, можно предположить, что весь строительный бизнес (или его значительная часть) обслуживается компанией семьи Владимира Тунгусова, что позволяет ему контролировать финансовые потоки приближенных бизнесменов. Это ли не основание для начала масштабной проверки деятельности «серого кардинала»?