Борзота на Среднеуральской птицефабрике

19:33 | 17.08.2018

Охранники угрожали ребенка засунуть в мясорубку

Накануне, на территории «Среднеуральской птицефабрики» произошел инцидент с несовершеннолетним, в обстоятельствах которого сейчас придется разбираться органам Следственного комитета РФ. Как стало известно veved.ru, сотрудники ЧОП, охраняющие предприятие, поймали на близлежащей парковке 16-летнего школьника, кадета Данила, который распространял листовки с призывом к сотрудникам птицефабрики обратить внимание на действия руководства, которое не строит очистные сооружения, что грозит закрытием производства.



Охранники заставили Данила сначала собрать листовки, которые он оставил под стеклоочистителями автомобилей, а затем, вопреки его воле, поволокли к себе в помещение, где отобрали телефон и около двух часов никуда не выпускали. Со слов ребенка, заместитель директора по безопасности (по данным издания, является бывшим сотрудником силовых структур) пообещал, что перешибет его палкой и засунет в мясорубку. Мальчик воспринял угрозу серьезно.







После «воспитательной» беседы на птицефабрике Данил был доставлен в отдел полиции №28 в Среднеуральске, где в присутствии мамы его опросил дознаватель. На место также приехала известная на Урале адвокат Анастасия Удеревская, которая теперь будет защищать интересы Данила.



По её словам, в действиях сотрудников ЧОП (по предварительным данным, охрану птицефабрики осуществляет ЧОП «Азимут») формально усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы в отношении заведомого несовершеннолетнего») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Учитывая, что противоправные действия были совершены в отношении несовершеннолетнего, разбирательство произошедшего входит в компетенцию Следственного комитета.



Есть опасения, что дело попытаются замять, учитывая, что один из охранников ранее служил в органах внутренних дел. Так, изначально в отделе полиции №28 с мальчика пытались взять «нужные» показания, и только после приезда Анастасии Удеревской удалось восстановить баланс интересов. Добавим также, что после того, как полицейские осознали, что все идет не так, как им хотелось бы, в ситуацию вмешался лично начальник ОП №28 майор Валентин Кац, который пригласил Данила и его маму к себе в кабинет, где собственноручно взял объяснения по факту незаконного лишения свободы и угрозы убийством.



Напомним, что 9 августа Свердловской областной суд оставил в силе решение Верхнепышминского районного суда о запрете на выброс отходов птицефабрики в Молебское болото. Инициатором судебного разбирательства была Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура, Министерство природных ресурсов и экологии СО и Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу. Ранее было установлено, что у предприятия нет разрешительных документов на сброс сточных вод в болото Молебское (является началом реки Пышма!). Кроме того, сточные воды сбрасываются в водоем без должной очистки, с превышением концентрации фосфатов и азота аммонийного в связи с отсутствием очистных сооружений.



Так, согласно протоколу лабораторных исследований от 13.01.2017, имеет место превышение допустимой концентрации загрязняющего вещества: фосфатов — в 5 раз, а азота аммонийного — в 7 раз. Между тем фосфаты, попадающие в окружающую среду, наряду с некоторыми другими веществами приводят к эвтрофикации водоёмов, что вызывает появление в воде цианобактерий, которые в период цветения выделяют токсины, способные вызвать отравление людей и животных, а также приводит к дефициту кислорода и заморам рыб.



Отсутствие очистки сбрасываемых сточных вод создает предпосылки для загрязнения и истощения водного объекта, причинения вреда водным биологическим ресурсам, водным растениям, может привести к иным экологически неблагоприятным последствиям.



Устоявшее решение Верхнепышминского районного суда привело к тому, что, на предприятие пришли судебные приставы, которые опечатали канализационные трубы и обесточили насосы. Это фактически привело к остановке технологического процесса убойного цеха. Собственник птицефабрики, челябинская компания «Равис», принял решение вывезти кур на другие предприятия, что грозит потерей работы для 800 сотрудников «Среднеуральской». Собственно, об этом и пытался всех предупредить школьник Данил, который, несмотря на возраст, понимает необходимость строительства очистных сооружений, но его позицию восприняли в штыки охранники.