Общество
15:08 | 27.07.2018
Уральские лесорубы «победили» силовиков?
Правоохранительная система Свердловской области показала неготовность к раскрытию дел с участием депутатов
На прошлой неделе наше издание рассказывало (читать здесь), как лесозаготовители, вырубившие под Новоуральском гектары леса, принадлежащего государственному предприятию, на сумму около 36 миллионов рублей, избежали ответственности. Сотрудники Следственного комитета спустя два года расследования приняли решение прекратить уголовное дело, не найдя в действиях фигурантов признаков преступления.
Выяснилось, что по результатам предварительного следствия уголовное дело 7 марта 2018 года следственным отделом по ЗАТО г. Новоуральск в отношении депутата местной думы Марата Салихова и бизнесмена из Первоуральска Сергея Докучаева прекращено в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража в крупном размере»). Решение о прекращении уголовного дела прокуратурой Новоуральска признано законным и обоснованным.
По мнению следствия, между АО «Уральский электрохимический комбинат» и ООО «Агрофирма «Уральская» (компанию ранее возглавлял Марат Салихов, именно она арендовала участок у УЭХК, где и вырубили лес) имеет место гражданско-правовой спор, вытекающий из неисполнения арендатором требований гражданского законодательства РФ и условий договора аренды земельного участка.
С таким положением дел не согласилось руководство АО «Уральский электрохимический комбинат», которое и являлось инициатором проведения спецоперации сотрудников отдела по борьбе с оргпреступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области, регионального УФСБ и ОЭБиПК по Новоуральску по пресечению деятельности организованной группы, занимавшейся вырубкой древесины на земельном участке, принадлежащем АО «УЭХК».
Генеральный директор предприятия Александр Белоусов подал жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ в Новоуральский городской суд на постановление заместителя руководителя следственного отдела по ЗАТО г. Новоуральск СУ СК РФ по СО Егора Порошина от 07.03.2018 о прекращении уголовного дела и уголовного преследования. По итогам судебного разбирательства судьей Ириной Анчутиной жалоба оставлена без удовлетворения, но, как заявили корреспонденту veved.ru в суде, решение было обжаловано. Дата рассмотрения в Свердловском областном суде, согласно картотеке учреждения, еще не назначена.
По сути, сейчас у государства лишь две возможности восстановить законность. Первая — при рассмотрении апелляционной жалобы Александра Белоусова в Свердловском областном суде. Вторая — в случае вмешательства Генеральной прокуратуры РФ, при участии которой возможна отмена постановления о прекращении уголовного дела ввиду появления доказательств, которые не были приняты во внимание при вынесении решения. В связи с этим редакция издания «Вечерние ведомости» направит запросы заместителю Генерального прокурора Российской Федерации по УрФО Юрию Пономареву и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.
Иван Морозов, Максим Бойков © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:59 | 27.07.2018
На Урале вынесен приговор браконьерам, один из которых случайно застрелил человека в лесу
15:30 | 27.07.2018
Ремонт улицы Гражданской продлили до конца августа
15:02 | 27.07.2018
С начала 2018 года должники за тепло и горячую воду в Прикамье лишились 20 автомобилей
14:52 | 27.07.2018
В эти выходные в трех свердловских городах пройдут арт-фестивали
14:48 | 27.07.2018
Улицу Витебского в Кургане перероют до 30 августа
14:43 | 27.07.2018
Дачники смогут воспользоваться дорогой Пермь – Ильинский – Хохловка
14:33 | 27.07.2018
Суд вынес приговор бывшему начальнику ОЭБиПК Заречного
14:25 | 27.07.2018
KAMWA вошла в топ-5 туристических поездок в России
14:00 | 27.07.2018
В Серове утонул 13-летний мальчик. Идут поиски тела
13:50 | 27.07.2018
Из-за марафона «Европа — Азия» в Екатеринбурге ограничат выезд из дворов
13:29 | 27.07.2018
На подполковника внутренней службы ГУ МЧС Зауралья завели уголовное дело
13:27 | 27.07.2018
«Уралкалий» проводит акцию «Наш ветеран»
13:25 | 27.07.2018
Администрация Екатеринбурга потратит более 600 тысяч рублей на прием иностранных делегаций
13:23 | 27.07.2018
Арестована жительница Краснокамска, обвиняемая в убийстве дочери
12:51 | 27.07.2018
В Екатеринбурге забил управляемый коммунальный гейзер
12:48 | 27.07.2018
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в автомобильном поджоге
12:32 | 27.07.2018
В Перми установлен противопожарный режим
12:23 | 27.07.2018
Уральские ученые нашли в бурятском метеорите новый минерал
12:23 | 27.07.2018
С 1 августа в прикамских МФЦ стартует благотворительная акция «Соберем детей в школу вместе»
12:16 | 27.07.2018
В выходные в Перми похолодает
12:05 | 27.07.2018
В Прикамье проводятся мероприятия по обеспечению безопасности пришкольных территорий
11:47 | 27.07.2018
Куйвашев выделил на ремонт системы водоснабжения Полевского и Сысерти 12 млн рублей
11:42 | 27.07.2018
Свердловский облсуд оставил под стражей следователя и сына генерала
11:27 | 27.07.2018
У уральца арестовали Range Rover Evoque за долги по алиментам
11:16 | 27.07.2018
Еманжелинск получит в подарок детский игровой комплекс
11:15 | 27.07.2018
Сайентологи пытались заблокировать сайт челябинской газеты
10:57 | 27.07.2018
Екатеринбурженка отсудила у «Лукойла» компенсацию за заправку автомобиля не тем топливом
10:25 | 27.07.2018
Власти уральской столицы планируют провести реновацию жилья
09:58 | 27.07.2018
Под Екатеринбургом сгорели два садовых дома
09:34 | 27.07.2018
В Екатеринбурге стартовал Венский фестиваль музыкальных фильмов
09:12 | 27.07.2018
В Невьянске гендиректор организации по оплате кредитов похитила средства 31 клиента
08:51 | 27.07.2018
Ночью произошел пожар в пятиэтажке на проспекте Космонавтов
22:45 | 26.07.2018
Свердловчане стали чаще предоставлять фальшивые документы для получения загранпаспорта
20:33 | 26.07.2018
Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка с ОВЗ от черепно-мозговой травмы
20:15 | 26.07.2018
Для жителей Академического выступят Лобода и группа «Звери»
19:56 | 26.07.2018
Из Греции в Екатеринбург доставят мощи святого Спиридона Тримифунтского
17:49 | 26.07.2018
Николай Коляда получил губернаторский грант на театральный фестиваль
17:20 | 26.07.2018
Путин призвал страны БРИКС поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
17:19 | 26.07.2018
Обязанности вице-губернатора Зауралья по экономразвитию возложены на заместителя Чебыкина
17:16 | 26.07.2018
Пермская городская служба спасения получила квадроциклы
17:01 | 26.07.2018
В августе в Перми будет ограничено движение на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Шишкина
16:57 | 26.07.2018
На Урале заведующая детским садом осуждена на реальный срок за хищение более 2,4 млн рублей
16:38 | 26.07.2018
Следственные органы проводят проверку смерти мужчины после нескольких операций в Первоуральске
16:19 | 26.07.2018
Елена Савельева: «Назрела необходимость провести анализ инфраструктуры, предоставляемой пожилым людям»
16:06 | 26.07.2018
В Зауралье свердловчанку поймали на перевозке нелегального алкоголя
15:57 | 26.07.2018
Сергей Светлаков стал 47-м в рейтинге знаменитостей России
15:40 | 26.07.2018
Предприниматели столицы Прикамья устанавливают вывески нового типа