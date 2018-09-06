Екатеринбург на пороге выборов. Или новой войны?

Новый начальник свердловской полиции Александр Постовалов, назначенный указом президента 28 августа, пока не торопится перетащить в Екатеринбург из Кургана – прежнего места службы – членов своей команды.«Вся его команда – руководители УМВД по Кургану, а там 4 отдела на весь город, где в большинстве своем сидят бестолковые, которых он вряд ли сюда потащит, да и здесь уже все ключевые должности заняты», – говорят слухмейкеры.Между тем некоторые свердловские полицейские, пытаясь набить себе цену, начинают вспоминать, когда и где пересекались по службе с Постоваловым, строя в своей голове будущую личную карьеру.Первый заместитель главы Ирбита Николай Юдин, который намеревается занять кресло своего начальника, по слухам, «попал на бабло». Если верить сплетням, оперативно распространяющимся по ирбитской земле, после окончания матча «Ночной хоккейной лиги» в Сочи (Юдин не только смотрит, но и играет в хоккей) чиновник перебрал с алкоголем и пошел в казино, где оставил приличную сумму денег, часть из которых он взял в долг. Злопыхатели шепчутся, что часть долга он вернул путем переуступки долей в торговом центре, а другую часть «отработает» после того, как будет назначен новым главой администрации Ирбита.После того, как конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы администрации Екатеринбурга не оставила шансов «тунгусовскому» Алексею Кожемяко стать новым мэром, главы районов окончательно потеряли ориентиры и решили, что раз уж верный «серому кардиналу» председатель горизбиркома Илья Захаров поменял позицию, то и им следует присягать будущей городской команде. Первым оказался глава Кировского района Александр Лошаков, который уже пытается найти выходы на областную власть, в том числе через ряд депутатов, общения с которыми он ранее сторонился. Впрочем, ничего нового. В 2013 году он вел себя примерно так же, пытаясь вступать в переговоры со штабами участников мэрских выборов Якова Силина и Александра Буркова, но после сохранения старой команды открестился от этих контактов. Спустя пять лет история повторяется......Зато два других главы решили биться до конца. Глава Октябрьского района Роман Рудометов и его коллега по Орджоникидзевскому району Вячеслав Трапезников продолжают активную борьбу в своих округах за членов «списка Тунгусова». Причина проста: им дали понять, что в новой команде их не видят, более того, будут тщательно разбираться с их наследием. Поэтому они и бьются из последних сил. Правда, ранее их было трое, но после возбуждения уголовного дела по факту манипуляций с подписями кандидата Александра Смолина глава Чкаловского района Вячеслав Мишарин, в зоне ответственности которого это произошло, стал вести себя тише воды. А его заместитель Наталья Кондрина вообще ушла в срочный отпуск……Из-за ситуации по Смолину, по слухам из источников, близких к Следственному комитету по Свердловской области, под подозрение попали все участковые избирательные комиссии. Сотрудникам СК дано негласное указание бдеть за чиновниками и сотрудниками УИК и в случае выявления нарушений законодательства принимать самые жесткие меры. Вплоть до возбуждения уголовных дел.Идея создания Совета по молодежной политике Уральского федерального округа, о формировании которого заявил полпред Николай Цуканов, принадлежит директору Департамента по молодежной политике Свердловской области Ольге Глацких. По крайней мере, если верить слухам, об этом заявляет сама чиновница, ареал влияния которой, судя по всему, не знает границ. Впрочем, вскоре прыти у когда-то известной олимпийской спортсменки поубавится – слухмейкеры предрекают закат её карьеры в Департаменте.Глава Администрации Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров, по сути политически «взращенный» экс-главой Ирбита, а ныне депутатом Заксобрания Еленой Тресковой, стал проявлять самостоятельность. Наблюдатели отмечают, что в последнее время Никифоров стал неподконтролен Тресковой. Ситуация дошла до того, что дальше держать эту информацию от общественности в тайне было бы глупо, после чего и сама Трескова стала заявлять о потере контроля над «учеником».Отметим, что с июня 2006 года по март 2009 год Алексей Никифоров возглавлял ООО «Агрофирма «Ирбитская». В настоящее время завершается расследование бесфигурантного уголовного дела по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») по факту нанесения ущерба в особо крупном размере предприятию.Тиражируемые слухи о якобы обратном переходе Владимира Тунгусова из резиденции губернатора в мэрию Екатеринбурга пока не более чем домыслы. Во-первых, согласовывать трудоустройство теперь придется уже, очевидно, с новым главой (у Александра Высокинского есть все шансы занять мэрское кресло), которому не захочется портить отношения с губернатором, а во-вторых, с силовиками. По слухам, последние в настоящее время проверяют информацию о наличии либо отсутствии двойного гражданства у Тунгусова. Человек с аналогичными Ф. И. О. имеет паспорт Канады, и если он и Тунгусов – одно лицо, то Владимиру Георгиевичу придется делать непростой выбор.9 сентября в Екатеринбурге сторонники оппозиционера Алексея Навального собираются провести шествие и митинг. Данные акции они устроят несмотря на их несогласованность с Министерством общественной безопасности Свердловской области.Слухмейкеры утверждают, что правоохранительным органам дано распоряжение задерживать участников акций протеста. Причем делать это крайне тихо, как говорят, «без шума и пыли». В то же время добавляется, что протест будут давить в зародыше уже на площади возле главного здания УрФУ, где намерены собраться митингующие. Этим правоохранители намерены не допустить шествия по центральным улицам Екатеринбурга.Вообще, к сторонникам Навального у городских полицейских будет негативное отношение, ведь 9 сентября у них и так работы по горло: практически весь состав должен будет присутствовать на избирательных участках во время голосования за депутатов думы Екатеринбурга. А тут им еще работы подкинут, ведь помимо задержаний надо будет еще и оформлять оппозиционеров.Небольшой конфуз случился с агитацией перед выборами депутатов городской думы Екатеринбурга. Слухмейкеры жалуются, что в интернете невозможно найти статью губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева «Екатеринбург: навстречу будущему».«Поисковики ее не могут найти, на сайте «Областной газеты» также нет, выдается только ссылка на новости. К тому же даже на сайте местного отделения «Единой России», хотя это их предвыборная программа в гордуму, ее нет – только выдержки из нее», – заявляют слухмейкеры.Работники бюджетных организаций Екатеринбурга сообщают о массовом принуждении к участию в досрочном голосовании на выборах депутатов городской думы. По данным фактам свои заявления уже сделала областная избирательная комиссия, обратившаяся в полицию. При этом, как стало известно от одного из бюджетников, голосовать заставляют не за «Единую Россию», а за оппозицию. По слухам, установка на протестное голосование поступила от Владимира Тунгусова. Вероятно, что теперь он пытается подставить губернатора Евгения Куйвашева, ведь за успех оппозиции, особенно левых сил, на выборах в условиях обостренной ситуации вокруг пенсионной реформы спросят именно с главы региона.