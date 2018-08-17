Месть или ревность?

12:25 | 23.08.2018

Основные версии покушения на главу Талицы Александра Толкачева

25 апреля неизвестный злоумышленник напал на главу Талицкого городского округа Александра Толкачева. Выпустив несколько пуль из огнестрельного оружия, киллер скрылся, так и не попав в цель. Уголовное дело по факту нападения до сих пор расследуется. Сегодня в Талице обсуждают сразу несколько версий возможных мотивов покушения. Варианты называют разные — от конфликта на сексуальной почве до мести со стороны бизнеса и разборок мафии регионального уровня.



Нападение на Александра Толкачева произошло вечером 25 апреля около дома № 17 на улице Октябрьской в поселке Троицком. Глава городского округа находился в своем автомобиле Toyota Land Cruiser 200, когда по заднему стеклу был произведен первый выстрел. В этот момент градоначальник, разговаривая по сотовому телефону, готовился выходить из машины.



Когда Толкачев приоткрыл дверь, прозвучало еще как минимум два выстрела. Мэр закричал на злоумышленника, находившегося примерно в полуметре от автомобиля. Неудачливый киллер испугался и побежал. Толкачев попытался догнать обидчика, но тому удалось оторваться от преследования, сбежать через заболоченную территорию и скрыться в неизвестном направлении.



Под рулевой колонкой автомобиля правоохранители нашли металлическую пулю, свидетельствующую о том, что стреляли из огнестрельного оружия или из пистолета, переделанного под боевой.



Человек в камуфляже



Оперативно установить подозреваемого не удалось. Известно лишь, что он ростом около 180 сантиметров, был одет в камуфляжный костюм и охотничьи сапоги.



По одной из версий, сотрудники полиции опрашивали местных жителей, в том числе постояльцев расположенной поблизости гостиницы ИП Четверикова, оказавшихся представителями компании «Теле-2», а также гражданина Шанина С.В., у которого около четырех лет назад был конфликт с Толкачевым как раз возле дома № 17 на Октябрьской.



Опрошенный вспомнил, что в тот раз повздорил с Толкачевым, будучи пьяным, но ничего серьезного не произошло, Шанин всего лишь с досады пнул по колесу толкачевского автомобиля. Алиби Шанина на вечер 25 апреля подтвердили члены его семьи.



Активная личная жизнь



В Талице вокруг персоны градоначальника ходят разные слухи. Говорят, что он весьма активен в личной жизни, и с этим могли быть связаны некоторые конфликты.



Еще весной «МК-Урал» сообщал, что полиция в связи с покушением заинтересовалась личностью бывшего водителя главы Сергея Новопашина. В отношении этого гражданина даже были организованы оперативно-розыскные мероприятия. Интерес силовиков подогревался рассказом знакомой Новопашина о том, что он якобы жаловался на связь своей бывшей жены с градоначальником и допускал резкие высказывания с угрозами в адрес последнего. Однако, судя по всему, эта версия с водителем не подтвердилась. Зато сегодня благодаря слухам об активной личной жизни Александра Толкачева можно упомянуть еще несколько конфликтных историй.



Рассказывают, что однажды возник скандал в ходе корпоратива, проходившего в здании администрации городского округа в честь 8 Марта. Якобы ближе к финалу праздника одна из сотрудниц администрации уединилась с представителями руководства городским округом, возможно, дошло даже до интимной близости. В мэрию прибыл ревнивый муж этой сотрудницы и попытался забрать супругу домой, но в результате был избит. Наверное, у него могло возникнуть желание отомстить за оскорбленную честь.



Также к романам с руководством была склонна и другая сотрудница администрации, жена одного из бывших заместителей главы администрации городского округа. Этот бывший чиновник также мог иметь мотивы для сведения счетов с градоначальником.



Еще одна романтическая теория связана с Екатеринбургом, где талицкого главу замечали в компании с некой местной жительницей в районе улицы Уральской. Говорят, что в ближайшее время на Уральской, 3, собиралась поселиться еще одна женщина, неплохо знакомая с Александром Толкачевым. Возможно, гражданка, проживающая по адресу Уральская, 5, была недовольна перспективой такого соседства. Впрочем, вряд ли такой мотив является достаточным для организации покушения.



Столкновение амбиций



Еще одну теорию заговора можно связать с именем бывшего главы городского округа Сергея Горбунова. Говорят, что после отставки с чиновничьей должности Горбунов имел проблемы в связи с банкротством своего бизнеса, при этом попытки обратиться за поддержкой к новому главе не принесли ощутимого результата.



