Общество
11:36 | 28.09.2018
Фото: altgazeta.ru
Силовики задержали второго фигуранта по делу о стрельбе в екатеринбургском ресторане
К моменту задержания он уже покинул регион, но его «догнали» в Башкирии
Как стало известно veved.ru от внештатного корреспондента из Башкирии, близкого к силовым структурам региона, в четверг, 27 сентября, около 11:00 оперативники управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан совместно с сотрудниками ОБОП УУР свердловского ГУ МВД в центре Уфы задержали жителя Екатеринбурга, некоего Микаила Белхароева 1995 года рождения. В момент задержания он был за рулем тонированной «Лады-Приоры» белого цвета.
На пассажирском сиденье, что любопытно, сидел полицейский из Ингушетии в звании сержанта (в настоящее время выясняется, действительно ли он имеет отношение к правоохранительным органам). При задержании Белхароев и пассажир попытались оказать сопротивление, при себе у них оказалось два пистолета, предположительно травматических — окончательно тип оружия установит экспертиза. В любом случае разрешения на оружие у задержанных не было, поэтому им придется ответить перед законом.
Известно, что Микаил Белхароев, которого друзья называют «Мики», до последнего времени проходил свидетелем по делу о стрельбе в екатеринбургском ресторане «Grand Урюк» (возбуждено по ст. 213 УК РФ «Хулиганство»). В тот день, 16 августа, он с обвиняемым по делу Магомедом Бековым выяснял отношения с охранниками заведения.
Магомеда Бекова после задержания суд отправил в СИЗО по ходатайству следователя, а Белхароев продолжал вместе с товарищами заниматься «бизнесом» по выбиванию долгов. Причем, по имеющейся информации, свою деятельность Белхароев и компания вели под прикрытием службы безопасности одного из региональных банков (добавим, что СБ в финансовой организации возглавляет ветеран спецслужб).
В ходе расследования уголовного дела по стрельбе свидетели начали давать показания, и Белхароев, почуяв неладное, решил скрыться. Вероятно, сотрудникам полиции пришлось бы его искать уже где-нибудь в Ингушетии, если бы в полицию о «побеге» не сообщили конкуренты по «бизнесу», у которых с Мики произошел конфликт. Информация, поступившая в распоряжение силовиков, помогла просчитать путь следования Белхароева. Остальное уже было делом техники. Установив маршрут движения автомобиля, сотрудники свердловского ОБОП срочно выдвинулись в сторону Уфы. После задержания Белхароеву изменили статус в уголовном деле со свидетеля на подозреваемого. Ожидается, что не сегодня завтра суд вынесет решение о его аресте.
Напомним, что стрельба в екатеринбургском ресторане «Grand Урюк» произошла в ночь с 16 на 17 августа. Одним из зачинщиков конфликта являлся Магомед Беков (среди своих более известен как Мага Челюсть), осужденный за покушение на участие в массовых беспорядках в поселке Сагра и имеющий влиятельные родственные связи в Республике Ингушетии. Всего в конфликте участвовало 15–20 человек, преимущественно выходцев с Северного Кавказа.
Поздним вечером в ресторан на второй этаж поднялись Магомед Беков с несколькими товарищами, но охранник отказал в посещении в связи с тем, что его нахождение нежелательно, так как ранее с участием гостя происходили конфликты. Завязалась драка. Помощь сотруднику ЧОП оказал его знакомый, стоявший рядом, который смог оказать внушительное сопротивление настырным гостям.
Последние решили удалиться, но спустя какое-то время вернулись на нескольких машинах уже с группой поддержки. Всего, по словам очевидцев, они насчитали 15–20 человек. Несмотря на численное превосходство, подмога также оказалась не в силах противостоять охране, после чего раздались выстрелы. Одна пуля попала в знакомого охранника.
Известно, что Магомед Беков является бывшим курсантом института МВД, он был одним из активных участников бойни в поселке Сагра в 2011 году. По приговору Свердловского областного суда Беков в июле 2013 года был признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 212 УК РФ («Покушение на участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием»). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Максим Бойков, Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»
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