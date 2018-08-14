Общество
18:53 | 17.08.2018
Фото В.Н. Горелых
Сагринский след: подробности конфликта в екатеринбургском ресторане «Grand Урюк»
Пострадавшие не появляются дома, зачинщики разгуливают по городу
Вечер 16 августа 2018 года для персонала и руководства ресторана «Grand Урюк» запомнится надолго. Сначала здесь загорелась летняя веранда, а ближе к полуночи раздались выстрелы. По данным издания, поздним вечером в ресторан на второй этаж поднялись уроженец Грозного Магомед Беков с несколькими товарищами (среди них некто Султыгов), но охранник отказал в посещении в связи с тем, что его нахождение нежелательно, так как ранее с участием гостя происходили конфликты. Несмотря на то, что просьба была аргументирована и обоснована, завязалась драка. Помощь сотруднику ЧОП оказал его знакомый, стоявший рядом, который, по предварительной информации, смог оказать внушительное сопротивление настырным гостям.
Последние, осознав, что не «вывозят» ситуацию, решили удалиться, но спустя какое-то время вернулись вновь на нескольких машинах уже с группой поддержки. Всего, по словам очевидцев, они насчитали 15-20 человек. Несмотря на численное превосходство, подмога также оказалась не в силах противостоять охране, после чего раздались выстрелы. Известно, что одна пуля попала в знакомого охранника. Характер травм самого охранника неизвестен.
Между тем, в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу заявляют, что на место выезжала следственно-оперативная группа полиции, опрошен персонал заведения, который отрицает факт стрельбы. Мужчина, доставленный в больницу, пока не обращался с заявлением в полицию. На месте происшествия не обнаружены гильзы и следы стрельбы.
Что любопытно, пострадавший, которому пуля попала в живот, после выписки из больницы перестал выходить на связь с полицейскими, выключил телефон, дома он также не появляется. Данное обстоятельство может быть связано с личностью Магомеда Бекова (среди своих более известен как Мага «Челюсть»). Среди его окружения ходит слух, что Беков является племянником главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, но редакции установить родство Бекова и лидера северокавказской республики не удалось.
Известно, что Магомед Беков является бывшим курсантом института МВД, он был одним из активных участников бойни в поселке Сагра в 2011 году. Сразу после перестрелки он оказался в больнице, а затем, не долечившись, уехал к родителям в Ингушетию, где, судя по профилю в Инстаграмме, бывает нередко и сейчас. Его объявили в федеральный розыск и только в июле 2012 года этапировали в Екатеринбург.
По приговору Свердловского областного суда Беков в июле 2013 года был признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 212 УК РФ («Покушение на участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием»). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, несмотря на то, что санкция по его статье предусматривает от 3 до 8 лет. Адвокатом Бекова по сагринскому делу выступал Алексей Кощеев, который был убит 25 мая 2017 года, его убийц уже нашли.
Напомним, что кроме Магомедова Бекова в сагринских событиях также участвовал криминальный авторитет Шота Катамадзе, который был задержан 3 августа 2017 года оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области и бойцами СОБР Росгвардии и сейчас обвиняется в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере.
Характерна в ситуации со стрельбой и позиция руководства ресторана. По данным veved.ru, персоналу категорически запрещено комментировать информацию со стрельбой и пожаром как в СМИ, так и при даче объяснений сотрудникам правоохранительных органов. Возмущает также и то, что в учреждении отрицают наличие пострадавших при пожаре, хотя в одной из больниц Екатеринбурга по настоящее время лежит девушка, надышавшаяся угарным газом. Её родственники опасаются, что вчерашнее ЧП может отразиться на состоянии здоровья плода – девушка находится на пятом месте беременности, на связь с ней представители ресторана так и не вышли.
У её подруги полностью уничтожено имущество, которое было с собой в тот вечер – сумка, и находившиеся в ней паспорт РФ, загранпаспорт, деньги и ключи от «Мерседеса».
Редакция veved.ru просит считать данную публикацию официальным обращением в правоохранительные органы в связи с тем, что в событиях в ночь с 16 на 17 августа формально усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство».
Максим Бойков © «Вечерние Ведомости»
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