Установить, насколько серьезными могли быть разногласия между новым и старым главами в 2017–2018 годах и являются ли они мотивом для организации покушения, не удалось, но ранее, говорят, страсти накалялись нешуточно. Вот как описывало агентство Ura.Ru события мая 2010 года: «После того как неизвестные подожгли пять «КАМАЗов» предприятия «Агропромхимия», принадлежащего Толкачеву, депутаты думы, которую он возглавлял, связали этот инцидент с главой округа Сергеем Горбуновым. В свою очередь сторонники главы в ответ упрекнули их в провокации и преследовании своих бизнес-интересов, напоминая, что в январе у Сергея Горбунова тоже случилось ЧП в духе криминальных разборок — сгорел его дом».



Известно, что в круг общения Горбунова входит Михаил Шеломенцев, которого Информационное агентство «Руспрес» со ссылкой на Ura.Ru заносило в число «некоторых из некогда воинственных членов» ОПС «Уралмаш», которого также считают бывшим водителем одного из лидеров этого сообщества.



Сейчас Михаил Шеломенцев является учредителем ООО «Авто-Лидер-Центр», продающего и обслуживающего автомобили Hyundai в Екатеринбурге. Бенефициаром этой компании считается Николай Антонов, в начале нулевых работавший начальником отделения службы экономической безопасности УФСБ по Свердловской области. «Уже сняв с себя погоны, он также учредил ряд автосалонов (2008)», — писала про него газета «АиФ». Как мы видим, люди это достаточно серьезные. Могли они посчитать важным заступиться за Горбунова и какие методы могли посчитать уместными, неизвестно. Просто в определенных кругах такую возможность не исключают.



Киллер засел на карьерной лестнице?



Как стало известно «МК-Урал» из источников в свердловском правительстве, в недавнем прошлом Александр Толкачев рассматривался в качестве кандидата на должность начальника регионального ГКУ «Управление капитального строительства Свердловской области» вместо Олега Кагилева. Вполне вероятно, что влиятельные персоны на уровне руководства Свердловской области, связанные с господином Кагилевым, хотели бы в случае его отставки видеть на посту начальника УКСа своего человека. Толкачев, судя по всему, в такую категорию управленцев не попадал.



Связанные с Кагилевым лица могли быть в курсе возможных претензий к Александру Толкачеву со стороны окружения Сергея Горбунова. Если допустить, что у двух сторон могут возникнуть мотивы разобраться с неугодным градоначальником, то почему бы не объединить усилия на неких взаимовыгодных условиях?



Все это, конечно, только теории, которых вокруг покушения на Александра Толкачева накопилось немало. Очевидно одно: экономические предпосылки к апрельской стрельбе наверняка были.



Версию инсценировки покушения мы не рассматриваем, так как похоже, что Толкачев действительно встревожен апрельским инцидентом. После покушения он совершил довольно резкий политический маневр, перейдя из команды спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной в стан соратников ее оппонента — руководителя СРО «Единой России» Виктора Шептия, возможно считая, что такой шаг обеспечивает ему дополнительную безопасность.



Не факт, что ведущие в Екатеринбург ниточки могут привести нас к реальному злоумышленнику. Недоброжелателей из бизнес-среды у Толкачева хватает и в Талицком городском округе.



Хозяин города



Александр Толкачев не просто глава Талицкого городского округа. С его именем связывают известные на этой территории ООО «Агропромхимия» и ООО «ПСО «Оптимал». Бюджет муниципального образования, в части госзакупок необходимых работ и услуг, в значительной степени осваивается этими предприятиями, порой может даже доходить до трех четвертей всех контрактов.



Формально Толкачев указанные фирмы не возглавляет. Это не удивительно, ведь ранее он на этой почве почти стал уголовником. В феврале 2011 года прокуратура Свердловской области сообщила о проведенной проверке по многочисленным обращениям жителей городского округа, сообщавших о коррупционных проявлениях со стороны местных властей.



«В ходе проверки установлено, что глава Талицкого городского округа (одновременно — председатель Думы Талицкого городского округа) Александр Толкачев в период 2009–2010 гг. занимал еще и должность генерального директора ООО «Агропромхимия». Указанная организация выполняла работы по очистке дорог от снега, получив из муниципального бюджета свыше 1,5 млн рублей», — сообщила прокуратура и подчеркнула, что Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» совмещение должностей муниципальной службы с одновременным замещением постов в коммерческой организации прямо запрещено.



