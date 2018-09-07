Общество
19:28 | 8.09.2018
Пионерский микрорайон в Екатеринбурге «окультурили» жилой высоткой, несмотря на обещания Тунгусова
История о том, как муниципальная земля «ушла» без торгов околомэрским застройщикам
У здания на Советской, 47в, богатая история. Ранее здесь грызли гранит науки ученики 35-й школы, которая потом стала гимназией, а после нее располагался Дом детства и юношества. В 2010 году учреждение съехало, и здание стало пустовать. В 2013 году депутат Андрей Альшевских поинтересовался у мэрии судьбой объекта, на что ему тогда замглавы администрации Екатеринбурга Владимир Тунгусов сообщил, что участок под зданием рассматривается для строительства школы на 300 мест, готовятся документы на проведение торгов для определения организации на проведение предпроектных работ.
Прошло два года, но школа на этом месте так и не появилась. В марте 2015 года Владимир Тунгусов в ответ на запрос Альшевских ответил, что мэрией рассматривается уже вопрос о реконструкции здания Дома детства и юношества для дальнейшего его использования по целевому назначению, при этом в апреле 2015 года чиновники администрации стали уже заявлять о планах по сносу здания.
В мае 2015 года здание было передано на праве хозяйственного ведения Екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья», возглавляемому Виктором Карташевым, которого принято причислять к команде мэрии и Владимира Тунгусова.
— Не пора ли всё городское имущество перетряхнуть, чтобы узнать, кому на самом деле что пораздавали? — задавался тогда вопросом депутат Андрей Альшевских.
В августе 2015 года между Земельным комитетом Администрации Екатеринбурга и ЕМУП «СУЭРЖ» был подписан договор аренды земельного участка (кадастровый номер 66:41:0702066:3846) под зданием на Советской, 47в, площадью 6433 квадратных метра. Участок с разрешенным использованием под здание Дома детства и юношества предоставлялся под то самое нежилое здание площадью 1407,3 квадратного метра. Согласно условиям договора, арендатор в лице ЕМУП «СУЭРЖ» не вправе был передавать участок в субаренду, а также не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам, в том числе внести в качестве вклада в уставный капитал компаний. Договор аренды подписан Виктором Карташевым (имеется в распоряжении редакции).
Несмотря на вышесказанное, 19 сентября 2017 года право собственности над зданием переходит к ООО «Дом творчества», а 26 сентября 2017 года подписывается дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка, в котором уже написано, что арендатором является коммерческое ООО «Дом творчества». Поменялось и разрешенное использование земельного участка на многоэтажную жилую высотную застройку. И это, напомним, вопреки условиям договора о запрете передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам. Не превысил ли свои полномочия Виктор Карташев, и не усматривается ли в его действиях уголовной составляющей, теперь предстоит разбираться правоохранительным органам.
История создания ООО «Дом творчества» также достойна отдельного упоминания. Изначально компания, созданная в августе 2017 года, была зарегистрирована в Екатеринбурге на Московской, 39, по одному адресу с ЕМУП «СУЭРЖ». Муниципальное предприятие выступило единственным учредителем коммерческой компании. Уставный капитал составил 17 миллионов 352 тысячи рублей и был оплачен путем внесения ЕМУП имущественного вклада, принадлежащего ему по праву хозяйственного ведения, — того самого здания Дома детства и юношества. Директором был назначен Юрий Козлов — по некоторым данным, замдиректора по общим вопросам ЕМУП «СУЭРЖ».
10 октября 2017 года ЕМУП «СУЭРЖ» в лице Виктора Карташева решает принять неизвестную ранее Надежду Коркунову в учредители ООО «Дом творчества». Тем же решением был увеличен уставный капитал с 17 миллионов 352 тысяч рублей до 72 миллионов 300 тысяч рублей за счет внесения денежного вклада Коркуновой в размере 54 миллионов 948 тысяч рублей. После внесения вклада доля Коркуновой составила 76 %, а доля ЕМУП сократилась до 24 %. Этим же решением полномочия Юрия Козлова были прекращены, а директором назначается Надежда Коркунова. Чем обоснована такая передача муниципальной, по сути, собственности в частные руки, остаётся загадкой, требующей вмешательства правоохранительных органов.
По сути, с того самого времени муниципалитет потерял контроль как над зданием Дома детства и юношества, так и над земельным участком под ним. И все это — без проведения торгов, в нарушение закона о защите конкуренции. Не сомневаемся: на строительном рынке Екатеринбурга нашлось бы немало желающих заполучить землю в центральной части Пионерского микрорайона под жилую застройку, хотя бы за те же самые 54,9 миллиона рублей, вложенные Коркуновой в уставный капитал. И опять Виктор Карташев «умывает руки», продолжая оставаться в администрации Екатеринбурга человеком, которому всегда рады, несмотря на очевидные нарушения.
Вскоре уже всем стало понятно, что ни школы, ни Дома детства и юношества жителям ждать не стоит. Шестого февраля 2018 года Министерство строительства и развития инфраструктуры выдает ООО «Дом творчества» разрешение на строительство трехсекционного многоэтажного жилого дома (3–19 этажей) на 204 квартиры с подземной автостоянкой на 99 машино-мест на том самом арендованном земельном участке, находящемся в муниципальной собственности. Будущий жилой комплекс получил название «Культура».
Добавим, что согласно договору участия в долевом строительстве, заключенному между ООО «Дом творчества» и АО «Управляющая компания «ИнвестСтрой», последней компании после окончания строительства будут переданы все 204 квартиры. Получается, что ООО «Дом творчества» и муниципалитет остаются ни с чем? Даже если ЕМУП передадут в собственность помещение под учреждение дополнительного образования площадью 1552 «квадрата», которое запроектировано при строительстве, то сама суть схемы, реализованной Виктором Карташевым, не меняется. Проведение торгов никто не отменял, это раз, и согласно первоначальному договору аренды земельного участка ЕМУП «СУЭРЖ» было не вправе передавать права и обязанности по нему третьим лицам.
В результате в «кэше» остаются бизнесмены, причастные к строительству многоэтажного дома, общая площадь которого вместе со встроенно-пристроенными помещениями составит, согласно разрешению на строительство, 18 083 квадратных метра. Даже за вычетом дошкольных 1552 «квадратов» остается 16 531 «квадрат» площадей.
Насколько законным было отчуждение контрольного пакета (76 %) у ЕМУП «СУЭРЖ», сейчас предстоит проверить прокуратуре и другим силовым ведомствам. В настоящее время оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу уже проводят проверку деятельности Виктора Карташева на посту директора ЕМУП «СУЭРЖ» по факту материала, опубликованного нами в конце августа (читать здесь). По мнению оперативников ОЭБиПК, в действиях Карташева формально усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). В антикоррупционном подразделении екатеринбургского УМВД посчитали, что, предположительно, контракты ЕМУП «СУЭРЖ» с коммерческими структурами могли быть заключены с использованием Карташевым своих служебных полномочий вопреки интересам службы.
Максим Бойков © «Вечерние Ведомости»
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