Сагринский след: подробности конфликта в екатеринбургском ресторане «Grand Урюк»

Это всё, что осталось от документов, денег и личных вещей.

Вечер 16 августа 2018 года для персонала и руководства ресторана «Grand Урюк» запомнится надолго. Сначала здесь загорелась летняя веранда, а ближе к полуночи раздались выстрелы. По данным издания, поздним вечером в ресторан на второй этаж поднялись уроженец Грозного Магомед Беков с несколькими товарищами (среди них некто Султыгов), но охранник отказал в посещении в связи с тем, что его нахождение нежелательно, так как ранее с участием гостя происходили конфликты. Несмотря на то, что просьба была аргументирована и обоснована, завязалась драка. Помощь сотруднику ЧОП оказал его знакомый, стоявший рядом, который, по предварительной информации, смог оказать внушительное сопротивление настырным гостям.Последние, осознав, что не «вывозят» ситуацию, решили удалиться, но спустя какое-то время вернулись вновь на нескольких машинах уже с группой поддержки. Всего, по словам очевидцев, они насчитали 15-20 человек. Несмотря на численное превосходство, подмога также оказалась не в силах противостоять охране, после чего раздались выстрелы. Известно, что одна пуля попала в знакомого охранника. Характер травм самого охранника неизвестен.Между тем, в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу заявляют, что на место выезжала следственно-оперативная группа полиции, опрошен персонал заведения, который отрицает факт стрельбы. Мужчина, доставленный в больницу, пока не обращался с заявлением в полицию. На месте происшествия не обнаружены гильзы и следы стрельбы.Что любопытно, пострадавший, которому пуля попала в живот, после выписки из больницы перестал выходить на связь с полицейскими, выключил телефон, дома он также не появляется. Данное обстоятельство может быть связано с личностью Магомеда Бекова (среди своих более известен как Мага «Челюсть»). Среди его окружения ходит слух, что Беков является племянником главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, но редакции установить родство Бекова и лидера северокавказской республики не удалось.Известно, что Магомед Беков является бывшим курсантом института МВД, он был одним из активных участников бойни в поселке Сагра в 2011 году. Сразу после перестрелки он оказался в больнице, а затем, не долечившись, уехал к родителям в Ингушетию, где, судя по профилю в Инстаграмме, бывает нередко и сейчас. Его объявили в федеральный розыск и только в июле 2012 года этапировали в Екатеринбург.По приговору Свердловского областного суда Беков в июле 2013 года был признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 212 УК РФ («Покушение на участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием»). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, несмотря на то, что санкция по его статье предусматривает от 3 до 8 лет. Адвокатом Бекова по сагринскому делу выступал Алексей Кощеев, который был убит 25 мая 2017 года, его убийц уже нашли.Напомним, что кроме Магомедова Бекова в сагринских событиях также участвовал криминальный авторитет Шота Катамадзе, который был задержан 3 августа 2017 года оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области и бойцами СОБР Росгвардии и сейчас обвиняется в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере.Характерна в ситуации со стрельбой и позиция руководства ресторана. По данным veved.ru, персоналу категорически запрещено комментировать информацию со стрельбой и пожаром как в СМИ, так и при даче объяснений сотрудникам правоохранительных органов. Возмущает также и то, что в учреждении отрицают наличие пострадавших при пожаре, хотя в одной из больниц Екатеринбурга по настоящее время лежит девушка, надышавшаяся угарным газом. Её родственники опасаются, что вчерашнее ЧП может отразиться на состоянии здоровья плода – девушка находится на пятом месте беременности, на связь с ней представители ресторана так и не вышли.У её подруги полностью уничтожено имущество, которое было с собой в тот вечер – сумка, и находившиеся в ней паспорт РФ, загранпаспорт, деньги и ключи от «Мерседеса».Редакция veved.ru просит считать данную публикацию официальным обращением в правоохранительные органы в связи с тем, что в событиях в ночь с 16 на 17 августа формально усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство».