Общество
21:38 | 31.08.2018
Передел рынка на Уралмаше, месть Глацких и шествие Ивачева
Слухи «Вечерних Ведомостей» о главных событиях и героях недели
Горелых вслед за Бородиным может уехать в Воронежскую область
Начальника ГУ МВД России по Свердловской области Михаила Бородина уже долгое время сватают в Воронежскую область, где он должен возглавить главк. Перевод ему прогнозировали практически все лето, теперь даты смещаются на осень. Однако контракт у Михаила Бородина действует до марта 2019 года, и пока он может не беспокоиться за должность на Среднем Урале.
В то же время, как говорят слухмейкеры, Михаил Бородин уже начал присматриваться к Воронежской области и анализировать ситуацию в регионе. Одной из главных неожиданностей стало для него отсутствие связи между ГУ МВД и общественностью, а также СМИ. Удивления добавляет и то, что никто из местных акул пера не знает главу пресс-службы региональной полиции.
В связи с этим, если ему все-таки придется перевестись в Воронежскую область, он намерен забрать с собой и нынешнего руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых. Он зарекомендовал себя в кругу уральских СМИ в качестве профессионала и человека, который найдет связь с любым изданием и может выстроить работу местной пресс-службы. Правда, пока не понятно, захочет ли сам Валерий Горелых перебираться вслед за шефом в центральную часть России.
Глацких намерена отомстить свердловским СМИ
Глава Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких осталась крайне недовольна непрошедшей в ТАСС пресс-конференцией, посвященной летним молодежным форумам. Пресс-конференция отменилась, так как на данное событие практически никто из СМИ не аккредитовался.
Как уверяют слухмейкеры, Ольга Глацких в ответ на игнор прессы топала ногами и грозилась лишить все СМИ контактов с «белым домом». Причем в этом ей должен помочь департамент информационной политики, который просят «обрубить» все связи с прессой и игнорировать почти все издания.
Говорят, что во время своего негодования Ольга Глацких выговорила много нелицеприятных слов о ТАСС, что они не смогли собрать журналистов СМИ, которые якобы зажрались, департаменту информационной политики, который «не воспитывает писак».
А причина игнора СМИ пресс-конференции проста: почти на это же время было назначено выступление Владимира Путина, касающееся пенсионной реформы. Слухмейкеры удивляются недальновидности Ольги Глацких, которая считала, что ее летние молодежные форумы будут интереснее речи президента.
В министерстве образования скандал. Вожатая выпила с несовершеннолетними
Очередной скандал с несовершеннолетними назревает в Свердловской области. В одном из подведомственных министерству общего и профессионального образования региона лагерей случилось ЧП — вожатая склонила к употреблению спиртных напитков нескольких подростков от 13 до 16 лет (воспитанников детдомов).
Как сообщают слухмейкеры, у детей случилась интоксикация. Но директор лагеря, находящегося неподалеку от Белоярки, не стал вызывать ни скорую, ни полицию.
Оздоровительная детская летняя кампания проводится по заказу Министерства социальной политики Свердловской области, в котором тоже обеспокоены сложившейся ситуацией. Непонятно, какое из министерств понесет ответственность за отравление алкоголем несовершеннолетних, в обоих ведомствах пытаются переложить ответственность друг на друга. А самое забавное, поговаривают, что директор этого лагеря и сама любитель спиртных напитков. Но просто уволить ее сейчас тоже не могут: все боятся, что скандал выйдет из стен министерств.
Снос киосков на Уралмаше и Эльмаше — это политика Тунгусова
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга начинается передел бизнеса, связанного с нестационарными объектами торговли. Местная администрация во главе с Вячеславом Трапезниковым намерена выгнать всех неугодных коммерсантов, имеющих лотки или павильоны на территории Уралмаша и Эльмаша.
Слухмейкеры поговаривают, что за всем этим стоит первый вице-губернатор — глава администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов, который руками Трапезникова ликвидирует неугодных ему предпринимателей.
Дело в том, что на Уралмаше и Эльмаше находится самое большое количество киосков «Роспечати», где продаются газеты, которые иногда негативно отзываются о Владимире Тунгусове и печатают неугодных для «серого кардинала» политиков, работающих в Орджоникидзевском районе, — Володина и Вихарева. К тому же там очень много киосков с мороженым, где продается товар извечного конкурента Владимира Тунгусова.
«Серый дом» не теряет надежды протащить своего второго кандидата в «финал» конкурса на должность главы Екатеринбурга
Часть членов конкурсной комиссии, которая фильтрует кандидатов на должность главы Екатеринбурга, собирается «протащить» для голосования в гордуме Екатеринбурга нынешнего начальника департамента экономики администрации города Алексея Прядеина. Он проигнорировал собеседование и даже не донес необходимые документы, но ему почему-то дают второй шанс.
Слухмейкеры уверяют, что за всем этим стоит Владимир Тунгусов, который намерен сделать все возможное, чтобы на голосовании в гордуме были только кандидаты от города, заблокировав возможность вынесения кандидатур губернатора Евгения Куйвашева. Вторым претендентом вслед за Алексеем Кожемяко и должен стать Алексей Прядеин. При этом идут переговоры, чтобы вице-губернатор Александр Высокинский, вице-спикер Заксобрания Виктор Маслаков или депутат Госдумы Андрей Альшевских вообще не попали на голосование в гордуму, так как они не представляют интересы Владимира Тунгусова.
Ивачев собирается вопреки закону устроить шествие и «взять» «белый дом»
2 сентября в Екатеринбурге пройдет «марш позора», который устраивает КПРФ, выступая против пенсионной реформы. Коммунисты намерены собраться возле КРК «Уралец» и устроить небольшой митинг.
Как уверяют слухмейкеры, стоячей акцией это мероприятие не закончится. Поговаривают, что коммунисты, как и намеревались ранее (они подали документы о шествии), пойдут к дому правительства Свердловской области, чтобы выразить свое возмущение пенсионной реформой.
Нынешний лидер свердловских коммунистов уже проделывал такой трюк, когда несколько лет назад организовывал митинг, вылившийся в шествие, и пытался «взять» «белый дом». Говорят, что сам Владимир Тунгусов, который последнее время очень тесно общается с КПРФ, настаивает именно на несанкционированном шествии. Якобы ему необходимо расшатать обстановку в регионе и устроить скандал, чтобы из Москвы полетели очередные стрелы гнева на губернатора Евгения Куйвашева.
Куйвашева и Носова помирили олигархи
Для истеблишмента стало неожиданностью согласие губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева посетить своего коллегу по Магаданской области, а ранее политического конкурента Сергея Носова, который собирается стать главой Колымы.
Говорят, что «мир» между двумя политиками устроили крупные свердловские бизнесмены, которые от этого собираются получить выгоду. Во-первых, заработать расположение Евгения Куйвашева и Сергея Носова. А во-вторых, «залезть» в Магаданскую область, где существует много сфер для расширения бизнеса. Поэтому они и устроили массовый вызов руководства Свердловской области на Колыму в целях налаживания отношений с новым регионом.
К тому же есть и социальная миссия — создание «Треугольника скорби» Эрнста Неизвестного, последняя деталь которого должна появиться в Коми при участии бизнеса, Евгения Куйвашева и Сергея Носова.
Свердловских единороссов обвинили в плохой отработке выступления Путина
Выступление президента России Владимира Путина, касающееся пенсионной реформы, плохо отработали единороссы в Свердловской области. Помимо нескольких выступлений и комментариев, ничего от них не было.
Как поговаривают слухмейкеры, перед единороссами стояла задача максимально заполнить информационные ленты комментариями о том, что президент сделал трудный ход, но правильный, решив поменять пенсионное законодательство. Свердловские лидеры общественного мнения, по просьбе Москвы, должны были его поддержать, но почему-то в большинстве своем промолчали. Кто ответит за «режим тишины» в Свердловской области, будут выяснять столичные эксперты.
© «Вечерние Ведомости»
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