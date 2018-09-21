Эйфория от вседозволенности: ЖК «Кандинский» «захапал» лишнего

Та самая трещина на кирпичной стене здания «Гамаюна»

ЖК «Кандинский» строится совсем рядом с музейным центром «Гамаюн». Зайти в музей крайне непросто

Теперь вход в здание «Гамаюна» выглядит так

Деревья, высаженные для ЖК «Кандинский», находятся в недопустимой близости к зданию «Гамаюна»

Постановление главы города для строительства административного здания представительства правительства северного региона

Выходит, в мае 2018 года Минстрой Свердловской области дал ООО «Кандинский Хаус» отказ на строительство, а в июне 2018-го выдано разрешение

Учредителем музея народного творчества «Гамаюн» выступило Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, а сам музей стал наследником существовавшей ранее Ассоциации мастеров народного творчества и художественных ремесел «Гамаюн». Здание музея сейчас принадлежит администрации Екатеринбурга, а земля, на которой он находится, — Свердловской области.Красивое здание музейного центра «Гамаюн» раньше выглядело совсем иначе: это был дом (кстати, он является памятником культурного наследия — дом мещанина Казанцева) с коммунальными квартирами. Поэтому при въезде в него в 1994 году основателям музея пришлось придавать дому прежний облик: сносить временные дощатые стены, мириться с печным отоплением (которое было вплоть до 1998 года — тогда сотрудники музея сами сделали централизованное отопление), вымывать копоть, расчищать потолки, которые были в масляной краске, сносить нерабочие временные печи.Музей начал расти. В 1996 году было проведено первое обследование здания, по итогам которого было решено оставить только одну стену. Но музею было дано разрешение работать с проектировщиками, поскольку специалисты пришли к выводу, что, в принципе, здание можно спасти. Поэтому сотрудники музея на протяжении долгого времени восстанавливали дом, правда, успели отреставрировать только два главных фасада. В планах было отремонтировать еще один фасад и кирпичную стену, но не успели: со всех сторон музей окружили строительные площадки.У здания музея «Гамаюн» есть кирпичная стена — именно она спасла это здание от крупного пожара, который случился в 1960-е годы. После пожара по этой стене пошла трещина, которая позже была заштукатурена. Починить стену не удалось, поэтому поддерживали ее в целости всеми силами.А в феврале 2013 года сотрудники музея заметили, как строители ЖК «Кандинский», который строится совсем рядом с музеем, начали бурить землю, при этом бур шел по кирпичной стене — и буквально в том месте, где проходит трещина. Тогда сотрудники музея обратились в Департамент государственной охраны объектов культурного наследия (в то время за это отвечало МУГИСО) и НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области. При проведении осмотра сотрудниками МУГИСО был установлен факт проведения земельных работ по заказу ООО «Брусника-Урал».Как тогда писали многие СМИ, данные работы проводились при отсутствии письменного разрешения уполномоченного государственного органа в сфере охраны объектов культурного наследия. Специалисты министерства зафиксировали уже вырытую яму под основанием здания и поднятые из фундамента исследуемой стены бутовые камни. Данными действиями рабочие повредили еще и отмостку стены памятника истории и культуры. Как писал «МК-Урал», на основании этого, согласно ст. 37 73-ФЗ, министерство предписало приостановить проведение земельных работ.После этого строители остановили работу и уверили, что продолжать ничего не будут. Трещина на стене раскрылась и, конечно же, стала ещё больше, а строительные работы продолжились. Хотя ООО «Кандинский Хаус» на тот момент не имело никакого разрешения ни на изыскательные работы, ни на строительство (разрешение от администрации Екатеринбурга появилось только в декабре 2013-го). Однако и после получения предписания на остановку работ застройщик продолжил строительство.Весной того же года возле здания музея начались раскопки для подземной стоянки. И в это время строители ООО «Кандинский Хаус» не обращали никакого внимания на сотрудников музейного центра «Гамаюн», переживающих за свое детище. Несколько раз сотрудники музея были эвакуированы, так как из-за постоянных работ в нескольких сантиметрах от музея здание «Гамаюна» в буквальном смысле трясло — казалось, оно обрушится.Позже строители жилищного комплекса начали забивать сваи возле музея — сотрудников музея утешали тем, что делают это для того, чтобы их здание не «поплыло» (на деле же это, скорее всего, было сделано для стены подземного гаража дома ООО «Кандинский Хаус»). В итоге одна часть здания музея действительно закрепилась, но другие стены музея начали разрушаться.