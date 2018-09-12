Владимир Тунгусов не сдается

В редакции ряда региональных СМИ попала аудиозапись, в которой чиновница, которая курирует молодежную политику в правительстве Свердловской области, рассказывает подчиненным о своем назначении и судьбоносном звонке из резиденции губернатора. Её речь, предположительно записанная кем-то из окружения во время празднования корпоратива, перемежается с нецензурщиной. Судя по записи, можно сделать выводы, что девушка в своей деятельности активно контактирует с депутатом Заксобрания Ильей Гаффнером (речь шла о крупной сумме денег) и министром спорта Леонидом Рапопортом, которого она ласково называет «Леней». Журналисты пока обсуждают, стоит ли делиться содержанием аудиозаписи с читателями и не будет ли это вмешательством в личную жизнь.Представители администрации Екатеринбурга обдумывают план мести кандидатам в депутаты гордумы из «антитунгусовской» коалиции. По слухам, в перечень внесены фамилии Александра Колесникова, Михаила Плешакова и Григория Вихарева, имеющих отношение к коммунальному бизнесу. Многоквартирные дома, которые обслуживаются управляющими компаниями политиков-бизнесменов, рискуют не получить акт готовности к отопительному сезону. Реализация идеи возложена на ответственных чиновников из администрации районов.Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву до конца года предложат пост в правительстве России либо руководящую должность в федеральной компании, сообщают слухмейкеры. В случае его согласия временно исполняющим обязанности главы региона будет назначен полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.В связи с этим информация о том, что бывший заместитель председателя правительства Свердловской области Алексей Багаряков возвращается в региональную политику, имеет под собой весьма серьезное основание. Сплетники сообщают, что инициатива с привлечением Багарякова в команду Цуканова принадлежит именно полпреду. Разобравшись за несколько недель в перипетиях власти и финансовых потоках, Николай Цуканов решил найти человека, через которого сможет проводить свою политику в регионе в дальнейшем, указывая, как «жить дальше». Алексей Багаряков идеально подходит для этой роли. За пять лет своего отсутствия в политике Свердловской области он не потерял хватку и готов снова реализовывать амбициозные проекты.Главный врач Белоярской больницы может остаться без благодарственной грамоты Заксобрания. Депутат ЗССО Олег Корчагин выступил с ходатайством о его награждении, парламентарии проголосовали «за», но спустя некоторое время на председателя регионального парламентария Людмилу Бабушкину вышли двое депутатов (по слухам, это были Илья Гаффнер и «аптечный король» Александр Серебренников) с просьбой отозвать решение. Причиной, по которой парламентарии решили насолить главврачу, мог стать его отказ закупать лекарства у контролируемой Серебренниковым Группы компаний «Радуга».Областной депутат Вячеслав Вегнер в новой политической системе координат, сложившейся после сокращения должности Владимира Тунгусова, пытается быть полезным губернатору. Так, он выступает посредником между новоизбранными депутатами ЕГД и резиденцией главы региона, пытаясь убедить промэрских парламентариев в необходимости слаженной работы на благо Екатеринбурга, а не обострять конфликт с командой Евгения Куйвашева. Из каких побуждений действует Вегнер, достоверно не известно, но, учитывая склад его характера, можно предположить, что делает это искренне и с душой. Пусть и не совсем безвозмездно.Бывший сити-менеджер Заречного Евгений Добродей, которого ранее замечали за рулем шикарных автомобилей иностранного производства, пересел на российский уазик. Причины столь резкого изменения материального благосостояния, шепчутся сплетники, кроются в уголовном деле, возбужденном по ст. 293 УК РФ («Халатность») и расследуемом местным следственным отделом регионального СК. По слухам, имущество Добродея в скором времени по решению суда арестуют до выяснения всех обстоятельств, а потому он и вынужден ездить пусть не на престижном, зато крайне суровом и бескомпромиссном внедорожнике.Агитаторы, работавшие на экс-кандидата в депутаты гордумы Екатеринбурга Александра Мяконьких, жалуются на своего работодателя. По слухам, поддерживаемый «Таганским Рядом» политик не рассчитался с ними за работу. Среди потерпевших 10–12 молодых людей, которым обещали заплатить за работу по четыре тысячи рублей, но своих денег они так и не дождались.Новоизбранные депутаты городской думы Екатеринбурга заочно выбирают своего нового председателя. Переговоры с каждым из парламентариев уже идут несколько дней.Слухмейкеры называют три фамилии, которые чаще всего обсуждаются в качестве председателя гордумы. Это нынешний врио руководителя парламента Виктор Тестов, поддерживаемый губернатором депутат Игорь Володин, а также замглавы администрации Екатеринбурга Михаил Матвеев.Кто из этой троицы возглавит гордуму, зависит от переговоров с депутатами, а также от выбора, который сделают пока еще не определившиеся депутаты, представляющие как «город», так и «область».Нынешний глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб отказывается подписывать важные документы. Об этом сообщают слухмейкеры в «сером доме». Дело в том, что после выборов депутатов гордумы Екатеринбурга власть в мэрии, вероятно, поменяется. В связи с этим нынешние пока еще чиновники и побежали к действующему пока сити-менеджеру, чтобы тот подписал напоследок пару важных распоряжений, в том числе обеспечивающих будущую финансовую стабильность клерков. Александр Якоб же крайне избирательно стал подходить к этому делу и практически перестал подписывать распоряжения, постановления и указы. В последние дни своей работы (25 сентября депутаты должны выбрать нового главу Екатеринбурга) он решил переложить ответственность на нового главу.Сразу ряд чиновников администрации Екатеринбурга потеряют свои посты с приходом нового главы города. Слухмейкеры сообщают, что речь идет о нескольких заместителях главы, двух начальниках департаментов и ряде руководителей различных комитетов. При смене власти в мэрии и установлении контроля за ней со стороны губернатора Свердловской области им не удастся усидеть на своих теплых креслах. Сами клерки, долгое время бывшие в команде Владимира Тунгусова, уже начали готовиться к увольнениям.Из другого здания — «белого дома» — приходят другие слухи: Александра Высокинского могут не назначить главой Екатеринбурга. Якобы Владимир Тунгусов, поддерживая своих соратников, обещал, что, несмотря ни на какие трудности, он своего добьется и Алексей Кожемяко станет мэром. Исходя из этих опасений, как считают слухмейкеры, выборы главы города, намеченные на 25 сентября, могут отменить. После этого конкурс на замещение должности главы Екатеринбурга будет объявлен снова, после чего Алексей Кожемяко не пройдет этап первичного отбора, связанный с проверкой поданных документов.Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл раскритиковал работу региональной и городской власти в части строительства собора во имя святой великомученицы Екатерины. Точнее, по мнению представителя РПЦ, работы нет, а идут одни совещания и власти постоянно уступают городской общественности, которая против возведения храма.Столь резкое публичное заявление митрополита Кирилла смутило региональные власти, так как в частных беседах таких претензий, как говорят сплетники, он себе не позволял. При том, что именно областные власти помогли с поиском спонсоров для возведения собора.