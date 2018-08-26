Кто не рискует, тот не адвокат?

11:51 | 29.08.2018

Адвокат Денис Пучков. Фото: obltv.ru

О находчивости, самопиаре и неоднозначном окружении бюро «Пучков и партнеры»

В среде профессиональных защитников известно, что екатеринбургский адвокат Денис Пучков довольно активен в собственном пиаре: общается с журналистами, выступает перед студентами, его бюро «Пучков и партнеры» участвует в организации научно-практической конференции «Ковалевские чтения». При этом бизнес-деятельность адвокатского бюро «Пучков и Партнеры» – не столь публичная и гламурная и вызывает немало обоснованных вопросов, как и некоторые граждане, чьи имена крутятся вокруг этого названия.



Главный фактор риска



Самое интересное в адвокатской фирме «Пучков и Партнеры» – то, что решения в ней принимает Денис Пучков, весьма неоднозначный деятель, которого недавно даже лишали статуса адвоката. Часто именно с личностью Пучкова связано представительство фирмой одной из сторон, участвующих в довольно подозрительных имущественных конфликтах.



Представительство в бизнес-спорах нередко несет бюро «Пучков и Партнеры» серьезные выгоды имущественного характера. Согласитесь, ситуация, когда обычные, на первый взгляд, юристы получают в собственность часть активов очередной банкротящейся компании, выглядит как минимум неординарно. Когда банкротство компании наступает после исковых требований граждан, связанных с Пучковым и его командой, все еще интереснее. Ранее «МК-Урал» в статье «Адвокат в законе» уже рассказывал о показательной в этом плане истории с банкротством компании ЗАО «Фирма «Визстрой».



Пока группе юристов удается избегать серьезных проблем. Однако в любой момент удача может им изменить, и тогда, возможно, недалеко до возбуждения уголовных дел. Вероятно, это стоит понимать потенциальным клиентам, решившим связать свою деятельность с указанной фирмой. Им стоит учитывать, что в тех же судах уже давно, как говорится, все всё понимают, и название «Пучков и партнеры» для многих профессионалов, вероятно, уже стало символом весьма специфического отношения к правовой культуре.



На наш взгляд, одна из проблем упомянутой юридической команды – неумение или нежелание эффективно маскировать свои схемы работы с чужими бизнес-активами. Это видно на примере того же банкротства ЗАО «Фирма «Визстрой». Еще один момент, в котором Денис Пучков, возможно, не слишком осторожен, – это получение им все новых титулов и званий. То известное печатное СМИ по не очень понятным мотивам называет Пучкова «Адвокатом года», и происходит это на «Ковалевских чтениях», соорганизатором которых было бюро Пучкова, то он становится «кандидатом юридических наук», текст кандидатской которого (по данным сервиса antiplagiat.ru) на 63,38% состоит из заимствований и еще на 6,54% – из цитирования.



Опасные связи для клиента



Имущественные конфликты по определению связаны с риском. Тем более, когда клиент доверяет защиту своего бизнеса, мягко говоря, экстравагантным юристам, склонным к опасным авантюрам. Самый меньший из рисков в такой ситуации – просто проиграть процесс, потратив впустую деньги и время. Но есть вероятность намного более весомых потерь: потеря имущества, использование доверенностей, выданных случайным людям, раскол в семье и даже риск самому очутиться на скамье подсудимых.



Есть случаи, когда после общения с командой Пучкова граждане писали заявление о собственном банкротстве, даже не позаботившись о том, чтобы собрать мало-мальски убедительную базу для доказывания в суде легитимности этой процедуры. В результате клиенту может грозить обвинение по уголовной статье «Преднамеренное банкротство».



Пучков вполне способен привлечь к делам своих клиентов довольно неожиданных личностей. Например, в материале «МК-Урал» «Роковой звонок адвокату» мы описывали имущественный конфликт в Ижевске, в рамках которого бюро «Пучков и партнеры» взялось защищать интересы Натальи Соколовой, пытавшейся отсудить у собственного отца – бизнесмена Александра Соколова – расположенный в Чехии отель «Louren». В ходе процесса адвокаты уговорили подзащитную сторону выдать доверенность на представление своих интересов на некоего Сергея Бедрина, которого клиент в глаза не видел.



Господин Бедрин в свое время был учредителем в пяти компаниях, три из которых уже ликвидированы, а в еще двух Сергей Леонидович утратил права учредителя. До недавнего времени он был директором строительной компании «Третья Столица», откуда уволился и сейчас работает обычным юристом в юридическом отделе другой компании. А начинал он в громкой должности «руководитель правового направления» в собственной (40%) консалтинговой фирме «Сезар».



И вот на имя такого человека – не самого успешного бизнесмена и, судя по всему, не гениального юриста, вдобавок совершенно незнакомого с клиентом, команда Пучкова подвигает клиента выписать доверенность. Как такое решение можно объяснить? В таких случаях можно рассуждать об умысле мошенничества, о некомпетентности юристов, могут быть и другие объяснения, так или иначе означающие новые риски для клиентов.



Пучков международный



Если нам мало известно о международной деятельности адвокатского бюро «Пучков и Партнеры» и управляющего партнера Дениса Пучкова, это еще не значит, что мы что-то упустили. Возможно, реальной полноценной деятельности такого рода просто нет, несмотря на попытки позиционирования компании в качестве международного игрока.



Например, кто такой Саймон Тапман? Воспользовавшись интернетом, узнаем, что Саймон Тапман – юрист, автор книги «Почему юристы должны есть бананы?», которая, мягко говоря, не из списка бестселлеров. Он участвовал в «Ковалевских чтениях» в Екатеринбурге, организованных бюро «Пучков и Партнеры». По этому поводу на сайте бюро «Пучков и Партнеры» находим пафосную заметку о том, что господин Саймон Тапман, «гуру мирового юридического сообщества», оказался в России по приглашению другого знаменитого юриста – Дениса Пучкова.



Вряд ли господин Тапман предполагал, что его визит там много значит. Книга его вышла на русском языке в 2012 году, хитом в России, как и в других странах, не стала. Догадывался ли мистер Саймон, что дело не столько в книге, сколько в попытке использования его имени региональными юристами с целью заявить о собственной международной активности?



Чешский бизнес



В новостях бюро «Пучков и Партнеры» встречается упоминание о неких чешских партнерах. Судя по отчетам Пучкова в соцсетях, он частенько наведывается в Прагу. Анализируя дела, ведущиеся Пучковым в последнее время, встречаем упоминание чешской недвижимости, к которой имели отношение российские клиенты бюро «Пучков и Партнеры» (спор в семье Соколовой за отель «Louren», который после появления в этом деле юристов Пучкова все больше напоминает операцию по захвату собственности).



Как сообщают непосредственно участвующие в этом деле лица, деловая активность Пучкова в Праге особо не заметна. Даже на сайте чешского адвокатского бюро «Криж и партнеры», которое упоминалось Пучковым в качестве партнерской фирмы, не найти упоминания фамилии Puchkov.



Конечно, как и любой российский турист, Пучков иногда может себе позволить посетить столицу Чехии, посмотреть достопримечательности, выпить пива с рулькой. Однажды Пучков даже бежал Пражский полумарафон. Раз уж оказался за границей, почему бы не совместить приятное с полезным, сказав, что ездил по делам?



Рейтинги и форумы



В качестве весомого доказательства международного уровня бюро «Пучков и партнеры» упоминается факт присвоения ему рейтинга международного рейтингового агентства в сфере юридического бизнеса Chambers & Partners.



Что это означает на практике? Присвоение рейтинга Chambers может говорить о заключении договора с данным агентством, оплате исследования и присвоении рейтинга. При этом бюро «Пучков и Партнеры» попало только в третью группу в общероссийской квалификации по разделу «Корпоративное право» и в первую группу среди региональных фирм. То есть эксперты Chambers не видят основания для признания бюро «Пучков и партнеры» серьезно значимой компанией на российском уровне, не говоря уже о международном. Кстати, эксперты российского рейтинга Pravo 300 поставили бюро «Пучков и Партнеры» в число 50 (38-42 место) региональных фирм.



Да и не в рейтингах дело. Для реальной международной практики нужно качественное знание законодательства данной страны, процессуальных особенностей. Также нужен солидный практический опыт. Есть ли все это у команды Пучкова?



«Вашингтон на связи»



Под таким заголовком сайт бюро «Пучков и Партнеры» с гордостью сообщал о приглашении на международный юридический форум IBA в Вашингтон. Понятно, что участие в таких мероприятиях платное, и организаторы готовы принять практически любую малоизвестную фирму, готовую заплатить за вход.



Справедливости ради стоит отметить, что в активе Пучкова есть пара случаев, похожих на реальную международную практику. Это защита интересов Дюсельдорфской медицинской клиники в споре с правительством Башкортостана и защита интересов Creative Nail Design (скорее даже не самой американской фирмы, а ее российского партнера ОлеХаус). Неплохо. Но не мало ли для позиционирования себя в качестве адвоката международного уровня?



Кого на районе знаешь?



Если о международном статусе бюро «Пучков и партнеры» сложно говорить без улыбки, то на уровне Свердловской и соседних областей эти деятели действительно ведут дела очень уверенно. Здесь часто работает наука о контактах. По количеству полезных знакомств команда Пучкова действительно могла бы занять одно из призовых мест специального рейтинга.