Во время проведения проверки музейных фондов в центр «Гамаюн» пришли сотрудники прокуратуры Ленинского района — и увидели то, что происходит с памятником архитектуры. Затем прокурор Ленинского района обратился в суд с иском. Суть иска была в том, чтобы застройщик устранил препятствия в пользовании земельным участком, принадлежащим музею, и демонтировал установленное застройщиком ЖК «Кандинский» ограждение. В апреле 2017 года Ленинский районный суд Екатеринбурга установил, что застройщик, самовольно занявший часть земельного участка, принадлежащего музею, действительно ограничил в пользовании музеем и территорией вокруг него неограниченный круг лиц, и обязал устранить выявленные нарушения закона в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу.Больше года строители жилищного комплекса не исполняют решение суда от 2017 года. Сейчас, в 2018 году, они продолжают работу и без согласия руководства музея занялись «благоустройством» территории вокруг здания музея. Так, в нарушение установленного законом порядка, без получения разрешения не только на работы в непосредственной близости от объекта культурного наследия, но и на работы с самим памятником, строители по своему усмотрению изменили облик входной группы и снесли крыльцо музейного центра «Гамаюн» и без разработки проекта, без получения разрешения сотрудниками «Гамаюна» самовольно залили новое крыльцо.Также рабочие осуществили посадку деревьев, причем на таком расстоянии от здания, которое недопустимо даже для высотных монолитных зданий. Сейчас высокие деревья высажены так, что их корневая система находится в непосредственной близости, а в отдельных местах соприкасается с фундаментом памятника. Не исключено, что делается это с прицелом на будущее: получить возможность осуществить неоднократные неофициально озвученные ими планы на разрушение памятника, исключение его из реестра и получение земельного участка в самом центре города. И думается, что если никто их не остановит, то именно так все и случится.Описанные выше уверенные действия застройщика невольно наводят на мысли о том, что за всем этим стоит какой-то сверхчеловек, но на самом деле все куда более забавно. Разбираемся.Изначально земельный участок, на котором теперь возводится здание застройщиком ООО «Кандинский Хаус», был предоставлен в постоянное пользование администрации Ямало-Ненецкого автономного округа постановлением главы города (тогда еще Аркадия Чернецкого) от 2001 года для строительства административного здания представительства правительства северного региона.В связи с обращением вице-губернатора ЯНАО в 2003 году, данный участок был переоформлен на ОАО «ИСК ЯНАО» на праве аренды.Стоит отметить, что акционерами ОАО «ИСК ЯНАО», владеющими 90 % акций, являются комитет по Управлению государственным имуществом Ямало-Ненецкого автономного округа, комитет по управлению государственным имуществом администрации ЯНАО и комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Салехарда. А в 2004 году, после строительства ОАО «ИСК ЯНАО» первой очереди здания представительства правительства ЯНАО, было зарегистрировано право собственности на отдельно стоящее здание, литера А, в городе Екатеринбурге по улице Горького, 47.Также на основании заявления ОАО «ИСК ЯНАО» распоряжением главы города Екатеринбурга от 2005 года было предварительно согласовано место размещения второй очереди административного здания представительства Ямало-Ненецкого автономного округа с жилым домом и подземной парковкой по Гоголя — Энгельса. Строительство указанного комплекса должно было существенно снизить затраты на командировки сотрудников органов государственной власти Ямала и органов местного самоуправления МО Салехард, так как в этом случае сотрудники представительств были бы обеспечены жилыми помещениями, находящимися в собственности субъекта РФ. Так, в 2006 году между администрацией Екатеринбурга и ОАО «ИСК ЯНАО» был заключен договор аренды в районе улиц Гоголя — Энгельса для строительства второй очереди административного здания представительства ЯНАО и жилого дома с подземной парковкой.В итоге строительство первой очереди здания представительства — административного корпуса — было завершено именно ОАО «ИСК ЯНАО». Однако земельный участок для строительства второй очереди здания с домом и парковкой в 2013 году, согласно документам, был передан ООО «Кандинский Хаус», т. е. право аренды от ОАО «ИСК ЯНАО» передано ООО «Кандинский Хаус» (учредитель организации — «Брусника Интернешнл Лимитед», доля 100%). При этом разрешенное использование земельного участка и проект предполагаемого строительства не изменились. И согласно п. 3.1 соглашения о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, передача этого участка была осуществлена безвозмездно.Но обратимся к законодательству. Согласно п. 1 ст. 382 Гражданского кодекса РФ, основанием перехода прав кредитора является либо договор, либо закон. Исходя из буквального понимания норм ГК РФ, договор переуступки может носить как возмездный, так и безвозмездный характер.Однако по закону обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право признается договором дарения — а его в случае с «ИСК ЯНАО» и ООО «Кандинский Хаус» нет. При этом согласно ст. 575 ГК РФ дарение в отношениях между коммерческими организациями не допускается, а как вы понимаете, и ОАО «ИСК ЯНАО», и ООО «Кандинский Хаус» являются организациями коммерческими.