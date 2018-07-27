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Общество


15:23 | 30.07.2018

«Проблемы «Бухты Квинс» больше не существует»

Правительство Свердловской области выдало заключение о готовности объекта к эксплуатации

В Екатеринбурге на одну проблемную стройку стало меньше. Пайщики «Бухты Квинс», строительством которой занимался известный артист Александр Новиков, начали получать свои квартиры. Они уже начали заселять дом. Проблемы с возведением объекта начались несколько лет назад, когда ряд пайщиков под руководством председателя ПЖСК Зили Булатовой сделали все возможное, чтобы было возбуждено уголовное дело в отношении застройщиков. Возведение объекта было заморожено, но Александр Новиков, несмотря на противодействие силовиков и нехватку средств, объект достроил.

В конце июля пайщики потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» начали получать свои квартиры в коттеджном поселке, сообщает «МК-Урал». Акты приема-передачи уже подписали несколько граждан, которые начали заселяться в свои квартиры, расположенные в доме по адресу: улица Изоплитная, 23. На данный момент строительные работы в «Бухте Квинс» полностью завершены. Дом подключен к коммунальной инфраструктуре, территория вокруг комплекса облагорожена, внутренняя отделка квартир также завершена. Объект готов к эксплуатации.

«Проблемы «Бухты Квинс» больше не существует»
Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области выдал заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства ПЖСК «Бухта Квинс» требованиям технических регламентов

«Проблемы «Бухты Квинс» больше не существует»


«Я сделал все возможное»

«Бухту Квинс» начали строить в 2010 году, но в 2012 году работы на объекте заморозили из-за нехватки денег. По словам председателя ПЖСК «Бухта Квинс» Зили Булатовой, пайщики не знали, что делать, и решили объединиться. Они обращались в правоохранительные органы, которые в отношении застройщиков возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По мнению правоохранителей, обвиняемые знали, что часть строительных работ на объекте уже выполнена, но все-таки по подложным документам перевели деньги пайщиков на счета юридических лиц за эти работы. От данных действий пострадало 60 пайщиков, ущерб составил более 50 млн рублей. По этому делу уже осуждена руководитель «Бухты Квинс» Лариса Ассонова. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Параллельно с расследованием уголовного дела, постоянным нажимом силовиков и противодействием со стороны пайщиков под руководством Зили Булатовой, певец Александр Новиков, который был одним из инициаторов возведения «Бухты Квинс», искал деньги для продолжения строительства объекта. В январе 2016 года Александр Новиков на специальной пресс-конференции сообщил СМИ, что «Бухта Квинс» будет достроена.

«Проблемы «Бухты Квинс» больше не существует»


– Я сделал все возможное, чтобы пайщики получили свои квартиры, – говорил тогда Александр Новиков.

Уже в июле 2018 года прокуратура Ленинского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по делу председателя жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» Зили Булатовой, обвиняемой в неисполнении решения суда.

Как сообщает старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, Зиля Булатова обвиняется в том, что с июля 2014 года по январь 2018 года препятствовала исполнению судебных решений о взыскании с ПЖСК «Бухта Квинс» в пользу трех бывших пайщиков, вышедших из состава членов кооператива, ранее уплаченных паевых взносов на общую сумму свыше шести миллионов рублей, а также в пользу коммерческого предприятия суммы неосновательного обогащения в размере более 154 тысяч рублей. Для этого она убедила остальных пайщиков перечислять взносы не на счет кооператива, а на ее личный счет. В указанный период времени она получила от пайщиков более 700 тысяч рублей, которые направила на цели, не связанные с исполнением решения суда.

Дело, возбужденное по статье 315 УК РФ (неисполнение решения суда или иного судебного акта), передано мировому судье участка № 4 Ленинского района. Зиле Булатовой грозит до двух лет лишения свободы.

«Проблемы «Бухты Квинс» больше не существует»


«Проблемы «Бухты Квинс» больше не существует»

«МК-Урал» удалось связаться с Александром Новиковым. По его словам, уголовное дело о мошенничестве, по которому проходит и он, не повлияет на передачу квартир собственникам.

– Это «уголовное дело», сфабрикованное и позорное, вообще не могло бы существовать, если бы не попытка группы мошенников завладеть путем подделки документов принадлежащим мне большим участком земли. Сегодня часть из них сидит за это в тюрьме, но в тени шайки были люди в больших погонах. Они и сегодня есть, их имена мне известны, просто доказать это пока будет трудно. С их подачи, в качестве инструмента давления на меня и шантажа, и было сфабриковано это дело. Передача домов повлияет не на ход дела, а на восстановление справедливости и торжества правды и закона, – говорит Александр Новиков.

«Проблемы «Бухты Квинс» больше не существует»
Уже несколько пайщиков получили свои квартиры в «Бухте Квинс». Остальные получат квартиры в ближайшее время

«Проблемы «Бухты Квинс» больше не существует»


Он считает, что противодействие со стороны силовых структур было и в аресте земельного участка, на котором стоят дома «Бухты Квинс». Правоохранительные органы пытались сделать все возможное, чтобы Александр Новиков не смог достроить объект.

– Задачей следственной группы было не дать мне любой ценой достроить дома. Они изъяли и до сегодняшнего дня не вернули всю техническую документацию. Мы восстанавливали все заново, по крохам. Чтобы мы не могли получать текущую документацию и сдать объект, они, в нарушение всех законов и решений суда, не снимали арест с земли, – рассказывает он. – Только после вмешательства Администрации Президента и широкой общественности вынуждены были это сделать.

Александр Новиков подчеркивает, что на те деньги, которые собрал кооператив, дома построить было невозможно. Он сам вложил в стройку своих личных 90 миллионов рублей.

«Проблемы «Бухты Квинс» больше не существует»


– И это, заметьте, все под вопли негодяев и разного рода отребья в прессе о том, что я будто бы все украл. После ознакомления с 100 (!) томами уголовного дела мне стало понятно, кто там крал. Одна воровка и мошенница (имеется в виду Лариса Ассонова. – Прим. ред.) уже сидит в тюрьме, к остальным фигурантам прокуратуре и следствию необходимо присмотреться повнимательнее, – считает Александр Новиков. – Но для меня не это главное. Главное то, что я свое слово сдержал – дома достроены. Проблемы «Бухты Квинс» больше не существует.

Сегодня, 30 июля, Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области выдал заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства ПЖСК «Бухта Квинс» требованиям технических регламентов. Теперь пайщики могут получать свои квартиры и уже заселяться в благоустроенные дома. Тем самым на Среднем Урале стало на одну проблемную стройку меньше.

Денис Евстафьев © «Вечерние Ведомости»

 


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