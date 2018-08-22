Общество
21:00 | 24.08.2018
В Ирбите – новый мэр
Слухи «Вечерних Ведомостей» о главных событиях и людях недели
Главе Ирбита доходчиво объяснили, почему не надо идти на третий срок
На следующей неделе, 27 августа, состоится первый этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ирбита, на котором конкурсная комиссия оценит результаты проверки полноты и достоверности сведений, представленных кандидатами. Среди основных кандидатов в предвыборной гонке изначально участвовали нынешний глава Геннадий Агафонов, у которого за плечами два срока (в роли главы, разумеется) и первый заместитель главы Николай Юдин. По слухам, Геннадий Агафонов отказался от участия и забрал документы, оказав «услугу» своему оппоненту-подчиненному. Чем займется Агафонов достоверно неизвестно, но есть информация, что ему предложена должность председателя местного избиркома.
По одной из версий, инициаторами решения Агафонова выступили высокопоставленные чиновники из свердловского правительства, где некоторое время работал Юдин – игрок «Ночной хоккейной лиги», человек, который вхож в узкий круг статусных федеральных бизнесменов и госслужащих, а также пользующийся поддержкой органов госбезопасности. По слухам, Агафонова предупредили, что если он не заберет документы, то пусть пеняет на себя – за девять лет руководства Ирбитом у силовиков накопилось достаточно информации, чтобы решить по нему вопрос. Агафонова долго убеждать не пришлось.
Напомним, что Николай Юдин Николай Юдин стал широко известен в октябре 2015 года, когда во время визита делегации Свердловской области в Китае подрался с экс-депутатом Заксобрания Евгением Артюхом. Бывший депутат получил синяк под глаз.
«Разводила» с мандатом
Депутат свердловского ЗакСобрания Алексей Коробейников потерял былое влияние в Пышминском районе – муниципалитете, который он курирует совместно со спикером ЗССО Людмилой Бабушкиной. По слухам, в апреле этого года Коробейников заявил о своей поддержке на праймериз в городскую думу Екатеринбурга авторитетному бизнесмену из Пышмы Александру Коробицыну, который дружен с выходцами из Чечни.
Коробицын, надеясь на результат, пошел по округу №11 (Октябрьский район), вложившись финансово в кампанию. По результатам праймериз выяснилось, что помощь Коробейникова была ничтожной, деньги были потрачены впустую, при этом, по неподтвержденной информации, их расходованием занимались как раз люди депутата. Коробицын занял всего 7 место, и сейчас Коробейников вряд ли может надеяться на ресурсы своего товарища в Пышме, где его появление называют крайне нежелательным.
В свердловском «Фонде жилищного строительства» ждут кадровых изменений
Олег Кагилев, которого по решению губернатора Евгения Куйвашева временно отстранили от должности руководителя «Управления капитального строительства Свердловской области» может стать далеко не единственным высокопоставленным чиновником, чьи позиции «подкосились». По слухам, аналогичная судьба ждет и директора «Фонда жилищного строительства» Оксану Вохминцеву, чьи подчиненные на днях проиграли процесс в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Ответчиком по делу выступали редакция «Вечерних ведомостей» и депутат Государственной думы Дмитрий Ионин, которые в прошлом году допустили критику деятельности «Фонда жилищного строительства» в связи со скандалом, разразившимся в Ивделе, где молодая семья заехала в новостройку, а после была госпитализирована оттуда связи с отравлением.
Михаил Бородин станет «ректором»?
Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин, которого слухачи упорно «провожают» на аналогичную должность в Воронежскую область, в процессе переезда может стать вовсе не начальником воронежского главка, как это предполагалось ранее, а начальником Воронежского института МВД РФ – кузницы ведомственных кадров. Во-первых, работа не пыльная, а во-вторых, должность генеральская. Получается, что Михаил Бородин ничего не потеряет, к тому же будет ближе к родным – до Курской области из Воронежа, то называется, рукой подать.
«Ро́дина-мать зовёт!»
Для замначальника свердловского ГУ МВД Петра Кривегина, который недавно был включен в обновленный кадровый резерв МВД, готовят кресло начальника ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщают сплетники. Нынешний начальник волгоградского главка Александр Кравченко возглавляет уже его 10 лет, что не приветствуется в МВД, которое ратует за ротацию кадров. Петру Кривегину однозначно будет не скучно в южном регионе. Во-первых, с ним планируют уехать члены его команды, а во-вторых, замначальника ГУ МВД по Воронежской области является Андрей Подолян, который ранее служил с Кривегиным «по соседству» – с 2011 по 2015 год он занимал должность замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Коммунисты переобулись из-за «Позорного полка»
КПРФ, собирающаяся на следующей неделе митинговать в Екатеринбурге против пенсионной реформы, обвиняют в «переобувании». Дело в том, что коммунисты сначала планировали устроить массовое шествие практически в каждом районе города, чтобы накануне выборов привлечь больше внимание к своей партии.
Но чем ближе дата акции – 2 сентября – тем больше изменений происходит с КПРФ. Вместо общегородского шествия коммунисты будут проводить митинг, а название акции «Позорный полк» (оно вызвало негативные отклики у пенсионеров) сменили на «марш позора», чтобы не нервировать общественность.
Снижение масштабности акции слухмейкеры связывают с тем, что с первым секретарем регионального обкома КПРФ Александром Ивачевым были проведены беседы, в которых ему посоветовали «не зарываться» и не настаивать на общегородской акции. Правда, слухмейкеры не знают, кто разговаривал с Ивачевым – либо представители администрации губернатора, либо федерального руководства партии.
Избирком Екатеринбурга может снять «Единую Россию» с выборов, но не будет этого делать
«Единая Россия» должна быть снята с выборов депутатов городской думы Екатеринбурга. Формально для этого есть несколько оснований, среди которых нарушения в агитации.
Правда, как утверждают слухмейкеры, единороссов никто из избирательной гонки не исключит. Но чтобы их конкурентам не было обидно, «партию власти» в очередной раз накажут за выпущенную газету, в которой они нарушили правила агитации. Правда, это будет уже второе наказание за одно и тоже и второе обращение в полицию по этому поводу. В избиркоме надеются, что хоть после этого «Единая Россия» одумается и перестанет нарушать закон.
«Куйвашевским» разрешили использовать в агитации слоган «партия президента»
Выборы в городскую думу Екатеринбурга стали одними из самых сложных для представителей «ЕР» в России, поэтому в столице Урала единороссам разрешили в своих агитках использовать слоган «партия президента».
Как говорят слухмейкеры, не все единороссы смогут воспользоваться этим благом. Несколько дней представители кандидатов в депутаты гордумы Екатеринбурга двух лагерей «партии власти», представляющих губернатора Евгения Куйвашева и его первого заместителя Владимира Тунгусова, пытались заручиться поддержкой Москвы.
Говорят, что кулуарную войну выиграли представители Евгения Куйвашева, закрепив за собой статус кандидатов от «партии президента».
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
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© «Вечерние Ведомости»
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