В декабре 2013 года между ОАО «ИСК ЯНАО» и ООО «Кандинский Хаус» подписан акт приема-передачи земельного участка. Следующий подписанный документ — соглашение о расторжении договора субаренды земельного участка, где ООО «Кандинский Хаус» выступает как субарендатор. В этом же документе прописано следующее: «На момент заключения настоящего соглашения субарендатор полностью исполнил обязанности по оплате субарендной платы за фактический период пользования в сумме 100 000 000 (сто миллионов рублей), в том числе НДС (18%) в сумме 15 254 237 рублей 29 копеек. В связи с чем стороны не имеют друг к другу претензий».В следующих документах ООО «Кандинский Хаус» выступает именно арендатором на основании договора безвозмездной уступки. Получается, что ООО «Кандинский» оплатило только субаренду и только за определенный срок. А платежи по договору субаренды не могут быть платежами по уступке, если в самих договорах не указано об их взаимной обусловленности.Сейчас ООО «Кандинский Хаус» уже фактически окончило строительство жилого дома с офисными помещениями, которые продаются на рынке, причем это не скрывается — реклама есть как в Сети, так и на улицах Екатеринбурга. При этом администрация ЯНАО не давала согласия на отказ от второй очереди: отказ самовольно подписан генеральным директором ОАО «ИСК ЯНАО», однако, по мнению нашей редакции, гендиректор данной организации М. Бабийчук не имел никакого права по собственной инициативе писать отказ, так как учредителями организации являются органы администрации ЯНАО (кстати, известно, что ОАО «ИСК ЯНАО» сейчас подано заявление о банкротстве — дело А81-5656/2018).Разрешение на строительство ООО «Кандинский Хаус» было выдано Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и администрацией Екатеринбурга. При этом стоит отметить, что разрешение от Минстроя Свердловской области сначала было выдано в декабре 2013 года, а затем взамен было выдано разрешение от 13 июня 2018 года.Однако в нашей редакции имеется документ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 24.05.2018, где министерство уведомляет ООО «Кандинский Хаус» об отказе на строительство объектов капитального строительства, приводя ряд оснований. Получается, что министр строительства Свердловской области превысил свои полномочия и при наличии запрета, который, кстати, сам и подписал, выдал разрешение? Видимо, все так. Кроме того, данное разрешение было выдано уже не на строительство второй очереди административного здания представительства ЯНАО и жилого дома с подземной парковкой, а на строительство двухсекционного многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и трехуровневой встроенно-пристроенной подземной стоянкой.Ну а в период с 1 января 2018 по 13 июня 2018 года застройщик осуществлял строительные работы без какой-либо разрешительной документации, продолжая своими действиями причинять ущерб памятнику культурного наследия.В 2017 году Управлением Росреестра по Свердловской области было проведено административное обследование объекта, в ходе которого установлено, что за границами земельного участка, арендуемого ООО «Кандинский Хаус», для размещения ограждения дополнительно используется территория, относящаяся к смежным земельным участкам. Установив, что общество занимало земельный участок самовольно, Управлением был составлен протокол об административном правонарушении.Тогда ООО «Кандинский Хаус» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Управления Росреестра по Свердловской области о привлечении товарищества к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ. Однако арбитражный суд принял решение оставить без удовлетворения жалобу ООО «Кандинский Хаус». Но это — административное правонарушение, которое предусматривает лишь штраф.Вспомним также решение Ленинского районного суда от 2017 года, о котором мы писали выше, согласно которому иск был удовлетворен лишь частично: да, суд обязал ООО «Кандинский Хаус» устранить нарушения земельного законодательства и освободить самовольно занятый земельный участок, но при этом установка бетонного забора именно ООО «Кандинский Хаус» судом не была установлена, поэтому суд отказал в признании данных действий незаконными. Решение, вынесенное Ленинским районным судом Екатеринбурга, никаким образом ситуацию не стабилизировало. Также нам стало известно, что районная прокуратура направила исполнительный лист по делу ООО «Кандинский Хаус» в Ленинский районный отдел судебных приставов города Екатеринбурга, однако по каким-то причинам указанный исполнительный лист был утерян — тогда прокуратура Ленинского района направила заявление о выдаче дубликата исполнительного листа в Ленинский районный суд Екатеринбурга.Тем временем застройщик пошел дальше — и занял территорию уже построенного административного здания представительства администрации ЯНАО. По информации нашего источника, от представителей администрации ЯНАО заявление на ООО «Кандинский Хаус» уже поступило в компетентные органы. Хочется верить, что эти действия дадут реальный толчок в развитии дела. Однако, глядя на вопиющую наглость и эйфорию от вседозволенности, понимаешь: верится с трудом.Редакция «Вечерних Ведомостей» будет внимательно следить за развитием событий и направит запросы в учреждения, которые прямым образом связаны со сложившейся ситуацией.