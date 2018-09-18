Под Екатеринбургом могут начать разработку карьера. Под угрозой – дороги и экология

14:18 | 20.09.2018

Население уже заручилось поддержкой властей

Жители коттеджного поселка «Алые Паруса», расположенного в Белоярском городском округе, выступили против появления карьера вблизи своих домов. Сегодня они намерены заявить о своей позиции на общественных слушаниях, которые пройдут в доме культуры в Косулино. На слушаниях будет поставлен вопрос о внесении изменений в Генплан муниципалитета, согласно которым предлагается изменить статус земельного участка 66:06:4501001:338 (в настоящее время собственником участка является ООО «Стройдорснаб» ИНН 6679087330) с земель сельхозназначения на зону «земли промышленности и иного специального назначения», что позволит владельцам участка продолжить разработку карьера, начатую в 2017 году.



Осенью 2017 года благодаря совместным усилиям жителей восьми коттеджных поселков на вышеуказанном земельном участке была остановлена деятельность промышленного карьера (Кабановское месторождение), на котором осуществлялась добыча песчано-гравийной смеси. В СМИ появилось несколько публикаций, на основании которых в сентябре была проведена выездная проверка с участием специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Управления Россельхознадзора, Белоярского отдела Управления Росреестра по Свердловской области, ГКУ СО «Свердловское лесничество».







«В течение всего времени работы несанкционированного на тот момент карьера жители КП «Алые Паруса» (численность земельных участков в нашем поселке более 600) и других поселков, расположенных рядом, были вынуждены терпеть постоянный шум (в том числе, в ночное время суток), вызванный движением грузовых автомобилей вдоль дороги, проходящей рядом с поселком, а также дышать пылью и выхлопными газами», – пишут жители поселка в обращении к главе Белоярки Андрею Горбову.



Они также опасаются, что в случае открытия карьера вблизи поселка, придет в негодность дорога между поселком Растущим, КП «Алые паруса», «Снегири», «Лесные дачи», «Надеждинск», «Бристоль» и Тюменским трактом, капитально отремонтированная в этом году. На дорожные работы из бюджета было потрачено свыше 80 миллионов рублей, который, по сути, будут в таком случае потрачены впустую.



«Ежедневно по этому участку дороги большинство наших жителей ездят на работу, везут детей в садики и школы, поэтому безопасность на этом участке не будет обеспечена на должном уровне. Также в плачевном состоянии находится плотина через Бобровское водохранилище, по которой, в случае открытия карьера, неизбежно пойдут многочисленные грузовые машины. А это уже, в свою очередь, создаст серьезные риски деформации плотины, её обрушения и создания чрезвычайной и опасной для жизни ситуации», – беспокоятся жители.



По словам членов правления ДНП «Алые Паруса», они уже собрали 650 подписей жителей только своего коттеджного поселка против продолжения разработок на карьере. Результаты публичных слушаний, вероятно, обсудят на ближайшем заседании депутаты думы Белоярского городского округа. Оно состоится 4 октября. Между тем, глава БГО Андрей Горбов и и.о. начальника Косулинской сельской Управы Александр Пупков заявили корреспонденту veved.ru, что мнение жителей будет определяющим, и если население выступит против изменения статуса земель, то оно будет обязательно учтено.



«Если белоярцы, если жители Растущего и близлежащих коттеджных поселков будут против карьера, то никакого карьера там не появится. Это вопрос экологической безопасности жителей», – заявил изданию Андрей Горбов.