Общество
21:45 | 27.07.2018
Телепортация в погонах
Слухи «Вечерних Ведомостей» о главных событиях и людях недели
Свердловскому генералу не удалось «подсидеть» своего начальника
Информация о переводе начальника ГУ МВД России по Свердловской области Михаила Бородина на аналогичную должность в Воронежскую область оказалась не фейком, сообщают инсайдеры. Ожидается, что официальное назначение состоится до конца сентября, при этом, как и заявлялось, место Михаила Анатольевича займет его коллега с Алтая Олег Торубаров. Кроме Торубарова, рассматривалась также кандидатура замначальника свердловского полицейского главка Петра Кривегина, но, по слухам, он не прошел согласование в ФСБ.
В полицейском главке страх и смятение
После появления информации о скором переводе Михаила Бородина в здании главка на Ленина, 17, начали гадать, кто уйдет в отставку или кому будет предложено сменить работу из начальствующего состава. Первым, считают сплетники, уйдет начальник Главного следственного управления Владимир Миронов, к деятельности которого слишком много вопросов у компетентных органов. Под вопросом — начальник УЭБиПК Сергей Чуваков, руководитель Управления по контролю за оборотом наркотиков Владимир Молодцов и начальник инспекции регионального ГУ МВД Андрей Черныш. Кроме этого, с приходом нового «шерифа» наконец назначат и нового начальника ГИБДД.
Один из обвиняемых по резонансному делу о мошенничестве «поплыл»
Расследование резонансного уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере, в котором фигурирует следователь Верх-Исетского СУ СК Тарас Булгаков, закончится раньше, чем ожидалось. По слухам, один из обвиняемых, Степан Шахназарян, рассказал силовикам о некоторых деталях майской сделки ценой в 20 миллионов рублей, чем способствовал дальнейшему раскрытию преступления. О признании вины речи не идет, но, шепчутся слухмейкеры, при вынесении ему приговора это обязательно учтут.
Против Юлии Михалковой готовится черная пиар-кампания
Видео с микрофоном и девушкой, похожей на актрису «Уральских пельменей» Юлию Михалкову, только начало кампании против кандидата в депутаты гордумы Екатеринбурга. Как говорят слухмейкеры, выдвижение Михалковой в последний момент стало неожиданностью для администрации города.
Юлия Михалкова — главная фаворитка в одномандатном округе и должна по всем прогнозам по итогам выборов опережать бывшего главного претендента на кресло депутата Елену Дерягину. Чтобы этого не произошло, против телезвезды будут использованы черные технологии. Говорят, что помимо микрофона ей припомнят взаимоотношения с некоторыми депутатами Заксобрания Свердловской области и, как говорится, «ошибки молодости».
В то же время в «сером доме» понимают, что Юлия Михалкова подготовилась к выборам и наняла профессионалов, которые будут отбивать все атаки и вести актрису к победе. Поэтому наблюдатели потирают руки: в девятом округе будет одна из самых скандальных избирательных кампаний.
У свердловских властей «спросят» за гордуму Асбеста
Депутаты городской думы Асбеста единогласно поддержали обращение, в котором негативно говорится о пенсионной реформе, проводимой федеральным правительством. А главное — написали о своей позиции председателю Госдумы Вячеславу Володину. Столь смелое проявление демократии крайне не понравилось администрации президента.
Слухмейкеры сообщают, что сейчас в Москве будут искать виновных — кто допустил, чтобы парламентарии нашли смелость и отправили письмо с претензиями в адрес спикера ГД.
Ни для кого не секрет, что Асбест уже давно стал «красным» городом, но у муниципалитета был куратор, который контролирует политические процессы и договаривается с КПРФ. Вероятнее всего, именно он и будет наказан за «наглость» асбестовцев. Речь идет о заместителе председателя Заксобрания Свердловской области Владимире Власове. Какие будут санкции — на данный момент не известно.
Против Нафика Фамиева стали использовать свалки
Говорят, что позиции главы екатеринбургского МУП «Спецавтобаза» Нафика Фамиева хотят ослабить. Это делается аккурат перед выборами в гордуму Екатеринбурга, в которых он участия не принимает, но является «спонсором» и должен привести электорат на избирательные участки.
Чтобы ослабить положение Фамиева, используют свалки мусора, которые СМИ и общественники стали массово находить возле Екатеринбурга. Это сказывается не только на репутации главы «Спецавтобазы», которая отвечает за сбор и вывоз мусора в столице Урала, но и на финансовых потерях, ведь каждую свалку необходимо ликвидировать, хотя эти деньги могли пойти на избирательную кампанию.
Платные парковки Екатеринбурга собираются передать в частные руки
Администрация столицы Урала в скором времени получит право штрафовать тех автовладельцев, кто паркует свои машины на платных стоянках в центре города, но не платит за это. Изменения в законопроект, «позволяющие» это делать, уже поддержаны депутатами Госдумы.
«Серый дом» спустя несколько лет ожиданий наконец-то получит в свои руки деньги от платных парковок. Только вот, как говорят слухмейкеры, мэрия будет пользоваться этим правом недолго, так как собирается на парковках заработать по-другому — передать их в частные руки.
Слухмейкеры рассказывают, что в ближайшее время платные парковки будут приватизированы, а некоторые представители администрации Екатеринбурга смогут заработать на этом очень солидный куш.
Чиновников и полицию обвиняют в крышевании парковок возле КРК «Уралец»
Екатеринбуржцы уже устали жаловаться на махинаторов, которые оккупируют муниципальную землю, ставят на ней будку, огораживают и делают частные парковки, требуя плату за стоянку автомобилей. В частности, об этом заявляют жители улицы Серова, дома которых располагаются в районе КРК «Уралец».
Горожане пытались сначала сами решить проблемы с частными парковками, завалив жалобами полицию и администрацию Ленинского района. Но все усилия были тщетны — никто стоянки не собирается ликвидировать. Чиновники даже признают, что незаконный бизнес делается на муниципальной земле без разрешения, но сносить парковки не торопятся.
Из-за бездействия чиновников и полицейских горожане дошли до того, что стали уже обвинять представителей администрации Ленинского района Екатеринбурга и местных участковых в «крышевании» гоп-стоянок.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
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© «Вечерние Ведомости»
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