Областная прокуратура усмотрела в действиях Толкачева признаки состава преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), и направила материалы проверки в СУ СКР по Свердловской области. Сложно сказать, что тогда помогло Толкачеву не оказаться на скамье подсудимых и не потерять должность главы. По сути, с тех пор мало что изменилось. Близкие Толкачеву фирмы по-прежнему зарабатывают за счет муниципальной казны.



Уголь, поставляемый для муниципальных котельных, идет через подъездные пути ООО «Агропромхимия» и ООО «ПСО «Оптимал», развозится с использованием техники этих компаний. Эти же фирмы получают контракты на ремонт дорог, ликвидацию свалок и другие мероприятия в сферах коммуналки, строительства, благоустройства.



Не сказать, что в распоряжении указанных компаний достаточно много специальной техники, способной выполнить весь объем работ. В результате подряды есть, но в большей части города постоянные проблемы с уборкой снега, грязи, другими сезонными работами. Решаются проблемы часто не связанными с главой подрядчиками, а силами местных предприятий и просто неравнодушных жителей. При этом коммунальные службы и районные предприятия часто вынуждены арендовать технику компаний, близких главе ТГО, причем цены этой аренды сложно назвать среднерыночными. Некоторые лишенные возможности как-то влиять на ситуацию муниципальные служащие и руководители городских предприятий с досады увольняются, другие молчат и ничего не делают, не желая конфликтовать с главой и его людьми.



Интересно, что значительную часть техники, которая имеется в ООО «Агропромхимия», эта компания ранее арендовала у муниципалитета, затем выкупила ее по остаточной стоимости, а сейчас эта техника или сдается в аренду муниципалитету, используется для работы по муниципальным контрактам или вынужденно арендуется другими районами, на которые способна влиять администрация городского округа.



Даже при условиях аренды муниципальной техники выстроенная система была довольно выгодной для предприятий, имеющих отношение к Толкачеву. По сути, можно было вообще не платить. Одна из схем, освобождающих ООО «Агропромхимия» от платежей за аренду, была описана в газете «Ведомости на Талых ключах». ООО УК «Чистый город» задолжало ООО «Агропромхимия» 668 тыс. руб. за отопление домов на ул. Энгельса в поселке Троицком. Управление по регулированию имущественных и земельных отношений ТГО составило с ООО «Агропромхимия» договор уступки требования. По этому документу ООО «Агропромхимия» в счет долга муниципалитету за арендуемую технику в размере 750 тыс. рублей (живые бесспорные деньги) передавало в муниципальную казну 668 тыс. рублей своих претензий к ООО УК «Чистый город», которые надо еще доказать, отсудить и, самое главное, взыскать и получить.



Администрация муниципалитета и муниципальные предприятия по какой-то причине активно арендуют недвижимость, имеющую отношение к Толкачеву. Например, в здании на Калинина, 6, снимают площади несколько муниципальных учреждений. Ладно бы в городе было мало места, но в распоряжении муниципалитета имеется огромный комплекс на Советской, 65, в котором могли бы свободно разместиться все муниципальные учреждения и предприятия.



При участии Толкачева происходили кажущиеся невероятными с точки зрения действующего законодательства события в местных органах власти. В 2011 году депутаты Думы ТГО, в том числе десять членов «Единой России», устав от Толкачева, решили сложить полномочия. 14 октября Верховный Суд РФ утвердил роспуск думы. Определение Верховного Суда вступило в законную силу немедленно. Однако в тот же день уже простой гражданин Толкачев А.Г. издал распоряжение Думы ТГО № 38 «О временном порядке осуществления деятельности Думы Талицкого городского округа». Этим документом исполнение обязанностей представителя нанимателя (председателя Думы ТГО) в отношении работников аппарата Думы ТГО и КРК Думы ТГО с правом подписания финансовых документов, подписания исходящей корреспонденции от имени Думы передано руководителю аппарата Думы ТГО Татьяне Сусловой.



Получается, в Талицком городском округе действовал особый орган, нечто вроде и. о. думы, заменяющий депутатов и спикера. Аппарат думы, единственное назначение которого — обслуживание депутатов думы, в отсутствие депутатов обслуживал сам себя, сам себе выплачивал заработную плату, премии, использовал транспорт думы, возможно потратив около 500 тыс. бюджетных рублей.



Это лишь небольшая часть тех вольностей, которые допускала и допускает местная власть в Талицком городском округе. Поэтому не сложно предположить, что на территории муниципалитета можно встретить немало недоброжелателей Александра Толкачева. Конечно, сравнение Талицкого городского округа с криминализированной Кущевкой выглядит несколько натянутым, но местные жители, испытывая тревогу за будущее родного края, такую аналогию уже проводят.



По материалам «МК-Урал»