Арбитражный управляющий Юлия Валериевна Москаленко, вероятно, не без творческих задатков. Чем еще объяснить тот факт, что однажды она поменяла данное ей при рождении отчество «Валерьевна» на «Валериевна». Любители конспирологии могли бы сказать, что с новым отчеством проще забыть о процессуальных ошибках прошлого, но мы остановимся на том, что переименование получилось красивым. В любом случае деятельность госпожи Москаленко в качестве арбитражной управляющей отражена в документах, суть которых от замены буквы в отчестве не меняется.



Дела на миллионы



Деятельность арбитражных управляющих относится к разряду саморегулируемых. Вполне возможно, что СРО не всегда тщательно следят за соблюдением своими членами правил и стандартов деятельности управляющих или неоднократные взыскания за нарушения, допущенные при исполнении профессиональных обязанностей и уклонение от уплаты налогов, в эти стандарты укладываются. По той или иной причине Юлия Москаленко до сих пор является членом Союза арбитражных управляющих СРО «Дело».



Управление Росреестра по Челябинской области проверяло Москаленко во время ее работы конкурсным управляющим ООО «Агро-Злак-1» и обнаружило девять нарушений. В частности, заключение договора на оказание юридических услуг с фирмой, которая за все время ни разу не появилась в суде, но исправно получала оплату услуг – 75 тысяч рублей в месяц.



Также интересна история банкротства ЗАО «Фирма «Визстрой». Пикатность в том, что бюро «Пучков и партнеры» оказывало банкротящейся компании юридические услуги, а сам Пучков и его партнер Алексей Захаров одновременно являлись кредиторами этой компании. В результате находчивые юристы-кредиторы гарантировали себе выплаты в размере около 4,5 млн руб. Неплохая сумма, есть чем поделиться с друзьями в арбитраже, не правда ли?



Похожая схема работала в деле о банкротстве ООО «Орион», конкурсным управляющим которого была Юлия Москаленко. Изначально директор предприятия заключил договор с фирмой «ДНТ-Урал», которой владеют Денис Пучков и его жена Марина Пучкова. Эта компания неоднократно оказывается замешанной в связанных с Пучковым банкротных хрониках. В деле «Визстроя» «ДНТ-Урал» якобы оказывала юридические услуги на миллионы рублей и как будто производила «строительно-монтажные работы». В истории с «Орионом» ей выпал другой функционал – бухгалтерский учет за неплохой для компании с одним человеком в штате гонорар в 85 тысяч рублей ежемесячно.



И если бы не настойчивость одного из кредиторов ООО «Орион», оспоривших в суде эту сделку, фирма Дениса Пучкова не без участия Юлии Москаленко могла бы получить солидную сумму. Однако суд (определение по делу А60-60973/2016 от 17 июня 2018 года) признал действия конкурсного управляющего ООО «Орион» Юлии Москаленко незаконными.



Незаметные для органов



Достаточно ли для САУ СРО «Дело» перечисленных фактов, чтобы рассмотреть действия Юлии Москаленко на соответствие профессиональным стандартам? Сложно ответить. По какой-то причине СРО не отреагировало на факт уклонения Москаленко от уплаты административного штрафа, наложенного управлением Росреестра по Челябинской области за нарушения в деле «Агро-Злак-1».



Дело прекратили в связи с «невозможностью установить местонахождение должника и имущества». Ну если судебные приставы по-прежнему не знают, где найти Москаленко или ее имущество, почему бы им не заинтересоваться частью двухэтажного дома площадью 153,1 кв. м и земельным участком площадью 196 кв. м, а также 1/3 гаража площадью 73,6 кв. м. и 2/6 участка площадью 343 кв. м. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дальняя, д. 28?



Интересно, что Москаленко снова числится в базе исполнительных производств. С нее не смогли взыскать 59,5 тыс. руб. задолженности по налогам в ХМАО. А сейчас пытаются взыскать почти 53 тысячи рублей налогов и пеней в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, где и проживает Москаленко и где ее почему-то никак не могут найти судебные приставы.



Почему-то у адвоката Пучкова и его коллег есть масса возможностей легко найти госпожу Москаленко, а судебные приставы ее как будто не замечают. Как и самого Пучкова с его имуществом. Совпадение?



Подобных совпадений и удивительных случаев везения вокруг деятельности бюро «Пучков и партнеры» в последнее время, пожалуй, слишком много. Неужели Денис Пучков, как и полезное ему окружение в силовых и судебных структурах, не видят серьезных рисков, что сопутствуют их деятельности? Или цель, часто измеряемая числами с шестью нулями, оправдывает любые средства?



По материалам МК-Урал