Общество
11:18 | 26.07.2018
Обыски в полиции Полевского закончились арестами приближенных к местным силовикам бизнесменов
Суд отправил в СИЗО трех коммерсантов
Как стало известно veved.ru, суд принял решение о заключении под стражу бизнесмена из Екатеринбурга Дмитрия Муллаярова 1981 года рождения, индивидуального предпринимателя из Полевского Арзу Фахрад Оглы Шахмалиева 1968 г. р. и ИП Султона Назирова 1971 года рождения. Муродбек Садиков 1987 г.р. отправлен под домашний арест.
Отметим, что Арзу Фахрад Оглы Шахмалиев в прошлом году уже был на скамье подсудимых в качестве обвиняемого по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина. По мнению следствия, он зарегистрировал у себя дома 17 мигрантов, фактически не проживавших по данному адресу, но был освобожден от ответственности, так как на стадии следствия способствовал раскрытию преступления. 30 января 2017 года дело в отношении Шахмалиева, было прекращено на основании статьи 28 УПК РФ.
Как сообщало издание «МК-Урал», согласно неофициальным данным, Арзу Шахмалиев в Полевском не просто бизнесмен.
«Он занимается решением проблем мигрантов, которые приезжают в Свердловскую область. В частности, с пропиской. Об этом говорит его тесное знакомство с руководителем отдела Управления Федеральной миграционной службы РФ по Свердловской области в городе Полевском Натальей Рзаевой. Возможно, именно она помогает ему с клиентами из стран Средней Азии и Кавказа», — писала газета.
Арестованный Дмитрий Муллаяров, в свою очередь, является сыном известного в Полевском в узких кругах авторитетного предпринимателя Раиса Муллаярова. В частности, в 2012 году он получил госконтракт на проведение текущего ремонта кровли здания отдела МВД стоимостью 649 тысяч рублей. В 2013 году – на ремонтные работы в здании полиции, которые обошлись бюджету в 430 тысяч рублей, и выполнение работ по текущему ремонту в здании УФМС на 1 млн 240 тыс. рублей (миграционное ведомство возглавляет супруга Рзаева – Наталья).
Когда Игоря Рзаева отстранили от должности в январе 2017 года, пошатнулось и положение Раиса Муллаярова. На условиях анонимности источник veved.ru рассказал, что Муллаяров проходит по материалам уголовного дела, возбужденного по факту убийства директора Машзавода, совершенного еще в 1995 году, когда в городе делили сферы влияния. Его тело было найдено в прошлом году на дне карьера. Расследованием занимается областной Следственный комитет. В настоящее время оперативным сопровождением данного дела занимаются сотрудники регионального УФСБ. Ранее мы подробно описывали схему взаимодействия между Рзаевым и Муллаяровым (читать здесь).
По информации издания, в 2013 году Дмитрий Муллаяров уже проходил обвиняемым по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»), но оно было прекращено в связи с деятельным раскаянием. В августе 2015 года решением Железнодорожного районного суда Екатеринбурга он был осужден по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции») и приговорен к наказанию в виде двух лет исправительных работ с удержанием 20 % заработной платы в доход государства, но освобожден от назначенного наказания в связи с амнистией, объявленной по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Тогда оперативно-розыскные мероприятия в отношении него также проводили сотрудники МВД и ФСБ. В ноябре 2015 года Свердловский областной суд снял с него судимость.
Что характерно, 24 июля силовиками во время обысков в полиции Полевского были изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность сотрудников отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. Полевскому, который и возглавляет Наталья Рзаева. Поводом к этому послужили несколько десятков возбужденных уголовных дел о незаконной регистрации мигрантов.
— Всего в общей сложности в Полевском, а также в Екатеринбурге проведено 11 обысков по местам жительства предполагаемых подозреваемых лиц и в офисах различных структур и ведомств. По предварительным данным, группа граждан в период с 2016 по 2018 год организовала канал по незаконной легализации в Свердловской области мигрантов. В ходе обысков изъяты различные документы, оргтехника, транспортные средства подозреваемых и другие вещдоки. Руководил операцией глава УУР ОБОП ГУ МВД Сергей Максимов. Более подробные и точные обстоятельства оперативных мероприятий в интересах следствия пока не разглашаются, — говорит начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Иван Морозов, Максим Бойков © «Вечерние Ведомости»
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